В США разрабатывают способ запуска спутников в космос катапультой

Американская компания SpinLaunch работает над системой запуска спутников и ракет, предполагающей использование центрифуги, сообщает Lenta.ru со ссылкой на TechCrunch.SpinLaunch планирует использовать центрифугу, вращающуюся со скоростью до 3000 миль в час. Также катапульта способна обеспечить дополнительную мощность, необходимую для транспортировки грузов и ракет для выхода из атмосферы Земли. Центрифуга передает импульс катапульте, которая забрасывает грузИздание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час. Конструкция также допускает запуск на центрифуге ракеты, которая, достигнув некоторой высоты, осуществляет довыведение космического аппарата на требуемую высоту.В SpinLaunch надеются, что стоимость выведения малых спутников при помощи катапульты не превысит 500 тысяч долларов. Таким образом в компании планируют составить конкуренцию традиционным системам выведения, основанным на химических двигателях.На создание альтернативной системы запусков SpinLaunch требуется 30 миллионов долларов, к настоящему времени компания располагает 10 миллионами. Американская компания работает в условиях секретности, доступ на ее официальный сайт защищен паролем.