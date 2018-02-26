04:34 27 февраля

Сеул надеется на конструктивный диалог между КНДР и США

В Сеуле рассчитывают на скорое начало переговоров между Северной Кореей и США, передает РИА Новости заявление представителя Министерства по делам национального объединения.



Мы надеемся, что Север и США при удобном случае начнут конструктивный диалог,
сказал представитель ведомства.


Ранее северокорейскую делегацию в Сеуле принял президент РК Мун Чжэ Ин. Он отметил, что «диалог между США и Северной Кореей должен начаться как можно скорее для улучшения межкорейских отношений и для принципиального решения проблем на Корейском полуострове».

Члены делегации завили о готовности к переговорам с Вашингтоном.

Реакция Белого дома на эту инициативу была сдержанной. Там намерены посмотреть, «насколько высказывание Северной Кореи о готовности к диалогу может стать первым шагом к денуклеаризации».

Напомним, в пятницу Соединенные Штаты объявили о введении дополнительных санкций в рамках противодействия северокорейской ядерной программе, которые коснутся 27-ми судоходных и транспортных компаний по всему миру. По словам Дональда Трампа, эти ограничительные меры самые мощные из всех, которые Вашингтон когда-либо предпринимал в отношении иностранного государства.

В свою очередь Пхеньян заявил, что санкционная политика Вашингтона направлена на то, чтобы не допустить сближения Севера и Юга на Корейском полуострове.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Охотовед 2 Вчера, 16:29
    А самим слабо? Один ведь народ! Плевать - матрасы на Вас хотели.
    Охотовед 2
    1. BerBer Вчера, 16:31
      Сами ничего не решают. А США, как всегда "избранная прокладка" во всех конфликтах. Вот так и держится гегемон, на конфликтах.
      BerBer
    2. garnik Вчера, 16:49
      Сразу посыпятся санкции под надуманными нарушениями.
      Еще одного" дракона "на юго-востоке Азии, ни Америка,ни Япония не потерпят. А нам подсуетится не мешало бы. Объединенная Корея в любом случае нам не враг.
      garnik
    3. nod739 Сегодня, 02:04
      ю.кореея очень сильно зависит во многом от сша, прежде всего в продовольствии... вобщем суверенитет условный, потому не решают сами
      nod739
  2. Геркулесыч Вчера, 16:38
    Сеул надеется -надежда умирает последней! Только не в этом случае! Сша не желают мира в регионе, и этим почти все сказано.
    Геркулесыч
  3. dojjdik Вчера, 16:39
    положил Ким Чен на трамповские санкции-и с ними социализм в Корее будет вечным даже когда Кима не будет
    dojjdik
  4. anjey Вчера, 16:48
    Сеул надеется на конструктивный диалог между КНДР и США
    Ребята без России вы не туда и не сюда на "ваших переговорах"...... laughing
    anjey
  5. taiga2018 Вчера, 16:52
    независимая страна тем и отличается,что сама решает с кем,когда и о чём договариваться,а такие оккупированные страны как Республика Корея вынуждены надеяться на благоразумие оккупанта...
    taiga2018
  6. Mavrikiy Вчера, 16:54
    Сеул надеется на конструктивный диалог между КНДР и США
    Ну это да, правильно. Мировой опыт показывает, отдал вопросы своей безопасности США и спи спокойно.
    (Ирак, Ливия, Афган, да и Корею два раза с севера на юг...ах да, поколение сменилось. Только ядерного зонтика на всех не хватит, остается только ядерный гриб.)
    Кимка нормальный парень. Уберите базы США, противоракеты, договор о мире и тогда точно, спите спокойно.
    Mavrikiy
  7. Быков. Вчера, 17:20
    Мы надеемся, что Север и США при удобном случае начнут конструктивный диалог,
    сказал представитель ведомства

    Мало вероятно, что будет конструктив. В любом вопросе америкосы ищут выгоду в первую. очередь только для себя, а не для корейцев, где бы они не были, в юж. или в северной Корее.
    Быков.
  8. leshiy076 Вчера, 17:33
    Читаешь порой и не понимаешь. "Сеул надеется", "США и КНДР договорятся". А причем тут вообще Америка? Вот без них корейцы давно бы уже договорились. И что характерно: только начинается какая-нибудь подвижка в межкорейских отношениях, тут как тут янки появляются, на авианосцах. Такое ощущение, что весь мир уже сошел с ума.
    leshiy076
  9. Alex-a832 Вчера, 18:19
    Конструктивные переговоры?! Взаимный шантаж - в это скорее верится. Про Сеул пока говорить бесполезно - лежат под матрасом и не дрыгаются.
    Alex-a832
  10. arhPavel Вчера, 19:20
    Цитата: Охотовед 2
    А самим слабо? Один ведь народ! Плевать - матрасы на Вас хотели

    Да ежу же понятно, что США против умиротворения Кореи, чего они ждут..
    Действительно нужно решать самим и не кивать за океан.
    arhPavel
  11. APASUS Вчера, 19:41
    Для диалога США и КНДР нужно что бы с порога корейцы захотели разоружиться и отказаться от собственной ракетной программы.
    Зря Сеул питает такие надежды.У американцев очень большие ставки на войну двух Корей,уж больно заманчиво затянуть туда своих прямых конкурентов.
    APASUS
  12. rocket757 Вчера, 22:50
    Товарищ Ким играет по крупному,, президент Мун тоже хочет играть за свою страну.
    А вот теперь интересный вопрос ... а прэзидент Трамп что на это скажет????
    rocket757
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