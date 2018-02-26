16:19 26 февраля

Принятое в Китае решение повлияет на весь мир

Коммунистическая партия Китая внесла предложение об изменении одного из основных положений в Конституции КНР. Речь идет об отмене ограничения, согласно которому председатель (читай глава государства) и вице-председатель партии могут пребывать на своих постах лишь 2 срока. Собственно, у политологов не остается сомнений в том, что такое решение будет принято.

Историческое значение этого шага как для самого Китая, так и для всего мира в целом, сложно переоценить. По сути, в Поднебесной зарождается конституционная монархия и отменяется институт сменяемости власти. Нынешний председатель КПК Си Цзиньпин, в таком случае, может пробыть у власти до 2032 года.

Причин для такого шага Китая есть несколько. Это и внутриполитические причины - Си просто не успевает завершить свои масштабные реформы, и внешнеполитические - противостояние с США.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. собаковод Сегодня, 15:15
    Ксюши не хватает там у них!
    собаковод
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:18
      Цитата: собаковод
      Ксюши не хватает там у них!

      Юмор? Сарказм? Пожелание доброе или злое?
      Mavrikiy
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:16
    Молодцы китайцы!
    А мы мочалку жуем лет пять уже...
    Диктатура или монархия отстаивает национальные интересы, а не "общеобезьян"
    Mavrikiy
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