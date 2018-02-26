Лавров: ожидаем новых вбросов о "химатаках" в Сирии

Мы никогда не поддержим любые действия, которые будут пытаться выводить террористов из-под законного удара

Уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, со ссылкой причем это сделано на какого-то анонимного персонажа, живущего в США

И будут, наверняка, еще дополнительные вбросы. И мы знаем, откуда эти вбросы будут следовать…

Попытки из такого рода источников, конечно же, будут продолжаться с единственной целью — очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия которые уже, мы наблюдаем в восточных районах Сирии, где Соединенные Штаты реализуют сценарий создания квазигосударства