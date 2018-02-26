04:36 27 февраля

Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании комиссии кабинета министров по развитию Северо-Кавказского федерального округа, сообщил о том, что он видит в качестве «большой проблемы России, особенно актуальной для Северного Кавказа». Как выяснилось, такой проблемой глава правительства считает так называемую «неформальную занятость». По словам Медведева, такого рода занятость наносит ущерб рынку труда.

РИА Новости приводит заявление главы кабмина РФ:
В округе сохраняется высокий уровень неформальной занятости. Это вообще наша проблема государственная, скажем прямо. Но и в округе она присутствует, особенно это касается туризма, сельского хозяйства, сферы услуг, торговли. Права неофициальных работников законом не защищены, в результате в экономике образуется серая зона, а сами работники при этом не получают никаких прав, пенсионные права никак не учитываются. Вывод этих трудовых отношений из тени является важной государственной задачей.


Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства



При этом председатель правительства не прокомментировал других проблем на трудовом рынке России. В частности, не прокомментировал существенного разрыва между доходами руководящего состава госкорпораций и рядовых сотрудников тех же госкорпораций. В России разрыв между доходами упомянутых категорий до сих пор феноменален: это даже не десятки, а сотни раз. Не прокомментировал председатель кабинета министров и то, как выполнены майские указы президента и, в частности, как обстоят дела с исполнением обещаний о создании 25 млн высокотехнологичных рабочих мест.

Быть может, если бы как минимум две этих проблемы были решены, то и для теневого рынка занятости в России не осталось бы места.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 186

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  1. DEZINTO Вчера, 16:12
    Сейчас вот совсем ничего не буду говорить......а то не здержусь и меня опять забанят на месяц...в который раз wink
    DEZINTO
    1. Геркулесыч Вчера, 16:17
      Николай hi -ничего не скажу, кроме трехсот матерных слов? ?? wassat
      Геркулесыч
      1. maxim947 Вчера, 16:28
        ...разрыв между доходами упомянутых категорий до сих пор феноменален: это даже не десятки, а сотни раз.

        Вопрос то - легкорешаемый, но не решают... и очень бы хотелось знать именно от власти ПОЧЕМУ???! Я даже гипотетически не могу придумать причину которую они бы озвучили.
        maxim947
        1. Владимир16 Вчера, 16:48
          Когда будут проводы айфона? Всенародный праздник когда уж состоится? Можно с салютом, и обязательным выходным днем.
          Можно даже чучело сжечь как на масленицу. laughing
          Владимир16
          1. лесовозник Вчера, 19:28
            Цитата: Владимир16
            Когда будут проводы айфона? Всенародный праздник когда уж состоится? Можно с салютом, и обязательным выходным днем.
            Можно даже чучело сжечь как на масленицу. laughing

            Желательно в последний путь
            лесовозник
          2. свободный Вчера, 19:45
            Цитата: Владимир16
            Когда будут проводы айфона? Всенародный праздник когда уж состоится? Можно с салютом, и обязательным выходным днем.
            Можно даже чучело сжечь как на масленицу. laughing

            Вы знаете неплохая мысль сжечь!
            свободный
        2. astepanov Вчера, 17:06
          Вот Премьер и жалуется: "Не решают, поганцы!"
          astepanov
        3. виктор н Вчера, 19:24
          Очень просто: кто с головой - уйдёт в бизнес, госкорпорации останутся без квалифицированных кадров. Хороших работников постоянно переманивают в частные структуры.
          ЭТО ПРОСТО КОНСТАТАЦИЯ.
          виктор н
          1. Ныробский Вчера, 22:30
            Цитата: виктор н
            Очень просто: кто с головой - уйдёт в бизнес, госкорпорации останутся без квалифицированных кадров. Хороших работников постоянно переманивают в частные структуры.
            ЭТО ПРОСТО КОНСТАТАЦИЯ.

            Это не констатация, это самокастрация премьера, который не смог(или не захотел) развивать реальный сектор экономики страны, но придумал кучу проблем курильщикам, дачникам, водителям и гаишникам. Этот крендель виновен в том, что дети не могут отличить книжного "полицая" от "полицейского". Блин....нужна была реформа милиции? - на которую угробили 15 млрд. долларов, что бы спустя несколько лет заявлять о том. что для военных и к ним приравненных пенсионеров нет средств на повышение пенсии, а посему надо заморозить всем пенсион на уровне 0.54% от заработанного. Я не знаю, как такие люди приходят во власть, но я бы хотел ещё при жизни посмотреть на то, как они её покидают в ходе громкой отставки, либо принуждаемые точным пинком в пятую точку. Сотни баянов по всей России будут порваны в хлам за одни сутки.
            Ныробский
            1. Альф Вчера, 23:00
              Цитата: Ныробский
              Я не знаю, как такие люди приходят во власть,

              И, главное, КТО их там держит ???
              Альф
              1. самый главный Вчера, 23:19
                Цитата: Альф
                Цитата: Ныробский
                Я не знаю, как такие люди приходят во власть,
                И, главное, КТО их там держит ???

                Вам точное имя назвать или сами догадаетесь?
                самый главный
                1. Альф Вчера, 23:21
                  Цитата: самый главный
                  Вам точное имя назвать или сами догадаетесь?

                  Как Вы смеете поносить святое имя наимудрейшего ? laughing
                  Альф
                  1. самый главный Вчера, 23:24
                    Цитата: Альф
                    Как Вы смеете поносить святое имя наимудрейшего ?

                    Всё.... сейчас почитатели проснутся и сожрут меня полностью....
                    самый главный
                    1. Альф Вчера, 23:26
                      Цитата: самый главный
                      сожрут меня полностью....

                      Не бойся, я с тобой, как нибудь отобьемся, мы же русские, с нами Бог !
                      Альф
                      1. самый главный Вчера, 23:29
                        Цитата: Альф
                        Не бойся, я с тобой, как нибудь отобьемся, мы же русские, с нами Бог !

                        Вот это одно и воодушевляет! А этот... после отставки сопьётся очень быстро... и миллиарды не помогут.
                        самый главный
                    2. Фёдор Сухов Вчера, 23:59
                      Цитата: самый главный
                      Всё.... сейчас почитатели проснутся и сожрут меня полностью....

                      Цитата: Альф
                      Не бойся, я с тобой, как нибудь отобьемся, мы же русские, с нами Бог !

                      Активно присоединяюсь.
                      Фёдор Сухов
        4. zloybond Вчера, 21:01
          про спорт, феноменальных футболистов, которые самые важные и самые нужные люди в стране получают 100-200 млн рублев.... это вообще круче всех каста, особенно пользы от них... просто опупеть....
          zloybond
      2. антивирус Вчера, 18:19
        а 200 прокатят?
        антивирус
    2. Охотовед 2 Вчера, 16:18
      Цитата: DEZINTO
      Сейчас вот совсем ничего не буду говорить......а то не здержусь и меня опять забанят на месяц...в который раз wink

      А Вы попробуйте словами классика,про две беды России. Про первую и дороги.... laughing
      Охотовед 2
      1. игорка357 Вчера, 16:26
        Вообще-то,уже давно доказано...беда одна!Дураки,которые делают дороги!
        игорка357
        1. GELEZNII_KAPUT Вчера, 16:58
          Цитата: игорка357
          Вообще-то,уже давно доказано...беда одна!Дураки,которые делают дороги!

          Дураки на которых делают деньги, делая им дороги! bully
          GELEZNII_KAPUT
        2. самый главный Вчера, 23:21
          Цитата: игорка357
          Вообще-то,уже давно доказано...беда одна!Дураки,которые делают дороги!

          Вы не правы... Правильно будет так: дураки указывающие дорогу!
          самый главный
      2. kit88 Вчера, 16:53
        Если правительство озаботилось народом, значит всё, мужики. Затягивай пояса, ща налоги новые будут вводить, а старые повышать.
        kit88
        1. Чёрный Полковник Вчера, 18:01
          Сказанное вами старо, как мир. Просто интересно, какие же ещё придумают налоги.
          Чёрный Полковник
          1. kit88 Вчера, 18:14
            Из простого - на Фаберже, за тунеядство. По сложнее - Платон для легковушек. Остальное - поинтересуйтесь у экономистов.
            kit88
          2. свободный Вчера, 19:47
            Цитата: Чёрный Полковник
            Сказанное вами старо, как мир. Просто интересно, какие же ещё придумают налоги.

            Налоги на грибы ,ягоды и рыбную ловлю для физ.лиц.А в прочем они же монархию вертать хотят,тогда и налог будет один , налог на жизнь.
            свободный
            1. PSih2097 Вчера, 23:38
              Цитата: свободный
              А в прочем они же монархию вертать хотят

              тогда уж и крепостное право... wassat
              PSih2097
              1. Silvestr Сегодня, 00:04
                Цитата: PSih2097
                тогда уж и крепостное право...

                Silvestr
              2. Ююка Сегодня, 00:37
                Цитата: PSih2097
                Цитата: свободный
                А в прочем они же монархию вертать хотят

                тогда уж и крепостное право... wassat


                опять отменят?? belay
                Ююка
          3. Ююка Вчера, 23:01
            Цитата: Чёрный Полковник
            Сказанное вами старо, как мир. Просто интересно, какие же ещё придумают налоги.


            есть множество вариантов... вот только не надо ни в коем случае их озвучивать! иначе при таком правительстве даже самый бредовый может воплотиться в жизнь recourse
            Ююка
            1. Челдон Сегодня, 00:33
              Это точно,с креативом у них последнее время проблемы
              Цитата: Ююка
              Цитата: Чёрный Полковник
              Сказанное вами старо, как мир. Просто интересно, какие же ещё придумают налоги.


              есть множество вариантов... вот только не надо ни в коем случае их озвучивать! иначе при таком правительстве даже самый бредовый может воплотиться в жизнь recourse
              Челдон
          4. Альф Вчера, 23:01
            Цитата: Чёрный Полковник
            Просто интересно, какие же ещё придумают налоги.

            Повышение подоходного с 13 до 15%, увеличение НДС.
            Альф
            1. самый главный Вчера, 23:27
              Цитата: Альф
              Повышение подоходного с 13 до 15%, увеличение НДС.

              Подоходный налог для бедных 100% и рабство...
              самый главный
          5. Silvestr Сегодня, 00:06
            Цитата: Чёрный Полковник
            Просто интересно, какие же ещё придумают налоги.

            Silvestr
    3. KAV Вчера, 16:22
      Это, однако, уже совсем край. Сначала сами уничтожили рынок труда, а потом жалуются на проблемы с ним... Супер...
      KAV
      1. Улиточник N9 Вчера, 16:29
        Мало того, что уничтожили государственное регулирование рынка труда тем, что ввели возможность бумажного контракта вплоть до 1 года-без регистрации в гос бюро, тем самым отдав рынок труда на откуп "частнику", так еще и узаконили "аутсорсинг"-настоящее кидалово любого наемного работника.
        Улиточник N9
        1. Yngvar Вчера, 18:13
          Большего идиотизма, чем аутсорсинг оперативных служб электриков, водоснабженцев и тепловиков наши чинуши придумать не смогли... Видимо у них все аварии устраняются на айфоне?!
          Yngvar
    4. ul_vitalii Вчера, 16:24
      hi Ааа.. раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Я тоже промолчу.
      ul_vitalii
      1. андрей юрьевич Вчера, 16:30
        Цитата: ul_vitalii
        Я тоже промолчу.

        а я,не стану молчать,...но и писать не буду-забанят точно. поэтому,выматерившись в слух,(пока дома один), пошлю Медведева мысленно...
        андрей юрьевич
    5. Scoun Вчера, 16:32
      Цитата: DEZINTO
      Сейчас вот совсем ничего не буду говорить......

      Да где бы ещё в СМИ прозвучало-


      В частности, не прокомментировал существенного разрыва между доходами руководящего состава госкорпораций и рядовых сотрудников тех же госкорпораций

      А ещё эти главы свою зп тратят за бугром а работяги тут в России
      Scoun
    6. Megatron Вчера, 16:36
      Помоему наш режим - это большая проблема для страны и медведев в частности.
      Megatron
      1. Александр 3 Вчера, 16:47
        Хочется спросить председателя Вы наверно так устали,что наверное пойдёте на отдых?
        Александр 3
      2. Наблюдатель2014 Вчера, 19:47
        Megatron
        Помоему наш режим - это большая проблема для страны и медведев в частности
        wassat laughing good Это точно.Я даже не знаю что по этому поводу и сказать.Скажу дипломатично.Медведев обескураживает своей непосредственностью.
        ААААААА!!!!!! Это не просто неосведомлённость о проблемах общества.Это далёкая преступное безразличие .К действительно проблемам нашего общества.Дальше не могу.Без матов действительно Медведеву не получается ответить hi
        Наблюдатель2014
    7. Silvestr Вчера, 17:28
      Цитата: DEZINTO
      Сейчас вот совсем ничего не буду говорить......а то не здержусь и меня опять забанят на месяц...в который раз

      ответ, который достоин Медведева! Присоединяюсь
      Silvestr
    8. Saburov Вчера, 18:37
      Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства


      Б...палата N6...Платите людям достойные зарплаты, обеспечьте нормальные социальные условия и поднимите уровень жизни в стране и будет вам счастье.
      Saburov
    9. tihonmarine Вчера, 18:48
      Да уж точно "против лома нет приёма! !
      tihonmarine
    10. HIW Вчера, 18:48
      А я вот скажу, а если за правду тут банят то ресурс гнилой и нехрен тут делать.
      Этот вор, да да - ВОР Медведев, беспокоится не о неформальной занятости а о том что ворам меньше налогов поступает, налоги то не в гос казну идут а прямо им - пенсионный фонд частный, всякие там налоговые органы, санэпидемы и тому подобное - частные лавочки из которых в конечном итоге часть денег попадает главным ворам. И этот вор ни словом не обмолвился о том, что , чтобы вывести их в легальный бизнес надо поддержать средний и малый бизнес а не прессовать их с помощью своих опричников чинуш. У меня у самого в своё время было предприятие частное легальное, пришлось закрыть. Люди - думайте за кого отдать свой голос на выборах
      HIW
      1. DMB_95 Вчера, 19:16
        Цитата: HIW
        А я вот скажу, а если за правду тут банят то ресурс гнилой и нехрен тут делать.
        Этот вор, да да - ВОР Медведев,................ Люди - думайте за кого отдать свой голос на выборах

        Да написали то вы всё верно , но за кого же голос отдать чтобы Медведев ушёл ? Путин его вряд ли уберёт , а остальные кандидаты - клоуны .
        DMB_95
    11. виктор н Вчера, 19:28
      Ой возбудились! Будто раньше не знали.
      Названные Медведевым и автором проблемы реально существуют и требуют решения. Но как?! Я - не знаю. Подскажете?
      виктор н
    12. свободный Вчера, 19:43
      Цитата: DEZINTO
      Сейчас вот совсем ничего не буду говорить......а то не здержусь и меня опять забанят на месяц...в который раз wink

      Рубите с плеча!
      свободный
  2. kirgiz58 Вчера, 16:15
    Неформальная занятость населения растет от формальной занятости нашего правительства и гос.дуры. laughing Но вы там держИтесь в кабмине.
    kirgiz58
    1. SlavaS Вчера, 17:01
      сейчас налог на зп 50% нужно сделать 60 или 70, может тогда люди захотят официально устраиваться
      SlavaS
      1. Yngvar Вчера, 18:21
        Вы не посчитали косвенные налоги! Добавте сюда всяческие транспортные (и в горючке), жилищные (на собственность), дачные (все равно введут) налоги за продажу (жилья, авто менее трех лет) и Вы получите удивительные цифры - до 82%!!! Не дай Бог Вам нарваться на какие-нибудь штрафы - авто или несвоевременную уплату налогов... (особенно при нашей "всеобщей занятости населения" и "избыточности рабочих мест")
        Yngvar
        1. виктор н Вчера, 19:35
          Жили - жили, а теперь резко станем паниковать. Дети малые - себя пугать?
          виктор н
      2. KAV Вчера, 20:04
        Цитата: SlavaS
        сейчас налог на зп 50%

        Можно поинтересоваться, где это налог на зарплату 50%? Вы из какой страны пишете?
        KAV
  3. IMH Вчера, 16:15
    Нужно платить налоги, но приучить к этому россиян ой как не просто... а нет налогов, нет развития государства. Медведев прав. Тем более, что налоги в России +/- щадящие.
    IMH
    1. Atilla Вчера, 16:23
      Послушаешь таких так медведев всегда прав. Не родственничек случайно.
      Atilla
      1. ul_vitalii Вчера, 16:33
        Не всё так просто, одни популистские заявления. Показали бы на примере врачей и учителей, как государство заботится о народе. Где обещанные зарплаты?
        ul_vitalii
        1. виктор н Вчера, 19:38
          В неуплаченных налогах, экий Вы непонятливый. Интеллект включайте - ищите источники для повышения выплат бюджетникам.
          виктор н
      2. свободный Вчера, 19:51
        Цитата: Atilla
        Послушаешь таких так медведев всегда прав. Не родственничек случайно.

        Нет,сослуживец!
        свободный
    2. BerBer Вчера, 16:28
      В том, что часть рынка в тени, виноваты не россияне. Давить на совесть тут бесполезно, нужна эффективная работа государства. Короче говоря возвращаемся к тем же "баранам"... Не хочу повторяться.
      BerBer
    3. Ингвар 72 Вчера, 16:29
      Цитата: IMH
      Тем более, что налоги в России +/- щадящие.

      Кого они щадят? belay Подоходный+пенсионный налоги, топливные акцизы, включенные в стоимость КАЖДОГО товара. тот же ПЛАТОН, который только конченный ... wink не включит в цену перевозимого товара, НДС.
      Так повторюсь - кого они щадят?
      Ингвар 72
    4. андрей юрьевич Вчера, 16:32
      Цитата: IMH
      Нужно платить налоги, но приучить к этому россиян ой как не просто... а нет налогов, нет развития государства. Медведев прав.

      дядя,ты-д.у.р.а.к? у нас про налоги не спрашивают,их автоматом сдирают с кожей...нам бы работу каждому найти...
      андрей юрьевич
      1. Rusland Вчера, 16:39
        Условия бы создали, а потом о сборах и говорили бы.
        Rusland
      2. виктор н Вчера, 19:41
        Дядя умный. А вопрос серьёзный. Работы полно, приходится отказываться. Просто Вы или не умеете себя предложить, или нечего. Это Ваша беда.
        виктор н
        1. Ингвар 72 Вчера, 20:26
          Цитата: виктор н
          Просто Вы или не умеете себя предложить, или нечего. Это Ваша беда.

          Ага, заднеприводные особи мужского пола неплохо зашибают, только вот это не наш метод заработка!
          Ингвар 72
      3. свободный Вчера, 19:52
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: IMH
        Нужно платить налоги, но приучить к этому россиян ой как не просто... а нет налогов, нет развития государства. Медведев прав.

        дядя,ты-д.у.р.а.к? у нас про налоги не спрашивают,их автоматом сдирают с кожей...нам бы работу каждому найти...

        good !!!!!!!!!!!!!!!!!!
        свободный
      4. KAV Вчера, 20:34
        Цитата: андрей юрьевич
        у нас про налоги не спрашивают,их автоматом сдирают с кожей...

        Я извиняюсь, и не хочу начинать холивар, но... Можно поинтересоваться, какие такие налоги с Вас сдирают вместе с кожей? Вы с той же Германией сравните. Вам станет весело, что Вы живете в России. Да что уж там! С любой страной ЕС сравните. Да даже с той же пен*до*сией.
        KAV
        1. gsev Вчера, 22:13
          Вопрос поднятый в этой статье многоплановый. Как мне говорили в Европе, если у Вас фирма, то все расходы в том числе переговоры с возможным партнером в ресторане легко относятся на производственные расходы и вычитаются из налогоблагаемой базы. В Китае например фирма выставляется в другой стране, содержит там представительство, только затем чтобы получить налоговые вычеты, которые с лихвой компенсируют понесенные затраты. Фирмы работающие в Германии в высокоинтелектуальной сфере могут десятилетиями сидеть на дотациях.Например советская оборонка свыше 10лет копировала станки фирмы Деккер. Эта фирма вышла на полную самоокупаемость только после развала СССР. Второй вопрос высокомерие налоговых и государственных служащих. На Тайване госслужащий несет персональную ответственность за необоснованные налоговые претензии предъявленный сотрудником его отдела фирме. Тоесть если фирма выиграла суд против налогого органа, то увольняется весь отдел, а не только сотрудник, выписавший необоснованный штраф.Коллеги должны были предотвратить ошибку своего сотрудника. А фирма от государства получит компенсацию которая компенсирует все убытки и судебные издержки. Причем общество будет благодарно фирме за очищение налоговых органов от некомпетентных сотрудников. Еще проблема-со времен правления Ельцина госпропаганда орала окраснокоричневой угрозе. То есть любая организованная форма протеста и защиты прав трудящихся считается актом саботажа. Работодатель уже считает, что работник чуть ли его крепостной или должен работать за копейки. Мне трудно представить как человек с гордым кавказским менталитетом может удержаться на работе в Москве. Велика вероятность попасть в психушку или податься в экстремисты. Но умный человек всегда ценит свое достоинство и сейчас часто на производстве происходит такое-уходит специалист, вроде невысокооплачиваемый, а заменить неким и все производство становится убыточным. Причем этот человек не имел официальных сертификатов, а фирмы выдающие госсертификаты и якобы проводящие обучение на эту должность никого обучить не могут. То есть госсертификат просто мукалатура. Причем интересно что на фирме для специалиста нет работы для получения опыта. Если он подрабатывает за нал на 2-4 работах, опыт есть и он востребован, если нет то через пять лет он дисквалифицируется. И самое главное самая тяжелая нагрузка на умного человека. Сейчас если медсестра, врач, инженер, научный работник, учитель завел и поднял одного ребенка в семье это подвиг. Так что при ужесточении такой налоговой политики в России через 40 лет останутся только грузчики из бедного Зарубежья.
          gsev
        2. Ююка Вчера, 23:53
          Цитата: KAV
          Цитата: андрей юрьевич
          у нас про налоги не спрашивают,их автоматом сдирают с кожей...

          Я извиняюсь, и не хочу начинать холивар, но... Можно поинтересоваться, какие такие налоги с Вас сдирают вместе с кожей? Вы с той же Германией сравните. Вам станет весело, что Вы живете в России. Да что уж там! С любой страной ЕС сравните. Да даже с той же пен*до*сией.


          тут дело в косвенных налогах - через акцизы и прочее... а самое главное - сколько реальных денег у вас остается после уплаты всех налогов и оплаты жкх. Если у вас зарплата 300 000, то даже если половина у вас останется - 150 000 это как по нашим меркам?? Согласитесь уплатить налог и прочее? А когда зарплата 20 000 или не дай Бог еще меньше? Плюс-минус две-три тысячи это существенно? Ну а самый тяжелый налог в наше время - дети... Кто знает, тот понимает... В малых городах очень сложно найти работу и молодым, и тем кому за 50. Как вариант свой бизнес, но при нынешней системе отношений власти и малого бизнеса это для единиц... что лишний раз показывают данные Счетной палаты хотя и до 2016, но показательно

          Ююка
          1. Фёдор Сухов Вчера, 23:57
            Цитата: Ююка
            тут дело в косвенных налогах - через акцизы и прочее...

            Суммарная налоговая нагрузка в РФ одна из самых больших в мире. Но надо сказать,что не у всех граждан, а тем более организаций, особенно экспортёров сырья, при всех льготах им ещё и НДС возвращают.
            Фёдор Сухов
    5. Волька Вчера, 16:46
      доброго времени суток генерал-советчик, ты как я погляжу и в праве и финансах силен, будь добр подскажи как коррупцию победить, у вас в израиле это хорошо получается, что ни премьер, то вор...
      Волька
    6. Ниточкин Вчера, 17:01
      Мы платим налоги даже не платя их. Почитай про систему налогообложения в России. Ссылок приводить не буду, потому что информации масса.
      Ниточкин
    7. filatik Вчера, 17:12
      Я был бы не против оплаты налогов побольше, «в пределах разумного» разумеется, если бы система налогообложения в стране была прозрачная! Лучше бы трудовые реформы у нас в стране провели. Миллионы безработных
      filatik
      1. skazochnik Вчера, 18:08
        Цитата: filatik
        Я был бы не против оплаты налогов побольше, «в пределах разумного» разумеется, если бы система налогообложения в стране была прозрачная! Лучше бы трудовые реформы у нас в стране провели. Миллионы безработных

        Безработных на самом деле десятки миллионов и будет еще больше.
        skazochnik
    8. Silvestr Вчера, 17:32
      Цитата: IMH
      Тем более, что налоги в России +/- щадящие

      так и зарплаты в России щадящие кошелек! Просим новых налогов, больших и малых?
      Пожалте

      Медведев помнит о наших кошельках!
      Silvestr
      1. albert Вчера, 23:07
        Цитата: Silvestr
        Медведев помнит о наших кошельках!

        Про налог на кошек забыли!!
        albert
        1. Silvestr Сегодня, 00:07
          Цитата: albert
          Про налог на кошек забыли!!

          не забыли
          Silvestr
          1. Фёдор Сухов Сегодня, 00:10
            Цитата: Silvestr
            Про налог на кошек забыли!!

            Цитата: albert
            Про налог на кошек забыли!!

            Будет ещё налог га обувь. sad
            Фёдор Сухов
    9. майор Юрик Вчера, 17:56
      Цитата: IMH
      Нужно платить налоги, но приучить к этому россиян ой как не просто... а нет налогов, нет развития государства. Медведев прав. Тем более, что налоги в России +/- щадящие.

      Во,опять дельный совет из Израиля! В Иерусалиме евреи решили брать налоги с христианских церквей,а чтоб "головка не качалась" зарядили должок с 2004 года! (180 млн. $) К вам никто из наших либеральных финансовых гениев не заезжал? Ну, присоветовать как надо???? Денюшки кончились на поддержку басмачей,пичалька! negative
      майор Юрик
    10. Yngvar Вчера, 18:24
      Да, да - драть последнюю шкуру с обнищавшего населения и "правильно" перераспределить доходы между "своими"...
      Yngvar
    11. HIW Вчера, 18:51
      да ладно, щадящие....я на своей шкуре эти щадящие налоги знаю. вы вот мне скажите , почему во всех развитых странах налог на прибыль деференцированный, милиардер может отдавать до 65% прибыли , а тот кто порлучает низкую прибыль практически не платит налоги - какого хрена у нас такого нет ????
      HIW
    12. самый главный Вчера, 23:35
      Цитата: IMH
      Нужно платить налоги, но приучить к этому россиян ой как не просто... а нет налогов, нет развития государства. Медведев прав. Тем более, что налоги в России +/- щадящие.

      Заберите его себе!!! Целиком!! и через года три от Вас сбегут даже скорпионы.
      самый главный
    13. zoolu350 Сегодня, 01:03
      Цитата: IMH
      Нужно платить налоги, но приучить к этому россиян ой как не просто... а нет налогов, нет развития государства. Медведев прав. Тем более, что налоги в России +/- щадящие.

      Только щадящие они для Айфона и остальных особей олигархата РФ и ваших партнеров, а для простого народа, это конкретная удавка.
      zoolu350
  4. svp67 Вчера, 16:15
    Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства
    Население России ВЗДРОГНУЛО. Вот только Дмитрий Анатольевич готов ли ответить, а что он ЛИЧНО сделал такого, что бы у работающих неформально было желание самим выйти из "тени", он налоги уменьшил, в том числе и в количестве, убрал лишнюю бюрократию, что он сделал такого, что бы заинтересовать людей?
    svp67
    1. Ингвар 72 Вчера, 16:30
      Цитата: svp67
      Население России ВЗДРОГНУЛО.

      И упомянуло гулящую женщину... laughing
      Ингвар 72
      1. svp67 Вчера, 16:33
        Цитата: Ингвар 72
        И упомянуло гулящую женщину...

        да уж, кто "женщину с пониженной социальной ответственностью", кто то вспомнил мужчин "с нетрадиционной сексуальной ориентацией"... выбор то богатый.
        svp67
        1. Ююка Сегодня, 00:05
          Цитата: svp67
          Цитата: Ингвар 72
          И упомянуло гулящую женщину...

          да уж, кто "женщину с пониженной социальной ответственностью", кто то вспомнил мужчин "с нетрадиционной сексуальной ориентацией"... выбор то богатый.


          Готовится к выпуску сборник новых постановлений "Правительство-2018" с комментариями и идиоматическими оборотами (21+)
          Ююка
      2. Ниточкин Вчера, 17:02
        Самку собаки. Яйца вшей. Вариантов много, велик и могуч русский язык.
        Ниточкин
      3. свободный Вчера, 19:56
        Ингвар 72 Сегодня, 16:30 ↑ Новый
        Цитата: svp67
        Население России ВЗДРОГНУЛО.
        И упомянуло гулящую женщину... ￼
        svp67 Сегодня, 16:33 ↑ Новый
        Цитата: Ингвар 72
        И упомянуло гулящую женщину...
        да уж, кто "женщину с пониженной социальной ответственностью", кто то вспомнил мужчин "с нетрадиционной сексуальной ориентацией"... выбор то богатый.
        Ниточкин Сегодня, 17:02 ↑ Новый
        Самку собаки. Яйца вшей. Вариантов много, велик и могуч русский язык.

        Аплодирую стоя! hi
        свободный
    2. частное лицо Вчера, 16:37
      У работающих неформально есть желание выйти из тени , а вот у работодателей этих рабочих такого желания нет. Вот где собака зарыта и правительство во главе с ДАМ ни чего не делает чтобы заставить платить налоги этих работодателей.
      частное лицо
      1. Ингвар 72 Вчера, 16:41
        Цитата: частное лицо
        а вот у работодателей этих рабочих такого желания нет.

        У работников то же его нет, так как люди понимают, что их З\П станет меньше на 34% пенс. налога(работодатель 100% вычтет их из з\п) и 13% НДФЛ. Кто готов получать в 2 раза меньше? request
        Ингвар 72
        1. Комментарий был удален.
          1. faiver Вчера, 18:19
            а что у нас по стране завидная пенсия у людей? ну акромя там судей, депутатов и прочих полковников?
            faiver
            1. Альф Вчера, 23:08
              Цитата: faiver
              судей, депутатов и прочих полковников?

              Так вот они-то и "люди", а остальные-"электорат".
              Альф
          2. andr327 Вчера, 18:41
            Частное лицо, видно на госбюжете сидишь. Рад бы все честно платить, но тогда через 3 месяца закроюсь, работников разгоню, и будут они на бирже стоять ( бюджет проедат)ь или мыкаться в поисках "абсолютно честной" работы. А кушать хочется сейчас. Не говори только,что развиваться надо, кап вложения делать, к банку попади в лапы и корми еще банковских пираний, и вообще всего лишиться можно.
            Много говорят о подьеме ВВП, но для этого нужно поднять покупательную способность населения. А сейчас один ест одну супер булочку(остальное в заначку), а 1000 по сухарику. А не лучше ли 1000 нормального хлеба, один супер булочку без заначки. И оборот больше, и работы тоже. Все примитивно просто. Так что не надо всех работодателей казнить, и работников тоже подальше посылать. Если человек как-то честным трудом зарабатывает. он государству в косвенных налогах много отдаст.
            А так о системе много неблагозвучных слов звучит.
            andr327
  5. Геркулесыч Вчера, 16:16
    Дима, а не пора ли показать себя мужиком -уйти в отставку? А то вся жизнь игра в айпаде, и в айфоне живет, премьер, не для кого не пример!
    Геркулесыч
    1. Ингвар 72 Вчера, 16:31
      Цитата: Геркулесыч
      а не пора ли показать себя мужиком

      Ему проще пол сменить, чем в отставку уйти. wassat
      Ингвар 72
      1. Yngvar Вчера, 18:27
        Он и так главный Покемон России...
        Yngvar
    2. serriy Вчера, 16:50
      Зря ты, Федя, для меня
      Мой народ — моя родня.
      Я без мыслей об народе
      Не могу прожить и дня!..
      Утром мажу бутерброд
      Сразу мысль: а как народ?
      И икра не лезет в горло,
      И компот не льется в рот!
      Ночью встану у окна
      И стою всю ночь без сна
      Все волнуюсь об Расее,
      Как там, бедная, она?

      (Сказка про Федота стрельца)
      serriy
    3. Silvestr Вчера, 17:49
      Цитата: Геркулесыч
      А то вся жизнь игра в айпаде, и в айфоне живет, премьер, не для кого не пример!

      а что же тогда на работе делать?
      Silvestr
  6. DEZINTO Вчера, 16:18
    зарплату инженера космической техники хоитите узнать? Два образования, 10 лет стажа, раком на заводе каждую гайку изучил,................знаете сколько? - 32 тысячи.......
    И спрашивается что остаётся делать толковому дядьке с руками и знаниями,......пахать на этот завод, вот с этой зарплатой...?
    DEZINTO
    1. Ингвар 72 Вчера, 16:33
      Цитата: DEZINTO
      32 тысячи

      Это Вы еще жируете! good В Тольятти поскромнее будет. crying
      Ингвар 72
      1. DEZINTO Вчера, 16:44
        М-да уж....это мне ещё видимо повезло.....прям ем чёрную икру и думаю какого цвета бугатти в следующем году закажу........(короче смех сквозь слёзы)
        DEZINTO
      2. лис Вчера, 18:07
        Цитата: Ингвар 72
        Это Вы еще жируете! В Тольятти поскромнее будет.

        скоро зарплату сами работники приносить будут на работу...каждую среду...с такими то пгавительствами.
        лис
    2. частное лицо Вчера, 16:41
      А зарплату дядьки на селе который от зари и до заката вкалывает узнайте, и сразу почувствуйте себя олигархом.
      частное лицо
      1. andr327 Вчера, 18:45
        ох и тролишь же частное лицо. На один вопрос ответь: откуда деньги на зарплату берутся?
        andr327
    3. GELEZNII_KAPUT Вчера, 17:22
      Цитата: DEZINTO
      зарплату инженера космической техники хоитите узнать? Два образования, 10 лет стажа, раком на заводе каждую гайку изучил,................знаете сколько? - 32 тысячи.......
      И спрашивается что остаётся делать толковому дядьке с руками и знаниями,......пахать на этот завод, вот с этой зарплатой...?

      А что бы была нормальная пенсия, надо получать от 75 тыщ и выше, а так нет никакого смысла работать в белую, всё равно ни хрена не получишь, кроме социальной пенсии!
      GELEZNII_KAPUT
    4. Васся Вассин Вчера, 17:23
      Вот-вот она реальность какая. А то лапшу вешают на уши комьями!!!!
      Васся Вассин
    5. faiver Вчера, 18:21
      за такую зарплату работодателя убивать надо...
      faiver
  7. Геркулесыч Вчера, 16:19
    Интересно, он вообще знает, что как бы премьер правительства России, или ему это никто еще не сказал ?
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Вчера, 16:22
      Мне кажется он живёт на каком-то удалённом острове, или в космосе, на очень далёкой станции....:))
      DEZINTO
      1. faiver Вчера, 18:22
        вот еще бы связь с этой станцией обрезать...
        faiver
    2. Туз Бубен Вчера, 16:26
      Проблема в том, что если скажешь о этом, то в Навальнята запишут
      Туз Бубен
    3. Туз Бубен Вчера, 16:28
      А Улюкаев Вам не пример ?
      И слова, вернее комент этого плюшего п..ора ?
      Туз Бубен
      1. Туз Бубен Вчера, 16:34
        Нет...зло берёт...
        Да пусть забанят...
        Если ты руководитель и у тебя подчинёные попадаются на воровстве, то ,если, Ты не в отставке, то твоя фамилия либо Трамп, либо Порошенко, либо Медведев или Путин....
        Туз Бубен
  8. Бомба Вчера, 16:23
    Димон ты сначала прикинь х..... к носу и посчитай разницу в своей белой зарплате и белой зарплате врача или учителя, а потом кукарекай про теневую неформальную занятость. Тоже мне деятель, вагоны наверное разгружаешь по ночам?
    Бомба
  9. Туз Бубен Вчера, 16:24
    А чего эта су...ра хотела ?
    Чтоб все радостно хлопали после его советам учителям ?
    Туз Бубен
    1. андрей юрьевич Вчера, 16:34
      Цитата: Туз Бубен
      А чего эта су...ра хотела ?
      Чтоб все радостно хлопали после его советам учителям ?

      просто, радостно идём на выборы...
      андрей юрьевич
      1. GELEZNII_KAPUT Вчера, 17:27
        Цитата: андрей юрьевич
        просто, радостно идём на выборы...

        Все идём! А потом...чую, будет кипиш после выборов!
        GELEZNII_KAPUT
      2. Silvestr Вчера, 17:54
        Цитата: андрей юрьевич
        просто, радостно идём на выборы...

        но помните!
        Silvestr
    2. свободный Вчера, 20:05
      Цитата: Туз Бубен
      А чего эта су...ра хотела ?
      Чтоб все радостно хлопали после его советам учителям ?

      Вот это по нашему!!!!!!!!!!!!! laughing
      свободный
  10. Sverdlov Вчера, 16:27
    "Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. И. Ленина - «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но они разбудили Герцена, а Герцен начал революцию»

    В быту употребляется иронически по поводу замкнутого, далеко от основного населения страны сообщества (правящего класса, чиновников богемы и т. д.)."

    Второй вариант - это какраз про медвеплута...
    Sverdlov
  11. Dimmih Вчера, 16:33
    Прямо капитан Очевидность... Напомню как дело было с индивидуальными предпринимателями, особенно мелкими-репетиторы, парикмахеры и т.д. Кинули клич-выходите из тени, налоговые отчисления минимальные, по принципу "лучше что-то, чем ничего". Люди поверили, вышли, а на следующий год им платежи в пенсионный задрали в два раза. Люди ушли в тень, о чём на заседании кабмина удивлённо говорили. Вернули обратно сейчас-вопрос, сколько вернутся из тени?Знакомый главбух говорит-я бы все налоги платила, только б они вменяемые были.
    Dimmih
  12. zapfen Вчера, 16:36
    С другой стороны, государство - большая проблема граждан...
    zapfen
    1. serriy Вчера, 16:48
      Правительство (как-бы правительство) Медведева - большая проблема страны. Уже долгие годы.
      serriy
    2. Silvestr Вчера, 18:13
      Цитата: zapfen
      С другой стороны, государство - большая проблема граждан...

      наши проблемы в другом...
      Silvestr
  13. samarin1969 Вчера, 16:41
    То, что в РФ корпорации и "самозанятые" не платят налоги - это факт. Одни "оптимизируют", другие - "из принципа". Если заставить всех платить налоги, эту решило бы половину проблем, а оставшейся половине - облегчило её решение.
    Другое дело, что Премьер Медведев этот вопрос должен задавать только самому себе. Почему в России налоги и таможенные пошлины платят только чудаки для "статистики"?
    samarin1969
    1. Улиточник N9 Вчера, 18:42
      Ну, тут вопрос еще интереснее-наполняемость бюджета зависит от налогов с зарплат и с соц -фонды далеко не в первую очередь, а чуть ли не в самую последнюю. Главные составляющие наполнения бюджета это налог на добавочную стоимость и разного виды акцизы и налоги от реализации за границу, а вот тут все очень интересно-в России до сих пор никто точно не знает, сколько же на самом деле вывозится к примеру той же нефти или газа за границу. Это во первых. Если судить по данным зарубежной печати, то данные указанные экспортирующими компаниями, отличаются от данных полученных и реализованных западными компаниями на 40-60%/ Во-вторых, большинство компаний осуществляющих внешнеторговую деятельность в России пере-регестрированы в оффшорах для "оптимизации" налогов. Налоги "оптимизируются" и путем использования схем возврата НДС через "однодневки" и "дочки" и через компании "прачки". Как это делается подробно расписано в интернете. Вот тут-то и зарыта "главная собака" низкого наполнения бюджета, а не в несчастных "самозанятых", которые оперируют, на самом деле, грошовыми суммами по сравнению с теми миллиардами, которые выводятся из России за счет "оптимизации" налогов крупными и средними фирмами и компаниями.
      Улиточник N9
      1. samarin1969 Вчера, 18:58
        Цитата: Улиточник N9
        а не в несчастных "самозанятых", которые оперируют, на самом деле, грошовыми суммами по сравнению с теми миллиардами

        ...Про оффшоры и странное несоответствие "объемов" и "сборов" - вы правы, уважаемый, о том и речь....Но вам редко приходилось встречать "предпринимателя", который платит налоги меньше работяги с завода при этом обеспечивая красивую жизнь жене, детям, любовнице, собаке, машине?...Я их повидал. Ещё чаще приходилось пользоваться услугами умельцев, которые вообще ничего не платят. И таких "умников" - миллионы. Честных рабочих, военных, инженеров они презрительно относят к "лохам". Эти "факторы" - язва нашего общества.
        samarin1969
        1. Улиточник N9 Вчера, 19:29
          Абсолютно верно. Именно все мои работодатели относились и относятся к той категории которую Вы назвали, вот мой настоящий "руководитель" еще перед Новым Годом зашел поздравить "коллектив" фразой "денег нет и не будет-кому не нравится-вон дверь", но вы держитесь и всего вам доброго" и укатил с очередной 18- летней "секретуткой" в "командировку" в Китай, а затем на Кипр....до сих пор в "командировке".
          Улиточник N9
  14. serriy Вчера, 16:41

    Какая инновация! :
    Есть неформально занятые, много. А безработица - 4% ))))))
    serriy
  15. словак Вчера, 16:42
    Медведева не смущает собственная зарплата и зарплата членов правительства, министров? Не смущает участие каждого из них (не говоря о потрясающих способностях в деле владения фирмами, заводами, фермами, недвижимостью их жен) в бизнесе?
    словак
    1. Silvestr Вчера, 18:17
      Цитата: словак
      Медведева не смущает собственная зарплата и зарплата членов правительства, министров?


      не понимаете вы стратегии развития страны
      Silvestr
  16. Волька Вчера, 16:42
    все новое, хорошо забытое старое, а принять законодательно единую тарифную сетку по заработной плате слабо, и начать именно с госкорпораций или тоже кишка тонка...
    Волька
    1. dauria Вчера, 17:17
      [quoteа принять законодательно единую тарифную сетку по заработной плате слабо][/quote]

      Не выйдет уже. Вместе с сеткой тарифно-квалификационный справочник должен быть. А значит профильное образование, разряд или категория , срок работы в предыдущем разряде, экзамены....Тогда вдруг окажется, что половине "предприятий" можно выдать лицензию только на подметание улиц. Правда зато нельзя будет выйти из-за барной стойки и , заплатив за "учёбу" ,через полгода сесть за штурвал пассажирского самолёта .
      dauria
  17. Горный стрелок Вчера, 16:50
    Халявы не будет. Даже если у Сечена отобрать ВСЮ его зарплату, на всех НЕ ХВАТИТ!
    А если всем и сильно поднять зарплаты, то товаров больше не станет. Стоимость их вырастет. И ВСЕ. Закон сохранения Ломоносова - Лавуазье... wassat
    Если ваша зарплата вас не устраивает - почему в этом виноват кто то, кроме вас?
    Горный стрелок
    1. Бомба Вчера, 16:59
      Уважаемый наверное все Россияне виноваты в том что бензин и все остальное по цепочке растет в цене, а оклад на заводе нет.
      Бомба
    2. insular Сегодня, 04:01
      Цитата: Горный стрелок
      А если всем и сильно поднять зарплаты, то товаров больше не станет. Стоимость их вырастет. И ВСЕ. Закон сохранения Ломоносова - Лавуазье... Если ваша зарплата вас не устраивает - почему в этом виноват кто то, кроме вас?

      Работник нефтегазовой отрасли. Главный Инженер Проектов (ГИП).
      ЗП не индексировалась с 2013 года (и до этого 3-6% в год).
      Вопрос, на сколько за это же время подскочила стоимость товаров и услуг (и топлива в том числе) и кто в этом виноват?
      А так же, скажите, что по этому поводу думают товарищ Ломоносова и товарищ Лавуазье?
      Ну и вопрос на засыпку, куда Вы все наxрен скатитесь, если такие как МЫ уйдём в бизнес и "неформальную занятость"?
      insular
  18. Proton Вчера, 16:53
    Как сказал бы водитель автобуса с детьми«жёваный крот,а что ж вы эту систему труда ломаете постоянно?»,поотдали все в консалтиг да аутсерсинг,прости господи,а там народ кидают или вынуждают кидать других. angry частнику никогда не выгодно большие зарплаты работнику,а народу жить надо,вот и бегают по теням,что б саи на себя и больше ни на кого.
    Proton
  19. gukoyan Вчера, 16:56
    Большая проблема государства, ту.по.ры.лые чиновники и коррупция, из-за них страдает и государство и народ...
    gukoyan
  20. Bulrumeb Вчера, 16:57
    В частности, не прокомментировал существенного разрыва между доходами руководящего состава госкорпораций и рядовых сотрудников тех же госкорпораций.

    Не по государственному автор мыслит laughing руководителей госкорпораций мало и они все приближенные, а неформально занятых много и кто они такие и как живут власти до лампочки. Так кого при таком раскладе будут брать к ногтю?
    Bulrumeb
  21. Борис Томаров_2 Вчера, 16:57
    Вот неумный человек, ты формальной занятостью с приличной зарплатой обеспечь население, а потом вякай о не формальной.
    Борис Томаров_2
  22. Слон Вчера, 16:58
    Эту проблему решить можно. Поменять приоритеты в экономике РФ и вкладывать деньги в производство и науку.
    Слон
  23. Mavrikiy Вчера, 17:01
    Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства

    Не, не, не.... С больной головы на здоровую! Уточняю:
    "Формальная занятость правительства - большая проблема граждан"
    Референдум будем проводить?
    Mavrikiy
  24. vladimirvn Вчера, 17:08
    Готовьтесь к новым налогам, после выборов. В иных государствах, любое новое введение налогов, должно проходить через парламент. А у нас запросто, по свойски.
    vladimirvn
  25. Jovanni Вчера, 17:15
    Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства

    Значительно бОльшая проблема государства, - это формальная занятость правительства. Вроде все на местах, зарплату получают немеренную, а толку...
    Jovanni
    1. свободный Вчера, 20:13
      Цитата: Jovanni
      Медведев: Неформальная занятость граждан - большая проблема государства

      Значительно бОльшая проблема государства, - это формальная занятость правительства. Вроде все на местах, зарплату получают немеренную, а толку...

      Бинго!!!!!За кого пойдем голосовать на выборах?
      свободный
  26. Декларант Вчера, 17:16
    Цитата: vladimirvn
    Готовьтесь к новым налогам, после выборов. В иных государствах, любое новое введение налогов, должно проходить через парламент. А у нас запросто, по свойски.

    И не только налоги вырастут. И жкх и бензин тоже.
    Декларант
  27. медведь Вчера, 17:20
    Иуда, всвоём репертуаре.
    медведь
  28. Комментарий был удален.
  29. Lesorub Вчера, 17:24
    Ох как на Медведева - не хватает Сталина )!
    Lesorub
  30. rruvim Вчера, 17:24
    "Открыл Америку". За 18 лет правления тандема Путин-Медведев так и не решён взаимоотношений рабочего и работодателя. Только в ФГУП-ах остались ростки Советского "трудового найма" и то "покорёженного". Сейчас даже нет аналога советских профсоюзов. Трудовое законодательство не только не отвечает современным требованиям, оно деградировало до нуля даже по планкам Гвинея-Бисау. Трудовые книжки никаким работодателям не нужны, кроме "проформы". Медведев, якобы переживая за "трудовые массы" Северного-Кавказа на самом деле хочет иметь хоть какую-ту отдачу от триллионных средств, вложенных за 18-лет в этот регион, и растворившихся в нём. Со стороны выглядит это смешно. Наверное он искренне верит, что шашлычник Махмуд в Кизляре пойдёт со своим работником Ахметом в Налоговую, где последнего поставит на учёт, с выплатой Государству денег в Пенсионный фонд и в фонд социального страхования, с назначением зарплаты и уплатой подоходного и на фонд заработной платы налогов. Ещё подпишется на компенсацию по ожогу рук от шампуров и ОРЗ по здоровью. Шашлычники даже в Москве это не делают, тем более в Махачкале. Медведев просто жжот! laughing
    rruvim
  31. Николай Петров Вчера, 17:26
    Сам же сказал: Не нравится, идите в бизнес.
    А теперь про проблему лопочет.
    https://youtu.be/ht-LbRm6s_A
    Николай Петров
  32. Ниточкин Вчера, 17:27
    Ничего умного и дельного от премьер министра России ждать не приходится. Медведев-с.
    Ниточкин
  33. GRIGORIY76 Вчера, 17:45
    Вы, товарищи, хаете Медведева, высказывание свое недовольство, но что-то мне подсказывае, что вы и большая часть россиян 18 марта ещё раз проголосуют за ту политику, которую он проводит, вы же лично и подпишитесь под его "знаменитыми" фразами. Буду рад ошибиться.
    GRIGORIY76
    1. rruvim Вчера, 17:59
      На этом сайте комментарии в защиту Грудинина (предположительных участников проголосовать за него) ориентировочно - 70% против 30% за Бригадира и других. Достаточно посмотреть "комменты" к новостям и мнениям, касающихся этой темы.
      rruvim
    2. Sverdlov Вчера, 18:29
      Не дождётесь...
      Sverdlov
      1. rruvim Вчера, 18:49
        Конечно не дождёмся! Если выведут всех чиновников и их детей, работников бюджетной сферы, студентов сельскохозяйственных вузов (их почему-то много оказалось на акции "Моя родина-Россия" или что-то в этом духе), сотрудников многочисленных правоохранительных органов, "трудолюбивых мигрантов", получивших право голоса, пенсионеров, которым подкинут не "5000 руб.", как было в прошлом году, а проведут всё-таки нормальную индексацию. Да и военным также не мешало бы. Тогда, конечно, они пойдут голосовать "сами знаете за кого". Но я пойду голосовать за Грудинина не по причине - "а Царь то голый", а по причине, что-бы этот Царь всё-таки оделся, и слушал "зрячих"...
        rruvim
  34. Под куполом Вчера, 17:46
    Больше 20 млн. за чертой бедности его не интересует? И его апартаменты показанные Навальным. - Вот результат правления почти 20 лет.
    Под куполом
  35. olimpiada15 Вчера, 18:06
    Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Большая проблема государства в низкой оплате труде рядовых граждан страны и невероятно высокой оплате топменеджеров. Введите в госкорпорациях норму: 5% ФЗП руководству, а 95% остальным работникам. Тогда в стране увеличится спрос и производство товаров , а значит и налоговые сборы в казну. А неформальная занятость от необходимости выжить. Посмотрите на тех, кто сегодня благодаря утверждаемым Вами законам, финансирует экономику запада: вот где большая проблема государства. Это с высоких з/п снижены поступления в социальные фонды , и это немалые средства . Ищите деньги там, откуда идет отток из страны.
    olimpiada15
    1. rruvim Вчера, 18:35
      Абсолютно согласен. Ещё Россия, как никогда созрела к "плавающей плашке" подоходного налога.
      До 70 000 р. никакого подоходного налога;
      От 70 000 р. до 300 000 -13 %;
      От 300 000 и выше 50%.
      Невозможность принятия "скользящей" шкалы налогообложения на доходы граждан правительство пугает уходом зарплат в "серые" или чёрные зоны. Да работодатели, только и рады будут платить работникам до 70-ти тысяч без налога НФЛ. И при современных средствах контроля банками счетов нерезидентов - вывести деньги свыше 70000 р. частным лицам очень сложно без налогообложения. Только налогообложение должно работать на стороне трудящихся, а не их эксплуататоров.
      Но пойдёт ли на это старо-новое либеральное правительство Медведева? Ведь Бригадир после "назначения" его в марте, расставаться с ним не собирается
      rruvim
      1. reservist Вчера, 20:53
        вот я чего-то не пойму:
        с 69 000 р. налог 0%, значит на руки выйдет 69 000 - 0 = 69 000 р.
        с 71 000 р. налог 13%, значит на руки 71 000 - 9 230 = 61 770 р.

        Вы таки уверены, что это будет работать ?
        reservist
        1. rruvim Вчера, 22:30
          Уверен! Так как боятся даже 40 000 платить из-за того, что 13% уйдёт Государству просто-так. Так, что 69999 (можно и норму установить в 100 000) любой работодатель с радостью стал бы платить работнику, если бы его хотя бы избавили от пресловутых 13%.
          rruvim
  36. кедр Вчера, 18:22
    Цитата: Под куполом
    Больше 20 млн. за чертой бедности его не интересует? И его апартаменты показанные Навальным. - вот результат правления почти 20 лет.


    Правления кого? Россия и её народ 27 лет под внешним управлением Госдепа США и Мирового банка.
    ЦБ России - филиал ФРС. Российский рубль и кредит контролирует ФРС. Банки США выкачивают из колонии РФ минимум сотню миллиардов долларов в год, мало того России вменено в обязанность выполнения грабительского бюджетного правила, покупку облигаций США и много ещё каких повинностей.
    Ресурсы России больше четверти века текут в США, а от туда в виде помощи его стратегическому союзнику Израйлю.
    Всё это и многое другое, о чём здесь стонут и плачут комментаторы, результат поражения СССР в ХВ. За это мы будем расплачиваться с США, Израйлем и пр. западом, пока не вернём суверенитет, т.е. контроль Государства над ЦБ, его печатным станком, рублём и кредитом.
    Зрим в корень. Плач не плач, стони не стони, но пока деньги - власть, по другому не будет.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. Silvestr Вчера, 18:30
      Цитата: кедр
      Россия и её народ 27 лет под внешним управлением Госдепа США и Мирового банка.

      почему ж тогда Они во власть вцепились? Ведь ОНИ ничего не решают.
      Цитата: кедр
      Зрим в корень. Плач не плач, стони не стони, но пока деньги - власть, по другому не будет.

      оно и видно, как бедняжка Медведев виноградники в Тоскане купил, яхты для Светланы
      Цитата: кедр
      Суверенитет. Россия. Путин.

      только так и будет нам счастье!

      [
      Silvestr
    2. zoolu350 Сегодня, 01:25
      Начал за здравие, закончил за упокой. Ибо последний указанный в посте персонаж и его работодатели из олигархата РФ и есть причина основной части вашего монолога.
      zoolu350
  37. антивирус Вчера, 18:23
    Медведев во всем прав.
    народы СССР и РФ живут в разных временных континиумах(?) развитие кавказцев от горских обычаев до гражданского об-ва ( когда с гор спустились басмачи -это общество "Нефтчи")-- 3 поколения
    в 1950-70 гг так же средн русск крестьяне мучились. еще 10-20 лет нам "переходить", а кавказц + 30-40 лет
    антивирус
  38. Alex-a832 Вчера, 18:51
    Когда госкорпорациями давили на рынок, чтобы не допустить скачек инфляции, даже не почесались, чтобы создавать за счет этих госкомпаний рабочие места для сокращенного персонала вследствие разорений подрядчиков и субчиков. А зарплату топам госкомпаний можно сколько угодно резать, но пока не будет эффективного способа контроля за ними - будут добирать до желаемого откатами.
    Alex-a832
  39. Улиточник N9 Вчера, 19:06
    Это он не просто так "вякнул": после выборов, когда россияне дружно "проголосуют" за: " а вы помните 90-е?хотите опять в 90-е?", "нет достойных кандидатов-кругом одни клоуны".-ну понятно за "кого" тогда и начнется-достанут из-под сукна "заготовки" давно уже готовые, тольк ждущие удобного случая, что-то типа вот этого: https://publizist.ru/blogs/111086/23580/-?utm_sou
    rce=finobzor.ru
    Улиточник N9
  40. xBoris Вчера, 19:14
    Ага.. Не дают покоя недополученные налоги..
    Вот расчет налога с 30 тыс.рублей. Считаем:
    Подоходный налог – 13% с начисленной зарплаты, т.е. 3900 руб.
    Взносы в Пенсионный фонд – 22% или 6600 руб.
    Взносы в ФСС – 2,9% или 870 руб.
    Взносы в ФФОМС (на медицину) – 5,1% или 1530 руб.
    Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – от 0,2% или 60 руб.
    Итого с нашей условной зарплаты сотрудник и работодатель заплатят 12960 руб. Работник получит 26100 руб. (30 тыс. – 13% НДФЛ).
    Получается, что в сумме выплаченная зарплата и налоги составили 26100 + 12960 = 39060 руб. Из них 26100 руб. получил работник, а 12960 руб. – государство.
    А самозанятый - сколько смог - столько получил.
    А уж как "умножают" пенсионные накопления фонды - объяснять думаю не нужно...
    xBoris
    1. rruvim Вчера, 19:29
      Именно так. Поэтому необходимо работодателя (не важно в каком он юридическом статусе) освободить от 13% подоходного на зарплату своему работнику до 70000 руб. (пока, может и 100 тыс.)
      По поводу Пенсионного фонда наше Государство всё так запутало,что даже специалисты со стажем не могут "внятно" что-то сказать. Это просто "Терра инкогнито" при нынешнем правительстве.
      rruvim
  41. Maksim_ms Вчера, 19:19
    Его бы трудовые отношения из тени вывести.
    Maksim_ms
    1. rruvim Вчера, 19:42
      Вывести их из тени можно, если сделать внятное трудовое законодательство. В начале 90-х это не делалось якобы из-за того, что нет опыта капиталистического общества. Но мы живём при капитализме уже 27 лет! За 18-ть последних, при власти Путина-Медведева трудовой кодекс вкупе с ново-старой формацией трудовых отношений так и не был доведён до "Ума". Даже я бы сказал, по сравнению с Советским, полностью деградировал.
      rruvim
  42. arhPavel Вчера, 19:27
    Если работодатель с каждого рубля заработной платы, выплачивает 63 копейки отчислений, надо думать, что будут делать..
    arhPavel
  43. arhPavel Вчера, 19:32
    Цитата: xBoris
    Получается, что в сумме выплаченная зарплата и налоги составили 26100 + 12960 = 39060 руб. Из них 26100 руб. получил работник, а 12960 руб. – государство

    Вы еще районный коэффициент плюсаните.
    arhPavel
  44. Николай Прохожий Вчера, 19:33
    Себя причастным к созданию этой проблемы, наш глава правительства видимо не считает... Вообще меня уже давно восхищает деятельность этой группировки бывших питерских мошенников !
    Николай Прохожий
  45. Дормидонт Вчера, 19:41
    Иными словами - формальная занятость не проблема государства ?
    Дормидонт
  46. APASUS Вчера, 19:48
    Пока в стране не будет главенство закона,можно только пузыри пускать, через губу,что собственно и делает Медведев .Одного за бутылку водки,украденную из магазина могут посадить ,а другому прощают как Сердюкову.....................
    APASUS
  47. IMH Вчера, 20:03
    Цитата: ul_vitalii
    Не всё так просто, одни популистские заявления. Показали бы на примере врачей и учителей, как государство заботится о народе. Где обещанные зарплаты?



    Где связь между самозанятым извозчиком десятилетие не платящем налоги и зарплатой врача? Могу сказать- один не заплатил налоги, по этому нечем второму заплатить зарплату. Это очень упрощенно, но по факту как то так. Вот тут все любят про Израиль говорить, вот и я скажу- у нас если вы просто живете не работая, но на бирже труда не состоите, то вы должны в Фонд Национального Страхования ~50$ в месяц. Эти деньги идут на вашу бесплатную медицину и на будущую минимальную пенсию. Понимаете о чем я?- я о том, что ничего не бывает бесплатно. Пол России не платят налоги, но жаловаться на плохое государство не устают. Как вам идейка- не работаешь и не состоишь на бирже труда? Нет проблем- 3000 рублей в месяц плати. Поверьте, сразу многое в России преобразуется, только сами Россияне так не согласны.
    IMH
    1. Абраша Вчера, 20:29
      Россияне прежде всего не согласны, так как само правительство постоянно меняет правила игры, отсюда и не желание участвовать в "лохотроне"... Простой пример: "заморозка" накопительной части пенсии в России, которую уже продлили до 2020 года.
      Абраша
  48. HIW Вчера, 20:37
    Цитата: DMB_95
    Цитата: HIW
    А я вот скажу, а если за правду тут банят то ресурс гнилой и нехрен тут делать.
    Этот вор, да да - ВОР Медведев,................ Люди - думайте за кого отдать свой голос на выборах

    Да написали то вы всё верно , но за кого же голос отдать чтобы Медведев ушёл ? Путин его вряд ли уберёт , а остальные кандидаты - клоуны .

    Я буду голосовать за Грудинина, у меня сын ездил в его совхоз имени ленина, разговаривал с простыми людьми с улицы, и по факту - у него в совхозе настоящий социализм, з.п. средняя около 80 т.р. жильё за пол цены в расрочку на 15-20 лет без процентов, вся социалька бесплатная, надбавки к пенсиям, да там много чего, и это он он сумел сделать, всё что по тв гонят про него сплош враньё. А за кого вы будете голосовать я не знаю. Вы
    Цитата: DMB_95
    Цитата: HIW
    А я вот скажу, а если за правду тут банят то ресурс гнилой и нехрен тут делать.
    Этот вор, да да - ВОР Медведев,................ Люди - думайте за кого отдать свой голос на выборах

    Да написали то вы всё верно , но за кого же голос отдать чтобы Медведев ушёл ? Путин его вряд ли уберёт , а остальные кандидаты - клоуны .

    У меня сын ездил на работу в московскую область, заходил в совхоз имени ленина где Грудинин директором, разговаривал с людьми с улицы, так вот - з.п. у них около 80 т.р. средняя, жильё дают работникам в пол цены с выплатой в 15-20 лет без процентов, социалка бесплатная , да и много там ещё чего хорошего, там один дет.сад чего стоит.... а всё что про Грудинина говорят по тв всё враньё, просто сами на ютуб зайдите и посмотрите его встречи с народом, он пожалуй один кандидат который по всей стране ездиет и снародом встречается, но это не главное - послушайте его ответы народу
    HIW
  49. Сергей Аверченков Вчера, 20:49
    Это как раз про меня. :)
    Сергей Аверченков
  50. keeper03 Вчера, 21:27
    Кто бы оторвал этого вредителя от кормушки !!! no Может быть тогда он протрезвел бы, куда не влезет, везде сплошной развал и упадок ! Решил у крестьян последнее отобрать - неформальный заработок ! Не уж-то Вам денег не хватает на жизнь - жирдяи ненасытные !!! am Или вы там на верху народ к революции подталкиваете ?!? fool request angry
    keeper03
  51. rruvim Вчера, 22:50
    Всё равно не понимаю. 18 лет "спарка" Путин-Медведев делали всё, что-бы "загнать" население в неформальную занятость путём полного отсутствие политики в Трудовых отношениях. Заменяли русские кадры на "трудолюбивых" мигрантов как хотели. Не смогли разработать "внятный" трудовой кодекс. Практически ограничили возможность работать пенсионерам. Загнали многих граждан в ИП, и обложили их непонятными и бессмысленными налогами, отбираемыми коммерческими банками "без суда и следствия". Если Медведев "без стыда" сравнивает себя с Государством, что юридически полный бред, то я в "нокауте"...
    rruvim
  52. rruvim Вчера, 23:09
    Ведь загнать многих в ИП у "них" получилось. Понятно, т.к. ИП-шник отвечает своим личным имуществом. Но первоначально же при создании ИП были одни правила, затем при так называемых "санкциях" появились другие. Ведь вторая по очереди амнистия ИП-кам и по транспортному налогу говорит о том, что Власть так не научилась (или не хочет) найти баланс между доходами граждан и фискальными требованиями. Отсюда и отказ народа платить налоги. Он связан не столько с их бессмысленным количеством и бестолковостью, сколько в неверии, что деньги пойдут куда надо (на пенсии, школы, здравоохранение, оборону). Банально. Да! Я вот лично не хочу давать свои налоги на Зенит-Арену, мне на с-ть на профессиональный футбол и фигуристок, мне все эти Универсиады, Олимпиады, Кубки в "печёнках". Мне важнее мои Братья в Донбассе. За это я как налогоплательщик бы и платил. Если бы мне это доказали, или хотя-бы рассказали. Поэтому Айфону не верю не слова, кроме его редкого умения "Всех держать за ду--ков".
    rruvim
  53. Piramidon Вчера, 23:20
    Цитата: Владимир16
    Когда будут проводы айфона?

    Ну поменяют айфона на какого нибудь "планшета", а что толку? Сама то система останется прежней. request
    Piramidon
  54. Владивосток1969 Сегодня, 01:47
    Председатель Правительства РФ назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы

    Если не менять президента ,то правительство тоже не поменяется.А значит и всё во круг останется на своём месте
    Владивосток1969
  55. Александр С. Сегодня, 02:46
    эх...еще 6 лет на него смотреть...
    Александр С.
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