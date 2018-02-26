Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 17-22 февраля от военкора "Маг"

В связи с праздником 23 февраля, сводка за шесть дней.На этой неделе обстановка продолжала быть напряженной с обстрелами ниже среднего. Но, к сожалению, не обошлось без жертв, погибли трое военнослужащих ВС ДНР.Боевики из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Клочкова, обстреляли из минометов калибром 120 мм наши позиции недалеко от г. Докучаевск. Тем самым, в очередной раз, нарушив режим прекращения огня, что является для них привычным делом. В результате данного обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики был ранен.Для эвакуации раненого через республиканских представителей СЦКК мы запросили режим «тишины». Украинская сторона через ОБСЕ подтвердила свою готовность обеспечить безопасность для вывоза нашего военнослужащего и доставки его в медицинское учреждение. Такие договоренности являются довольно распространенными в мировой практике и соответствуют Женевской конвенции, предусматривающей гуманное отношение к раненым. Но, как я уже говорил, украинские боевики – это не армия, и Женевская конвенция, как и Минские договоренности, для них пустой звук.Санитарный автомобиль марки «УАЗ», перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой. Для гарантированного убийства наших военнослужащих, украинские боевики подстраховались и обстреляли эвакуационную группу дополнительно из минометов калибром 120 мм. Результат очевиден, санитарный автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий. Совершив это военное преступление, командир 93-й бригады Клочков нарушил Женевскую конвенцию.Украинское военное командование даже не удосужилось скрыть следы преступления. Наоборот, пропагандисты штаба «АТО» преподнесли украинской аудитории это убийство, как уничтожение нашей БМП, которая якобы осуществляла разведку. При этом видеоматериал, размещенный украинскими пропагандистами, обрезан очень старательно. Виден момент пуска ракеты, взрыв и возгорание неопределенного объекта.Противник продолжает наращивать группировку в зоне так называемой АТО и стягивать тяжелое вооружение к линии соприкосновения, нарушая тем самым достигнутые договоренности. Так в районах населенных пунктов:- Дзержинск отмечено перемещение четырех танков и шести минометов калибром 120-мм на автомобилях для усиления подразделений 24-й омб на Горловском направлении;- Елизаветовка Марьинского района отмечено прибытие гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона на усиление 30-й отдельной механизированной бригады;- Красноармейска отмечено прибытие танков, артиллерии и личного состава;Также наша разведка отметила прибытие в зону «АТО» представителей Великобритании для оказания военной помощи командованию ВСУ в подготовке к наступательным действиям на Донбассе. До этого момента было известно о вовлеченности в процесс подготовки подразделений ВСУ военных специалистов из США. Теперь известно, что к ним подключились еще и британские советники.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности нашей разведкой зафиксировано:- 152-мм буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» - 8 единиц;- 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» - 4 единицы;- танков Т-72 – 3 единицы;- 120-мм миномет – 3 единицы;- зенитно-ракетный комплекс «Оса» - 1 единица.ВСУ продолжили размещать вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов:- Мироновка отмечено размещение четырех танков Т-64;- Новолуганское выявлены две 122-мм буксируемые гаубицы Д-30 из состава гаубичного артиллерийского дивизиона 54-й бригады;- Луганское отмечено местонахождение пяти огневых позиций с расчетами 120-мм минометов;- Новоалександровка выявлены три БМП-1 из состава 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады;- Лопаскино прибыли пять БМП-1 и два грузовых автомобиля.Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ, как отсутствующее в местах хранения, выявленное в результате контроля отведенного вооружения. Так, на этой неделе зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ:- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – 8 единиц;- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – 21 единицы;- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – 18 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 6 единиц;- 120-мм миномётов 2Б11 «Сани» - 13 единиц;- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 16 единиц;- танков Т-64 и Т-72 – 30 единиц.16:00 в районе Сокольники (ЛНР) бой с применением минометов калибром 120-мм.18:00 Петровский район Донецка бой с применением ВОГов и гранатометов.18:55 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением АГС и минометов 82-мм.19:10 севернее Горловки в районах Зайцево – Доломитное - Михайловка бои с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.21:00 на южном фронте в районе Дзержинское обстрел минометами калибром 82-мм и 120-мм.За субботу ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком направлении по Петровскому району Донецка противник применил различные типы гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам населенных пунктов Зайцево, Доломитное и Михайловка противник выпустил 10 мин калибром 82-мм и 4 мины калибром 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подвергся район населенного пункта Дзержинское. Противник применил минометы калибром 82-мм и 120-мм, выпустив 12 мин, а также различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС и СО. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Сокольники и Фрунзе. Всего по территории Республики было выпущено более 60 мин и гранат.12:50 в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из АГС и минометов калибром 82-мм. 16:30 в районе Калиново и Веселогоровка (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.18:00 в районах Старомихайловки и Спартак бои с применением гранатометов и минометов.18:10 севернее Горловки в районе Зайцево и Доломитное обстрел из минометов калибром 120-мм и БМП.21:00 на южном фронте Саханка обстрелом минометов калибром 82-мм.22:00 в районе Сокольники (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.22:15 в районе ЯБП бои с применением гранатометов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.22:30 трасса Бахмутка (ЛНР) стрелково-минометные бои.В воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Спартак и Старомихайловка противник выпустил 5 мин калибром 82 мм, а также применил стрелковое оружие.На Горловском направлении по районам населенных пунктов Зайцево и Доломитное противник выпустил 19 мин калибром 120-мм, а также осуществил обстрел с применением вооружения БМП. В результате минометного обстрела со стороны ВСУ н.п. Зайцево поврежден дом по улице Есенина 16.На Мариупольском направлении обстрелам подвергся район населенного пункта Саханка. Противник выпустил 8 мин калибром 82-мм.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое, Калиново, Веселогоровка и Сокольники. Всего по территории Республики было выпущено 68 мин и гранат.18:00 в районе Докучаевска стрелково-минометный бой.18:10 Петровский район Донецка под обстрелом снайперов.19:00 в районе ЯБП стрелково-минометные бои.19:00 севернее Горловки в районе Зайцево стрелково-минометные бои.20:00 на южном фронте Коминтерново, Новоласпа, Саханка под обстрелом минометов калибром 82-мм и 120-мм.21:10 на Светлодарской дуге бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.21:20 юго-западнее Горловки в районе Широкая Балка позиционный бой.21:50 в районе Аэропорта стрелково-минометный бой.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 11 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Александровка,Старомихайловка, шахта Абакумова и Петровскому району Донецка противник выпустил 8 мин калибром 82-мм, а также применил различные виды гранатометов и стрелковое оружие.На Горловском направлении обстрелу подвергся район населенного пункта Широкая Балка, по которому противник выпустил 2 мины калибром 82-мм, а также вел огонь из гранатометов и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Саханка, Коминтерново, Новоласпа, по которым противник выпустил 18 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия.Около 20 часов в результате минометного обстрела противником н.п. Коминтерново, частично разрушен дом по улице Кирова,86. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать.В понедельник ВСУ территорию ЛНР не обстреливали.13:00 в районе Калиново (ЛНР) обстрел из минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.13:30 в районе Нижнее Лозовое бой с применением к/к пулеметов и БМП-1.16:00 Первомайск (ЛНР) слышит бой с применением гранатометов и минометов.16:35 юго-западнее Горловки одиночный прилет 120-мм мины.17:00 в районе Докучаевск и Еленовка бой с применением к/к пулеметов, ВОГов, гранатометов и минометов калибром 82-мм.17:15 район Аэропорта бой с применением минометов калибром 120-мм.18:35 в районе Долгое (ЛНР) обстрел из БМП-2.18:45 севернее Горловки в районе Зайцево, Озеряновка и Доломитное под минометным и арт обстрелом.19:00 на южном фронте Заиченко под обстрелом минометов калибром 12-мм. 19:00 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минами 120-мм и снарядами калибром 152-мм. Всего было выпущено 8 снарядов калибром 152-мм. 23:30 в районе Первомайск (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 82-мм.Во вторник ВСУ обстреляли ДНР территорию 9 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Еленовка,Александровка, Жабичево противник выпустил 2 мины калибром 82-мм, а также применил зенитные установки, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.На Горловском направлении обстрелу подверглись районы населенных пунктов Озеряновка, Зайцево, Доломитное, по которым противник применил различные виды гранатометов и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении с позиций 36-й об морской пехоты с н.п. Талаковка противник обстрелял н.п. Заиченко, применив 12 мин калибром 120-мм.Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив артиллерию 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм, БМП и КК. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Нижнее Лозовое, Долгое, Первомайск. Всего по территории Республики было выпущено более 70 снарядов, мин и гранат.08:55 в районе Первомайск (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.10:45 в районе Веселогоровка (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 120-мм.11:25 в районе Калиновка бой с применением минометов калибром 82-мм. 12:45 на южном фронте в районе Ленинское и Саханка сильные бои с применением АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм. Всего прилетело 48 мин.16:15 в районе Лозовое обстрел минами калибром 82-мм и 120-мм. Всего прилетело 24 мины. 18:40 в районе Долгое БМП-2 ВСУ обстреливала поселок в течении 40 минут.22:00 севернее Горловки по всей линии фронта стрелковые бои с применением к/к пулеметы, ЗУ и минометов.23:25 на южном фронте возобновились бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.В среду ВСУ обстреляли ДНР 9 раз.На Донецком направлении по районам населенного пункта Лозовое, а также Кировскому и Петровскому районам Донецка противник выпустил 4 мины калибром 82-мм, кроме того применил различные виды гранатометов и стрелковое оружие.На Горловском направлении обстрелу подвергся район населенного пункта Михайловка, по которому противник выпустил 4 танковых снаряда, а также применил вооружение БМП. Кроме того, в районе н.п. Зайцево боевики 46-го отдельного батальона «Донбасс» пытались осуществить разведку с помощью беспилотного летательного аппарата, применение которого запрещено Минскими соглашениями. Умелыми действиями наших защитников, беспилотник был сбит.На Мариупольском направлении обстрелам со стороны украинских оккупантов подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Саханка. Противник выпустил 23 мины калибром 82-мм и 25 мин калибром 120-мм.При обстреле н.п. Долгое, ул. Садовая д.8, получила осколочное ранение правого плеча гражданка Киселева Ирина Анатольевна 24.10.1974 года рождения.В среду ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм и БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Первомайск, Веселогоровка, Калиновка, Лозовое, Долгое. Всего по территории республики было выпущено более 90 мин и гранат.10:05 в районах Аэропорт – Спартак – ЯБП два мощных взрыва.12:10 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и БМП-1. 15:15 в районе Нижнее Лозовое обстрел из БМП-1. 18:20 в районе Фрунзе обстрел минами калибром 120-мм. 18:30 в районе Калиновка обстрел минами калибром 82-мм и 120-мм.20:40 в районе Первомайск (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм.21:00 в районе Александровка обстрел минами калибром 82-мм и120-мм. Всего противник выпустил 37мин.21:00 на Светлодарской дуге продолжительное время идут бои, минометные и арт дуэли.22:05 на трассе Бахмутка (ЛНР) бой.22:10 в районе Счастье (ЛНР) бой с применением минометов и БМП-1.В четверг ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Александровка и Лозовое противник выпустил 37 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того применялись различные виды гранатометов и стрелковое оружие.В результате минометного обстрела с позиций 30-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Гараза по населенному пункту Александровка, повреждена кровля частного домовладения и разрушена хозпостройка по улице Ленина,54.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, БМП, АГС и КК. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Нижнее Лозовое, Фрунзе, Калиновка, Первомайск. Всего по территории Республики было выпущено 60 мин и гранат.ВСУ обстреляли ДНР 49 раз и выпустили по территории Республики 186 мин калибром 82-мм и 120-мм. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы двадцати двух населённых пунктов Республики. В результате обстрелов со стороны украинских оккупантов разрушены и повреждены семь домостроений в н.п. Горловка, Зайцево и Коминтерново.- при защите Республики, погибло трое ВС ДНР.ВСУ обстреляли ЛНР 20 раз. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе, применялось, запрещенное Минскими договоренностями вооружение: 152-мм артиллерийские орудия, 82-мм и 120-мм миномёты, вооружение БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего по территории ЛНР украинской стороной было выпущено более 386 снарядов, мин и гранат.По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 6.- была ранена одна мирная жительница ЛНР.Всем терпения и здоровья!