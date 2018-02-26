16:22 26 февраля

Минобороны Иордании снимет с вооружения британские танки

Военное руководство Иордании приняло решение снять с вооружения Challenger 1, сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.

Танки Challenger 1 (Al Hussein) иорданской армии.

«Королевская иорданская армия сейчас имеет восемь регулярных танковых батальонов, четыре из которых оснащены суммарно 182 полученными от США основными танками М60А3, модернизированными с установкой системы управления огнем Raytheon Integrated Fire Control System (IFCS). Четыре других батальона оснащены бывшими британскими основными танками Challenger 1, именуемыми в Иордании Al Hussein», – говорится в материале.


В 1999-2004 годах Иордания выкупила у британской армии практически весь парк устаревших танков, получив суммарно 404 единицы. Теперь принято решение поэтапно снять с вооружения все танки Challenger 1, оставив на вооружении только модернизированные М60А3.

Взамен планируется оснастить два батальона приобретаемыми из наличия итальянской армии пушечными бронированными машинами Centauro 1 с колесной формулой 8х8. Всего будет приобретена 141 машина.

Еще один механизированный батальон вооружат БМП Marder 1A3, списанных в Германии. В качестве помощи бундесвер планирует передать 50 машин.

Кроме того, от США Иордания получила в общей сложности 500 колесных бронированных машин MRAP типов Caiman, Cougar и RG-33L, из числа экспуатировавшихся американцами в Ираке и Афганистане.

Использованы фотографии: Yousef Allan / армия Иордании
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Комментарии 21

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  1. Гигант мысли Сегодня, 13:43
    Привычка у Иордании закупать бэушный бронехлам осталась, вот уж вредная какая привычка.
    Гигант мысли
    1. предки с Дона Сегодня, 13:46
      Это стиль жизни, все отбросы с барского стола считаются для них лучшими. Вот у меня вопрос они с кем с этим количеством железа воевать собрались ?
      предки с Дона
      1. просто экспл Сегодня, 14:05
        ну челенджер не такой уж и хлам .
        что мне доставило , так это то что челенджеры они снимают , а М60 оставляют . это как снять Т-72 с вооружения и оставить Т-55 (хотя точнее будет сравнить с Т-62)
        просто экспл
        1. Seaman77 Сегодня, 14:22
          Цитата: просто экспл
          челенджеры они снимают , а М60 оставляют . это как снять Т-72 с вооружения и оставить Т-55 (хотя точнее будет сравнить с Т-62)

          Они снимают танки покупают БМП. Похоже решили немного сэкономить.
          Seaman77
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:46
      Цитата: Гигант мысли
      Привычка у Иордании закупать бэушный бронехлам осталась, вот уж вредная какая привычка.

      скупые! и вряд ли раскошелятся на наши танки...опять купят б/ушные абрамы...втридорога.
      андрей юрьевич
      1. Арон Заави Сегодня, 14:15
        Цитата: андрей юрьевич

        скупые! и вряд ли раскошелятся на наши танки...опять купят б/ушные абрамы...втридорога.

        Они не богатые.
        Арон Заави
    3. Chertt Сегодня, 13:48
      БМП Marder 1A3, списанных в Германии. В качестве помощи бундесвер планирует передать 50 машин.
      Кроме того, от США Иордания получила в общей сложности 500 колесных бронированных машин MRAP типов Caiman, Cougar и RG-33L
      Только укРуинцам эту новость не сообщайте. От такого количества халявы у них массовые инфаркты случатся
      Chertt
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:46
    Вроде не самая бедная страна , а постоянно у военного сэконд-хэнда пасётся . Ведь всё равно в результате выходит не шибко дешевле...
    КВУ-НСвД
  3. Kars Сегодня, 13:47
    Мой любимый западный танк))
    Врядли кубинка подсуетится и купит парочку для экспозиции .
    Kars
    1. Chertt Сегодня, 13:59
      Вы несколько лет назад, делали обзор лучшим ОБТ. Не хотите читателей еще порадовать?. Или боитесь, что "косточки перемоют" hi laughing
      Chertt
      1. Kars Сегодня, 14:07
        Так то не я делал,только скопипастил)пока интересного рейтинга не попадалось.
        Kars
        1. Chertt Сегодня, 14:09
          Цитата: Kars
          Так то не я делал,только скопипастил)

          Зато честно bully
          Chertt
  4. san4es Сегодня, 13:49
    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО БОЕВОГО ТАНКА «ЧЕЛЛЕНДЖЕР-1»
    Экипаж, чел. 4
    Боевая масса, т 62
    Габариты, мм:
    длина по корпусу 8327
    длина с пушкой вперед 11550
    ширина 3518
    высота 2500
    Вооружение (калибр) мм:
    пушка 120
    пулемет 2x7,62
    Боекомплект, шт.:
    выстрелов 52
    патронов 4000
    Мощность двигателя, л.с. 1200
    Максимальная скорость, км/час 56
    Запас хода по топливу, км 500

    san4es
  5. gukoyan Сегодня, 13:53
    Хех, Челленджер 1 считается очень не удачной машиной... Англичане в своё время не плохо так их спихнули)))
    Те же Чифтены в разы лучше него были)
    gukoyan
  6. профессор Сегодня, 14:35
    «Королевская иорданская армия сейчас имеет восемь регулярных танковых батальонов, четыре из которых оснащены суммарно 182 полученными от США основными танками М60А3, модернизированными с установкой системы управления огнем Raytheon Integrated Fire Control System (IFCS). Четыре других батальона оснащены бывшими британскими основными танками Challenger 1, именуемыми в Иордании Al Hussein», – говорится в материале.

    В 1999-2004 годах Иордания выкупила у британской армии практически весь парк устаревших танков, получив суммарно 404 единицы. Теперь принято решение поэтапно снять с вооружения все танки Challenger 1, оставив на вооружении только модернизированные М60А3.

    Вполне логичное решение вдвое сократить парк атавизмов. С соседями воевать (если вообще воевать) хватит и оставшихся, а босоногих на них гонять получается плохо. В этом деле гораздо полезнее колесная техника. Иорданцы это хорошо уяснили на примере асадовского фиаско.
    профессор
    1. Kars Сегодня, 14:42
      Ассадовского или эмиратавского фиаско в емене?
      Kars
      1. профессор Сегодня, 14:58
        Цитата: Kars
        Ассадовского или эмиратавского фиаско в емене?

        Всех вместе взятых до сих пор верящих в эти вымирающие мамонты.
        профессор
  7. Zaurbek Сегодня, 14:43
    Взамен планируется оснастить два батальона приобретаемыми из наличия итальянской армии пушечными бронированными машинами Centauro 1 с колесной формулой 8х8. Всего будет приобретена 141 машина.

    Какая то шляпа! Представьте себе в Сирии колесные танки....когда у всех бандюков либо ТОУ либо Корнеты и фаготы...и много чего другого типа С-60 57мм...
    Zaurbek
  8. А. Привалов Сегодня, 15:02
    Всё проще. Иордании не с кем воевать. Бандюков они от своей границы с Сирией отгоняют вполне успешно -- были несколько инцидентов, обошлось. С Ираком проблем особых нет. Король поддерживает иракцев, принимает у себя беженцев. С Израилем уже 25 лет мирный договор. Претензий нет. Соблюдается строго. К слову, Израиль, со своей стороны -- гарант тамошней безопасности: по договору каждая страна обязана предотвращать любые враждебные действия против другой стороны. Для США, Иордания один из основных союзников вне НАТО. Так что, в случае чего, есть кому их в обиду не дать. Армия маленькая. Деньги не на оружие, а на граждан стараются тратить. Там хлеб субсидированный. Беженцы из Сирии и Ирака тоже не дёшево обходятся. Абдалле Второму не просто там, страна не богатая, но как говорится "головочку держит гордо". hi
    А. Привалов
    1. Zaurbek Сегодня, 15:26
      У Арабов всегда есть опасность внутренних волнений. (Как в Сирии). Сирия тоже была вполне себе самостийная страна. Ослабела и пошла вода в хату.
      Zaurbek
      1. А. Привалов Сегодня, 15:45
        Цитата: Zaurbek
        У Арабов всегда есть опасность внутренних волнений. (Как в Сирии). Сирия тоже была вполне себе самостийная страна. Ослабела и пошла вода в хату.

        Башар Асад -- сам себе злобный Буратино. Получил власть из рук папаши. Довёл свой народ до ручки. Полмиллиона убитых, 100 000 по застенкам маются, 5 миллионов беженцев. Он алавит и его ненавидят местные суниты/шииты и пр. Сейчас держится только на русских штыках.
        Король в подобном положении. Он - бедуин и его не любят собственные граждане. Но Авдалла -- наследник Престола и как истинный монарх лучше относится к своему народу. Вместо того, чтобы дорогие танки покупать, Авдалла считает, что лучше свой народ кормить. Там нет политических репрессий, динар в цене, туризм процветает, иорданцев среди беженцев не найти.
        А. Привалов
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