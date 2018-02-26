Минобороны Украины: Россия контролирует всю зону Черного моря

За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группировку, которая способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Чёрного моря, проецировать нестабильность на восточную часть Чёрного моря, соответственно контролировать воздушное пространство и нести опасность для прибрежных территорий всего черноморского региона

Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тысяч, то сейчас это число превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40

Российская Федерация планово внедряет концепцию так называемой зоны запрета доступа к крымскому полуострову, когда посредством комбинирования современных образцов противовоздушной обороны, противокорабельной ракетной, а также посредством перемещения с материковой части России на территорию крымского полуострова тактичных ракетных комплексов "Искандер", Российская Федерация имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Чёрном море и может с высокой степенью вероятности наносить по ним существенные поражения

В понедельник в Киеве прошел "международный" форум "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления", на котором заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что Россия создала в Крыму мощную военную группировку, способную контролировать зону Чёрного моря.- заявил ПетренкоПо его словам, в Крыму развернут армейский корпус, в составе которого большое количество бронетанковой техники и личного состава.- рассказал Петренко.По его словам в настоящее время на полуострове также находятся 583 бронетранспортера, 162 артиллерийские системы.Представитель украинского минобороны также добавил, что за четыре года к двум полкам морской авиации, которые входили в Черноморский флот РФ, добавилась смешанная авиационная дивизия, в составе которой бомбардировщики, штурмовики и истребители. Петренко отметил, что количество военных самолетов РФ увеличилось с 22 единиц до 113.- считает замминистра обороны Украины, передает "Интерфакс"