В ВСУ не утихает скандал по поводу постоянно ломающихся "Богданов-2251"
Украинское издание «Экономическая правда» пишет о том, что украинские структурные подразделения Минобороны самостоятельно закупают запасные части для ремонта санитарных автомобилей «Богдан». Речь идёт о машинах Богдан-2251, которые стали поступать в парк ВСУ, но практически сразу же стали выходить из строя. Так, первый договор на ремонт поставленных в войска «Богданов» был заключён уже менее чем через три месяца после постановки автомобилей на вооружение санслужб ВСУ.
Напомним, что в компании-производителе не приняли претензий от Минобороны Украины по поводу качества «Богданов», заявив, что причины поломок в «неправильной эксплуатации» и использовании «неоригинальных запасных частей». В частности, речь зашла о «неоригинальных» масляных и топливных фильтрах, а также об использовании топлива, которое не предусмотрено производителем.
На данный момент заключены уже четыре контракта на ремонт санитарных автомобилей. В общей сложности потрачено около 354 тыс. грн. При этом военные отмечают, что эти средства – сверх того, что (в финансовом выражении) поставляли для ремонта автомобилей волонтёры.
Представители военно-медицинских служб в последнее время всё чаще стали заявлять, что чинить новые «Богданы» нет никакого смысла, так как эти машины рассчитаны на эксплуатацию исключительно «в салонных условиях». Из претензий – восприимчивость к топливу и «невероятная тряска при езде даже по относительно ровной дороге».
Напомним, что в компании-производителе не приняли претензий от Минобороны Украины по поводу качества «Богданов», заявив, что причины поломок в «неправильной эксплуатации» и использовании «неоригинальных запасных частей». В частности, речь зашла о «неоригинальных» масляных и топливных фильтрах, а также об использовании топлива, которое не предусмотрено производителем.
На данный момент заключены уже четыре контракта на ремонт санитарных автомобилей. В общей сложности потрачено около 354 тыс. грн. При этом военные отмечают, что эти средства – сверх того, что (в финансовом выражении) поставляли для ремонта автомобилей волонтёры.
Представители военно-медицинских служб в последнее время всё чаще стали заявлять, что чинить новые «Богданы» нет никакого смысла, так как эти машины рассчитаны на эксплуатацию исключительно «в салонных условиях». Из претензий – восприимчивость к топливу и «невероятная тряска при езде даже по относительно ровной дороге».
Использованы фотографии: facebook.com/bogdancorp
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