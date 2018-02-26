04:42 27 февраля

Лавров: ожидаем новых вбросов о "химатаках" в Сирии

Россия ожидает новых вбросов о якобы применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мы никогда не поддержим любые действия, которые будут пытаться выводить террористов из-под законного удара
— сказал Лавров, отметив, что уже сейчас предпринимаются попытки использовать резолюцию СБ ООН по перемирию для достижения иных целей.

Лавров: ожидаем новых вбросов о "химатаках" в Сирии



Уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, со ссылкой причем это сделано на какого-то анонимного персонажа, живущего в США
— сказал российский министр.

И будут, наверняка, еще дополнительные вбросы. И мы знаем, откуда эти вбросы будут следовать…
— добавил Лавров.

По его словам, прежде всего такие вбросы могут последовать из социальных сетей со ссылкой на созданную Западом организацию "Белые каски", которая причастна к большому числу фейковых сюжетов о якобы применении химоружия, или со ссылкой на так называемую "сирийскую обсерваторию" в Лондоне, в которой зарегистрирован один человек, снимающий квартиру в одном из районов британской столицы.

Попытки из такого рода источников, конечно же, будут продолжаться с единственной целью — очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия которые уже, мы наблюдаем в восточных районах Сирии, где Соединенные Штаты реализуют сценарий создания квазигосударства
— приводит РИА Новости слова Лаврова.





Использованы фотографии: МИД РФ
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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Вчера, 16:44
    В оон завезли пробирки, и американская предстовительша успела пару купить? В одной соль, а в другой специи, wassat но хейли будет по Пауэру трясти ими, и кричать что там ОВ?
    Геркулесыч
    1. svp67 Вчера, 16:49
      Цитата: Геркулесыч
      В оон завезли пробирки,

      А их на наличии царапин проверили?
      svp67
      1. cniza Вчера, 16:53
        Ваду надо на неё натравить , она всегда под допингом от Трампа выступает.
        cniza
        1. svp67 Вчера, 16:54
          Цитата: cniza
          она всегда под допингом от Трампа выступает.

          У неё справка от ВАДА есть с разрешением.
          svp67
          1. cniza Вчера, 16:57
            Но она похоже секретная , поэтому её не предъявляет. lol
            cniza
            1. svp67 Вчера, 16:58
              Цитата: cniza
              Но она похоже секретная , поэтому её не предъявляет.

              А многие их показывают то?
              svp67
    2. Vard Вчера, 16:51
      Хлор как ОВ... Многие из нас ходили в бассейны... Чувствовали запах... Хлорки... И остались живы... И это в принципе то же самое... Создать концентрацию хлора для патологического эффекта на открытом воздухе практически не возможно...
      Vard
      1. svp67 Вчера, 16:56
        Цитата: Vard
        . Создать концентрацию хлора для патологического эффекта на открытом воздухе практически не возможно...

        Жаль, что на Ипре этого не знали. Создать все можно, было бы желание.
        svp67
      2. ul_vitalii Вчера, 16:59
        Vard, Вы бы это ГОшникам из МЧС рассказали.
        ul_vitalii
      3. volodya Вчера, 17:35
        Цитата: Vard
        Хлор как ОВ... Многие из нас ходили в бассейны... Чувствовали запах... Хлорки... И остались живы... И это в принципе то же самое... Создать концентрацию хлора для патологического эффекта на открытом воздухе практически не возможно...

        volodya
    3. taiga2018 Вчера, 16:55
      Цитата: Геркулесыч
      В оон завезли пробирки,

      США уже давно этим не заморачиваются,у них есть "белые каски",которые наловчились снимать постановочные ролики о "химатаках..."
      taiga2018
      1. svp67 Вчера, 17:06
        Цитата: taiga2018
        США уже давно этим не заморачиваютс

        А так же была следственная комиссия ООН и ОЗХО, подконтрольная США, но мало что сделавшая для установлении истины
        svp67
    4. Лелёк Вчера, 17:08
      Цитата: Геркулесыч
      но хейли будет по Пауэру трясти ими, и кричать что там ОВ?

      hi
      Будут трясти, будут истерично вопить и остальная половина мира будет внимать этим воплям сквозь навешенную на уши лапшу. Это "альфа и омега" вора, который громче остальных кричит: "Держи его!". Индивид, дружащий с головой, сразу задаётся вопросом "кому это выгодно?". Асаду - нет, поскольку операция в восточной Гуте практически завершена и бармалеи запросили милости. Туркам - тоже нет, поскольку они решают свою "курдскую" проблему. А вот америкосам - да, потому, что всеми силами и способами хотят свалить непокорного Асада, насадить свою про-американскую креатуру и прибрать к рукам основное богатство страны - нефте-газовые поля. Воровская политика воровской страны + грязные фейковые вбросы.
      Лелёк
    5. Маз Вчера, 22:03
      Самый совершенный на сегодняшний день Су-57, четверка которых впервые развернута в Сирии около 36 часов назад, приняла участие в боевом вылете. Сегодня Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска.
      Атаки были жестокими, и они продолжаются с 9:20 по восточному времени США. Гута медленно и постепенно ровняется с землей.
      Ух ты.... Тото Лавров развивает дипломатию - превентивно прикрывает пятьдесят седьмые
      А Сирийская армия и её союзники начали наземное наступление в Восточной Гуте при поддержке массированных авиаударов. Сразу как только прибыли 57-е
      Маз
  2. dojjdik Вчера, 16:45
    Лаврову делать что ль больше нечего чем на всякую трепатню внимание обращать; поехал бы лишний разок в Индию или Китай поговорить об военном блоке между Россией и этими странами
    dojjdik
    1. svp67 Вчера, 16:51
      Цитата: dojjdik
      Лаврову делать что ль больше нечего чем на всякую трепатню внимание обращать

      Не внимание к этой "трепатне" слишком дорого всем стоит, Америке - потери 72 "томагавков", сирийскому народу многих человеческих жертв, а нам "кучи нервов"
      svp67
      1. Fayter2017 Вчера, 17:01
        И добавить в конце - всенепременейшим образом расследуем, установим, выясним, накажем, огласим когда нибудь в конце расследования.
        А щас стоит ожидать душещипательные фотки по логике развития событий.
        А параллельно свои журналисты должны идти за спинами военных и все документировать.
        Fayter2017
  3. anjey Вчера, 16:53
    Лавров: ожидаем новых вбросов о "химатаках" в Сирии
    Это очевидно,запад готов начать истерику в стиле" Гута в желтом тумане иприта и зарина" ,могут и рискнуть сделать вылазки,вылеты,под эту демагогию,если наши их не прищучат по взрослому laughing ...
    anjey
  4. ВЕРЕСК Вчера, 17:01
    Банши-ты .Знаю,что забанишь меня,как и всех тебе неприсущих.Ты просто неудовлетворённый/,ага!Жена уже не даёт. Ты всегда был неправ,старикан.Надеюсь-скоро в Ад откинешься..
    ВЕРЕСК
  5. Esoteric Вчера, 17:04
    Лавров: ожидаем новых вбросов о "химатаках" в Сирии

    А чего ждать? Есть бомбардировщики, есть артиллерия, есть крылатые ракеты - действуйте...
    Esoteric
  6. Николай Петров Вчера, 17:15
    Уже проскочила информация о применении хлора. Не долго ждать пришлось. Сейчас "цивилизованные" начнут вешать собак на Асада.
    Николай Петров
  7. Под куполом Вчера, 17:40
    Зачем нефтяной завод штурмовали? Пригожин повар Путина всех положил.
    Под куполом
  8. xant Вчера, 17:44

    Вот ролик этих атак .
    xant
  9. behemot Вчера, 18:03
    почему нельзя белых касок наказать жестко, оп, один-два куда то пропали, просто пропали навсегда.
    Вброс случился, оп, еще одного нет. И, либо вбросы кончатся, либо каски.
    behemot
  10. Гардамир Вчера, 18:41
    Россия ожидает новых вбросов о якобы применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
    интересно, когда так заявляет дипломат и просто высокопоставленное лицо, то он что-то знает или сам обеспечит эти атаки?
    Или может он просто непрофессионал лишь что-нибудь сказать?
    Гардамир
  11. tihonmarine Вчера, 18:46
    Хим атаки можно ещё принять за фейк, но вот когда доброхоты "подсунут" ИГИЛовцам бактериологическое оружие, вот тут станет не до смеха.
    tihonmarine
  12. мерцание Вчера, 19:50
    Россия ожидает новых вбросов о якобы применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Это настолько очевидно, что американцы уже могут открытым текстом говорить, что они готовы распространить фейк для остановки боевых действий и вывода своих боевиков. На что "прогрессивный запад" должен говорить, мол, раз фейк вышел значит Россия сама виновата. Короче, не вынуждайте нас выпускать против вас фейки. laughing
    мерцание
  13. А. Привалов Вчера, 22:05
    Достаточно было ещё давным давно 2-3 раза пригнать на место совместную(Сирия, Россия, ООН) группу экспертов, на месте зафиксировать пробы воздуха, почвы, биомтериалов и тут же, онлайн опубликовать на весь мир результаты. Всё. Разговоры бы окончились. А так, Лавров будет рассказывать о каких-то вбросах, от каких-то организаций, ещё сто раз но толку от этого мало.
    А. Привалов
  14. андрсон Вчера, 22:22
    Цитата: volodya
    Цитата: Vard
    Хлор как ОВ... Многие из нас ходили в бассейны... Чувствовали запах... Хлорки... И остались живы... И это в принципе то же самое... Создать концентрацию хлора для патологического эффекта на открытом воздухе практически не возможно...


    Там заканчивается повод для заколачивания состояния.
    андрсон
  15. андрсон Вчера, 22:25
    Цитата: А. Привалов
    Достаточно было ещё давным давно 2-3 раза пригнать на место совместную(Сирия, Россия, ООН) группу экспертов, на месте зафиксировать пробы воздуха, почвы, биомтериалов и тут же, онлайн опубликовать на весь мир результаты. Всё. Разговоры бы окончились. А так, Лавров будет рассказывать о каких-то вбросах, от каких-то организаций, ещё сто раз но толку от этого мало.
    И не будет,это война всем нужна, кроме сирии. такие деньги терять никто не собирается.
    андрсон
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