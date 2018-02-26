04:42 27 февраля

«Хуже, чем в Афганистане»: Британские военные пожаловались на жизнь в отечественных казармах

Военнослужащие британской армии в городе Олдершот уже почти год живут без стабильного доступа к горячей воде и отоплению. Некоторые из военнослужащих уверяют, что жизнь в местных бараках «хуже, чем на передовой», пишет «Би-би-си».



«Эти жалобы иллюстрируют более широкую проблему, с которой столкнулось Министерство обороны Соединённого Королевства. Накануне руководители ведомства сообщили, что им нужно больше денег на проведение ремонта и техобслуживания многочисленных объектов недвижимости», – приводит статью ИноТВ.


На базе в Олдершоте живут более сотни британских солдат. Корреспонденту BBC удалось побеседовать с военнослужащими.

«Я никогда не видел горячего душа в моём блоке», «Наши комнаты вымерзают», «У нас низкий моральный дух», – такие признания услышал журналист.

Некая Сюзан (имя изменено) рассказала ему, что ранее служила в Афганистане, где ей приходилось жить в палатке, но даже там «не было таких проблем с душем и стиркой, как в Олдершоте».

Вернуться назад в Британию и не получить горячую воду с отоплением – это какой-то позор,
считает она.

С заключёнными обращаются лучше, чем с нами. А ведь мы не совершили никаких преступлений,
сказала ее сослуживица. Она уверена, что «отопление и горячая вода должны быть основным правом человека».

По словам девушек, они были вынуждены на свои деньги купить обогреватели, «чтобы сохранить тепло в жилом помещении». Все эти проблемы, разумеется, сказываются на моральном духе.

Мы не чувствуем, что нас по-настоящему ценят или заботятся о нас,
добавляет одна из них.

Этот случай далеко не единичный: «согласно опросу 2017 года, только 49% британских военнослужащих назвали условия проживания удовлетворительными, что на 4% ниже результатов предыдущего опроса», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. Дормидонт Вчера, 15:37
    А вас никто не держит
    Дормидонт
  2. seregatara1969 Вчера, 15:37
    крепче друг к другу прижиматься будут по ночам !
    seregatara1969
  3. Rusland Вчера, 15:38
    Наверное страшненькая, вот никто и не греет, а ей обидно.
    Rusland
  4. КВУ-НСвД Вчера, 15:39
    «Я никогда не видел горячего душа в моём блоке», «Наши комнаты вымерзают»,
    Прям вспомнилась офицерская общага "Сказка" в Знаменске в 03-04 году laughing Правда духом её обитатели особо не падали laughing ... правда и жили там молодые и несемейные...Было весело
    КВУ-НСвД
    1. BerBer Вчера, 15:45
      Их бы в наши условия. Бельё стирали щёткой и мылом, а температура 16 в казарме это нормально. А столовая. Таких блюд как "мясо белого медведя", они точно не знают.
      Я не про нынешнее время. По сравнению с нами, сейчас бойцы на курорте.
      BerBer
      1. КВУ-НСвД Вчера, 15:50
        Да уж бикус с армейским рассольником образца моей службы в начале нулевых точно не вызвал бы у них энтузиазма laughing Я форму стирал проще - замачивал на сутки в порошке , потом много раз отжимал и полоскал .. нормально получалось . А +16 да..считалось вполне терпимо.. laughing
        КВУ-НСвД
        1. Подрезчик Вчера, 15:57
          А что думали, в сказку попали?
          Военнослужащий "...должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы...". А если в "поле" закинуть на пару недель? Сопляки...
          Подрезчик
          1. КВУ-НСвД Вчера, 16:04
            . А если в "поле" закинуть на пару недель? Сопляки...
            Да уж месяц в февральсой степи в полевом лагере не для слабых духом laughing У нас считалось хорошим житьём , если имел возможность притащить из ППД на машинах всё , что можно использовать для укладки на пол laughing Кто не мог или посчитал излишним в палатках ходил выше щиколотки в воде и жиже.. lol Но было прикольно...
            КВУ-НСвД
            1. Подрезчик Вчера, 16:20
              Цитата: КВУ-НСвД
              . А если в "поле" закинуть на пару недель? Сопляки...
              Да уж месяц в февральсой степи в полевом лагере не для слабых духом laughing У нас считалось хорошим житьём , если имел возможность притащить из ППД на машинах всё , что можно использовать для укладки на пол laughing Кто не мог или посчитал излишним в палатках ходил выше щиколотки в воде и жиже.. lol Но было прикольно...

              Да, Виктор! hi В училище у нас душ горячий был раз в неделю, и брились, и ноги мыли ледяной водой, до сих пор привычке не изменяю.
              А "эти" в бой без мороженого не пойдут... request
              Подрезчик
        2. Alexey RA Вчера, 16:58
          Цитата: КВУ-НСвД
          Да уж бикус с армейским рассольником образца моей службы в начале нулевых точно не вызвал бы у них энтузиазма

          Шрапнель с небритой свиной шкурой. Или гороховое пюре с консервами "уха атлантическая". На ужин. laughing И неизменный компот с песочком.
          Баня - 1 раз в неделю. В казарме - только холодная вода.
          Alexey RA
          1. КВУ-НСвД Вчера, 17:04
            Подпишусь под всем laughing Правда гороховая или любая другая каша с рыбными консервами была вполне себе съедобна на фоне иных кулинарных " soldier изысков"
            КВУ-НСвД
            1. Doliva63 Вчера, 17:37
              Денёк побегаешь по "пригоркам", тушенка с гороховой кашей кажется деликатесом laughing drinks
              Doliva63
      2. LASVEGAS Вчера, 16:10
        Стирка в бензине наше все :). Быстро стираешь, быстро сохнет и долго сопровождает запах :)
        LASVEGAS
        1. BerBer Вчера, 16:13
          Явно автопарк good laughing
          BerBer
    2. rocket757 Вчера, 15:46
      Прикольненько, душа нет и моральный дух улетучился???
      Ну ка, ну ка, шо ещё кажут, даж интересно стало???
      Кстати, а шо в Знаменске ... летом как в Африке, зимой как в казахских степях!
      rocket757
      1. КВУ-НСвД Вчера, 15:55
        Кстати, а шо в Знаменске ... летом как в Африке, зимой как в казахских степях!
        Очень в точку laughing А ещё месяц с конца мая до конца июня от мошки полная опа laughing Я спасался смесью ванили и гвоздики , да и то с переменным успехом winked магазинные средства местным кровососам как мёртвому припарка..
        КВУ-НСвД
        1. rocket757 Вчера, 22:39
          В этом году к мундиалье обещают мошкару извести! Тем или иным способом. Типа сезон всеобщей ванилизации отменяется!
          Только чуется нам, изведут вместе с рыбой!!! Что для нас рыбаков не есть плюс.
          rocket757
  5. andrewkor Вчера, 15:47
    В мою бытность в рядах ВС СССР ,1971-73г.г. горячей воды в казарме отродясь не было. Раз в неделю в бане или в наряде на кухне. Ещё дистиллятор на АТС для долива в электролит и горячий чай в ночное дежурство вот и вся радость. Не скрою,что меня отсутствие горячей воды в ротной умывалке по началу шокировало,я же городской ,но после приёма Присяги я с этим смирился!
    andrewkor
    1. shans2 Вчера, 15:53
      меня шокирует, как может отсутствие горячей вода (не холодной) шокировать в 70-е годы в казарме.... меня сейчас это не шокирует ни разу.... на турбазах то не всех есть эл-во и гор вода соответственно... нет, если бы и бани не было... то понятно.... в пионерском лагере как-то тоже горячей воды не было...
      shans2
    2. А. Привалов Вчера, 16:00
      Цитата: andrewkor
      В мою бытность в рядах ВС СССР ,1971-73г.г. горячей воды в казарме отродясь не было. Раз в неделю в бане или в наряде на кухне. Ещё дистиллятор на АТС для долива в электролит и горячий чай в ночное дежурство вот и вся радость. Не скрою,что меня отсутствие горячей воды в ротной умывалке по началу шокировало,но после приёма Присяги я с этим смирился!

      В 1972-1974 картина была та же. Раз в неделю возили в городскую баню. Правда, у нас в умывалке был один кран с тёплой водой. До армии у меня дома, мы жили в коммуналке, была старая газовая водогрейная колонка, но удобств для купания не было, так что, в баню ходить было привычно. У британцев домашний быт налажен, но дело в другом. За несколько лет всё не рушится. Это плоды безобразного руководства нескольких правительств в последние лет 20-25. Думаю, что они там справятся, со временем.
      А. Привалов
      1. Alexey RA Вчера, 17:00
        Цитата: А. Привалов
        У британцев домашний быт налажен, но дело в другом. За несколько лет всё не рушится. Это плоды безобразного руководства нескольких правительств в последние лет 20-25.

        Скорее, это плоды несоответствия традиционных казарм и современного представления о минимальном комфорте. smile
        ЕМНИП, у британцев даже в жилых домах с температурой внутри помещения традиционно было хреново.
        Alexey RA
        1. А. Привалов Вчера, 19:12
          Цитата: Alexey RA
          Цитата: А. Привалов
          У британцев домашний быт налажен, но дело в другом. За несколько лет всё не рушится. Это плоды безобразного руководства нескольких правительств в последние лет 20-25.

          Скорее, это плоды несоответствия традиционных казарм и современного представления о минимальном комфорте. smile
          ЕМНИП, у британцев даже в жилых домах с температурой внутри помещения традиционно было хреново.

          Это было давно. Во времена угольных каминов. Сегодня, положение коренным образом изменилось.
          А. Привалов
  6. ltc35 Вчера, 15:59
    Им точно нас не победить.
    ltc35
    1. Балу Вчера, 17:14
      Цитата: ltc35
      Им точно нас не победить.

      К памперсам будут примерзать tongue
      Балу
  7. Геркулесыч Вчера, 16:01
    У них в уставе про трудности и лишения разве не написано, что солдат должен их стойко переносить? belay Или у них в уставе написано, что руки должны расти из пятой точки, и кроме как на нытье британские солдаты больше не на что не способны?
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Вчера, 16:18
      Цитата: Геркулесыч
      У них в уставе про трудности и лишения разве не написано, что солдат должен их стойко переносить? belay Или у них в уставе написано, что руки должны расти из пятой точки, и кроме как на нытье британские солдаты больше не на что не способны?

      Бросьте, Геркулесыч, чисто вымытый, хорошо накормленный и довольный службой солдат служит лучше, чем грязный, голодный и злой. Армия там не велика -- всего 188 000 человек. В основном специалисты и держать их, что называется, в чёрном теле, скверная идея.
      А. Привалов
      1. Геркулесыч Вчера, 16:50
        Привалов - hi у них там стоимость земли бешеная, но все продается на ура! Особняки по 300 миллионов евро только так улетают! И нету денег на ремонт в казарме? ??После такого нужно все министерство обороны британии разогнать, или пересажать!
        Геркулесыч
        1. А. Привалов Вчера, 19:11
          Цитата: Геркулесыч
          Привалов - hi у них там стоимость земли бешеная, но все продается на ура! Особняки по 300 миллионов евро только так улетают! И нету денег на ремонт в казарме? ??После такого нужно все министерство обороны британии разогнать, или пересажать!

          Как мне помнится, министерство обороны ни землёй ни особняками там не торгует. За что же их разгонять и сажать?
          А. Привалов
    2. Балу Вчера, 17:15
      Цитата: Геркулесыч
      У них в уставе про трудности и лишения разве не написано, что солдат должен их стойко переносить? belay Или у них в уставе написано, что руки должны расти из пятой точки, и кроме как на нытье британские солдаты больше не на что не способны?

      Представляете каково шотландцам служить в этой британской армии? belay
      Балу
  8. DEZINTO Вчера, 16:02
    Тёплый пледик, камин и кружечку чая пожалуйста, иначе служить у англичан не получается..... lol
    DEZINTO
  9. Alex-a832 Вчера, 16:12
    Уверен, что больше не условия ухудшились, а британские вояки размякли. Если они у себя на островах на промерзание жалуются, то что они собираются у нас делать зимой, если вторгнутся?! Или как Гитлер, наивно рассчитывают на летний блиц криг?
    Alex-a832
  10. NKT Вчера, 16:14
    Горячей воды у них нет.....у нас в казарме холодная вода несколько часов в день была.....горячая только в бане или на кухне.
    NKT
  11. Волька Вчера, 16:49
    войны, а вы на войне или как...
    Волька
  12. словак Вчера, 16:49
    Беженцы помогут превратить Англию в Афганистан, дайте только им немного времени. И будет британцам счастье...
    словак
  13. Комментарий был удален.
  14. Mavrikiy Вчера, 17:14
    «Хуже, чем в Афганистане»: Британские военные пожаловались на жизнь в отечественных казармах

    Я их понимаю. Отсутствие пипифакса с запахом клубники, может надолго морально травмировать спецназовца (могут возникнуть вопросы, а на той ли стороне баррикад я воюю? У кого там газ и горячая вода?).
    Некая Сюзан (имя изменено) рассказала ему, что ранее служила в Афганистане, где ей приходилось жить в палатке, но даже там «не было таких проблем с душем и стиркой, как в Олдершоте»

    МДЯЯЯЯЯ. Высококлассная армия. Нам чертовски не повезло. Мы имели их союзниками, а вот если бы имели противниками, да под Сталинградом....(отстаньте, сам знаю, что их туда нужно было бы штыками загонять. Так хоть помечтаю...) В 1943 годе точно в Лондоне пиво пили. feel
    Mavrikiy
  15. МРоманович Вчера, 17:15
    А почему на фото в статье голландцы? Не нашли фото британцев?
    МРоманович
  16. Doliva63 Вчера, 17:50
    В 90-м, кажется, в район Борзи полк из Монголии вывели. Прямо в поле. Всё лето как-то прожили, осенью взбунтовались. Варенников прилетал разбираться. Так что у нас тоже случалось. Ну, правда, британцы не в поле живут.
    Doliva63
  17. behemot Вчера, 18:07
    Проблема с отоплением решается просто - покупайте наш СПГ, хотяяяя, религия то не позволяет! Ну и мерзните, немытки.
    behemot
  18. tihonmarine Вчера, 18:52
    Ожирели англо-саксы совсем, может вам ещё и апартаменты выделить для "однополых однополчан". В окопы и блиндажи, в землянки и траншеи, ведь война это не развлекуха и не дискотека, а кровь грязь и смерть.
    tihonmarine
  19. APASUS Вчера, 19:56
    Странно ,в чем проблема то? В Лондоне нет вообще отопления.Каждый сам решает какая температура у него дома,цены на тепло космические.
    Сейчас такая замануха для туристов в Лондоне ,перед отелями выставляют рекламу : У нас есть отопление .
    APASUS
  20. Xscorpion Вчера, 20:19
    Цитата: NKT
    Горячей воды у них нет.....у нас в казарме холодная вода несколько часов в день была.....горячая только в бане или на кухне.


    Я представляю как они в Афгане "воевали" если там условия были лучше,чем дома.
    Xscorpion
    1. rocket757 Вчера, 22:41
      Там белого было в достатке ... о душе ли речь заводить в такой лафе???
      rocket757
  21. k_ply Вчера, 22:24
    А фото то чего с голландской мотопехотой ("камок", автоматы канадского пр-ва, БРМ "Феннек", БМП CV-90/35)?
    k_ply
  22. faterdom Сегодня, 00:01
    Куда смотрит комитет британских матерей??? Это вопиющее безобразие! Валить пора из ЭТОЙ страны!
    faterdom
  23. Керенский Сегодня, 01:29
    Тоже мне новость! Спасение утопающих, - дело рук самих утопающих!
    Найди, укради, скинься и купи, если не можешь сам смастырить. Сейчас всё есть. Проточный водонагреватель и ультразвуковая машинка "Пони" не великих денег стоят. Кусок плёнки... Вот тебе и горячая вода и трусы с носками в тазике стираются..Тьфу! Консервная банка, гвоздь и мыло, - вот тебе тёрка для изготовления "стирального порошка". Два бритвенных лезвия, три спички, нитки и кусок провода, - кипятильник. Повезёт в развалинах обогреватель с нихромовой спиралью найти, - ищи газосиликатный блок, бери гильзу в руки, - через час будет электроплитка. Да что я рассказываю! Их надо к нам на курсы отправлять...
    Керенский
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