Задолжал России? Возьми ещё — она простит!

«Я понимаю, что здесь братская страна, может быть, по братскому принципу нужно относиться. Тогда я предлагаю, уважаемые коллеги из партии технического большинства, предложите вашим хотя бы однопартийцам, членам партии «Единая Россия», которые берут ипотеку в Сбербанке, предложите им 90-процентную скидку на этот кредит. И я думаю, что они по праву оценят ваше предложение».

«Это очень большая «вульгарщина» — так говорить и думать. В каждом конкретном случае и выданном займе нужно разбираться. Свои долги, обязательства, которые должным образом оформлены и номинированы в резервных валютах, — это наши обязательства. А те требования, которые были прописаны и остались нам от бывшего Советского Союза, — это экзотика».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru