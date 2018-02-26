Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части
Главное военное следственное управление СК РФ сообщает о том, что спустя более чем четверть века с повинной явился младший сержант, оставивший место прохождения службы. Речь идёт о гражданине, который оставил место прохождения военной службы ещё в 1992 году, и всё это время скрывался от правосудия. И скрываться ему удавалось. При этом подробностей о том, где всё это время находился мужчина, не приводится.
Из заявления пресс-службы ведомства, в котором рассказывается не только о случае с дезертиром 26-летней давности, но и о динамике преступления подобного рода в Вооружённых силах страны:
В материале говорится о том, что в течение 2017 года по уголовным делам разысканы 614 самовольно оставивших места прохождения службы военнослужащих.
Отмечено, что число являющихся с повинной примерно вдвое превосходит число разысканных правоохранительными органами. Из заявления пресс-службы ведомства:
Из заявления пресс-службы ведомства, в котором рассказывается не только о случае с дезертиром 26-летней давности, но и о динамике преступления подобного рода в Вооружённых силах страны:
К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года. После подробного разъяснения им последствия явки с повинной, Трофимов добровольно прибыл в правоохранительные органы.
В материале говорится о том, что в течение 2017 года по уголовным делам разысканы 614 самовольно оставивших места прохождения службы военнослужащих.
Отмечено, что число являющихся с повинной примерно вдвое превосходит число разысканных правоохранительными органами. Из заявления пресс-службы ведомства:
Основные усилия военные следователи направляли на розыск лиц, скрывающихся в течение длительного времени от органов предварительного следствия. Так, в 2017 году задержан военнослужащий войсковой части 75443 рядовой Халид Хабагинов, объявленный в розыск в 2004 году. Результатом работы в 2017 году стало снижение на 6,3 % количества военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы.
Использованы фотографии: myhistori.ru
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