04:35 27 февраля

Шойгу: Более 3,6 тыс. объектов военной инфраструктуры планируется построить в 2018 году

Россия развернула в Арктике самое масштабное военное строительство по сравнению с другими странами мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ.

С 2013 года в условиях Крайнего Севера возведено 545 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров. Такое масштабное строительство в арктических широтах не осуществляла ни одна страна мира
- сказал Шойгу

Шойгу: Более 3,6 тыс. объектов военной инфраструктуры планируется построить в 2018 году



Он подчеркнул, что "география строительства объектов министерства обороны обширна - от Калининграда до Курильских островов и от южных военных баз до Арктики". По словам министра обороны, всего за последние пять лет в интересах военного ведомства построено 10 480 зданий и сооружений. При этом, "основные усилия сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, арсеналов комплексного хранения".

Шойгу сообщил, что в 2018 году планируется построить более 3 600 зданий и сооружений, на эти цели выделено 117,6 млрд рублей. Из них 93,9 млрд рублей - на возведение специальных и военных объектов, в том числе, для размещения нового вооружения и военной техники.

Отдельно подчеркну, что благодаря поддержке Верховного главнокомандующего впервые мероприятия капитального строительства включены в государственную программу вооружения, утвержденную в декабре 2017 года
- заявил глава военного ведомства, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 40

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Andrey591 Вчера, 18:04
    Интересно сколько украдут?
    Andrey591
    1. Глядя Петрович Вчера, 18:05
      Цитата: Andrey591
      Интересно сколько украдут?

      Не много. Процентов 10-15.
      Глядя Петрович
      1. ul_vitalii Вчера, 18:07
        Ещё откаты за подряд.
        ul_vitalii
        1. Chertt Вчера, 18:10
          Цитата: ul_vitalii
          Ещё откаты за подряд.

          Товарищи патриоты, некрасиво в слух завидовать tongue
          Порадовались бы темпам и размаху работы wink
          Chertt
          1. Геркулесыч Вчера, 18:17
            Я так понял, что первые два комментария оставлены спецами по набиванию корманов за счет народа, и сейчас их жаба душит, что мимо них бабло летит? fool Не о том речь ведете! Это хорошо, что армией серьезно занялись в плане снабжения, благоустроенности, личной жизни! !!
            Геркулесыч
          2. ul_vitalii Вчера, 18:25
            Главное, чтобы воздалось по заслугам, знают что посадят, ан нет.
            ul_vitalii
            1. Chertt Вчера, 18:28
              Цитата: ul_vitalii
              Главное, чтобы воздалось по заслугам,

              Хотелось бы конечно, но при жизни, эта система не всегда срабатывает. А на том свете, кто ж его знает
              Chertt
          3. андрсон Вчера, 20:47
            Нет тут радости ,стоим.
            андрсон
      2. фа2998 Вчера, 18:23
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: Andrey591
        Интересно сколько украдут?

        Не много. Процентов 10-15.

        Ну эти расчеты некорректные! У нас объект, при постройке иногда дорожает в несколько раз, финансирование пересматривается-так от чего считать? request hi
        фа2998
    2. bobba94 Вчера, 22:21
      Кстати, про откаты. Сравнил российскую многоцелевую атомную подводную лодку 4-го поколения "Ясень М" ( проект 855 ) с американской многоцелевой атомной подводной лодкой 4-го поколения " Сивулф". Это аналоги, тех. характеристики, вооружение, тоннаж, скорость, экипаж, почти все 1 к 1. Но...... стоимость одного "Ясеня М" составляет 47 млрд. рублей, а стоимость одного "Сивулфа" составляет 4,3 млрд. долларов.
      bobba94
  2. Mavrikiy Вчера, 18:05
    Шойгу: Более 3,6 тыс. объектов военной инфраструктуры планируется построить в 2018 году

    Верим.
    "Товарищ Ленин, работа адова будет сделана! И делается уже.
    Mavrikiy
    1. Chertt Вчера, 18:13
      Цитата: Mavrikiy
      Верим

      Вот вы знаете, в глаза Сергея Кужугетовича посмотрю, и тоже сразу верить начинаю
      Chertt
      1. Mavrikiy Вчера, 18:32
        feel
        Цитата: Chertt
        Цитата: Mavrikiy
        Верим

        Вот вы знаете, в глаза Сергея Кужугетовича посмотрю, и тоже сразу верить начинаю

        Уже верите? А ведь он еще никого не расстрелял... feel
        Mavrikiy
  3. ВЕРЕСК Вчера, 18:09
    На прощанье.Листья не жгут .Зима,однако.Всем-здоровья и счастия,а я потопал в небытие.Хвала Банши! Забодай его комар.Да и-чёрт с ним.Я то-же не тот фраер,чтоб разным пичкам кланятся..Он не успокоится.Банши-совесть-то кому продал?Чего творишь на сайте,а?Старикан-уйди вообще.Не мешай жить людям. ты.И чхать на тебя..
    ВЕРЕСК
    1. КВУ-НСвД Вчера, 18:15
      а я потопал в небытие.Хвала Банши! Забодай его комар.Да и-чёрт с ним.Я
      Вы что-то совсем как-то грустно . Что-то случилось ?
      КВУ-НСвД
      1. Комментарий был удален.
    2. Chertt Вчера, 18:20
      Цитата: ВЕРЕСК
      а я потопал в небытие.Хвала Банши!

      Уважаемый. Вы нас пугаете
      Chertt
      1. ВЕРЕСК Вчера, 18:28
        Вы нас пугаете Тогда в лес не заходите. drinks hiЕщё узнаете,что это и кто.
        ВЕРЕСК
        1. ВЕРЕСК Вчера, 18:56
          И кстати-кто удалил мой верхний коммент? Банши-планку потерял. Ты- как вша на теле. Уберись уже куда-нибудь.Всех достал.Хотя-паразиты живут долго... wassat
          ВЕРЕСК
  4. басмач Вчера, 18:09
    Никак у МО волшебная палочка появилась. Аэродром в Заполярье за год. Интересно, что они там курят.
    басмач
    1. ВЕРЕСК Вчера, 18:38
      В Тикси и далее лупят по восстановлению аэродромов сильно.За год-две полосы.Бетонных и параллельно-грунтовых.Воюем помалу.Хотя всё хреново.
      ВЕРЕСК
  5. Чичиков Вчера, 18:14
    Цитата: Andrey591
    Интересно сколько украдут?

    А то, что военные получают нужную и соответствующую современным требованиям инфраструктуру, для защиты страны, - пока вы тут смакуете свои перлы, Вас не интересует!
    Чичиков
    1. andr327 Вчера, 19:07
      Ох смотрю сейчас, то что стройбат раньше за год, два делал, нынче уже 8 год доделать не могут. И даже то, что Сергей Кужугетович смотрел не помогает.
      andr327
  6. taiga2018 Вчера, 18:16
    успокаивает то,что всё это в основном строится на территории России,так что не придётся оставлять всё готовое для НАТО,как в прибалтике и восточной европе...
    taiga2018
    1. Mavrikiy Вчера, 18:45
      Цитата: taiga2018
      успокаивает то,что всё это в основном строится на территории России,так что не придётся оставлять всё готовое для НАТО,как в прибалтике и восточной европе...

      Это ничего не значит, от слова "совсем".
      Только Прибалтика тоже наша была, как и Средняя Азия и Грузия. Островок Змеинный тоже на нашей карте был.
      При царе-батюшке это все была Россия.... Так что не нужно расслабляться.
      Mavrikiy
  7. APASUS Вчера, 18:33
    Сталкивался один раз с Шойгу ,правда давно.Очень умный мужик
    APASUS
    1. Bosch Вчера, 18:40
      Умный мужик не есть великий полководец.
      Bosch
      1. Rusland Вчера, 19:13
        Цитата: Bosch
        Умный мужик не есть великий полководец.

        Для этого генштаб с округами есть.
        Rusland
      2. APASUS Вчера, 19:25
        Цитата: Bosch
        Умный мужик не есть великий полководец.

        Если бы знать ,кто и на что способен ,просто прочитав анкету...................................
        APASUS
        1. karabas-barabas Вчера, 21:13
          Какой бюджет у МЧС шойговского был? Да только как пожар, люди массово горят, как наводнение- тонут. Но пиар у шойгувского МЧС был всегда на высоте. Если его эффективность в МО такая же, как в МЧС, то не удевителен мощный пиар.
          karabas-barabas
          1. APASUS Вчера, 21:31
            Цитата: karabas-barabas
            Какой бюджет у МЧС шойговского был? Да только как пожар, люди массово горят, как наводнение- тонут. Но пиар у шойгувского МЧС был всегда на высоте. Если его эффективность в МО такая же, как в МЧС, то не удевителен мощный пиар.

            Может сразу обсудим ,кто больше ворует? Что вы так зашли из далека
            APASUS
  8. kudma Вчера, 18:34
    Каждый день проезжаю мимо части транспортной авиации, так там две казармы или что то на подобие строят пять этажные из монолит бетона с утеплением.
    kudma
  9. Гардамир Вчера, 18:35
    Шойгу сообщил, что в 2018 году планируется построить более 3 600 зданий и сооружений, на эти цели выделено 117,6 млрд рублей. Из них 93,9 млрд рублей
    Если не выберут Путина, значит не будет Шойгу. Если не будет Шойгу ничего не построят
    Гардамир
    1. demo Вчера, 18:43
      Почему же не выберут Путина?
      Выберут.
      А вот Шойгу, скорее всего, уйдет на должность Премьер-министра.
      Так именно и видеться.
      Хотя, посмотрим.
      demo
      1. Гардамир Вчера, 19:11
        на должность Премьер-министра.
        будет назначен Кудрин, хотя по конституции нет такой должности.
        Гардамир
    2. Bosch Вчера, 18:46
      Верните Васильеву, она все построит.
      Bosch
  10. Bosch Вчера, 18:37
    Шойгу - великий военачальник.
    Bosch
  11. тракторист73 Вчера, 19:56
    Еще несколько парков типа "Патриот" наверное построят!
    тракторист73
  12. андрсон Вчера, 20:42
    Статья о впухивание денег .что и происходит в военнке ..
    андрсон
  13. андрсон Вчера, 20:53
    Цитата: Гардамир
    Шойгу сообщил, что в 2018 году планируется построить более 3 600 зданий и сооружений, на эти цели выделено 117,6 млрд рублей. Из них 93,9 млрд рублей
    Если не выберут Путина, значит не будет Шойгу. Если не будет Шойгу ничего не построят
    А куда деньга дениться?
    андрсон
  14. Брутан Вчера, 21:06
    строй
    кто мешает
    Брутан
Картина дня