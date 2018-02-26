16:18 26 февраля

Грушко: всё сотрудничество между НАТО и Россией прекращено

Руководство Североатлантического блока прекратило любое практическое сотрудничество с РФ по военной линии и не готово вести конструктивный диалог в формате Совета Россия-НАТО, передает Интерфакс заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.



Мы от диалога не уходим. А с их стороны препятствие одно – НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, а в сферах общих интересов всё сотрудничество было прекращено,
сказал Грушко.


По его словам, «руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии».

Сегодня понятно, что ни одна организация, даже самая сильная, как НАТО любит себя называть, не способна обеспечить свою безопасность. Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности. Только равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию, способно улучшить ситуацию и может привести к таким схемам взаимодействия, которые действительно позволят справиться со всеми многочисленными угрозами,
подчеркнул дипломат.

Недавно представитель НАТО заявил газете «Известия», что «характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России».

Издание напоминает, что в январе текущего года Владимир Путин освободил Грушко от должности постпреда РФ при НАТО и назначил его заместителем министра иностранных дел. До сих пор его преемник не назначен. Существует вероятность, что Москва понизит уровень представительства в альянсе до временного поверенного.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. предки с Дона Сегодня, 15:05
    НАТО это сборище ряженных, они не для защиты существуют, а для того что б скопом нападать, один на один это не их метод.
    предки с Дона
    1. татарин 174 Сегодня, 15:14
      Цитата: предки с Дона
      НАТО это сборище ряженных

      Это так, но самое главное в НАТО - это то, что оно бизнес-проект североамериканских производителей оружия и они ни за что его не закроют, кто добровольно откажется от таких баснословных барышей? То, что сейчас мы "влезли" в Сирию и демонстрируем там эффективность нашего оружия очень сильно бесит баронов оружейного бизнеса - боссов НАТО, потому и нападки на нас на всех фронтах, даже до спорта добрались. Но Россия ведь не шавка подзаборная, которую прогнать можно или заткнуть, мы своё всё-равно возьмём, в этом спасибо В.В. Путину, он всё правильно во внешней политике делает. А то, что мы оборвали всё сотрудничество с ними, в этом ничего плохого нет, но говорить надо продолжать.
      татарин 174
      1. Anarchist Сегодня, 15:15
        НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы

        Грушко ослеп что-ли? Создание угрозы - есть цель! Создание угрозы - с нашей точки зрения, а с их - заблаговременная ликвидация возможных последствий...
        НАТО начнут войну сразу, как только будет уверены в победе.
        Anarchist
        1. татарин 174 Сегодня, 15:21
          Цитата: Anarchist
          Создание угрозы - есть цель!

          Ну да, если не будет угрозы как тогда всех в страхе держать и под этим предлогом продавать своё оружие! Вот теперь у них новый рынок появился в лице Укропии, представляю как они радуются, что нашли покупателей и теперь будут получать прибыль. Бедные украинцы, куда пойдут теперь ваши пенсии и зарплаты...
          татарин 174
          1. cniza Сегодня, 15:34
            [quote=Anarchist][quote]НАТО начнут войну сразу, как только будет уверены в победе.[/quote]

            Как только такие данные им выдаст компьютер начнут сразу , но даже компьютер такого не выдаст.
            cniza
        2. татарин 174 Сегодня, 15:24
          Цитата: Anarchist
          НАТО начнут войну сразу, как только будет уверены в победе.

          Вы то сами уверены в этом? Ну не до такой же степени они умом тронулись, чтобы добровольно согласиться на самоуничтожение, это ведь не укропы свихнувшиеся на русофобии какие-нибудь.
          татарин 174
          1. Anarchist Сегодня, 15:50
            Цитата: татарин 174
            Вы то сами уверены в этом?

            Уважаемый, читайте внимательнее:
            Цитата: Anarchist
            Создание угрозы - с нашей точки зрения, а с их - заблаговременная ликвидация возможных последствий...
            НАТО начнут войну сразу, как только будет уверены в победе.

            Они знают, что "отхватят"! Окружают в надежде на долгосрочную перспективу... Надеются, что в будущем смогут победить без последствий.
            А пока выжидают и не рыпаются, ведь
            Цитата: татарин 174
            не до такой же степени они умом тронулись, чтобы добровольно согласиться на самоуничтожение
            Anarchist
          2. Николай Фёдоров Сегодня, 15:51
            Цитата: татарин 174
            Цитата: Anarchist
            НАТО начнут войну сразу, как только будет уверены в победе.

            Вы то сами уверены в этом?

            А Вы считаете, что Запад может мыслить какими-то другими категориями, типа любовь, дружба и добрососедские отношения?! Только боязнь отгребсти люлей в ответку удерживает от их от команды "уничтожить русских". Как только этот страх у них исчезнет, они нападут. 100 %.
            "Россия - карлик, я поставлю её на колени" - уверовал Карл 12-й и напал на Россию.
            Наполеон был свято уверен в своей победе: "Россия - колосс на глиняных ногах." Гитлер собирался завоевать СССР к концу года, уверовал в свою непобедимость, потому и напал из более худшего положения, чем то, в котором сейчас НАТО.
            Цитата: татарин 174
            Ну не до такой же степени они умом тронулись, чтобы добровольно согласиться на самоуничтожение

            Какое самоуничтожение, если они уверуют в свою непобедимость?! Из-за оружия массового поражения? Гитлер тоже боялся ОМП, но он был уверен в своей победе, поэтому страх перед ОМП его никак не останавливал.
            Цитата: татарин 174
            это ведь не укропы свихнувшиеся на русофобии какие-нибудь.

            Они не укропы. Они гораздо хуже. Их болезнь длится уже много веков и прогрессирует.
            Николай Фёдоров
        3. Ныробский Сегодня, 16:02
          Цитата: Anarchist
          НАТО начнут войну сразу, как только будет уверены в победе.

          Поэтому не начнут. Они даже в отношении Северной Кореи не уверены в победе. Что касается России, то НАТО как всегда будет идти путём провокаций и уколов через "союзников" с целью втянуть Россию в какой нибудь долгоиграющий региональный конфликт и при этом как и прежде будут пытаться раскачать ситуацию изнутри России, делая ставку на подкуп продажной нац.элиты субьектов РФ, пятую колонну, языковые и религиозные противоречия направленные на раскол российского общества по национальному признаку, что для России хуже атомной войны.
          Ныробский
    2. ul_vitalii Сегодня, 15:49
      Зато данные, с отчётами о проведении учений и размещение войск с вооружением, выклянчивают.
      ul_vitalii
  2. sxfRipper Сегодня, 15:06
    Давно пора было это сделать! Любая бюрократическая структура (НАТО - не исключение) в первую очередь стремится к самосохранению, а для этого надо пыжиться изо всех сил, доказывая вновь и вновь, что "есть на востоке большая Раша", которая спит и видит подмять под себя всё и вся!
    sxfRipper
  3. bazzbazz Сегодня, 15:06
    НАТО готовится к войне?!
    bazzbazz
    1. BerBer Сегодня, 15:12
      НАТО это подструктура Вашингтона, да ещё и разнородная. Какой смысл разговаривать с посредником? А к войне они всегда готовятся. Вопрос в том к какой, и как они это видят?
      BerBer
    2. Дормидонт Сегодня, 15:19
      Да нее. Цветочки садють
      Дормидонт
    3. пацак Сегодня, 16:03
      Я бы сказал так: "НАДО готовиться к войне!!!"
      пацак
  4. Железякин Сегодня, 15:09
    Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности.

    Сдается мне, нас сознательно отгораживают от остального мира и затягивают в мешок открытой конвфрактации. Как бы порохом это не запахло. Можно до бесконечности говорить, что мы правы, а запад дуркует, но в итоге остаться у разбитого корыта.
    Железякин
  5. rocket757 Сегодня, 15:10
    Эт даже чем то новеньким не назовёшь. Враги они вот и весь сказ.
    А то, что ведут себя как истерички, да наф на них. Делать своё дело ни на кого не оглядываясь.
    Сами отомрут, когда время придёт.
    rocket757
    1. Alex-a832 Сегодня, 16:03
      hi
      Сами, без посторонней помощи не отомрут. но на такую "помощь" нарываются все больше. Сама Евоопа после распада Союза размякла и увлеклась либеральной деградацией, хотя угрозу представляет не малую и сейчас, если США сбросит маску, явит свой фашистский лик и погонит ЕС на войну с нами впереди себя. К этому и готовятся. Под видом космической программы развивают РСМД, начали убеждать европейцев, что ядерный взрыв чуть ли не пользу для организма приносит. Видимо, остро ощущают, что долларовая империя заканчивается и нужна новая глобальная война, чтобы продолжать паразитировать. При таком раскладе с НАТО не о чем разговаривать, т.к. за ним Вашингтон - центр лжи и лицемерия.
      Alex-a832
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 15:11
    Недавно представитель НАТО заявил газете «Известия», что «характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России».
    Взаимозаменить в этой цитате слова "НАТО" и "Россия" и вот вам наш "ответ чемберлену" . И называется такая ситуация полный тупик , впрочем весьма выгодный для Запада на данный момент .
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 15:40
      Очередной тупик, потом перекрёсток а мож всё опять по кругу!
      Смысла нет напрягаться и переживать по теме. Сами прибегут, ещё не раз и не два, было и еще будет.
      rocket757
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:45
        Смысла нет напрягаться и переживать по теме. Сами прибегут, ещё не раз и не два, было и еще будет.
        Не напрягатся сверх необходимости - самое главное . Сейчас время бессмысленной риторики , будет время возвращения на круги своя.. smile hi
        КВУ-НСвД
  7. Дормидонт Сегодня, 15:18
    Осталось разорвать остальные путы
    Дормидонт
  8. Николай Фёдоров Сегодня, 15:24
    Гитлеровская Германия летом 41-го тоже прекратила всякие контакты с Советским Союзом. И даже на знаменитое заявление ТАСС никак не отреагировала, будто бы и не было никакого заявления. Напрашивается аналогия...
    Николай Фёдоров
    1. rocket757 Сегодня, 15:41
      гейропу сравнивать с рейхом??? не тянет, да и жить сладко, спокойно они хотят. Зря шоли в военных министрах у них одни бабы?
      rocket757
  9. Геркулесыч Сегодня, 15:54
    А не надоело перед ними на цирлах скакать? Нам это нато и даром не надо!
    Геркулесыч
  10. dojjdik Сегодня, 15:57
    а оно зто самое "сотрудничество" ничего нам не дало ток трепотня и все; а они уже а прибалтике вот и все "сотрудничество; будем продолжать "сотрудничать" они будут в киеве; давно надо покончить с таким "трутничеством"
    dojjdik
  11. Rusland Сегодня, 16:15
    Ладно Генсек НАТО нас не забывает. Его дурь в голове показывает, что всё не так плохо. smile
    Rusland
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