04:37 27 февраля

В США разрабатывают способ запуска спутников в космос катапультой

Американская компания SpinLaunch работает над системой запуска спутников и ракет, предполагающей использование центрифуги, сообщает Lenta.ru со ссылкой на TechCrunch.

SpinLaunch планирует использовать центрифугу, вращающуюся со скоростью до 3000 миль в час. Также катапульта способна обеспечить дополнительную мощность, необходимую для транспортировки грузов и ракет для выхода из атмосферы Земли. Центрифуга передает импульс катапульте, которая забрасывает груз

В США разрабатывают способ запуска спутников в космос катапультой



Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час. Конструкция также допускает запуск на центрифуге ракеты, которая, достигнув некоторой высоты, осуществляет довыведение космического аппарата на требуемую высоту.

В SpinLaunch надеются, что стоимость выведения малых спутников при помощи катапульты не превысит 500 тысяч долларов. Таким образом в компании планируют составить конкуренцию традиционным системам выведения, основанным на химических двигателях.

На создание альтернативной системы запусков SpinLaunch требуется 30 миллионов долларов, к настоящему времени компания располагает 10 миллионами. Американская компания работает в условиях секретности, доступ на ее официальный сайт защищен паролем.

Использованы фотографии: Techcrunch
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Dimontius Вчера, 17:16
    Ага или на батуте, или рельсотроном , или гиперлупом. Америка страна-лидер по стартапам, но и доживают единицы.
    Dimontius
    1. Андрей К Вчера, 17:21
      Цитата: Dimontius
      ...Ага или на батуте, или рельсотроном эм... или гиперлупом...

      Сглазил их Рогозин laughing
      Андрей К
      1. Монос Вчера, 17:41
        Рогозина в соавторы!!! smile smile
        Монос
        1. Андрей К Вчера, 17:54
          Цитата: Монос
          ...Рогозина в соавторы!!! smile smile...

          Виктор hi
          Так он же запарит меринов, со своим патентом laughing
          Андрей К
          1. Монос Вчера, 18:14
            Андрей Евгеньевич, моё почтение hi
            Цитата: Андрей К
            Так он же запарит меринов, со своим патентом

            Эти ушлые крючкотворы сами кого хошь запарят. smile Даже Рогозину ничего не обломиться.
            Монос
            1. Андрей К Вчера, 18:29
              Цитата: Монос
              ...Эти ушлые крючкотворы сами кого хошь запарят. smile Даже Рогозину ничего не обломиться...

              Это я не подумавши, там спецы по словоблудию экстра-класса. Он ещё им должен останется laughing
              Андрей К
      2. FalconD Вчера, 17:53
        Рогозин сгенерировал идею, а те реализуют
        FalconD
      3. keeper03 Вчера, 21:18
        Сбылась мечта Рогозина ! wassat
        keeper03
    2. Владимир16 Вчера, 17:21
      Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.

      Первая космическая скорость малость поболее будет. Или американцы клали болт на законы физики и если им надо, то им можно и пешком в космос?
      Владимир16
      1. Балу Вчера, 17:28
        Цитата: Владимир16
        Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.

        Первая космическая скорость малость поболее будет. Или американцы клали болт на законы физики и если им надо, то им можно и пешком в космос?

        Вот я об этом тоже подумал, или нам в школе неправильную физику преподовали? belay
        А потом мгновенный импульс такой силы выдержит ли начинка спутника, а хоть бы и сам корпус? winked
        Балу
        1. spech Вчера, 17:34
          А потом мгновенный импульс такой силы выдержит ли начинка спутника, а хоть бы и сам корпус?

          Так и с маховиком проблемы, центробежные силы не разорвут?
          spech
          1. bulvas Вчера, 17:44
            Цитата: Балу
            Цитата: Владимир16
            Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.

            Первая космическая скорость малость поболее будет. Или американцы клали болт на законы физики и если им надо, то им можно и пешком в космос?

            Вот я об этом тоже подумал, или нам в школе неправильную физику преподовали? belay
            А потом мгновенный импульс такой силы выдержит ли начинка спутника, а хоть бы и сам корпус? winked


            Что же вы так читаете невнимательно:


            Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.
            Конструкция также допускает запуск на центрифуге ракеты, которая, достигнув некоторой высоты, осуществляет довыведение космического аппарата на требуемую высоту.


            И вообще, я бы не стал гоготать над чем-то, чего не до конца поняли, как папуасы при виде странно одетых белых людей.

            Не глупее нас с вами люди работают, тем более, частная компания

            Сколько раз уже мы были в роли догоняющих
            bulvas
            1. Хагалаз Вчера, 18:20
              Вполне согласен
              Цитата: bulvas

              И вообще, я бы не стал гоготать над чем-то, чего не до конца поняли...

              Катапультный способ запуска космических аппаратов описан у многих, писателей фантастов, причем далеко не глупых. Хорошо известно также, что многое из тех фантазий уже воплотилось в реальность. При этом глупо ожидать, что этот способ когда то вдруг возмётся ниоткуда в готовом виде. Работы начаты и через ошибки и возможно неудачи, когдато вполне могут стать обыденностью.
              Хагалаз
            2. Ныробский Вчера, 22:41
              Цитата: bulvas
              Не глупее нас с вами люди работают, тем более, частная компания
              В этом то и вся суть. Частнику нужно финансирование, а дальше................как у Чубайса - типа "Мы люди творческие, замысел был, но умысла не было"
              Цитата: bulvas
              Сколько раз уже мы были в роли догоняющих
              Да не так уж и много. В чём то они нас обскакали, а в чём то нас до сих пор догнать не могут. Да они вообще "не догоняют" почему Россия тысячу лет не хочет покориться и ломает гегемонам все "ништяки".
              Ныробский
              1. bulvas Сегодня, 01:20
                Цитата: Ныробский
                Да не так уж и много. В чём то они нас обскакали, а в чём то нас до сих пор догнать не могут. Да они вообще "не догоняют" почему Россия тысячу лет не хочет покориться и ломает гегемонам все "ништяки".


                И без вас все это известно, но традиция высмеивать все новое, а потом догонять у нас тоже не нова.
                Вспомните как относились к кибернетике (продажной девке ...) , генетике и как потом все это догоняли

                Насчет частника и финансирования - даже комментировать не буду
                bulvas
        2. Андрей К Вчера, 17:49
          Цитата: Балу
          ...Вот я об этом тоже подумал, или нам в школе неправильную физику преподовали?...

          Конечно неправильную, правильная физика зависит от величины осваиваемого бюджета.
          Сколько фантиков насыпят, такая и физика.
          Чем больше, тем круче физические законы wassat
          Андрей К
        3. sharp-lad Вчера, 22:04
          Самый главный вопрос в данном случае: Выдержит ли нагрузку сама катапульта центрифужного типа? lol
          sharp-lad
          1. faradien Сегодня, 03:33
            Тут скорее даже не в центрифуге вопрос, она-то на земле останется, можно там и покумекать теоретицки насчёт прочности и т.д. А вот сами аппараты... request Ведь хим.ракета разгоняет их достаточно долго с лимитированной перегрузкой! И ещё же ведь предлагается вариант с довыводящей ракетой belay Не, ну если, конечно, то ракето будет иметь прочность артиллерийского снаряда... lol Только вот сколько там будет топлива и какого (!!!) и сколько полезной нагрузки это всё дело сможет вывести... Ах, мечты, мечты fellow winked
            faradien
      2. Кокарев Михаил Вчера, 17:41
        Зря вы так. Я сам об этом думал. Запулить 8км/с малый спутник можно без проблем, только кто ему траекторию менять будет. Поэтому думаю что их задумка не плохая: отказатся от первой и второй ступени, или ТТ ускорителей и запулить меньшую массу. Но это все равно до тонны дойдет, охрененую центрафугу надо. Яб не взялся, стремно.
        Кокарев Михаил
        1. faradien Сегодня, 03:50
          На счёт коррекции траектории - проблема в точку! Ведь малейшая неточность и аппарат на нерасчётной орбите. И если при запуске обычной ракеты у неё постоянная коррекция, то тут запулил и дальше уж как вышло. А если с разгонным/корректирующим модулем выводить, то это уже совсем другая песня, гораздо сложнее what
          faradien
      3. de_monSher Вчера, 17:48
        Почему бы и нет? Запульнуть штукенцию километров на 10, а там - заработают его собственные движки, и доразгонят... другой момент, что таки да - вопросов о-о-очень много. Самый первый вопрос - какая конструкция такое дело выдержит? Это же не болванка будет, твердотельная...
        de_monSher
        1. Комментарий был удален.
        2. СРЦ П-15 Вчера, 18:15
          Цитата: de_monSher
          Почему бы и нет? Запульнуть штукенцию километров на 10, а там - заработают его собственные движки, и доразгонят.

          На эти 10 км "штукенцию" легче и выгодней на самолёте поднять!
          СРЦ П-15
      4. ul_vitalii Вчера, 17:49
        Цитата: Владимир16
        Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.

        Первая космическая скорость малость поболее будет. Или американцы клали болт на законы физики и если им надо, то им можно и пешком в космос?

        Рассчитали, что этой скорости будет достаточно для преодоления притяжения Земли, а далее и кирпич получит космическую скорость.
        ul_vitalii
      5. Yngvar Вчера, 17:50
        Ясно дело - болт! "Исключительная нация", у них и число Пи равно 4!
        Yngvar
      6. demo Вчера, 18:13
        Исходных не достаточно.
        Но скорее всего это именно катапульта, для предания импульса.
        А потом, все равно, включается маршевый двигатель.
        Получается что за 1 секунду капсула должна взлететь на высоту 1,3 км.
        За этот промежуток времени необходимо запустить двигатель и вывести его на проектную мощность.
        Главное не потерять импульс.
        Очень сложная задача.
        Запускать двигатель тогда, когда капсула закреплена на катапульте - значит повредить катапульту.
        Вопрос с размерами этой катапульты?
        И под каким углом будет производиться выброс.
        Под 90 гр - сложное сооружение. И размеры будут слишком внущшительные.
        Значит от 45 до 75 гр.
        Все равно очень сложно.
        Помнится Беляев (если не перепутал) описывал в одном из своих романов космопорт.
        Там использовались тележки, движущиеся по средствам электромагнитного поля.
        Влетающие корабли набирали определенную скорость и уже потом включали двигателя.
        Приземляющиеся выравнивали скорость с тележкой и каким-то образом соединялись с ней.
        А уж та останавливалась вместе с кораблем.

        Посмотрим.
        demo
        1. Балу Вчера, 21:04
          Цитата: demo
          Там использовались тележки, движущиеся по средствам электромагнитного поля.

          Имеете ввиду рельсотрон? belay
          Балу
        2. albert Вчера, 22:58
          Цитата: demo
          Помнится Беляев (если не перепутал) описывал в одном из своих романов космопорт.

          Звезда КЭЦ.Тоже об этой книге подумал wink
          albert
        3. faradien Сегодня, 03:58
          Циклопическое сооружение тогда будет, километры в высоту wassat
          faradien
      7. КОСМОС Вчера, 19:08
        Цитата: Владимир16
        Или американцы клали болт на законы физики и если им надо, то им можно и пешком в космос?

        Голливуд дорисует.
        КОСМОС
    3. предки с Дона Вчера, 17:23
      Цитата: Dimontius
      Ага или на батуте, или рельсотроном , или гиперлупом. Америка страна-лидер по стартапам, но и доживают единицы.

      Этот способ запатентован наследниками шумеров на майдане, руки прочь от изобретения.
      предки с Дона
    4. Chertt Вчера, 17:28
      Американская компания работает в условиях секретности, доступ на ее официальный сайт защищен паролем
      Мой ВК тоже защищен паролем, bully
      Chertt
      1. Александр 3 Вчера, 17:55
        Это по ходу рогатка плюс центрифуга.Рогатка на центрифуге ,а чё пулять будут ?Шариком по спутникам?Может Трампа готовят в космонавты?
        Александр 3
        1. Chertt Вчера, 17:59
          Цитата: Александр 3
          ,а чё пулять будут ?Шариком по спутникам?Может Трампа готовят

          Звездануто полосанутым не привыкать, всякую гадость в космос зашвыривать
          Chertt
    5. лаврентий павлович Вчера, 18:23
      А если в центрифугу фекалий загрузить, то всю сша можно удобрить.
      лаврентий павлович
    6. RUS96 Вчера, 19:08
      Все мы знаем как в стир.машине сжимается бельё,какое давление.А что будет с грузом с вращением в 3000 миль в час? laughing
      RUS96
      1. sharp-lad Вчера, 22:15
        А 3000 миль в час на каком расстоянии от центра центрифуги? lol
        sharp-lad
    7. Николай Грек Сегодня, 04:04
      Цитата: Dimontius
      Америка страна-лидер по стартапам, но и доживают единицы.

      оййййййй, да ладно....у нас тут сразу начали бы орать про попил и коррупцию...а про америкоссов вы вон как гордо - стартапы и аналогичное бла-бла-бла!!! what what what не стесняйтесь, америкосы далеко не святые..можете смело начать кричать про америкосский попил вселенского масштаба!!! wink yes laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. svp67 Вчера, 17:17
    В США разрабатывают способ запуска спутников в космос катапультой
    Вот он американский ответ Рогозину. Интересно, что он сейчас то скажет? И вообще, что то его не слышно стало.... То ли "третий пакет готовит", то ли делом занялся....
    svp67
    1. Rusland Вчера, 17:22
      Похоже режим тишины перед выборами, только Медведев неуёмную активность проявляет.
      Rusland
    2. Микадо Вчера, 17:23
      Сергей, а ведь десять лет назад я ржал над анекдотом про первый китайский спутник, огромную рогатку и надорванные животы.. what а оказалось.. идея катапульты таки существует! laughing
      Микадо
      1. Yngvar Вчера, 17:54
        Ну да! Ещё про первого космонавта и тысяче кочегаров на борту...
        Yngvar
    3. dorz Вчера, 17:27
      Цитата: svp67
      И вообще, что то его не слышно стало.... То ли "третий пакет готовит", то ли делом занялся....

      "Санкции против России это показатель силы страны" - сегодня Рогозин сделал вывод. Глобально мыслит.
      dorz
      1. svp67 Вчера, 17:40
        Цитата: dorz
        Глобально мыслит.

        Еще бы. Вице-премьер же, пока....
        svp67
        1. Громобой Вчера, 18:14
          Цитата: svp67
          Вице-премьер же, пока....

          Думаете на повышение пойдёт?
          Громобой
          1. svp67 Вчера, 18:23
            Цитата: Громобой
            Думаете на повышение пойдёт?

            Увы, но не я это думать буду...А пока с него начинают снимать "нагрузки",
            Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит попечительский совет Фонда перспективных исследований. На этом посту он сменит вице-премьера Дмитрия Рогозина, которого освободили от исполнения этих обязанностей.

            что на бюрократическом языке означает возможную скорую отставку, возможно что и на повышение. Думаю, что высокого звания ПЕНСИОНЕР, он достоин.
            svp67
  3. Beby Вчера, 17:19
    Интересно, а какие перегрузки будут действовать на выводимый аппарат, при таком способе его выведения ?
    Beby
    1. Svarog Вчера, 17:21
      Цитата: Beby
      Интересно, а какие перегрузки будут действовать на выводимый аппарат, при таком способе его выведения ?

      С человеком, точно пускать не будут, человек просто лопнет при таких перегрузках..
      Svarog
    2. dauria Вчера, 17:40
      Интересно, а какие перегрузки будут действовать


      Квадрат скорости разделить на 2 -е длины участка разгона. Считайте. wink
      dauria
    3. дед_Костя Вчера, 17:51
      Для доставки коробки с электродами или ящика с болтами на орбиту сборки космической станции вполне терпимо.
      дед_Костя
      1. Beby Вчера, 20:06
        Есть у меня подозрение, что даже они (болты и электроды, равно как и шурупы) получат повреждения, не совместимые с их дальнейшей эксплуатаций...
        Beby
  4. К-50 Вчера, 17:19
    Американская компания SpinLaunch работает над системой запуска спутников и ракет, предполагающей использование центрифуги

    Что только не придумаешь, коль не умеешь нормальные движки для ракет строить. Они бы ещё батутом их отправляли. fool laughing
    К-50
    1. Вадим237 Вчера, 20:32
      Вы за них не переживайте - они всё умеют делать и ЖРД на топливе водород - кислород.
      Вадим237
  5. BAI Вчера, 17:20
    Ничего не понимаю. Первая космическая скорость - 7,91 км/с = 28440 км/ч, ну это никак не 4800 км/ч. У США другие законы физики или журналисты. как всегда, все напутали?
    BAI
    1. Rusland Вчера, 17:27
      Для пинка этой штуковине достаточно, а те большие циферки это для космоса, а для земли это супер пупер гиппер скорость.
      Rusland
  6. DEZINTO Вчера, 17:21
    Идея конечно гениальная, то на что тратятся тонны горючего и пять двигателей оказыается можно просто выстрелить........ну давайте, удачи, желаем долгих лет разработки.....и миллиардов в никуда.

    DEZINTO
  7. КВУ-НСвД Вчера, 17:29
    Вроде не первое апреля.... request
    КВУ-НСвД
  8. Геркулесыч Вчера, 17:30
    Может быть, сразу пускай телепортатор построют, или как минимум, антигравитационный двигатель? Чем там катапульта -на ней бюджет не поимеешь как следует, не тот размах !
    Геркулесыч
  9. Кэптен45 Вчера, 17:32
    В SpinLaunch надеются, что стоимость выведения малых спутников при помощи катапульты не превысит 500 тысяч долларов.
    Таки додавил их Рогозин со своими батутами laughing
    Кэптен45
  10. Piramidon Вчера, 17:35
    Рогозина под суд!!!! За передачу российских исследований использования батута в аэрокосмических технологиях fellow
    Piramidon
  11. REEKMAN Вчера, 17:36
    А вот это уже интересный цирк bully
    REEKMAN
  12. Под куполом Вчера, 17:36
    Не плохо, хорошо когда частные компании есть. Сыр давить много ума не надо.
    Под куполом
  13. rruvim Вчера, 17:39
    Кстати, довольно подробно этот процесс описан в научно-фантастическом романе Нила Стивенсона "Семиевие" (русский перевод 2015 г.). В примечаниях автор благодарил специалистов НАСА в консультациях в написании книги. Русским там отведена особая роль - довольно положительная.
    rruvim
    1. Mestny Вчера, 20:16
      Уже не первый раз от вас про это дерь.о слышу.
      Роман написан строго в духе толерантности, равноправия и исследований британских учОных.
      От первого там две лесбиянки, управляющие космической станцией - последней надеждой человечества ( кто бы сомневался), от последних абсолютно безумные проекты выживания в космосе в течении тысяч (!) лет с использованием современных нам технологий.
      Роман начинается с - о, ужас"- глобальной катастрофы, разрушения...Луны! (гомосеки издают дружный стон) Что и вынуждает человечество переселится в космос за несколько ближайших лет. В результате серии событий основоположниками нового человечества оказываются несколько полубезумных баб, помешанных на превосходстве женщин над мужчинами, с помогающими им гомосеками, неграми, и прочими. Традиционные мужики с белой кожей у автора гибнут прямо в полном составе.
      Всё это происходит на фоне настолько феерического технического бреда, что возникает вопрос - а держал ли автор в руках хоть что ни будь тяжелее карандаша?
      Такое могла бы написать американская блондинка.
      Автор больной европейский толераст.
      Mestny
      1. rruvim Вчера, 20:58
        Блин! Но ведь 90% современной англосаксонской "мути" выдержано в этом духе. Что же читать только "Жития Святых"? Я лично только ЗА!!!
        Но Вы ведь тоже прочитали. Мне совсем понятно их (англосаксонское) мировозрение, и "плевать" я хотел на него. Фраза "врага надо знать" в лицо кажется банальной. Но все мы в России пользуемся "Виндой" или "Андроидом" и при этом особо не "плюёмся". Так, что почитать, что у "НИХ ТАМ НА УМЕ" не зазорно. Хоть мне уже пора и на пенсию, я стараюсь читать всё, что попадётся из серии WARHAMMER40K, а Нил Стивенсон, просто, попался под руку. И то, только из-за огромного объёма технических подробностей, которые меня заинтересовали и в которых я "таки" не разобрался. А то, что Фёкла оказалась лесбиянкой, да ещё в подруги выбрала негритянку, так это на совести самого автора.
        rruvim
        1. japs Вчера, 21:41
          Сейчас в толерантной западной культуре расцвет мульти-культурализма.
          Что в театре, что в кино и ТВ, литературе - все герои, сплошь педерасты, лесбиянки и африканцы. Белые - антигерои пещерного типа или русские в треухе с водкой и медведем. Креатив зашкаливает. Прочитайте отчет о Берлинале нынешней, обхохочетесь. "Зрители вставали и уходили в знак протеста против откровенного содержания..."!!! Это немцы, немцы уходили, Карл!
          japs
  14. Хаос Вчера, 17:40
    А чё бы им башню не построить до космоса)) Подняли лебедками спутник, пинка под антенну и полетеееееел , бороздя просторы космоса )))
    Хаос
    1. ШУРУМ -БУРУМ Вчера, 18:44
      Да года два назад тут на полном серьезе идею космического лифта обсуждали, все - таки батут лучше))
      ШУРУМ -БУРУМ
  15. Alex-a832 Вчера, 17:51
    Учитывая массу, которую собираются "подбрасывать" центрифугой - это бешеные перегрузки. Интересно бы ознакомиться с идеей. Больше похоже на анонс очередной фантастической баксопилки. Пилите, Шура, пилите.... Уж эта идея точно золотая...
    Alex-a832
    1. Sverdlov Вчера, 19:00
      Читал давно в ТМ фантастический рассказ. Один умник решил преодалеть скорость света на центрифуге дабы проверить теорию замедления времени при ней. Построил, забрался, попросил друга через год выключить. Сказал вернётся как через час.
      Друг пришёл через год. Выключил, открыл.
      - а, всётаки, он был гением. Студню было не больше часа...
      Sverdlov
  16. pvv113 Вчера, 17:51
    запуска спутников в космос катапультой

    Сразу вспомнился батут laughing
    pvv113
  17. Гардамир Вчера, 17:56
    Американская компания работает в условиях секретности, доступ на ее официальный сайт защищен паролем
    Кто ж те агенты что узнали про катапульту? Или сегодня 1 апреля? А догадался, скоро выборы.
    Гардамир
  18. Govorun Вчера, 17:58
    В США разрабатывают способ запуска спутников в космос катапультой
    Ну Рогозин молодец конечно,знатно потролил США,а те и поняли это как призыв к действиям....но уменя другой вопрос,а что будет если система ошибется при таких диких вращениях хотя бы на долю секунды? Ракета вместо космоса уйдет в плотные слои ГРУНТА???
    Govorun
  19. Proton Вчера, 18:00
    Из рельсотронной рогатки тож можно запускать laughing
    Proton
  20. aleks.29ru Вчера, 18:24
    А ЧТО Рогозин?
    aleks.29ru
  21. Алексей N Вчера, 18:37
    Бред какой- то. Даже по школьному курсу физики.
    Круговая скорость в 4800 км/час это обалденные перегрузки . Где материалы, где техническое решение отвязки от механизма удержания? А еще балансировка. Они там все поголовно с глузды съехали и заврались.
    .. yes
    Алексей N
    1. Вадим237 Вчера, 20:34
      Аппаратура и электроника управляемых снарядов выдерживает перегрузку в 40000 g.
      Вадим237
  22. HMR333 Вчера, 18:40
    кто то недавно в статьях писал про их новые носители вот им и носители))) на Украине пусть купят за 1 лям катапульту! это ж каких размеров должна быть катапульта что б спутник в космос швырнуть))) дак еще и что б он за галактику не улетел а остался на орбите!)))
    HMR333
  23. Sverdlov Вчера, 18:53
    Цитата: ul_vitalii
    Цитата: Владимир16
    Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.

    Первая космическая скорость малость поболее будет. Или американцы клали болт на законы физики и если им надо, то им можно и пешком в космос?

    Рассчитали, что этой скорости будет достаточно для преодоления притяжения Земли, а далее и кирпич получит космическую скорость.


    Для преодоления пртияжения Земли так и нужна первая космическая. Иначе кирпич упадёт обратно.
    Sverdlov
    1. Вадим237 Вчера, 20:37
      Это скорее ступенчатая система, разгон ракеты, до 4800 километров в час - электромагнитной катапультой, а дальше при наборе высоты, включение ЖРД - первая космическая при меньшем количестве топлива.
      Вадим237
  24. filatik Вчера, 19:12
    Пароль: «безпятнадцатиполпятого»
    filatik
  25. Керенский Вчера, 19:25
    SpinLaunch планирует использовать центрифугу, вращающуюся со скоростью до 3000 миль в час. Также катапульта способна обеспечить дополнительную мощность,

    Так что это будет? Катапульта будет запускать центрифугу, или катапульта будет смонтирована на центрифуге?
    Керенский
  26. Дормидонт Вчера, 19:34
    Можно отказаться от ракет, которых не было и нет, и лазать на Луну по веревочной лестнице
    Дормидонт
  27. PValery53 Вчера, 20:35
    Ещё у американцев осталась возможность отправляться в космос с помощью лифта или лестницы...
    PValery53
  28. Сергей Аверченков Вчера, 20:52
    Дайте угадаю не читая коментов - здесь все говорят про батут. :)
    Сергей Аверченков
    1. Ua3qhp Вчера, 21:49
      Ускорение и параметры круговой катапульты легко посчитать.
      Линейное ускорение равно отношению квадрата линейной скорости к радиусу круга.
      Если ограничится ускорением 10g это примерно 100 ms^2 то для получения первой космической скорости около 8 км/с необходима центрифуга радиусом 640км, а вот если допустить перегрузку 1000g, то достаточно радиуса 640 м.
      Вот только, что станет с объектом, летящим на такой скорости в плотных слоях атмосферы?
      Ua3qhp
  29. Балу Вчера, 21:07
    Цитата: Керенский
    Так что это будет? Катапульта будет запускать центрифугу, или катапульта будет смонтирована на центрифуге?

    Может перевод неточный?
    Балу
  30. mavrus Вчера, 21:31
    Может есть кто на сайте с "американским образованием", объясните нам тёмным россиянам, как согласуется классическая физика, с американской... Сколько это будет в радианах в секунду (или в каких-либо других, единицах измерения угловых скоростей) "3000 миль в час"? У них что, ещё и угловая миля существует?
    mavrus
    1. Svarog51 Сегодня, 03:46
      Андрей, приветствую hi
      объясните нам тёмным россиянам, как согласуется классическая физика, с американской...

      wink
      Svarog51
  31. Xscorpion Вчера, 21:53
    Цитата: Владимир16
    Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.

    Первая космическая скорость малость поболее будет. Или американцы клали болт на законы физики и если им надо, то им можно и пешком в космос?


    Все таки они прочитали книжки "Из пушки на луну" и "приключения барона Мюнхгаузена" .По мерикански выходит 1,3 км/с первая космическая.Усовершенствовали законы Ньютона, молодцы.В 6 раз! Глядишь и скорость света у них теперь всего 50000 км/с . Скоро на Центавру полетят.
    Xscorpion
    1. Вадим237 Вчера, 23:53
      Практически половину скорости света можно достичь на данный момент, только на таком корабле
      проект "Орион" с импульсно взрывным, ядерным двигателем - проект 1969 года. для этого нужно 20000 ядерных зарядов от 2 до 35 килотонн.
      Вадим237
  32. Xscorpion Вчера, 22:15
    Что же вы так читаете невнимательно:

    [quote]
    Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час.
    Конструкция также допускает запуск на центрифуге ракеты, которая, достигнув некоторой высоты, осуществляет довыведение космического аппарата на требуемую высоту.[/quote]

    И вообще, я бы не стал гоготать над чем-то, чего не до конца поняли, как папуасы при виде странно одетых белых людей.

    Не глупее нас с вами люди работают, тем более, частная компания

    Сколько раз уже мы были в роли догоняющих[/quote]











    Эти странно одетые белые люди все же допускают ,что если вдруг ракета не долетит с катапульты,придется ставить двигатели? Или то что ,что после того как они "выведут на орбиту " ракету на скорости 4,8 тыс км/ч ,то смогут корректировать ее орбиту на нужной высоте с помощью возможно установленных двигателей? По моему второе,и то есть это идёт уже как дополнительная опция,потому что это также возможно,но не обязательно.По желанию заказчика.Люди белые эти не глупее конечно, может даже очень умные по своему,но рассчитывают,что другие очень не умны и хотят заработать деньги на возможных инвестициях.А потом скажут,чё то не долетает,надо ещё денег.Так что таких догонять нам лучше не надо.
    Xscorpion
  33. Xscorpion Вчера, 22:19
    На создание альтернативной системы запусков SpinLaunch требуется 30 миллионов долларов, к настоящему времени компания располагает 10 миллионами. Американская компания работает в условиях секретности, доступ на ее официальный сайт защищен паролем.


    Вот реально для чего придумана эта супер центрифуга-катапульта,для того чтобы заработать 20 лямов баксов.
    Xscorpion
  34. sounddoc Вчера, 23:00

    Гуглите,други))))))))http://samlib.ru/l/lemeshko_
    a_w/azz.shtml
    sounddoc
  35. faterdom Вчера, 23:57
    Опоздали. Я уже видел в Киеве на майдане показывали катапульту, еще в далеком 2014 году... Еще Янукович начальником числился.
    А вообще - молодцы - импортозамещением вон занялись. Как Медведев велел. Чтобы не покупать Р-180.
    faterdom
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