«Хуже, чем в Афганистане»: Британские военные пожаловались на жизнь в отечественных казармах

Вернуться назад в Британию и не получить горячую воду с отоплением – это какой-то позор,

С заключёнными обращаются лучше, чем с нами. А ведь мы не совершили никаких преступлений,

Мы не чувствуем, что нас по-настоящему ценят или заботятся о нас,