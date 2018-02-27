Глобальный рейтинг стран по военной мощи за 2017 год
На днях эксперты международной аналитической группы опубликовали рейтинг армий мира по уровню военной мощи Global Firepower (часто так же называют и саму аналитическую структуру). Уровень военной мощи определялся по классификации упомянутой группы. Индекс военного превосходства одних армий над другими публикуется в последнее время ежегодно и учитывает такие показатели вооружённых сил различных стран как соотношение численности ВС к численности населения страны, состав ВВС, ВМФ (ВМС), число танков, а также объёмы оборонного бюджета. Важно, что уровень военной мощи в данном случае не учитывает обладание страной ядерным потенциалом.
В общей сложности, в рейтинге GF 133 страны мира, армии каждой из которых присвоен определённый коэффициент. Причём в данном случае работает принцип обратной пропорциональности: чем этот коэффициент ниже, тем большей считается суммарная мощь вооружённых сил того или иного государства.
Первая тройка стран по уровню глобальной мощи в рассматриваемом рейтинге выглядит следующим образом.
На первом месте – Соединённые Штаты Америки. Заявленные показатели: коэффициент 0,0857, население – 323,9 млн человек, численность вооружённых сил – 2,36 млн, из которых 990 тысяч – резервисты. Число средств авиации – 13762 самолётов и вертолётов, из которых 2296 – истребители, 947 – ударные вертолёты. Общее число танков у армии США – 5884 единицы. Численный состав боевых кораблей ВМС США – 415, из которых 19 авианосцев, 70 подводных лодок. Оборонный бюджет американской армии, как известно и без составителей этого рейтинга, ни в какое сравнение не идёт с военными бюджетами других стран мира. Его суммарный объём, названный в Global Firepower за 2017 год, составил 588 млрд долларов. И это только «несекретная» часть казны Пентагона.
На второе место составители рейтинга помещают Россию с коэффициентом 0,0929. Российские показатели по численности населения (указано около 142 млн человек) разнятся с официальными данным в РФ по той причине, что зарубежные аналитики продолжают делать вид, что Крым частью России не является.
Показатели по ВС РФ в Global Firepower: численный состав – аж 3,37 млн человек. В это значение решили внести всех, кто не только находится в кадровом составе Вооружённых сил страны, но и резервистов плюс гражданский персонал. Непосредственный кадровый состав указан на уровне 798,5 тыс. военнослужащих. Буквально несколько дней назад публиковалась информация о полном численном составе ВС РФ по данным не зарубежных специалистов, а непосредственно МО РФ. Статистика (публикация ТАСС Global Firepower ) на самом деле такова: 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.
Как видно, разброс с данными зарубежных «партнёров» разнятся не только по численности населения, но и по численному составу непосредственно Вооружённых сил.
Статистика в Global Firepower по России далее: средств авиации – 3794, из которых 806 истребителей, 490 ударных (атакующих) вертолётов. Число танков: 20216. Число боевых кораблей в Военно-морском флоте: 352, включая один авианесущий крейсер («Адмирал Кузнецов») и 63 подводные лодки. Военный бюджет МО РФ в 2017 году оценен на уровне 44,6 млрд долларов.
Замыкает тройку – Китайская Народная Республика. Коэффициент в этом случае – 0,0945. Указанная численность населения – 1,373 млрд человек. Численность НОАК (Народно-освободительной армии Китая) – 3,7 млн, из которых в качестве резервистов указаны 1,45 млн.
Число военных средств авиации у Китая – 2955, из которых 1,271 тыс. истребителей и 206 ударных вертолётов. Если верить этой статистике, то китайская армия догнала и перегнала армию США по числу средств истребительной авиации, причём перегнала почти на 50%. Это информация от Global Firepower вступает в противоречие с информацией в китайских официальных источниках. Сами китайцы заявляют, что число истребителей различных модификаций, включая российские Су-27 и Су-30, составляет не более 950 единиц, из которых около 500 - Chengdu J-7. Википедия даёт и вовсе почти 1,5 тысячи истребителей, вписывая в общее их количество и самолёты, которых физически в ВВС НОАК нет, но контракты по которым заключены.
Число танков в китайской Народно-освободительной армии, по версии составителей рассматриваемого глобального рейтинга, 6457. Число боевых кораблей – 714. Если верить этому значению, то получается, что боевой флот Китая почти вдвое превосходит по численности боевой корабельный состав ВМС США. Уточняется, что среди этих 714 боевых кораблей 1 авианосец, 51 фрегат, 68 субмарин, 35 корветов и др. Китайский оборонный бюджет, как утверждается, составляет 161,7 млрд долларов. Официальная статистика по оборонному бюджету, опубликованная китайскими СМИ, выглядит следующим образом: 151,8 млрд долларов.
В пятёрке по военной мощи такие страны мира как Индия (4-е место) и Франция (5-е). Отмечено, что население Индии примерно на 110 млн меньше населения Китая, при этом совокупная численность вооружённых сил, включая резервистов заявлена на уровне 4,2 млн человек, что на полмиллиона больше, нежели в Китае. Индийский оборонный бюджет превосходит российский и составляет примерно 51 млрд долларов. Для сравнения: военный бюджет Франции с 5-й объявленной строкой по военной мощи составил по итогам 2017 года 35 млрд долларов США.
Места с 6-го по 10-е распределились так: Британия, Япония, Турция, Германия и (достаточно неожиданно) Египет. При этом в разделе «Египетский военно-морской флот» указано наличие двух авианосцев. Речь о вертолётоносцах, которые Франция продала Каиру после небезызвестной истории с санкциями в отношении России. Наличие этих кораблей, по мнению составителей рейтинга, позволяет Египту с военным бюджетом в 4 млрд долларов и 454 тыс. кадровых военных обойти в рейтинге, например, Пакистан и Южную Корею.
На 15-ю позицию составители рейтинга поставили Израиль, отметив, что военный бюджет этой страны является одним из самых внушительных на душу населения в мире. При населении в 8,1 млн человек и численности военнослужащих в 168 тыс. человек бюджет составляет более 15,5 млрд долларов.
Иран в рейтинге находится на 21-м месте. Получается, что иранский военный потенциал меньше, чем военный потенциал, например, Таиланда (у него 20-е место)?
КНДР отдали 23-е место (и почему же тогда вздрагивают США, Япония и Корея Южная?..). А у самой «крутой» армии Европы – украинской – 30-я позиция. По военной мощи Украину оценили так, что ВСУ аж на 14-й позиций выше армии Сирии, на 19 строчек выше армии Республики Беларусь и на 28 выше ВС Азербайджана.
В общем, рейтинг отдаёт большой условностью, хотя и объективные вещи в нём тоже присутствуют.
В общей сложности, в рейтинге GF 133 страны мира, армии каждой из которых присвоен определённый коэффициент. Причём в данном случае работает принцип обратной пропорциональности: чем этот коэффициент ниже, тем большей считается суммарная мощь вооружённых сил того или иного государства.
Первая тройка стран по уровню глобальной мощи в рассматриваемом рейтинге выглядит следующим образом.
На первом месте – Соединённые Штаты Америки. Заявленные показатели: коэффициент 0,0857, население – 323,9 млн человек, численность вооружённых сил – 2,36 млн, из которых 990 тысяч – резервисты. Число средств авиации – 13762 самолётов и вертолётов, из которых 2296 – истребители, 947 – ударные вертолёты. Общее число танков у армии США – 5884 единицы. Численный состав боевых кораблей ВМС США – 415, из которых 19 авианосцев, 70 подводных лодок. Оборонный бюджет американской армии, как известно и без составителей этого рейтинга, ни в какое сравнение не идёт с военными бюджетами других стран мира. Его суммарный объём, названный в Global Firepower за 2017 год, составил 588 млрд долларов. И это только «несекретная» часть казны Пентагона.
На второе место составители рейтинга помещают Россию с коэффициентом 0,0929. Российские показатели по численности населения (указано около 142 млн человек) разнятся с официальными данным в РФ по той причине, что зарубежные аналитики продолжают делать вид, что Крым частью России не является.
Показатели по ВС РФ в Global Firepower: численный состав – аж 3,37 млн человек. В это значение решили внести всех, кто не только находится в кадровом составе Вооружённых сил страны, но и резервистов плюс гражданский персонал. Непосредственный кадровый состав указан на уровне 798,5 тыс. военнослужащих. Буквально несколько дней назад публиковалась информация о полном численном составе ВС РФ по данным не зарубежных специалистов, а непосредственно МО РФ. Статистика (публикация ТАСС Global Firepower ) на самом деле такова: 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.
Как видно, разброс с данными зарубежных «партнёров» разнятся не только по численности населения, но и по численному составу непосредственно Вооружённых сил.
Статистика в Global Firepower по России далее: средств авиации – 3794, из которых 806 истребителей, 490 ударных (атакующих) вертолётов. Число танков: 20216. Число боевых кораблей в Военно-морском флоте: 352, включая один авианесущий крейсер («Адмирал Кузнецов») и 63 подводные лодки. Военный бюджет МО РФ в 2017 году оценен на уровне 44,6 млрд долларов.
Замыкает тройку – Китайская Народная Республика. Коэффициент в этом случае – 0,0945. Указанная численность населения – 1,373 млрд человек. Численность НОАК (Народно-освободительной армии Китая) – 3,7 млн, из которых в качестве резервистов указаны 1,45 млн.
Число военных средств авиации у Китая – 2955, из которых 1,271 тыс. истребителей и 206 ударных вертолётов. Если верить этой статистике, то китайская армия догнала и перегнала армию США по числу средств истребительной авиации, причём перегнала почти на 50%. Это информация от Global Firepower вступает в противоречие с информацией в китайских официальных источниках. Сами китайцы заявляют, что число истребителей различных модификаций, включая российские Су-27 и Су-30, составляет не более 950 единиц, из которых около 500 - Chengdu J-7. Википедия даёт и вовсе почти 1,5 тысячи истребителей, вписывая в общее их количество и самолёты, которых физически в ВВС НОАК нет, но контракты по которым заключены.
Число танков в китайской Народно-освободительной армии, по версии составителей рассматриваемого глобального рейтинга, 6457. Число боевых кораблей – 714. Если верить этому значению, то получается, что боевой флот Китая почти вдвое превосходит по численности боевой корабельный состав ВМС США. Уточняется, что среди этих 714 боевых кораблей 1 авианосец, 51 фрегат, 68 субмарин, 35 корветов и др. Китайский оборонный бюджет, как утверждается, составляет 161,7 млрд долларов. Официальная статистика по оборонному бюджету, опубликованная китайскими СМИ, выглядит следующим образом: 151,8 млрд долларов.
В пятёрке по военной мощи такие страны мира как Индия (4-е место) и Франция (5-е). Отмечено, что население Индии примерно на 110 млн меньше населения Китая, при этом совокупная численность вооружённых сил, включая резервистов заявлена на уровне 4,2 млн человек, что на полмиллиона больше, нежели в Китае. Индийский оборонный бюджет превосходит российский и составляет примерно 51 млрд долларов. Для сравнения: военный бюджет Франции с 5-й объявленной строкой по военной мощи составил по итогам 2017 года 35 млрд долларов США.
Места с 6-го по 10-е распределились так: Британия, Япония, Турция, Германия и (достаточно неожиданно) Египет. При этом в разделе «Египетский военно-морской флот» указано наличие двух авианосцев. Речь о вертолётоносцах, которые Франция продала Каиру после небезызвестной истории с санкциями в отношении России. Наличие этих кораблей, по мнению составителей рейтинга, позволяет Египту с военным бюджетом в 4 млрд долларов и 454 тыс. кадровых военных обойти в рейтинге, например, Пакистан и Южную Корею.
На 15-ю позицию составители рейтинга поставили Израиль, отметив, что военный бюджет этой страны является одним из самых внушительных на душу населения в мире. При населении в 8,1 млн человек и численности военнослужащих в 168 тыс. человек бюджет составляет более 15,5 млрд долларов.
Иран в рейтинге находится на 21-м месте. Получается, что иранский военный потенциал меньше, чем военный потенциал, например, Таиланда (у него 20-е место)?
КНДР отдали 23-е место (и почему же тогда вздрагивают США, Япония и Корея Южная?..). А у самой «крутой» армии Европы – украинской – 30-я позиция. По военной мощи Украину оценили так, что ВСУ аж на 14-й позиций выше армии Сирии, на 19 строчек выше армии Республики Беларусь и на 28 выше ВС Азербайджана.
В общем, рейтинг отдаёт большой условностью, хотя и объективные вещи в нём тоже присутствуют.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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