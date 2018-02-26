04:34 27 февраля

СМИ: Су-35 могут модернизировать до самолета пятого поколения

Россия и Индия намерены совместно модернизировать самолет Су-35, доведя его характеристики до истребителя пятого поколения. Если эту задумку получится воплотить в жизнь, обновленная боевая машина может стать одним из лидеров в своем классе, считает японское издание The Diplomat.

Как отмечается в статье, озвученная ранее идея о создании истребителя пятого поколения для Индии на базе Су-57 пока повисла в воздухе, поэтому стороны одновременно прорабатывают альтернативный вариант - глубокую модернизацию Су-35, который сегодня относится к боевым машинам поколения 4++. Очевидный плюс этого шага - относительная дешевизна.

СМИ: Су-35 могут модернизировать до самолета пятого поколения



Если сообщения о развитии платформы пятого поколения на базе Су-35 верны, их результаты могут быть интригующими и привести к появлению лучшего в своем классе истребителя
- говорится в статье. Стандартная конструкция Су-35 вполне соответствует характеристикам истребителя пятого поколения за исключением недостатка в скрытности. Видимо, ведя речь о модернизации, военные имеют в виду и этот компонент.

Примечательно, что схожие попытки в мировой авиации уже предпринимались. К примеру, в связи с тем, что США не хотят экспортировать свои истребители пятого поколения F-22 Raptor, компания Boeing модифицировала планер F-15E. В результате получился F-15SE Silent Eagle - вариант истребителя с уменьшенным фронтальным радарным поперечным сечением, при окраске которого используется специальная поглощающая радиоизлучение краска.

Вместе с тем малозаметность не сделала из F-15E истребитель пятого поколения, тогда как для Су-35 это будет серьезный шаг для повышения класса. Еще большую ценность истребителю можно придать, если оснастить его ракетами, создаваемыми специально для Су-57. В частности, сейчас на базе Р-37 ведется разработка новой ракеты класса "воздух - воздух", способной поражать цели на расстоянии до 400 километров, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Артем Житенев/ РИА Новости
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Комментарии 75

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  1. maxim947 Вчера, 16:34
    ...считает японское издание The Diplomat.

    Они-то, точно все знают))) Его до 5-го поколения модернизировать невозможно, можно только еще пару плюсов к четвертому добавить, только нужно ли это? Хотя если цель выбить денег от индусов, то может и есть резон.)))
    maxim947
    1. Владимир16 Вчера, 16:40
      Если самолет будет легко видеть эф35 и 22 на расстоянии в сотни км., будет иметь крейсерскую скорость выше скорости звука, будет иметь вооружение с дальностью поражения ф35 и ф22 - 400 км, то его "невидимость" будет далеко не самым главным фактором.
      Важно самому первым увидеть и поразить цель. Уметь уйти от ракет противника.
      Так, что модернизация су35 вполне реальна.
      Владимир16
      1. supertiger21 Вчера, 17:03
        Модернизация Су-35С определенно хороший шаг, по совершенствованию и без того отличного good самолёта но 5-м поколением он от этого не станет.

        Автор статьи вряд ли реально понимает, что представляет из себя технология stelth. Это не просто какое то пакрытие планера с использованием радио-поглащающих материалов, это совершенно другая система планера, с точно определёнными углами, не дающие отдачи к источнику радиации. Помимо этого у него обязательно должны быть не толькоо внешние, но и внутренние отсеки вооружения, ибо подвеска также увеличивает ЭПР и весь смысл малозаметности теряется. Плюс ко всему малозаметным самолёт обязан быть и в инфракрасном диапозоне, т.е. речь о соплах двигателей.

        Исходя из сказанного, видим то, что концепции истребителя 5-го поколения пока соответствует лишь F-22. У него имеются и крейсерский серхзвук, и сверхаменёвренность, и конечно же элементы по снижению заметности во всех диапозонах. Су-57, F-35 и J-20 с натяжкой попадают под 5-е поколение, благодаря радиолокационной малозаметности. Но их тепловая малозаметность, достойное количество внутренних отсеков, а также крейсерских сверхзвук пока оставляют желать лучшего... request
        supertiger21
        1. zyzx Вчера, 17:31
          И когда на Ф-22,неожиданно,даже для создателей сего самолета появилась сверх маневренность? А невидим он исключительно для американских радаров и то,когда идет в полном радио пассиве.
          zyzx
          1. supertiger21 Вчера, 17:40
            Цитата: zyzx
            И когда на Ф-22,неожиданно,даже для создателей сего самолета появилась сверх маневренность?


            С 1990-го года, когда сей аппарат продемонстрировал отличную маневренность, которую ему дают отклоняемые(по виртекали) сопла двигателей, даже на закритических углах атаки. wink

            Цитата: zyzx
            А невидим он исключительно для американских радаров и то,когда идет в полном радио пассиве.


            И снова эта... fellow "невидимость")))
            Ну нет такого термина в отношении самолётов, есть понятие малозаметности.
            supertiger21
            1. zyzx Вчера, 17:48
              Цитата: supertiger21
              Ну нет такого термина в отношении самолётов, есть понятие малозаметности.

              Где нет конкретно,в каком источнике,в какой трактовке термина?
              Если самолет летит,а его радар не видит,он таки не видим или мало заметен?
              zyzx
              1. supertiger21 Вчера, 18:06
                Цитата: zyzx
                Где нет конкретно,в каком источнике,в какой трактовке термина?


                Потому что stealth означает скрытый, а не "абсолютно незамечаемый"

                Цитата: zyzx
                Если самолет летит,а его радар не видит,он таки не видим или мало заметен?


                Если корабль плывёт и, и не врезался в айсберг плывший впереди, он таки просто безопасен или "абсолютнонепотопляем"?
                supertiger21
            2. просто экспл Вчера, 19:56
              вот именно что движки у него имеют ОВТ только по вертикали , тогда получается что Су-57 не просто сверхманевренен , супермегагиперманевренен .
              просто экспл
        2. Герман 4223 Вчера, 18:41
          А что не так с крейсерским сверхзвуком у су-57?Насколько я знаю даже су-35 имеет эту функцию(1400км/ч),а на су57 движки имеют большую тягу(9500кг/с пртив 8800у су-35),а сам самолёт легче .И это с движками первого этапа.Про внутренние отсеки,тоже не совсем понятно что вы ляпнули.Нет плоских сопел, это да.Но они съедают тягу двигателя и не дают возможности сделать отклонение сопел всеракурсным.
          Герман 4223
          1. Григорий_45 Сегодня, 00:40
            Цитата: Герман 4223
            Насколько я знаю даже су-35 имеет эту функцию(1400км/ч),а на су57 движки имеют большую тягу(9500кг/с пртив 8800у су-35),а сам самолёт легче .

            Су-35 имеет крейсерский сверхзвук всего М=1,1 (и то непонятно с какими подвесками)
            масса Су-57 больше, чем Су-35 (нормальная взлётная 27 и 25 тонн соответственно), движки пока те же. Скорость же определяется не только массой и тягой двигателя, но и поперечным сечением планера.
            Григорий_45
        3. ланс Вчера, 18:47
          пока ф-22 не показал заявленный эпр ниже 0,5 и разговор о линзах пустая болтавня на уровне бла-бла-бла. если эпр су-35 снизить до 0,4 он превзойдет 22 с радаром и вооружением су-57. а этому ни чего не мешает кроме как принято у нас -политической воли
          ланс
        4. Lock36 Вчера, 20:51
          Цитата: supertiger21
          Су-57, F-35 и J-20 с натяжкой попадают под 5-е поколение, благодаря радиолокационной малозаметности. Но их тепловая малозаметность, достойное количество внутренних отсеков, а также крейсерских сверхзвук пока оставляют желать лучшего...

          Дайте источник на цифры по ЭПР этим машин, особенно в сравнении с Ф22. Наверняка, это самые точные и объективные источники.
          Lock36
      2. Alex777 Вчера, 19:21
        Речь о модернизации Су-35 пошла ИМХО по одной и единственной причине: никто не собирается делиться с Индией технологией производства Т-50, FGFA или Су-57 как его не назови. Не будет made in India 5-го поколения. Секретно оно. Вот и пытаются выискать конфету там, где ее нет, хотя Су-35 - неплохой самолет, как не крути. hi
        Alex777
      3. Nikolaevich I Сегодня, 00:22
        Цитата: Владимир16
        Так, что модернизация су35 вполне реальна.

        А почему бы и нет ? По такой же "схеме" собираются модернизировать в дальнейшем и МиГ-35 ."Плюсов" к обозначению новой модификации добавлять не надо....в СМИ иногда встречается "термин"- ,,5- "...вот это и подойдёт.
        Nikolaevich I
    2. svp67 Вчера, 16:48
      Цитата: maxim947
      Его до 5-го поколения модернизировать невозможно,

      Почему? Можно и вот что получится...
      svp67
      1. supertiger21 Вчера, 17:21
        Цитата: svp67
        Почему? Можно и вот что получится...


        В таком случае, это уже называется не модернизацией, а новым самолётом.
        supertiger21
        1. svp67 Вчера, 17:34
          Цитата: supertiger21
          В таком случае, это уже называется не модернизацией, а новым самолётом.

          Ну можно это назвать и ГЛУБОКОЙ, ОЧЕНЬ ГЛУБОКОЙ модернизацией. Тем более, что наши ВВС уже имеют опыт...

          svp67
          1. supertiger21 Вчера, 17:45
            Цитата: svp67
            Ну можно это назвать и ГЛУБОКОЙ, ОЧЕНЬ ГЛУБОКОЙ модернизацией. Тем более, что наши ВВС уже имеют опыт...



            Да, можно, но зачастую создатели так не говорят. Даже Супер Хорнет считают новым самолётом, а не модификацией базового F/A-18. Также Су-35С имеет свой собственный индекс, а не к примеру просто модернизированный Су-27.
            supertiger21
    3. Piramidon Вчера, 17:04
      Цитата: maxim947
      Его до 5-го поколения модернизировать невозможно

      "5-е поколение"- понятие очень туманное. "Невидимость" современные РЛС постепенно сводят к минимуму. Остется крейсерский сверхзвук, что при соответствующих движках вполне решаемо.
      Piramidon
      1. supertiger21 Вчера, 17:18
        Цитата: Piramidon
        "5-е поколение"- понятие очень туманное. "Невидимость" современные РЛС постепенно сводят к минимуму. Остется крейсерский сверхзвук, что при соответствующих движках вполне решаемо.


        Ну давайте начнём с того, что не "невидимость"(этоне самое умное клеймо, данное журналистами F-117-му), а МАЛОЗАМЕТНОСТЬ. Во вторых, в истории нет ни одного достоверного случая, когда РЛС смогли зафиксировать самолёты со стелс-технологией(современные РЛС в т.ч.). Поэтому пока это могут быть всего лишь наши с вами предположения. hi Про крейсерский сверхзвук согласен. Но вряд ли это является обязательным требованием к 5-му поколению. Ибо, насколько мне известно, те же Су-57 и F-35 не способны достичь его без форсажа, но тем не менее все известные специалисты относят их к 5-му поколению.
        supertiger21
        1. Piramidon Вчера, 17:28
          Цитата: supertiger21
          в истории нет ни одного достоверного случая, когда РЛС смогли зафиксировать самолёты со стелс-технологией(современные РЛС в т.ч.).

          Согласен, официальных данных нет, но дело к тому идет, по крайней мере при испытаниях, пусть и на макетах. Так что полное развенчание "стелс" не за горами.
          Piramidon
          1. supertiger21 Вчера, 17:47
            Цитата: Piramidon
            Согласен, официальных данных нет, но дело к тому идет, по крайней мере при испытаниях, пусть и на макетах. Так что полное развенчание "стелс" не за горами.


            Сказанное Вами вполне возможно. Но раз и американцы и наши делают немалую ставку на малозаметность, значит риск оправдан и в этом есть большой смысл.
            supertiger21
        2. zyzx Вчера, 17:37
          Цитата: supertiger21
          Во вторых, в истории нет ни одного достоверного случая, когда РЛС смогли зафиксировать самолёты со стелс-технологией

          Даже со стула рухнул...значит упала Берлинская стена. Попали в руки к вражинам Миг-29. Стали они сие испытывать. Вот так летит ГДРовец на миге 29,против него Фы-117 пустили,гутарит он-вижу. Вполне достоверный и о писаный случай.
          zyzx
        3. Doliva63 Вчера, 17:59
          А как же югославы 117-го сбили,коль его не видать в РЛС? drinks
          Doliva63
          1. faiver Вчера, 19:13
            по ошибке - они в другого целились laughing
            faiver
            1. Doliva63 Вчера, 19:49
              Дык ракета без сигнала с РЛС никуда не полетит laughing
              Doliva63
              1. sharp-lad Вчера, 21:31
                Полетит! В небо. И по прошествии определённого времени самоликвидируется.
                sharp-lad
        4. Lock36 Вчера, 20:53
          Цитата: supertiger21
          Про крейсерский сверхзвук согласен. Но вряд ли это является обязательным требованием к 5-му поколению. Ибо, насколько мне известно, те же Су-57 и F-35 не способны достичь его без форсажа, но тем не менее все известные специалисты относят их к 5-му поколению.

          Дайте ссылку на данный источник по Су-57. Откуда Вы все это берете?
          Lock36
          1. Герман 4223 Вчера, 21:14
            У него в носу источник.
            Герман 4223
        5. Григорий_45 Сегодня, 00:47
          Цитата: supertiger21
          Про крейсерский сверхзвук согласен. Но вряд ли это является обязательным требованием к 5-му поколению.

          это опять же требование малозаметности, но уже в ИК-диапазоне. Движок, работающий на форсаже, заметен с гораздо большей дистанции (даже с передней полусферы), чем работающий на максимале.
          Григорий_45
    4. Jovanni Вчера, 17:19
      Цитата: maxim947
      Его до 5-го поколения модернизировать невозможно, можно только еще пару плюсов к четвертому добавить, только нужно ли это? Хотя если цель выбить денег от индусов, то может и есть резон.)))

      Фанерой оббить laughing
      Jovanni
      1. Piramidon Вчера, 17:31
        Цитата: Jovanni
        Фанерой оббить laughing

        Фуфайками, блин. fool
        Piramidon
    5. maiman61 Вчера, 18:05
      Модернизировать Су-35 за индусские деньги и им же продать, кроме этого получить для своих ВКС супер истребитель - это высший пилотаж!
      maiman61
    6. Nikolaevich I Сегодня, 00:13
      Цитата: maxim947
      можно только еще пару плюсов к четвертому добавить, только нужно ли это

      А потом...ещё и ещё! Нет уж ! Хватит и пары "плюсов"...А новую модификацию ероплана можно индексировать,как ,, 5- " (во всяком случае,такое "обозначение" ,иногда,встречается в СМИ )
      Nikolaevich I
  2. КВУ-НСвД Вчера, 16:34
    А вооружение с внешних подвесок куды денется ? С ним радикально ЭПР не понизишь ни покрытиями , ни "изломанностью" силуэта планера...Так что нет смысла удораживать и извращатся над хорошим самолётом...А хотелки индусов уже становятся нарицательными...
    КВУ-НСвД
    1. Muvka Вчера, 16:44
      Решат проблему как на Су-57. Создадут контейнеры специальные. В чем проблема?
      Muvka
      1. Григорий_45 Сегодня, 00:24
        Цитата: Muvka
        Решат проблему как на Су-57. Создадут контейнеры специальные. В чем проблема?

        проблема в том, что на Су-57 нет контейнеров, есть встроенный отсек вооружения (как на бомбардировщике). Аналогично F-22/35, китайскому J-20 или российскому С-37 "Беркут". Как не извращайся над планером, чем не покрывай самолет, а подвеска существующих ракет на внешние пилоны тут же сведет все старания на нет. Встроить же отсек вооружения на Су-35 - это серьезная переделка конструкции планера, которая модернизаций считаться не может
        Григорий_45
    2. BerBer Вчера, 16:45
      Я думаю, поняли, что проще и дешевле делать СУ 35 на производственной базе, где делали СУ30МКИ, чем налаживать новую линейку. Тем более,что возможности ф35 и ф22, мягко сказать, преувеличены в рекламных целях. Так и зачем пыжиться.
      BerBer
    3. san4es Вчера, 16:46
      Цитата: КВУ-НСвД
      А вооружение с внешних подвесок куды денется ?.

      ...По ящикам распихают. wink
      Boeing модифицировала планер F-15E. В результате получился F-15SE Silent Eagle

      Silent Eagle -- "Тихий орёл" получился
      san4es
    4. cniza Вчера, 16:50
      Цитата: КВУ-НСвД
      А хотелки индусов уже становятся нарицательными...


      С ними всегда было тяжело , ещё те разводящие и шантажисты.
      cniza
    5. Piramidon Вчера, 17:09
      Цитата: КВУ-НСвД
      А вооружение с внешних подвесок куды денется ? С ним радикально ЭПР не понизишь ни покрытиями , ни "изломанностью" силуэта планера...

      Все эти "стелсы" раздутый рекламно-маркеттинговый ход звездно-полосатых "партнеров". И свои F-117 похожие на египетские пирамиды, они только для пиара и произвели, а после того, как в Югославии его сбила ракета времен вьетнамской войны, этот летающий чемодан быстренько сняли с вооружения. Поединок "брони и снаряда" показал, что современные РЛС вполне себе не хило обнаруживают все эти пресловутые "невидимки". А если так, то зачем извращаться?
      Piramidon
      1. sharp-lad Вчера, 21:41
        То-то и оно! Против радара метрового диапазона малозаметных целей нет! А ещё при насыщенном радиолокационном поле если не возьмут на сопровождение в анфас, то возьмут в профиль со всеми влетающими последствиями.
        sharp-lad
        1. Григорий_45 Сегодня, 00:13
          Цитата: sharp-lad
          Против радара метрового диапазона малозаметных целей нет!

          попробуйте ка радар метрового диапазона воткнуть в истребитель, а еще лучше - в ракету (размером меньше "Протона", естественно) Как только сможете - буду активно настаивать, чтоб вам выписали Нобелевскую премию))
          Григорий_45
      2. Григорий_45 Сегодня, 00:18
        Цитата: Piramidon
        а после того, как в Югославии его сбила ракета времен вьетнамской войны, этот летающий чемодан быстренько сняли с вооружения.

        F-117 сбили в 1999 году, а "Найт Хоки" начали снимать с вооружения с конца 2006 года, после того, как те отметились в Ираке (2003). Быстрые финские парни? lol Семь лет думали? Открою вам секрет - F-117 стали снимать с вооружения по мере поступления F-22, и инцидент в Югославии тут совершенно не при чем.
        Григорий_45
    6. sharp-lad Вчера, 21:34
      Так за деньги клиента любой каприз! Можно и подвески и даже свободнопадающие бомбы остелзить! laughing hi
      sharp-lad
  3. Alexey-74 Вчера, 16:36
    Если оптимизировать цену и качество, то Су-35 подходит для этого как нельзя лучше....трудно пока сравнивать С-57 и Су-35 С, потому что мы ничего не знаем про характеристики и возможности Су-57
    Alexey-74
  4. Волька Вчера, 16:37
    а без индусов никак нельзя...
    Волька
    1. Muvka Вчера, 16:45
      Потому-что индусам позарез нужен самолет 5 поколения. А FGFA не готов и будет готов хз когда. А Су-35 отличный самолет и если ему подтянуть еще характеристики, он будет отлично чувствовать себя как самолет 5 поколения и при этом будет стоить не очень много и сделать его можно в кратчайшие сроки.
      Muvka
      1. bulvas Вчера, 16:49
        Цитата: Волька
        а без индусов никак нельзя...


        Индусы уже на F-35 заглядываются
        Нам от этого лучше?
        Пусть у нас купят несколько сотен самолетов, ради этого можно и попотеть
        bulvas
        1. serriy Вчера, 18:59
          Цитата: bulvas
          Пусть у нас купят несколько сотен самолетов, ради этого можно и попотеть

          Так не самолёты же собираются покупать, а сами хотят делать!!! С Т-50 обломинго у них - не дали им в полном объёме технологии и производство получить. Пошли в обход - предложили модернизацию Су-35 . И в обмен - те же технологии и производство. hi
          serriy
  5. shans2 Вчера, 16:38
    индийцы постоянно пытаются экономить на спичках, а в итоге теряют миллиарды и остаются на низком уровне развития ВПК и вооружений...
    shans2
  6. Геркулесыч Вчера, 16:40
    А чего не сразу до 7го покаления, и уж тем более с индусами вместе?
    Геркулесыч
  7. Zaurbek Вчера, 16:59
    Смыл вот в чем. Есть два прожекта с ОАЭ и Индусами по такой теме. В силу того, что у нас уже есть Су-57, то и есть конкретно чем модернизировать Су-35. Но за свои деньги мы это делать не хотим и ждем, кто это оплатит (как и в случае с Ф-15). Хотя для ВВС РФ такой самолет очень бы нужен.
    Zaurbek
  8. Pavil144 Вчера, 17:04
    Интересно, но не в тему. Если ф 22 будет без самолёта ДРЛО против Су 35. Каков исход примерно?
    Pavil144
    1. supertiger21 Вчера, 17:33
      Цитата: Pavil144
      Интересно, но не в тему. Если ф 22 будет без самолёта ДРЛО против Су 35. Каков исход примерно?


      ИМХО, только если судить теоретически, то начнись бой с дистанций за сотни км, то Рэптор выйдет победителем. За счёт более точной работы АФАР-радара, сам оставаясь менее заметным и сбив того ракетой большого радиуса AIM-120D. Но если речь идёт о ближних дистанциях то тут уже практически все козыри у Фланкера. Даже УВТ-сопла не будут хорошим аргументом 22-го, т.к. таковые есть и у 35-го, и в отличии от Рэпторовских, они отклоняются во всех плоскостя, а про интегральный неустойчивый планер семейства Су-27, знаменитый своей высокой маневрённостью, мы уже знаем. Но всё это в теории, в реальном конфликте(не дай Бог), всё будут решать даже не лётчики, а системы и обстоятельства выше них.
      supertiger21
      1. ланс Вчера, 18:57
        не говорите глупость, без авакса ф-22 большой шуллер и ракету судя по всему, он далее 120км не наведет. ни одного практическкого пуска ф-22далее указанной велечины нет по целе с эпр
        ланс
        1. Герман 4223 Вчера, 21:36
          А без авакса он и не полетит,воевать будут не отдельные самолёты между собой ,а воздушные армии.Первую роль будет играть как эти армии организованы оснащены и слажены.Системы типа самолёта ДРЛО,РЭБ,комплексы ПВО,ударные самолёты и беспилотники всё это будет работать вместе .И кто будет лутше организован,оснащён и слажен тот и победит.Ф22 или су-35 это только часть большого механизма,который ведёт бой.
          Герман 4223
      2. dvina71 Вчера, 19:21
        Цитата: supertiger21
        За счёт более точной работы АФАР-радара

        Тогда о какой незаметности речь? АФАР - излучатель-приемник,ПФАР..излучатель отдельно от приемника. ПВП я бы поставил на пфар..
        dvina71
    2. Servisinzhener Вчера, 21:52
      Неизвестно, т.к. неизвестны настоящие характеристики обоих самолётов и вооружения, плюс мастерство конкретных пилотов и стечение обстоятельств.
      Servisinzhener
  9. ВЕРЕСК Вчера, 17:06
    До 5-го? С СУ-30 и 35-это фантастика.Ктоб-что шарил.А не тупил.
    ВЕРЕСК
    1. Piramidon Вчера, 20:53
      Цитата: ВЕРЕСК
      До 5-го? С СУ-30 и 35-это фантастика.Ктоб-что шарил.А не тупил.

      А откуда пошел этот термин - "5-е поколение"? Янкесы создали свою вундервафлю типа F-22 и сказали: "Вот это у нас 5-е поколение". И все бросились подражать. В реальном бою его кто нибудь видел? Может он и против двадцать первого МиГа не потянет.
      Piramidon
      1. Григорий_45 Сегодня, 00:08
        Цитата: Piramidon
        А откуда пошел этот термин - "5-е поколение"? Янкесы создали свою вундервафлю типа F-22 и сказали: "Вот это у нас 5-е поколение". И все бросились подражать. В реальном бою его кто нибудь видел? Может он и против двадцать первого МиГа не потянет.

        здесь имеется в виду не кто кого побил в бою, а отличительные признаки самого аэроплана, совокупность признаков, по которым машина относится к тому или иному поколению. Например, если рассматривать автомобили, то они все тоже относятся к разным классам: бюджетный седан, лимузин представительского класса. Вы можете на бюджетном седане обогнать лимузин, но это отнюдь не сделает его лимузином. Как то так)
        Цитата: Piramidon
        В реальном бою его кто нибудь видел? Может он и против двадцать первого МиГа не потянет.

        есть потенциальные возможности машины, которые видны безо всякой проверки. И они на порядок выше, чем у того же МиГ-21, к примеру.
        Григорий_45
  10. Altona Вчера, 17:24
    Цитата: Владимир16
    Если самолет будет легко видеть эф35 и 22 на расстоянии в сотни км., будет иметь крейсерскую скорость выше скорости звука, будет иметь вооружение с дальностью поражения ф35 и ф22 - 400 км, то его "невидимость" будет далеко не самым главным фактором.

    ----------------------------
    Носовой обтекатель рубленой формы и немного уменьшенный силуэт фонаря плюс радиопоглощающее покрытие, датчики и будет вполне себе эрзац-стелс.
    Altona
    1. Григорий_45 Сегодня, 00:02
      Цитата: Altona
      Носовой обтекатель рубленой формы и немного уменьшенный силуэт фонаря плюс радиопоглощающее покрытие, датчики и будет вполне себе эрзац-стелс

      вооружение куда денете? Оно больше всех "сиять" будет. Или без него летать? "Стелс" с пушкой?
      Григорий_45
  11. Altona Вчера, 17:25
    Цитата: Геркулесыч
    А чего не сразу до 7го покаления, и уж тем более с индусами вместе?

    ---------------------
    Гиперзвук и соответственно из чего обшивку делать будете, шоб не плавилась в полете?
    Altona
  12. Lesorub Вчера, 17:30
    Россия и Индия намерены совместно модернизировать самолет Су-35, доведя его характеристики до истребителя пятого поколения.

    Су 35 - модернизируют до 5 го поколения ) - изменят планер (так как это одна из основ 5 го поколения), установят новый радар и авионику - в итоге получится Су 57 !! ))
    Но, модернизационный потенциал у Су 35 конечно есть.
    Lesorub
  13. Под куполом Вчера, 17:41
    Сомневаюсь в существовании этого самолёта.
    Под куполом
    1. ланс Вчера, 19:03
      какого: су-35с с эпр менее 3, су-57. а ведь есть и су-37беркут с заявленной эпр менее 1. остался вопрос: сколько чего выйдет за 1млрд., ведь для всех ф-22не помеха, а равноценный (хотя надо доказать именно ф-22) противник.
      ланс
  14. serriy Вчера, 18:53
    Народ так увлечённо обсуждает модернизацию самолёта. Дело замечательное. НО!!!

    ЗАЧЕМ ДОВЕСОК В ВИДЕ ИНДИИ? Чемодан без ручки. Они ж душу вынут. Кто ещё с ними современными технологиями делится? Именно современными! Есть дураки?
    НИКТО, НИКАКАЯ СТРАНА НЕ ПЕРЕДАСТ ИМ технологии производства новых авиационных двигателей, радаров с активной фазированной антенной решеткой, современной авионики и много еще чего!!! То, что они требуют и за "совместный вариант" Т-50.

    Некоторым структурам только к баблу присосаться. Эти инноваторы за бабло что угодно продадут. И ОБОСНУЮТ!

    Моё мнение - ЭТО предательство, вредительство. "Благими намерениями..."

    Самим надо делать, свои ресурсы находить. И торговать не технологиями, а техникой. После того, как достаточно будет этой техники в своей армии.
    serriy
  15. APASUS Вчера, 19:31
    Ох ,опять индусы? Радости такая информация не особенно приносит. Индии идут споры и не разобраться с техзаданием (они так и не поняли ,что им надо) и особенно что бросается в глаза ,так это цена. Очень похоже что индусам нужен дешевый вариант 5 го поколения и совместная модернизация Су-35, до почти пятого поколения , вполне устраивает.
    APASUS
  16. Урантиец Вчера, 20:35
    Китайцы копируют все наши разработки, внедряют и потом продают свои изделия.., турки и индийцы тоже самое сделают, плюс еще америкосам все сольют ..
    Урантиец
  17. Сергей Аверченков Вчера, 20:51
    Думаю невозможно.
    Сергей Аверченков
  18. Xscorpion Вчера, 21:17
    Цитата: supertiger21
    Цитата: Pavil144
    Интересно, но не в тему. Если ф 22 будет без самолёта ДРЛО против Су 35. Каков исход примерно?


    ИМХО, только если судить теоретически, то начнись бой с дистанций за сотни км, то Рэптор выйдет победителем. За счёт более точной работы АФАР-радара, сам оставаясь менее заметным и сбив того ракетой большого радиуса AIM-120D. Но если речь идёт о ближних дистанциях то тут уже практически все козыри у Фланкера. Даже УВТ-сопла не будут хорошим аргументом 22-го, т.к. таковые есть и у 35-го, и в отличии от Рэпторовских, они отклоняются во всех плоскостя, а про интегральный неустойчивый планер семейства Су-27, знаменитый своей высокой маневрённостью, мы уже знаем. Но всё это в теории, в реальном конфликте(не дай Бог), всё будут решать даже не лётчики, а системы и обстоятельства выше них.


    Это на бумаге теоретически Ф-22 имеет преимущество на дальних дистанциях.А по факту..Вы думаете что маневренность воздушной цели не влияет на шанс ее поражения? Любой зенитчик знает,что резкий маневр цели может свести шанс попадания ЗУР до нуля.Ракеты не постоянно идут к цели, существует так называемая ошибка слежения,в зависимости от амплитуды сигналов и способа наведения через определенные промежутки времени делаются поправки в наведении на цель, только угол захвата очень небольшой,при резком маневре цель выйдет из захвата, на дальних дистанциях,когда есть запас времени на реакцию пилота,он применяет маневр,РЭБ и ЛТЦ, в результате ракета легко потеряет цель . Результат в дальнем бою будет один,Раптор потратит все ракеты.Разумеется все будет зависеть от квалификации и боевого опыта пилота цели.Но я сомневаюсь,что на СУ-35 у нас летают неопытные летчики.А в ближнем бою все козыри за Фланкером,согласен,но думаю ,что пилот Раптора после выпуска ракет дальнего действия,увидев что цель не поражена,на форсаже будет уходить на базу ,не вступая в ближний бой.А вообще опять детские сравнения,кто сильнее один на один.В реале когда Раптор начнет атаку и обнаружит себя,то к нему уже полетят ракеты от другого Су -35 ,наивно думать что наши самолеты будут летать по одиночке,и ему придется включать режим форсажа и сваливать ,так и не узнав, долетели ли его ракеты до цели,и большой вопрос сумеет ли он уйти от наших ракет..
    Xscorpion
  19. Servisinzhener Вчера, 21:42
    Интересно как будет происходить эта совместная модернизация с Индией? Технологии наши деньги их. Или в стиле я понесу чемодан, а ты понесёш меня.
    Servisinzhener
  20. Григорий_45 Вчера, 23:57
    Стандартная конструкция Су-35 вполне соответствует характеристикам истребителя пятого поколения за исключением недостатка в скрытности. Видимо, ведя речь о модернизации, военные имеют в виду и этот компонент.

    можно, конечно, S-образные воздухозаборники поставить, краской обмазать, композитов побольше.. и без оружия машина вполне сойдет за 5-е поколение. Но как только прицепили вооружение - вся его "малозаметность" накроется медным тазом. Су-35 не тот самолет, в который можно встроить внутренний отсек вооружения.. Можно, конечно, два накладных поставить, по типу конформных баков того же "Сайлент Игла" и повесить в них по одной ракете ближнего боя.. только вот что это за самолет такой куцый будет? Фигней люди страдают
    Григорий_45
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