04:43 27 февраля

В ВСУ не утихает скандал по поводу постоянно ломающихся "Богданов-2251"

Украинское издание «Экономическая правда» пишет о том, что украинские структурные подразделения Минобороны самостоятельно закупают запасные части для ремонта санитарных автомобилей «Богдан». Речь идёт о машинах Богдан-2251, которые стали поступать в парк ВСУ, но практически сразу же стали выходить из строя. Так, первый договор на ремонт поставленных в войска «Богданов» был заключён уже менее чем через три месяца после постановки автомобилей на вооружение санслужб ВСУ.

В ВСУ не утихает скандал по поводу постоянно ломающихся "Богданов-2251"


Напомним, что в компании-производителе не приняли претензий от Минобороны Украины по поводу качества «Богданов», заявив, что причины поломок в «неправильной эксплуатации» и использовании «неоригинальных запасных частей». В частности, речь зашла о «неоригинальных» масляных и топливных фильтрах, а также об использовании топлива, которое не предусмотрено производителем.


На данный момент заключены уже четыре контракта на ремонт санитарных автомобилей. В общей сложности потрачено около 354 тыс. грн. При этом военные отмечают, что эти средства – сверх того, что (в финансовом выражении) поставляли для ремонта автомобилей волонтёры.

Представители военно-медицинских служб в последнее время всё чаще стали заявлять, что чинить новые «Богданы» нет никакого смысла, так как эти машины рассчитаны на эксплуатацию исключительно «в салонных условиях». Из претензий – восприимчивость к топливу и «невероятная тряска при езде даже по относительно ровной дороге».

Использованы фотографии: facebook.com/bogdancorp
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Комментарии 40

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  1. Астория Вчера, 17:54
    Напоминает автомобили из сериала MASH wink

    Хотя - нет, 50 лет назад выглядел значительно более подходящим под бездорожье.
    Астория
    1. предки с Дона Вчера, 17:59
      Им больше проверенная временем гужевая повозка на волах подойдет.
      предки с Дона
    2. Zaurbek Вчера, 18:12
      Культовый авто..если не ошибаюсь- Додж 3/4
      Zaurbek
      1. КОСМОС Вчера, 18:53
        После Майдана на Украине, вновь стали актуальны кунгурятники laughing
        КОСМОС
    3. Alexey RA Вчера, 18:30
      Цитата: Астория
      Напоминает автомобили из сериала MASH

      Ага... был у них там санитарный Додж.
      Alexey RA
      1. роман66 Вчера, 18:46
        будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
        роман66
        1. pjastolov Вчера, 19:25
          Цитата: роман66
          будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

          вот-вот, был как то у родственников жены в Одессе, съездили на пляж на автобусе этого производителя, все, после этой поездки сказал что буду пить только вечером и стали ездить на своей машине request
          pjastolov
        2. Piramidon Вчера, 20:33
          Цитата: роман66
          будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

          Тот "пылесос" 100 очков форы даст "богдану".
          Piramidon
    4. Kisso4kin Вчера, 20:24
      Только сильно ущербней...
      Kisso4kin
  2. Подрезчик Вчера, 17:57
    «невероятная тряска при езде даже по относительно ровной дороге».

    Вашим киборгам и нацикам и так сойдет, не на прогулке...А вообще искренне желаю, чтобы эти машинки постоянно были неисправны, нечего фашистов спасать... am
    Подрезчик
    1. Chertt Вчера, 18:05
      Цитата: Подрезчик
      нечего фашистов спасать...

      Какие то мы не толерантные, не любят у нас нациков. Чувствую дружбы с европой не предвидеться tongue tongue
      Chertt
      1. роман66 Вчера, 18:47
        да и любви не получится! lol
        роман66
        1. Chertt Вчера, 18:54
          Цитата: роман66
          да и любви не получится!

          Слово любовь в связке с европой, отдает Кончитой Вюрст. Так что слава богу, что не получится wink
          Chertt
    2. pjastolov Вчера, 19:27
      Цитата: Подрезчик
      нечего фашистов спасать...

      так никто и не собирается, правда в завуалированной форме
      причины поломок в «неправильной эксплуатации» и использовании «неоригинальных запасных частей». В частности, речь зашла о «неоригинальных» масляных и топливных фильтрах, а также об использовании топлива, которое не предусмотрено производителем.

      производителем спасение бандерлогов - не предусмотрено
      pjastolov
  3. svp67 Вчера, 17:57
    Речь идёт о машинах Богдан-2251, которые стали поступать в парк ВСУ, но практически сразу же стали выходить из строя.
    Лишнее доказательство, что мы братские народы. Украинцы купили китайский внедорожник и сейчас мучаются, мы китайские дизеля, для своих кораблей, с тем же результатом...
    svp67
    1. Alexey RA Вчера, 18:32
      Цитата: svp67
      Украинцы купили китайский внедорожник и сейчас мучаются, мы китайские дизеля, для своих кораблей, с тем же результатом...

      С китайскими дизелями не всё так однозначно. У заводской команды они почему-то нормально работали, а как попали на флот - так тут же один сломали, другой потеряли. © smile
      Alexey RA
      1. svp67 Вчера, 18:37
        Цитата: Alexey RA
        У заводской команды они почему-то нормально работали, а как попали на флот - так тут же один сломали, другой потеряли

        Что то мне кажется, что и эти "таблетки" у заводчиков не ломались, а как попали в "надежные руки" военных водителей, так почему то сразу и кряк.... Явно тут, что то НЕ ОДНОЗНАЧНО.
        svp67
  4. Alex-a832 Вчера, 17:59
    Глядя на этого монстра укрооборонпрома сразу вспомнил уродские "полуторки", который в начале 90-х выпускал БАЗ на ворованных из мобрезерва комплектующих. Целью было воровство, а не выпуск жизнеспособной техники. Вот и это такой же гроб на колесах. На носилках явно комфортнее и безопаснее...
    Alex-a832
  5. Александр 3 Вчера, 18:00
    В ВСУ сплошные предприниматели ,одни производят г.... другие обслуживают это так же как г...
    Александр 3
  6. Егоза Вчера, 18:01
    какие такие претензии? Они ж за ворота завода выехали и тихим ходом до вас добрались. И ва-а-ще...на Петины Богданы рот открывать? Мы ж там две винтки не довинтили, две гайки не докрутили, шоб вы еще раз за запчасти заплатили! Платите!!!!
    Егоза
  7. Mavrikiy Вчера, 18:03
    В ВСУ не утихает скандал по поводу постоянно ломающихся "Богданов-2251"
    Я понимаю, кушать хочут все. Но из авто, не тянущего на городское такси, делать ЛЭНДКРУЗЕР.... совесть то у вас есть?
    Mavrikiy
    1. faiver Вчера, 18:37
      еще не видел пикапов в городском такси laughing
      faiver
      1. Mavrikiy Вчера, 18:49
        Цитата: faiver
        еще не видел пикапов в городском такси laughing

        А "Богдана" видел? Это чудо на колесиках.... Эх картинки нет..... Ну ты покури и увидишь. Если повезет.
        Mavrikiy
  8. taiga2018 Вчера, 18:12
    предлагаю хоронить всушников прямо в этих гробиках на колёсах,по 5-6 в одном...
    taiga2018
  9. Геркулесыч Вчера, 18:13
    Я же предлогал переименовать машину в "Чертолеп "-чер-том леплена! wassat А то позорят Богом данного! fool
    Геркулесыч
  10. tihonmarine Вчера, 18:15
    Фирма производитель "Богданов" принадлежит Парашенке Пэдру и заказы по военному ведомству идут через него, по его же "указивке" свернуты все работы на КрАЗе. Ну и чем больше "Богдусики" ломаются, тем больше денег с бюджета "незалежной" идёт на ремонт и значит больше в карман Петьки Чупа-Чупсу. Схема проста,как "три копейки"!
    tihonmarine
  11. demo Вчера, 18:19
    Из претензий – восприимчивость к топливу и «невероятная тряска при езде даже по относительно ровной дороге».

    ВСУ не поняли глубинного смысла и назначения этих автомобилей.
    Чем меньше раненых бойцов ВСУ доедет до лечебного учреждения, тем лучше.
    Меньше тратить медикаментов, меньше занимать мест в учреждении, меньше платить врачам, меньше, не дай Бог вылечится, но станет инвалидом, начислять пенсий.
    Все продумано.
    Нормальный автомобильчик.
    Для верности они могли бы воспользоваться наработками немецких специалистов времен Великой Отечественной войны.

    Что бы уж наверняка.
    demo
  12. КВУ-НСвД Вчера, 18:20
    Поставить машину с требованиями городского автомобиля на вооружение и ждать от неё надёжности , всеядности и приспособленности к службе в полях глупо . Кто там владелец Богдана ? и сколько получил и потратил на "лоббирование ?
    КВУ-НСвД
    1. vovanpain Вчера, 19:06
      Цитата: КВУ-НСвД
      Кто там владелец Богдана ? и сколько получил и потратил на "лоббирование ?

      Виктор вот этот дядька! wink hi hi
      vovanpain
      1. КВУ-НСвД Вчера, 19:19
        Ну тады какие могут быть вопросы laughing
        КВУ-НСвД
  13. рюрикович Вчера, 18:25
    Ну дык "власти" с коррупцией так усиленно борются, что на нормальные машины денег не хватает-то request
    "Солдат должен стоически переносить все тяготы службы" yes soldier wassat
    И проявлять смекалку - если надо,то и пихать, и уметь ремонтировать в полевых условиях с помощью подручных средств laughing
    рюрикович
  14. КОТ БАЮН Вчера, 18:28
    Забавно, но все равно за этот цирк на колесах платит население страны, а не кто-то из ВСУ или правительства или из собственного кармана. Было бы удивительно, если бы при этом бардаке в стране было бы как-то по другому.
    КОТ БАЮН
  15. Jerk Вчера, 18:49
    У них там еще Стугна-П есть из фактически гольфкара)))
    Jerk
    1. faiver Вчера, 19:00
      да не квадрик же,
      faiver
  16. APASUS Вчера, 19:02
    Взяли обычный пикап Great Wall Wingle 5 и воздвигли на нем будку .Мало того что это китаец и не достаточно отработанный ,имеет сразу недостатки ,так на него привесили будку не производя развесовку машины .Проблемы от этого только добавились.Имею печальный опыт использования китайского автопрома
    APASUS
  17. лысова Вчера, 19:28
    Вот только гляну на них и первое - ассоциация почему то - катафалки, или газовые камеры.
    лысова
  18. Jovanni Вчера, 20:19
    Из претензий .... и «невероятная тряска при езде даже по относительно ровной дороге».

    Это чтобы раненые сознание не теряли. Или уж сразу кранты. опять же экономия перевязочных материалов. Забота...
    Jovanni
  19. orm Вчера, 22:32
    хех, Богдан...Богом дан, Бог дал, Бог взял.... lol
    orm
  20. LeonidL Сегодня, 03:23
    Да это действительно салонный автомобильчик ... но кто же в стране укаине думает головой? там для этого используют другие части тела ...
    LeonidL
  21. savage1976 Сегодня, 03:45
    Так машинки спецом и сделаны чтоб фашиков до больнички не довести, по дороге растрясет так, что и здоровый скопытится, ну а если тряску переживет, то машинка крякнет и опять не довезут, ну а если не крякнет и не растрясется, то уже в больничке на органы и частями в европу. Безвиз то он такой, и целиком и по запчастям.
    savage1976
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