Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства

В округе сохраняется высокий уровень неформальной занятости. Это вообще наша проблема государственная, скажем прямо. Но и в округе она присутствует, особенно это касается туризма, сельского хозяйства, сферы услуг, торговли. Права неофициальных работников законом не защищены, в результате в экономике образуется серая зона, а сами работники при этом не получают никаких прав, пенсионные права никак не учитываются. Вывод этих трудовых отношений из тени является важной государственной задачей.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании комиссии кабинета министров по развитию Северо-Кавказского федерального округа, сообщил о том, что он видит в качестве «большой проблемы России, особенно актуальной для Северного Кавказа». Как выяснилось, такой проблемой глава правительства считает так называемую «неформальную занятость». По словам Медведева, такого рода занятость наносит ущерб рынку труда. РИА Новости приводит заявление главы кабмина РФ:При этом председатель правительства не прокомментировал других проблем на трудовом рынке России. В частности, не прокомментировал существенного разрыва между доходами руководящего состава госкорпораций и рядовых сотрудников тех же госкорпораций. В России разрыв между доходами упомянутых категорий до сих пор феноменален: это даже не десятки, а сотни раз. Не прокомментировал председатель кабинета министров и то, как выполнены майские указы президента и, в частности, как обстоят дела с исполнением обещаний о создании 25 млн высокотехнологичных рабочих мест.Быть может, если бы как минимум две этих проблемы были решены, то и для теневого рынка занятости в России не осталось бы места.