Минобороны Иордании снимет с вооружения британские танки
Военное руководство Иордании приняло решение снять с вооружения Challenger 1, сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
«Королевская иорданская армия сейчас имеет восемь регулярных танковых батальонов, четыре из которых оснащены суммарно 182 полученными от США основными танками М60А3, модернизированными с установкой системы управления огнем Raytheon Integrated Fire Control System (IFCS). Четыре других батальона оснащены бывшими британскими основными танками Challenger 1, именуемыми в Иордании Al Hussein», – говорится в материале.
В 1999-2004 годах Иордания выкупила у британской армии практически весь парк устаревших танков, получив суммарно 404 единицы. Теперь принято решение поэтапно снять с вооружения все танки Challenger 1, оставив на вооружении только модернизированные М60А3.
Взамен планируется оснастить два батальона приобретаемыми из наличия итальянской армии пушечными бронированными машинами Centauro 1 с колесной формулой 8х8. Всего будет приобретена 141 машина.
Еще один механизированный батальон вооружат БМП Marder 1A3, списанных в Германии. В качестве помощи бундесвер планирует передать 50 машин.
Кроме того, от США Иордания получила в общей сложности 500 колесных бронированных машин MRAP типов Caiman, Cougar и RG-33L, из числа экспуатировавшихся американцами в Ираке и Афганистане.
«Королевская иорданская армия сейчас имеет восемь регулярных танковых батальонов, четыре из которых оснащены суммарно 182 полученными от США основными танками М60А3, модернизированными с установкой системы управления огнем Raytheon Integrated Fire Control System (IFCS). Четыре других батальона оснащены бывшими британскими основными танками Challenger 1, именуемыми в Иордании Al Hussein», – говорится в материале.
В 1999-2004 годах Иордания выкупила у британской армии практически весь парк устаревших танков, получив суммарно 404 единицы. Теперь принято решение поэтапно снять с вооружения все танки Challenger 1, оставив на вооружении только модернизированные М60А3.
Взамен планируется оснастить два батальона приобретаемыми из наличия итальянской армии пушечными бронированными машинами Centauro 1 с колесной формулой 8х8. Всего будет приобретена 141 машина.
Еще один механизированный батальон вооружат БМП Marder 1A3, списанных в Германии. В качестве помощи бундесвер планирует передать 50 машин.
Кроме того, от США Иордания получила в общей сложности 500 колесных бронированных машин MRAP типов Caiman, Cougar и RG-33L, из числа экспуатировавшихся американцами в Ираке и Афганистане.
Использованы фотографии: Yousef Allan / армия Иордании
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