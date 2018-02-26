16:16 26 февраля

Минобороны Украины: Россия контролирует всю зону Черного моря

В понедельник в Киеве прошел "международный" форум "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления", на котором заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что Россия создала в Крыму мощную военную группировку, способную контролировать зону Чёрного моря.

Минобороны Украины: Россия контролирует всю зону Черного моря


За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группировку, которая способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Чёрного моря, проецировать нестабильность на восточную часть Чёрного моря, соответственно контролировать воздушное пространство и нести опасность для прибрежных территорий всего черноморского региона
- заявил Петренко


По его словам, в Крыму развернут армейский корпус, в составе которого большое количество бронетанковой техники и личного состава.

Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тысяч, то сейчас это число превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40
- рассказал Петренко.

По его словам в настоящее время на полуострове также находятся 583 бронетранспортера, 162 артиллерийские системы.

Представитель украинского минобороны также добавил, что за четыре года к двум полкам морской авиации, которые входили в Черноморский флот РФ, добавилась смешанная авиационная дивизия, в составе которой бомбардировщики, штурмовики и истребители. Петренко отметил, что количество военных самолетов РФ увеличилось с 22 единиц до 113.

Российская Федерация планово внедряет концепцию так называемой зоны запрета доступа к крымскому полуострову, когда посредством комбинирования современных образцов противовоздушной обороны, противокорабельной ракетной, а также посредством перемещения с материковой части России на территорию крымского полуострова тактичных ракетных комплексов "Искандер", Российская Федерация имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Чёрном море и может с высокой степенью вероятности наносить по ним существенные поражения
- считает замминистра обороны Украины, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 15:16
    Россия контролирует всю зону Черного моря


    Тоже мне, секрет полишинеля)
    Черный_Ватник
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:21
      Тоже мне, секрет полишинеля)
      Да уж , мистер очевидность ...Натовский укрепрайон и морская база в Крыму наверно заставила бы его скакать от радости..
      КВУ-НСвД
      1. cniza Сегодня, 15:29
        “Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тысяч, то сейчас это число превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40
        - рассказал Петренко.


        Увеличилось в 40 раз , какой ужас. lol
        cniza
        1. Гигант мысли Сегодня, 15:32
          А Украине хотелось, чтобы всё было наоборот, как говорится, не дождётесь этого господа хохлобандеровцы.
          Гигант мысли
          1. bulvas Сегодня, 15:45
            Надо совсем Украину от Черного моря отодвигать

            Распрыгалась, "черноморская держава"
            bulvas
          2. Anarchist Сегодня, 15:46
            Минобороны Украины: Россия контролирует всю зону Черного моря

            Пусть донесут это до американцев! Чтоб и мыслей не было...
            Anarchist
            1. ul_vitalii Сегодня, 15:52
              hi А американцы им это и рассказали, своих мозгов-то нет.
              ul_vitalii
        2. Ren Сегодня, 15:53
          Цитата: cniza
          Увеличилось в 40 раз , какой ужас.

          Не в сорок, а невообразимое количество раз. wassat
          Было 0, стало 40, т.е. в 40/0 раз (бесконечность, предел с права) lol
          Ren
          1. Евдоким Сегодня, 16:07
            Цитата: Ren
            40/0 раз (бесконечность, предел с права)

            Я конечно извиняюсь, но на 0 делить нельзя, математика 4 класс, а вот умножать можно, получается всегда 0. Так- что не хрен лезть в крым, а то на 0 умножат. hi
            Евдоким
  2. собаковод Сегодня, 15:17
    Да! Россия воплотила в жизнь мечту Госдепа.
    собаковод
    1. anjey Сегодня, 15:22
      По его словам, в Крыму развернут армейский корпус, в составе которого большое количество бронетанковой техники и личного состава.
      Да ,як кажут в Одесе было ваше -стало наше, и никак по другому- если на наших границах бандеровцы,читай нацисты и нато,внуки настоящих нацистов .... am ...А наши Деды этих наци в рот ...бали в свое время,неужели мы их подведем???
      anjey
      1. x.andvlad Сегодня, 15:32
        Цитата: собаковод
        Да! Россия воплотила в жизнь мечту Госдепа.

        У Госдепа много "мечт" в отношении России. Одна из них заключалась в том, что бы Россия им освободила место в Крыму. Теперь им понятно, что эта их мечта так и останется мечтой.
        Российская Федерация имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Чёрном море и может с высокой степенью вероятности наносить по ним существенные поражения
        Как "художественно" загнул Петрэнко. Но главный смысл он понял правильно: с "военными платформами" и прочими "словами" в Черном море нужно поосторожней.
        x.andvlad
    2. svp67 Сегодня, 15:24
      Цитата: собаковод
      Да! Россия воплотила в жизнь мечту Госдепа.

      Россия вернула себе то, за что пролила не одну сотню литров крови своих людей....
      svp67
  3. Теренин Сегодня, 15:22
    Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тысяч, то сейчас это число превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40... количество военных самолетов РФ увеличилось с 22 единиц до 113 - рассказал Петренко. Молодец, Петренко! Вовремя начал прикидывать сколько ангаров и другой инфраструктуры нужно будет построить в Киевской и др.областях Украины, что бы рано или позно разместить там Вооруженные Силы России yes
    Теренин
  4. DEZINTO Сегодня, 15:22
    Нууу.....да....молодец даже бронетранспортёры вплоть до единиц посчитал.....всё это сообщил....и чтоооо??? Что он хотел этим сказать?,.....что у России что-то где-то железное стоит, так все и так это знают.
    DEZINTO
  5. Волька Сегодня, 15:22
    но по другому никак нельзя, янки рвутся в Черное море и им не нужна сильная Россия...
    Волька
  6. svp67 Сегодня, 15:23
    если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40
    Да уж СОРОК ТАНКОВ на ПОЛУОСТРОВЕ это конечно ОГРОМНАЯ "УГРОЗА" всему Причерноморью...
    svp67
  7. Beltasir Matyagu Сегодня, 15:28
    То есть Путин должен быть дурачком и позволить цру и военным сша беспрепятственно хозяйничать в нашем огороде посредством нацистских укровыкормышей расселившихся после смерти И.В. Сталина по всему югу ссср и превративших "Украину" в плацдарм для удушения России? Причём планы эти уже сотни лет в силе, только используют их выходцы с запада под разными именами. Ватикан, орден иезуитов, речь посполита, Наполеон, австровенгрия, британская империя, третий рейх, сша и "запад" с Израилем. План и стратегия не менялась за века не смотря на якобы разных операторов что даёт понять что за политикой стоят одни и те же силы. Вероятно те самые "семьи"
    Beltasir Matyagu
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:34
    Дошло? Ну, жирафы... Не прошло и четырех лет, как важность Крыма стала очевидной для бывших пользователей laughing
    Горный стрелок
  9. Дормидонт Сегодня, 15:36
    Всё ж таки догадались
    Дормидонт
  10. Masya Masya Сегодня, 15:36
    Российская Федерация имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Чёрном море и может с высокой степенью вероятности наносить по ним существенные поражения

    ну и не фиг там находиться, спать спокойнее будете! wink
    Masya Masya
    1. rocket757 Сегодня, 15:50
      Лакомый кусочек был, да еще и у нас под боком!!!
      Фантомные страдания как гриться у янки, за укроп, думаю, никто уже не морочится, нам тож пора.
      rocket757
  11. Oznob Сегодня, 15:39
    Бальзам на душу.
    Oznob
  12. Zaurbek Сегодня, 15:43
    ..а теперь представьте базу НАТО в Крыму.
    Zaurbek
  13. Геркулесыч Сегодня, 15:56
    40 танков в Крыму это очень мало! Нужна там танковая дивизия -их прошлой войны выводы так и не сделали!
    Геркулесыч
    1. NKT Сегодня, 16:06
      А зачем там танковая дивизия (более 300 танков)? Куда и кого ее бить? wink
      NKT
  14. andrewkor Сегодня, 16:03
    Совсем запугал,свидомый,бывших "братушек"!Как они,бедненькие,под прицелом Искандеров?Вот как метну в них со своего дивана,мало не покажется!Это я в продолжении дискуссии накануне с бывшими.Может сейчас прочитают,порадуются!
    andrewkor
  15. Rusland Сегодня, 16:03
    Всё лучшее Крыму!
    Rusland
  16. лысова Сегодня, 16:14
    С такими неадекватными соседями и их " гостями ", так должно и быть.
    лысова
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