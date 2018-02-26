Принятое в Китае решение повлияет на весь мир

Коммунистическая партия Китая внесла предложение об изменении одного из основных положений в Конституции КНР. Речь идет об отмене ограничения, согласно которому председатель (читай глава государства) и вице-председатель партии могут пребывать на своих постах лишь 2 срока. Собственно, у политологов не остается сомнений в том, что такое решение будет принято.Историческое значение этого шага как для самого Китая, так и для всего мира в целом, сложно переоценить. По сути, в Поднебесной зарождается конституционная монархия и отменяется институт сменяемости власти. Нынешний председатель КПК Си Цзиньпин, в таком случае, может пробыть у власти до 2032 года.Причин для такого шага Китая есть несколько. Это и внутриполитические причины - Си просто не успевает завершить свои масштабные реформы, и внешнеполитические - противостояние с США.