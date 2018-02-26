Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части

К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года. После подробного разъяснения им последствия явки с повинной, Трофимов добровольно прибыл в правоохранительные органы.

Основные усилия военные следователи направляли на розыск лиц, скрывающихся в течение длительного времени от органов предварительного следствия. Так, в 2017 году задержан военнослужащий войсковой части 75443 рядовой Халид Хабагинов, объявленный в розыск в 2004 году. Результатом работы в 2017 году стало снижение на 6,3 % количества военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы.