Грушко: всё сотрудничество между НАТО и Россией прекращено
Руководство Североатлантического блока прекратило любое практическое сотрудничество с РФ по военной линии и не готово вести конструктивный диалог в формате Совета Россия-НАТО, передает Интерфакс заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.
По его словам, «руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии».
Недавно представитель НАТО заявил газете «Известия», что «характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России».
Издание напоминает, что в январе текущего года Владимир Путин освободил Грушко от должности постпреда РФ при НАТО и назначил его заместителем министра иностранных дел. До сих пор его преемник не назначен. Существует вероятность, что Москва понизит уровень представительства в альянсе до временного поверенного.
Мы от диалога не уходим. А с их стороны препятствие одно – НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, а в сферах общих интересов всё сотрудничество было прекращено,сказал Грушко.
По его словам, «руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии».
Сегодня понятно, что ни одна организация, даже самая сильная, как НАТО любит себя называть, не способна обеспечить свою безопасность. Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности. Только равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию, способно улучшить ситуацию и может привести к таким схемам взаимодействия, которые действительно позволят справиться со всеми многочисленными угрозами,подчеркнул дипломат.
Недавно представитель НАТО заявил газете «Известия», что «характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России».
Издание напоминает, что в январе текущего года Владимир Путин освободил Грушко от должности постпреда РФ при НАТО и назначил его заместителем министра иностранных дел. До сих пор его преемник не назначен. Существует вероятность, что Москва понизит уровень представительства в альянсе до временного поверенного.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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