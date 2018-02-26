Шойгу: Более 3,6 тыс. объектов военной инфраструктуры планируется построить в 2018 году

С 2013 года в условиях Крайнего Севера возведено 545 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров. Такое масштабное строительство в арктических широтах не осуществляла ни одна страна мира

Отдельно подчеркну, что благодаря поддержке Верховного главнокомандующего впервые мероприятия капитального строительства включены в государственную программу вооружения, утвержденную в декабре 2017 года

Россия развернула в Арктике самое масштабное военное строительство по сравнению с другими странами мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ.- сказал ШойгуОн подчеркнул, что "география строительства объектов министерства обороны обширна - от Калининграда до Курильских островов и от южных военных баз до Арктики". По словам министра обороны, всего за последние пять лет в интересах военного ведомства построено 10 480 зданий и сооружений. При этом, "основные усилия сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, арсеналов комплексного хранения".Шойгу сообщил, что в 2018 году планируется построить более 3 600 зданий и сооружений, на эти цели выделено 117,6 млрд рублей. Из них 93,9 млрд рублей - на возведение специальных и военных объектов, в том числе, для размещения нового вооружения и военной техники.- заявил глава военного ведомства, передает "Интерфакс"