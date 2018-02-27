Задолжал России? Возьми ещё — она простит!
Прощать долги иностранным «партнёрам» и «друзьям» давно стало в России политической модой. Но почему? Почему Москва разбазаривает народные деньги с такой лёгкостью? Или никаких шансов получить с должника хоть что-то нет? Так не пора ли прекратить саму порочную практику раздачи денег всем, кто попросит? Не пора ли прекращать вооружать в кредит, строить АЭС в кредит и так далее?
В феврале 2018 г. Россия простила Киргизии долг в двести сорок миллионов долларов. Миллионы в валюте, видимо, ни к чему России.
Официально такое прощение называется подписанием закона об урегулировании долга Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Закон подписал В. В. Путин.
«Урегулированием» именуется списание так называемого остатка задолженности. 240 млн. долларов — лишь часть выданных Киргизии кредитов. Общая сумма — 488,9 млн. долл. Из всех этих денег Киргизия выплатила только 55,1 млн. долл.
У прощения долгов Киргизии имеется долгая история. Соглашение об «урегулировании» стороны заключили ещё в 2012 году. В 2013 году Россия списала стране около 188,9 млн. долл. Оставшаяся сумма (300 млн.) подлежала списанию в течение десяти лет. Ровно год назад, в феврале 2017-го, президент Атамбаев обратился к Путину с просьбой о единовременном списании остатка долга. По его словам, такое списание улучшит долговые показатели Киргизии.
Ух ты! Если бы, добавим, все прощали долги Киргизии, она бы в ближайшем будущем приобрела на мировом кредитном рынке репутацию первоклассного заёмщика.
Пример Киргизии не единичен. мы начали с него просто потому, что он самый свежий в политике нашего щедрого правительства.
За последние годы Кремль списал долги не только Киргизии. В 2016-2017 гг. долги прощены Мозамбику, Узбекистану и Монголии. Общая сумма «урегулирования» составила около 1,4 млрд. долларов. Причём Киргизия состоит в этом «клубе» прощаемых с 2005 года. С 2005-го по 2016 гг., напоминает «Лента.ру», российская сторона простила киргизской около 703 миллионов долларов. И за 12 лет сумма прощённых долгов составила примерно миллиард долларов.
Нет, не нужна валюта стране.
Узбекистан — вторая братская страна, которая тоже хочет «урегулирования». И получает.
В 2016 году Россия списала Узбекистану долг в размере 865 миллионов долларов. То был долг по просроченным кредитам, выданным в 1992-1993 гг. Соглашение предусматривало отказ Узбекистана от притязаний на долю в Алмазном фонде бывшего СССР, которую сам он оценил в 1-2 миллиарда долларов.
В 2016 году Россия «урегулировала» 170 миллионов долларов долга Монголии (97% всей задолженности). Монгольский долг возник в 1990-х годах пор причине невозврата кредита времён СССР, предназначенного для оплаты участия Монголии в совместном предприятии «Монголросцветмет». По заявлению России, задолженность сдерживала развитие инвестиционного сотрудничества, в том числе реализацию компаниями РФ проектов в транспортной и горнорудной отраслях на территории Монголии. Однако это не всё долговое списание. Ранее, в 2003 году, Москва простила Монголии 11,1 млрд. долларов. Это тоже долг советской эпохи, возникший из-за кредита на сумму 11,4 миллиарда долларов.
В 2017 г. Кремль простил сорок миллионов Мозамбику — мелочь по сравнению с прочими «урегулированиями». Как отмечает «Лента», сие решение, по всей видимости, носило «гуманитарный» характер.
Кроме того, В. В. Путин напомнил, что Россия простила государствам Африки долгов более чем на двадцать миллиардов долларов. Вероятно, президент имел в виду долги, списанные с 2008 по 2012 гг. Ну а до этого Россия списала африканским странам ещё 16 миллиардов.
Суммы поистине астрономические.
Сама-то Россия заполучила все сто процентов долга СССР. В 2017 г. она закрыла наконец этот вопрос, расплатившись с Боснией и Герцеговиной. «Первоначально Россия как преемница РСФСР должна была выплатить 61,34 процента долга, остальные обязательства были распределены между бывшими союзными республиками: например, Киргизия должна была заплатить 0,95 процента, а Таджикистан — 0,82 процента, — напоминает Анастасия Стаханова. — Однако Россия в 1993 году взяла на себя обязательства по выплате долга СССР в полном объёме в обмен на отказ бывших республик от долей в зарубежных активах Советского Союза: они могли претендовать на части «наследства», эквивалентные размерам долга, доставшегося им от СССР».
Напомним, в 2006 г. Москва погасила в полном объёме долги перед Парижским клубом (23,7 млрд. долл.).
В 2013 г. Россия уплатила сполна братской Чехии (3,6 млрд. долл.).
За Чехией последовали Черногория (18 млн. долл.) и Финляндия (30 млн. долл.).
Да что там советские долги — Россия платит и царские!
После отречения Николая II, в марте семнадцатого, Временное правительство рапортовала Западу о готовности обслуживать внешний долг. Правда, большевики, сделавшие ещё одну революцию, с этим не согласились. В январе 1918 года был одобрен декрет об аннулировании царских займов.
Между тем царские долги России заграничные капиталисты прощать не собирались. И Россия рыночная стала платить! В 1996 году, напоминает «Лента.ру», Москва подписала с Францией договор о выплате, а в 2000 г. перечислила 400 миллионов долларов. Ранее договор об урегулировании долгов дореволюционной России был заключён в 1986 году с Великобританией: такой договор подписал с М. Тэтчер коммунистический генсек М. С. Горбачёв.
Словом, Россия платит. Платит, платит и снова платит.
И тут же прощает своих должников.
Считаем размеры «урегулирования» дальше.
2014 год. Россия списала Кубе долгов на оглушительную сумму — более тридцати миллиардов долларов. Это «урегулирование» состоялось аккурат перед визитом Путина в Гавану. Тут же выступили эксперты: мол, русские нефтяные компании «ищут нефть на шельфе Кубы». Однако Куба после прощения долгов тотчас сблизилась с США.
Братская страна? Этот термин сердечно взволновал в 2014 году депутата А. Ищенко (ЛДПР). «Когда речь заходит о списании задолженности даже братским странам, почему-то мы всегда забываем о своих собственных гражданах, — привела его слова «Газета.ру». — Почему не был поставлен правительством вопрос, например, о предоставлении бесплатных путёвок всем гражданам страны на Кубу?..» А далее депутат озвучил целый список предложений по списанию долгов с населения России: селянам простить кредиты, взятые в Россельхозбанке, всем россиянам, взявшим кредиты в Сбербанке на ипотеку, сделать скидку в 90%… А ещё неплохо было бы дать гражданам РФ скидку в 90% на услуги ЖКХ. А то выделить прощаемые тридцать миллиардов долга на поддержку промышленности. «Мы поднимаем налоги с нашего населения, поднимаем налоги с бизнеса только для того, чтобы заткнуть дыры, — гневно вещал депутат. — Эти деньги уходят на докапитализацию Внешэкономбанка, уходят на неэффективные какие-то проекты, которые потом разворовываются. Когда же этому наступит конец? Когда мы будем думать о своих гражданах?»
Говоря о «братской» Кубе, депутат заявил:
И долги «помельче». В кавычках, разумеется.
Ираку «урегулировали» долгов на 21,5 млрд. долл. — в 2004 и 2008 гг. Интересно, что во второй раз прощался новый долг: Ирак снова набрал кредитов после прощения предыдущего долга в 2004 году, напоминает «Комсомольская правда».
А почему бы не набрать, коли прощают?
Северной Корее после 2012 года списали порядка 10 млрд. долл.
Сирии простили 9,8 млрд. долл. в обмен на «соглашения» в строительстве, добычи нефти и газа.
«По идее, после каждого такого списания, будь то Куба, Никарагуа или Северная Корея, — цитирует «КП» Михаила Хромова из института им. Гайдара, — та сторона должна дать российским компаниям режим наибольшего благоприятствования. Но я не могу припомнить ни одного примера, чтобы после списания долга в самом деле появлялись какие-то контракты».
Заглянем ещё дальше в прошлое. Поглядим, как Кремль при Путине крутит колесо аттракциона неслыханной щедрости.
В 2000 г. Россия «урегулировала» большую часть долга (9,5 миллиарда из 11 миллиардов) Вьетнама, напоминает «Лента.ру».
В 2001 г. Москва освободила от груза задолженности братскую Эфиопию (3,8 из 4,8 миллиарда долларов, оставшийся миллиард списали чуть позднее, в 2005 году).
Под списание попал, разумеется, и братский Афганистан: прощено 11 миллиардов долларов.
Дождалась милостей и Ливия (4,6 миллиарда долларов).
Финансовый итог политики массового прощения, продолжающейся примерно два десятка лет и выраженный в твёрдой валюте: «урегулировано» более 140 миллиардов долларов!
Да с чего бы столько прощать? Не лучше ли, правда, путёвки гражданам раздать? Особенно на фоне того, что иностранные эксперты объявили Россию в 2018-м году «слабой и невезучей»? (Читайте об этом на «ВО».)
В обмен Россия рассчитывает получить некие преференции. Эксперты пытаются дать этим преференциям объяснение. К примеру, советник по макроэкономике из брокерского дома «Открытие» С. Хестанов, разговаривая с «Лентой.ру», назвал списанные Россией долги «безнадёжными». Прощение этих долгов позволяет склонить должника к выгодным для кредитора решениям. Однако эксперт признаёт следующее: «Списание долгов Кубе и КНДР несколько усилило влияние России в этом регионе. Но материальных выгод это не принесло». С измерением же «влияния» России эксперт, по-видимому, затруднился.
Такие же «братские» советские долги при «преференциях», отнесённых во времена светлого будущего, Россия прощает повсюду.
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин пояснил Русской службе «Би-би-си», что большая часть списанных Россией долгов — долги Советскому Союзу. В 1980-х годах, отметил эксперт, Москва вооружала своих союзников по всему миру в среднем на 25 млрд. долларов каждый год. «Это почти целиком советские долги, которые Советский Союз раздавал по политическим причинам без какого-либо анализа способности их выплатить», — сказал Кашин.
На днях, в феврале 2018 года, российскую щедрость взялся объяснить заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Он рассказал «Газете.ру», почему Россия другим прощает, а сама отдаёт долги с процентами. Вот его объяснение:
Также он добавил, что кредиты, выданные полвека назад, выдавались по политическим соображениям.
«Принцип у России такой: что можем вернуть возвращаем, что нельзя капитализировать списываем или реструктуризуем. — пояснил «Московскому комсомольцу» Александр Михайленко, профессор института права и национальной безопасности РАНХиГС. — Благотворительностью, поддержкой «братских народов», как это делалось во времена СССР, мы не занимаемся».
Трудно поверить в такие утверждения на фоне списания долгов на сумму более ста сорока миллиардов долларов. Правда, на «верхах» стали всё чаще говорить, что планируемое восстановление Сирии — вовсе не братская помощь.
Недавно господин Рогозин дал понять, что вложения в восстановление Сирии должны быть экономически выгодными: ведь надо думать и о российском бюджете. По его словам, российский бизнес в Сирии считает «каждую копейку, каждый рубль». Следует «думать не только о другой стране, даже такой близкой и дружественной, но мы сейчас должны думать, как заработать денег в наш бюджет, для наших граждан, для людей, которые тоже ждут какой-то отдачи от большой работы РФ на территории Сирии».
Впрочем, это лишь слова. В Сирии разруха, война продолжается, гибнут люди. И говорить о каких-то перспективах — это примерно то же самое, что обещать построить коммунизм к 1980-му году.
Если западные государства, которые предоставляли кредиты ещё царской России, проявили вековое терпение, то почему бы у этих предприимчивых и терпеливых господ не поучиться России?
Можно поучиться у «небратских» капиталистов и кое-чему другому. Россия в финансах отчего-то традиционно ставит не на ту лошадку. Может быть, пора уже прекратить практику «щедрой души» и научиться смотреть на вещи реально?
Или в Кремле, к примеру, верят, что Бангладеш — та самая богатая страна, которая без проблем выплатит кредит за АЭС и озолотит Россию «преференциями»? Кстати, подписал кредитный документ от России тот самый замминистра финансов РФ — господин Сторчак.
В реальности Бангладеш — одно из самых бедных государств Азии, население этой маленькой страны периодически голодает. Экзотика…
В феврале 2018 г. Россия простила Киргизии долг в двести сорок миллионов долларов. Миллионы в валюте, видимо, ни к чему России.
Официально такое прощение называется подписанием закона об урегулировании долга Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Закон подписал В. В. Путин.
«Урегулированием» именуется списание так называемого остатка задолженности. 240 млн. долларов — лишь часть выданных Киргизии кредитов. Общая сумма — 488,9 млн. долл. Из всех этих денег Киргизия выплатила только 55,1 млн. долл.
У прощения долгов Киргизии имеется долгая история. Соглашение об «урегулировании» стороны заключили ещё в 2012 году. В 2013 году Россия списала стране около 188,9 млн. долл. Оставшаяся сумма (300 млн.) подлежала списанию в течение десяти лет. Ровно год назад, в феврале 2017-го, президент Атамбаев обратился к Путину с просьбой о единовременном списании остатка долга. По его словам, такое списание улучшит долговые показатели Киргизии.
Ух ты! Если бы, добавим, все прощали долги Киргизии, она бы в ближайшем будущем приобрела на мировом кредитном рынке репутацию первоклассного заёмщика.
Пример Киргизии не единичен. мы начали с него просто потому, что он самый свежий в политике нашего щедрого правительства.
За последние годы Кремль списал долги не только Киргизии. В 2016-2017 гг. долги прощены Мозамбику, Узбекистану и Монголии. Общая сумма «урегулирования» составила около 1,4 млрд. долларов. Причём Киргизия состоит в этом «клубе» прощаемых с 2005 года. С 2005-го по 2016 гг., напоминает «Лента.ру», российская сторона простила киргизской около 703 миллионов долларов. И за 12 лет сумма прощённых долгов составила примерно миллиард долларов.
Нет, не нужна валюта стране.
Узбекистан — вторая братская страна, которая тоже хочет «урегулирования». И получает.
В 2016 году Россия списала Узбекистану долг в размере 865 миллионов долларов. То был долг по просроченным кредитам, выданным в 1992-1993 гг. Соглашение предусматривало отказ Узбекистана от притязаний на долю в Алмазном фонде бывшего СССР, которую сам он оценил в 1-2 миллиарда долларов.
В 2016 году Россия «урегулировала» 170 миллионов долларов долга Монголии (97% всей задолженности). Монгольский долг возник в 1990-х годах пор причине невозврата кредита времён СССР, предназначенного для оплаты участия Монголии в совместном предприятии «Монголросцветмет». По заявлению России, задолженность сдерживала развитие инвестиционного сотрудничества, в том числе реализацию компаниями РФ проектов в транспортной и горнорудной отраслях на территории Монголии. Однако это не всё долговое списание. Ранее, в 2003 году, Москва простила Монголии 11,1 млрд. долларов. Это тоже долг советской эпохи, возникший из-за кредита на сумму 11,4 миллиарда долларов.
В 2017 г. Кремль простил сорок миллионов Мозамбику — мелочь по сравнению с прочими «урегулированиями». Как отмечает «Лента», сие решение, по всей видимости, носило «гуманитарный» характер.
Кроме того, В. В. Путин напомнил, что Россия простила государствам Африки долгов более чем на двадцать миллиардов долларов. Вероятно, президент имел в виду долги, списанные с 2008 по 2012 гг. Ну а до этого Россия списала африканским странам ещё 16 миллиардов.
Суммы поистине астрономические.
Сама-то Россия заполучила все сто процентов долга СССР. В 2017 г. она закрыла наконец этот вопрос, расплатившись с Боснией и Герцеговиной. «Первоначально Россия как преемница РСФСР должна была выплатить 61,34 процента долга, остальные обязательства были распределены между бывшими союзными республиками: например, Киргизия должна была заплатить 0,95 процента, а Таджикистан — 0,82 процента, — напоминает Анастасия Стаханова. — Однако Россия в 1993 году взяла на себя обязательства по выплате долга СССР в полном объёме в обмен на отказ бывших республик от долей в зарубежных активах Советского Союза: они могли претендовать на части «наследства», эквивалентные размерам долга, доставшегося им от СССР».
Напомним, в 2006 г. Москва погасила в полном объёме долги перед Парижским клубом (23,7 млрд. долл.).
В 2013 г. Россия уплатила сполна братской Чехии (3,6 млрд. долл.).
За Чехией последовали Черногория (18 млн. долл.) и Финляндия (30 млн. долл.).
Да что там советские долги — Россия платит и царские!
После отречения Николая II, в марте семнадцатого, Временное правительство рапортовала Западу о готовности обслуживать внешний долг. Правда, большевики, сделавшие ещё одну революцию, с этим не согласились. В январе 1918 года был одобрен декрет об аннулировании царских займов.
Между тем царские долги России заграничные капиталисты прощать не собирались. И Россия рыночная стала платить! В 1996 году, напоминает «Лента.ру», Москва подписала с Францией договор о выплате, а в 2000 г. перечислила 400 миллионов долларов. Ранее договор об урегулировании долгов дореволюционной России был заключён в 1986 году с Великобританией: такой договор подписал с М. Тэтчер коммунистический генсек М. С. Горбачёв.
Словом, Россия платит. Платит, платит и снова платит.
И тут же прощает своих должников.
Считаем размеры «урегулирования» дальше.
2014 год. Россия списала Кубе долгов на оглушительную сумму — более тридцати миллиардов долларов. Это «урегулирование» состоялось аккурат перед визитом Путина в Гавану. Тут же выступили эксперты: мол, русские нефтяные компании «ищут нефть на шельфе Кубы». Однако Куба после прощения долгов тотчас сблизилась с США.
Братская страна? Этот термин сердечно взволновал в 2014 году депутата А. Ищенко (ЛДПР). «Когда речь заходит о списании задолженности даже братским странам, почему-то мы всегда забываем о своих собственных гражданах, — привела его слова «Газета.ру». — Почему не был поставлен правительством вопрос, например, о предоставлении бесплатных путёвок всем гражданам страны на Кубу?..» А далее депутат озвучил целый список предложений по списанию долгов с населения России: селянам простить кредиты, взятые в Россельхозбанке, всем россиянам, взявшим кредиты в Сбербанке на ипотеку, сделать скидку в 90%… А ещё неплохо было бы дать гражданам РФ скидку в 90% на услуги ЖКХ. А то выделить прощаемые тридцать миллиардов долга на поддержку промышленности. «Мы поднимаем налоги с нашего населения, поднимаем налоги с бизнеса только для того, чтобы заткнуть дыры, — гневно вещал депутат. — Эти деньги уходят на докапитализацию Внешэкономбанка, уходят на неэффективные какие-то проекты, которые потом разворовываются. Когда же этому наступит конец? Когда мы будем думать о своих гражданах?»
Говоря о «братской» Кубе, депутат заявил:
«Я понимаю, что здесь братская страна, может быть, по братскому принципу нужно относиться. Тогда я предлагаю, уважаемые коллеги из партии технического большинства, предложите вашим хотя бы однопартийцам, членам партии «Единая Россия», которые берут ипотеку в Сбербанке, предложите им 90-процентную скидку на этот кредит. И я думаю, что они по праву оценят ваше предложение».
И долги «помельче». В кавычках, разумеется.
Ираку «урегулировали» долгов на 21,5 млрд. долл. — в 2004 и 2008 гг. Интересно, что во второй раз прощался новый долг: Ирак снова набрал кредитов после прощения предыдущего долга в 2004 году, напоминает «Комсомольская правда».
А почему бы не набрать, коли прощают?
Северной Корее после 2012 года списали порядка 10 млрд. долл.
Сирии простили 9,8 млрд. долл. в обмен на «соглашения» в строительстве, добычи нефти и газа.
«По идее, после каждого такого списания, будь то Куба, Никарагуа или Северная Корея, — цитирует «КП» Михаила Хромова из института им. Гайдара, — та сторона должна дать российским компаниям режим наибольшего благоприятствования. Но я не могу припомнить ни одного примера, чтобы после списания долга в самом деле появлялись какие-то контракты».
Заглянем ещё дальше в прошлое. Поглядим, как Кремль при Путине крутит колесо аттракциона неслыханной щедрости.
В 2000 г. Россия «урегулировала» большую часть долга (9,5 миллиарда из 11 миллиардов) Вьетнама, напоминает «Лента.ру».
В 2001 г. Москва освободила от груза задолженности братскую Эфиопию (3,8 из 4,8 миллиарда долларов, оставшийся миллиард списали чуть позднее, в 2005 году).
Под списание попал, разумеется, и братский Афганистан: прощено 11 миллиардов долларов.
Дождалась милостей и Ливия (4,6 миллиарда долларов).
Финансовый итог политики массового прощения, продолжающейся примерно два десятка лет и выраженный в твёрдой валюте: «урегулировано» более 140 миллиардов долларов!
Да с чего бы столько прощать? Не лучше ли, правда, путёвки гражданам раздать? Особенно на фоне того, что иностранные эксперты объявили Россию в 2018-м году «слабой и невезучей»? (Читайте об этом на «ВО».)
В обмен Россия рассчитывает получить некие преференции. Эксперты пытаются дать этим преференциям объяснение. К примеру, советник по макроэкономике из брокерского дома «Открытие» С. Хестанов, разговаривая с «Лентой.ру», назвал списанные Россией долги «безнадёжными». Прощение этих долгов позволяет склонить должника к выгодным для кредитора решениям. Однако эксперт признаёт следующее: «Списание долгов Кубе и КНДР несколько усилило влияние России в этом регионе. Но материальных выгод это не принесло». С измерением же «влияния» России эксперт, по-видимому, затруднился.
Такие же «братские» советские долги при «преференциях», отнесённых во времена светлого будущего, Россия прощает повсюду.
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин пояснил Русской службе «Би-би-си», что большая часть списанных Россией долгов — долги Советскому Союзу. В 1980-х годах, отметил эксперт, Москва вооружала своих союзников по всему миру в среднем на 25 млрд. долларов каждый год. «Это почти целиком советские долги, которые Советский Союз раздавал по политическим причинам без какого-либо анализа способности их выплатить», — сказал Кашин.
На днях, в феврале 2018 года, российскую щедрость взялся объяснить заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Он рассказал «Газете.ру», почему Россия другим прощает, а сама отдаёт долги с процентами. Вот его объяснение:
«Это очень большая «вульгарщина» — так говорить и думать. В каждом конкретном случае и выданном займе нужно разбираться. Свои долги, обязательства, которые должным образом оформлены и номинированы в резервных валютах, — это наши обязательства. А те требования, которые были прописаны и остались нам от бывшего Советского Союза, — это экзотика».
Также он добавил, что кредиты, выданные полвека назад, выдавались по политическим соображениям.
«Принцип у России такой: что можем вернуть возвращаем, что нельзя капитализировать списываем или реструктуризуем. — пояснил «Московскому комсомольцу» Александр Михайленко, профессор института права и национальной безопасности РАНХиГС. — Благотворительностью, поддержкой «братских народов», как это делалось во времена СССР, мы не занимаемся».
* * *
Трудно поверить в такие утверждения на фоне списания долгов на сумму более ста сорока миллиардов долларов. Правда, на «верхах» стали всё чаще говорить, что планируемое восстановление Сирии — вовсе не братская помощь.
Недавно господин Рогозин дал понять, что вложения в восстановление Сирии должны быть экономически выгодными: ведь надо думать и о российском бюджете. По его словам, российский бизнес в Сирии считает «каждую копейку, каждый рубль». Следует «думать не только о другой стране, даже такой близкой и дружественной, но мы сейчас должны думать, как заработать денег в наш бюджет, для наших граждан, для людей, которые тоже ждут какой-то отдачи от большой работы РФ на территории Сирии».
Впрочем, это лишь слова. В Сирии разруха, война продолжается, гибнут люди. И говорить о каких-то перспективах — это примерно то же самое, что обещать построить коммунизм к 1980-му году.
Если западные государства, которые предоставляли кредиты ещё царской России, проявили вековое терпение, то почему бы у этих предприимчивых и терпеливых господ не поучиться России?
Можно поучиться у «небратских» капиталистов и кое-чему другому. Россия в финансах отчего-то традиционно ставит не на ту лошадку. Может быть, пора уже прекратить практику «щедрой души» и научиться смотреть на вещи реально?
Или в Кремле, к примеру, верят, что Бангладеш — та самая богатая страна, которая без проблем выплатит кредит за АЭС и озолотит Россию «преференциями»? Кстати, подписал кредитный документ от России тот самый замминистра финансов РФ — господин Сторчак.
В реальности Бангладеш — одно из самых бедных государств Азии, население этой маленькой страны периодически голодает. Экзотика…
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти