Сеул надеется на конструктивный диалог между КНДР и США
В Сеуле рассчитывают на скорое начало переговоров между Северной Кореей и США, передает РИА Новости заявление представителя Министерства по делам национального объединения.
Ранее северокорейскую делегацию в Сеуле принял президент РК Мун Чжэ Ин. Он отметил, что «диалог между США и Северной Кореей должен начаться как можно скорее для улучшения межкорейских отношений и для принципиального решения проблем на Корейском полуострове».
Члены делегации завили о готовности к переговорам с Вашингтоном.
Реакция Белого дома на эту инициативу была сдержанной. Там намерены посмотреть, «насколько высказывание Северной Кореи о готовности к диалогу может стать первым шагом к денуклеаризации».
Напомним, в пятницу Соединенные Штаты объявили о введении дополнительных санкций в рамках противодействия северокорейской ядерной программе, которые коснутся 27-ми судоходных и транспортных компаний по всему миру. По словам Дональда Трампа, эти ограничительные меры самые мощные из всех, которые Вашингтон когда-либо предпринимал в отношении иностранного государства.
В свою очередь Пхеньян заявил, что санкционная политика Вашингтона направлена на то, чтобы не допустить сближения Севера и Юга на Корейском полуострове.
Мы надеемся, что Север и США при удобном случае начнут конструктивный диалог,сказал представитель ведомства.
Ранее северокорейскую делегацию в Сеуле принял президент РК Мун Чжэ Ин. Он отметил, что «диалог между США и Северной Кореей должен начаться как можно скорее для улучшения межкорейских отношений и для принципиального решения проблем на Корейском полуострове».
Члены делегации завили о готовности к переговорам с Вашингтоном.
Реакция Белого дома на эту инициативу была сдержанной. Там намерены посмотреть, «насколько высказывание Северной Кореи о готовности к диалогу может стать первым шагом к денуклеаризации».
Напомним, в пятницу Соединенные Штаты объявили о введении дополнительных санкций в рамках противодействия северокорейской ядерной программе, которые коснутся 27-ми судоходных и транспортных компаний по всему миру. По словам Дональда Трампа, эти ограничительные меры самые мощные из всех, которые Вашингтон когда-либо предпринимал в отношении иностранного государства.
В свою очередь Пхеньян заявил, что санкционная политика Вашингтона направлена на то, чтобы не допустить сближения Севера и Юга на Корейском полуострове.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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