«Хуже, чем в Афганистане»: Британские военные пожаловались на жизнь в отечественных казармах
Военнослужащие британской армии в городе Олдершот уже почти год живут без стабильного доступа к горячей воде и отоплению. Некоторые из военнослужащих уверяют, что жизнь в местных бараках «хуже, чем на передовой», пишет «Би-би-си».
«Эти жалобы иллюстрируют более широкую проблему, с которой столкнулось Министерство обороны Соединённого Королевства. Накануне руководители ведомства сообщили, что им нужно больше денег на проведение ремонта и техобслуживания многочисленных объектов недвижимости», – приводит статью ИноТВ.
На базе в Олдершоте живут более сотни британских солдат. Корреспонденту BBC удалось побеседовать с военнослужащими.
«Я никогда не видел горячего душа в моём блоке», «Наши комнаты вымерзают», «У нас низкий моральный дух», – такие признания услышал журналист.
Некая Сюзан (имя изменено) рассказала ему, что ранее служила в Афганистане, где ей приходилось жить в палатке, но даже там «не было таких проблем с душем и стиркой, как в Олдершоте».
По словам девушек, они были вынуждены на свои деньги купить обогреватели, «чтобы сохранить тепло в жилом помещении». Все эти проблемы, разумеется, сказываются на моральном духе.
Этот случай далеко не единичный: «согласно опросу 2017 года, только 49% британских военнослужащих назвали условия проживания удовлетворительными, что на 4% ниже результатов предыдущего опроса», заключает издание.
«Эти жалобы иллюстрируют более широкую проблему, с которой столкнулось Министерство обороны Соединённого Королевства. Накануне руководители ведомства сообщили, что им нужно больше денег на проведение ремонта и техобслуживания многочисленных объектов недвижимости», – приводит статью ИноТВ.
На базе в Олдершоте живут более сотни британских солдат. Корреспонденту BBC удалось побеседовать с военнослужащими.
«Я никогда не видел горячего душа в моём блоке», «Наши комнаты вымерзают», «У нас низкий моральный дух», – такие признания услышал журналист.
Некая Сюзан (имя изменено) рассказала ему, что ранее служила в Афганистане, где ей приходилось жить в палатке, но даже там «не было таких проблем с душем и стиркой, как в Олдершоте».
Вернуться назад в Британию и не получить горячую воду с отоплением – это какой-то позор,считает она.
С заключёнными обращаются лучше, чем с нами. А ведь мы не совершили никаких преступлений,сказала ее сослуживица. Она уверена, что «отопление и горячая вода должны быть основным правом человека».
По словам девушек, они были вынуждены на свои деньги купить обогреватели, «чтобы сохранить тепло в жилом помещении». Все эти проблемы, разумеется, сказываются на моральном духе.
Мы не чувствуем, что нас по-настоящему ценят или заботятся о нас,добавляет одна из них.
Этот случай далеко не единичный: «согласно опросу 2017 года, только 49% британских военнослужащих назвали условия проживания удовлетворительными, что на 4% ниже результатов предыдущего опроса», заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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