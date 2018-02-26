04:39 27 февраля

Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части

Главное военное следственное управление СК РФ сообщает о том, что спустя более чем четверть века с повинной явился младший сержант, оставивший место прохождения службы. Речь идёт о гражданине, который оставил место прохождения военной службы ещё в 1992 году, и всё это время скрывался от правосудия. И скрываться ему удавалось. При этом подробностей о том, где всё это время находился мужчина, не приводится.

Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части


Из заявления пресс-службы ведомства, в котором рассказывается не только о случае с дезертиром 26-летней давности, но и о динамике преступления подобного рода в Вооружённых силах страны:
К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года. После подробного разъяснения им последствия явки с повинной, Трофимов добровольно прибыл в правоохранительные органы.



В материале говорится о том, что в течение 2017 года по уголовным делам разысканы 614 самовольно оставивших места прохождения службы военнослужащих.

Отмечено, что число являющихся с повинной примерно вдвое превосходит число разысканных правоохранительными органами. Из заявления пресс-службы ведомства:
Основные усилия военные следователи направляли на розыск лиц, скрывающихся в течение длительного времени от органов предварительного следствия. Так, в 2017 году задержан военнослужащий войсковой части 75443 рядовой Халид Хабагинов, объявленный в розыск в 2004 году. Результатом работы в 2017 году стало снижение на 6,3 % количества военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы.

Использованы фотографии: myhistori.ru
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 93

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  1. Александр 3 Вчера, 18:18
    Ну наверно подготовил себе замену?
    Александр 3
    1. СРЦ П-15 Вчера, 18:23
      Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части

      Наверное старшего сержанта присвоят! laughing
      СРЦ П-15
      1. АнпеЛ Вчера, 18:38
        за 26 лет, наверное, уже сын его отслужить успел бы. если конечно он успел обзавестись сыном.
        АнпеЛ
      2. Андрей К Вчера, 19:04
        Цитата: СРЦ П-15
        ...Наверное старшего сержанта присвоят! laughing...

        Он сам себя уже "наградил".
        Вместо того, чтоб жить нормально, с поднятой головой - шхерился 26 лет.
        Сам от себя бегал.
        Андрей К
        1. DMB_95 Вчера, 19:35
          Цитата: Андрей К

          Вместо того, чтоб жить нормально, с поднятой головой - шхерился 26 лет..

          Сомневаюсь , что он сильно шхерился . Первое время после побега - да , а потом его вряд ли вообще особо искали . Да и тех , кто усиленно бегает или косит от Армии не надо туда и пускать - чего от них ждать , кроме проблем ? Разве что в случае серьёзной нехватки личного состава или всеобщей мобилизации .
          DMB_95
          1. Андрей К Вчера, 20:02
            Цитата: DMB_95
            ...Сомневаюсь , что он сильно шхерился . Первое время после побега - да , а потом его вряд ли вообще особо искали...

            Вполне вероятно.
            Есть ещё один нюанс: не имея военного билета, в нормальную организацию, не говоря уж о госструктурах, на работу не устроишься.
            Ему ведь ещё и работать надо было, не сидел же он на печи.
            Андрей К
            1. Аскет Вчера, 23:41
              Цитата: Андрей К
              не сидел же он на печи.

              Может он себя Ильёй Муромцем возомнил.Был примерно такой случай..служил у нас прапорщик..ничем особо не выделялся...и вдруг пропал..сначала его искали и в архангельских лесах и в злачных местах г.Плесецк..результатов поиски не дали..потом утопленника нашли жена вроде опазнала.ну и дело с концом.пошел на рыбалку за хариусом и утонул по пьяному делу.И года так через три является оный воин пред ясны очи командира части с повинной так мол и так влюбился и ушел жить в скит к староверам.потом совесть замучила.да и любовь остыла.решил вернуться под знамена...Командира чуть кондратий не обнял еле откачали. А самое интересное, жена уже замуж вышла из квартиры выписали, имущество распродали...Но легко отделался,не посадили даже восстановили в звании и должности, правда прозвище к нему приклеилось Бумбараш,так и ходил иначе к нему никто не обращался...Как говорится каких только чудес не бывало в Непобедимой и Легендарной
              Аскет
        2. Piramidon Вчера, 21:00
          Цитата: Андрей К
          Вместо того, чтоб жить нормально, с поднятой головой - шхерился 26 лет.

          Piramidon
      3. pjastolov Вчера, 19:12
        Цитата: СРЦ П-15
        Наверное старшего сержанта присвоят

        интересно - а срок давности есть?
        pjastolov
        1. sxfRipper Вчера, 19:59
          Вообще-то он Присягу нарушил.
          sxfRipper
          1. Сорокин Вчера, 21:47
            Вопрос какую? 1992 год!!!
            Сорокин
          2. GradusHuK Вчера, 23:19
            Какой стране присягал?
            GradusHuK
        2. Звездочка Вчера, 21:59
          25 лет.
          Потому и явился.
          Звездочка
      4. Вкд Двк Вчера, 21:51
        Цитата: СРЦ П-15
        Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части

        Наверное старшего сержанта присвоят! laughing

        За такую выслугу лет- максимальное- капитана. Майора после Академии получит. Наверно, получит направление на учёбу? .
        Вкд Двк
      5. FalconD Вчера, 21:51
        На шоу к Малахову пригласят!
        FalconD
        1. sharp-lad Вчера, 22:24
          Уважаемый FalkonD, смените пожалуйста аватарку. Эта полностью скрывает Ваши комментарии. lol Ну никак не прочитать!
          sharp-lad
      6. неглавный Вчера, 22:39
        Цитата: СРЦ П-15
        Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части

        Наверное старшего сержанта присвоят! laughing

        На счёт старшего не знаю. Но это уже не самоволка, а дезертирство! Хотя срок давности уже истёк!
        неглавный
        1. Михаил28 Сегодня, 01:13
          Не факт, что дезертирство (ст.338 УК), может и самовольное оставление части - СОЧ (ст. 337, ч.4) - надо знать конкретные материалы конкретного дела. А если СОЧ совершено впервые, да ещё совершено вследствие стечения тяжёлых обстоятельств, так может быть освобождён от уголовной ответственности.
          Михаил28
    2. krops777 Сегодня, 03:31
      Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части


      Закроют дело за давностью 25 лет вроде, вот только не понятно зачем явился совесть замучила. wink
      krops777
  2. taiga2018 Вчера, 18:18
    не понимаю таких,неужели так сложно отслужить и жить спокойно...
    taiga2018
    1. 210окв Вчера, 18:23
      В мое время случаи дезертирства были нередки.В СА хватало всяких из Средней Азии,Закавказья..В стройбате особенно.Вот нехватало некоторым стойко перенести тяготы службы.
      Цитата: taiga2018
      не понимаю таких,неужели так сложно отслужить и жить спокойно...
      210окв
      1. Вкд Двк Вчера, 21:53
        Цитата: 210окв
        В мое время случаи дезертирства были нередки.В СА хватало всяких из Средней Азии,Закавказья..В стройбате особенно.Вот нехватало некоторым стойко перенести тяготы службы.
        Цитата: taiga2018
        не понимаю таких,неужели так сложно отслужить и жить спокойно...

        Тяготы не службы, а дедовщины. Вот был бич, не приведи никому под этот пресс попадать. И стрельба в армии была в основном поэтому.
        Вкд Двк
    2. Dr. David Livesey Вчера, 23:01
      Не судите, и не судимы будете! Это 1992 год был, все жили по воровским понятиям, что там в в/ч у них было, одному богу известно...
      Dr. David Livesey
  3. Magic Archer Вчера, 18:19
    Уж не певец ли,Сергей Трофимов)))?Шучу.Ну а по поводу срока в 26 лет..Без поддельных документов не обошлось.А теперь что то произошло и Серёжа решил-хватит!Пойду сдамся,авось простять,все сроки давности вышли
    Magic Archer
    1. reservist Вчера, 19:19
      Magic Archer]Уж не певец ли,Сергей Трофимов)))?

      да вроде нет, да и "алиби" у Трофима (если чё, заслуженный артист РФ и доверенное лицо ВВП) есть - с 91-го по 93-й год отметился в церковном хоре (певчий, регент, подьячий) ...

      Шучу.

      ;)
      reservist
    2. Симаргл Вчера, 19:24
      Цитата: Magic Archer
      А теперь что то произошло
      Кредит не дали?
      Симаргл
      1. reservist Вчера, 19:49
        45 стукнуло и подошёл срок замены паспорта ...
        reservist
        1. Ныробский Вчера, 22:52
          Цитата: reservist
          45 стукнуло и подошёл срок замены паспорта ...

          Фигня это. Паспорт в военкомате. Скорее всего списали на сложности розыска в виду возможного нахождения в зоне конфликта на Сев.Кавказе и убрали дело в архив. Теперь вот прокуроры шмон по делам навели и розыск возобновили. Он может быть и не гасился ни от кого, просто у родственников проживал да перебивался шабашками, а тут либо приболел, либо ещё что, а для обращения в гос. структуры легализация нужна. По любому, он сам себя наказал. 26 лет ждать по ночам, что за тобой придут...
          Ныробский
  4. 210окв Вчера, 18:19
    Вот это самоволка! belay ..И срока давности нет..
    210окв
    1. sgazeev Вчера, 18:34
      Цитата: 210окв
      Вот это самоволка! belay ..И срока давности нет..

      Это уже дезертирство.
      sgazeev
    2. Вкд Двк Вчера, 21:55
      Цитата: 210окв
      Вот это самоволка! belay ..И срока давности нет..

      Самоволка- это отсутствие до трёх суток. А больше- это хуже.
      Вкд Двк
  5. Геркулесыч Вчера, 18:20
    А это не рекорд ли для нашей страны -столько времени ныкался от армии? belay Рядовым его отправить служить, туда, где белые медведи гуляют круглосуточно, и круглогодично! !!!
    Геркулесыч
    1. трассер Вчера, 18:38
      Не по доброй воле чел ушёл... А чего ушел сам наверно догадаешся как вспомниш. Или напомнить...? На мой взгляд это вина командира подразделения. Если видел что человек " не тянет"..Обязан был списать..
      трассер
    2. красноярск Вчера, 19:10
      Цитата: Геркулесыч
      А это не рекорд ли для нашей страны -столько времени ныкался от армии?

      Достоин занесения в книгу рекордов Гинесса.
      А если серьезно, то, 90%, что его вынудили к дезертирству. Вы скажете - а что же другие не дезертировали? А у других характер покрепче был. А вот куда командиры смотрели. Ведь это потеря бойца в мирных условиях. Вот с кого спрос должен быть. Ну да время ушло, чего уж теперь.
      красноярск
    3. Симаргл Вчера, 19:25
      Цитата: Геркулесыч
      А это не рекорд ли для нашей страны -столько времени ныкался от армии?
      Читал про то,как человек почти всю жизнь ныкался (лет 40).
      Симаргл
  6. Чёрный Полковник Вчера, 18:24
    Вот это самоход! При СССР наверняка бы разыскали.
    Чёрный Полковник
  7. Govorun Вчера, 18:26
    Младший сержант явился с повинной через 26 лет после самовольного оставления части
    Ну всякое бывает...сходил человек к девушке на свиданку....ну поженился...ну появились детки...пока в садик отвел...потом вшколу....устроил детишек в ВУЗ.....ну и все... делать больше нечего-подумал,вернусь ка я в часть со словами "Ребят,я тут задержался чуток"...взял автомат и в караул.
    А так по сути, 90-е года,расцвет криминала,что люди терялись сотнями (если не больше),кто кого там искать будет,никто никому не нужен был...
    Govorun
  8. КВУ-НСвД Вчера, 18:27
    Ничо ему не будет . Припёрся скорей всего , что пришло время паспорт новый получать . Помурыжат малость бумажками и отпустят на все четыре стороны .
    КВУ-НСвД
    1. Околоточный Вчера, 18:35
      Согласен. А вот это
      К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова,
      БРЕД. 25 лет дело лежало, пылилось, приостанавливалось, передавалось от одного следака другому. Лежало в архиве. Тут, у следака возникает интерес, он его изымает из архива, изучает его, беседует с родственниками и вуаля - ЯВКА с ПОВИННОЙ. У него ДРУГИХ ДЕЛ НЕТ? Текущих, по тяжким и особо тяжким? Скорее всего человек пришёл сам, для поднятия отчётных показателей "В результате работы следователя". Где же они 25 лет "работали" и с кем?
      Околоточный
      1. reservist Вчера, 19:03
        а могли дело дать какому-нибудь стажёру, чтоб тот в оформлении делопроизводства потренировался "на кроликах" ?
        reservist
        1. Околоточный Вчера, 19:15
          Вряд ли. Стажёру бы дали ЖИВОЕ дело. Бумажки там вложить, запросы, ответы.
          Околоточный
      2. Вкд Двк Вчера, 21:58
        Цитата: Околоточный
        Согласен. А вот это
        К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова,
        БРЕД. 25 лет дело лежало, пылилось, приостанавливалось, передавалось от одного следака другому. Лежало в архиве. Тут, у следака возникает интерес, он его изымает из архива, изучает его, беседует с родственниками и вуаля - ЯВКА с ПОВИННОЙ. У него ДРУГИХ ДЕЛ НЕТ? Текущих, по тяжким и особо тяжким? Скорее всего человек пришёл сам, для поднятия отчётных показателей "В результате работы следователя". Где же они 25 лет "работали" и с кем?

        Точно. В "Ментах" показывали, как отыскали швейную машинку, украденную в 1918 году. "Зингер".
        Вкд Двк
      3. Сорокин Вчера, 22:02
        Да конечно бред. Показуха какая-то. Военпрокуроры и следаки что тогда что сейчас- отбросы юриспруденции.
        Сорокин
      4. sharp-lad Вчера, 22:29
        Почему бред? Следователь ради закрытия дела рассказал родным о сроке давности и.... зависшее дело закрылось.
        sharp-lad
    2. reservist Вчера, 21:03
      Цитата: КВУ-НСвД
      ... пришло время паспорт новый получать

      +1
      Ст. 327 УК РФ
      ...
      3. Использование заведомо подложного документа - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
      reservist
  9. APASUS Вчера, 18:29
    У меня с поста ушел с автоматом рядовой.Были очень непростые отношения с родителями и в роте не все было прекрасно,вот и рванул от обиды .Походил по горам и остыл ,мозг вернулся на место ,пришел сам,хватило часов 8-10 .
    APASUS
    1. Вас Влад Вчера, 18:53
      Цитата: APASUS
      У меня с поста ушел с автоматом рядовой.

      Последствия?
      Вас Влад
      1. APASUS Вчера, 19:23
        Цитата: Вас Влад
        Последствия?

        Последствия начинаются после определенного времени ,точно не помню,по моему 12 часов,а так отделался губой.
        APASUS
        1. Вас Влад Вчера, 19:32
          Да, взять с собой автомат было его большой ошибкой recourse Повезло парню, во время в себя пришёл!
          Вас Влад
          1. APASUS Вчера, 19:45
            Цитата: Вас Влад
            Да, взять с собой автомат было его большой ошибкой

            Думаю бросить автомат ,было бы еще большей ошибкой.Тогда могли реально посадить.
            APASUS
            1. Вас Влад Вчера, 20:02
              Цитата: APASUS
              Думаю бросить автомат ,было бы еще большей ошибкой.Тогда могли реально посадить.

              На посту да,но мог бы дотерпеть и потом во всё тяжкие пускаться.Спонтанное решение.
              Вас Влад
              1. APASUS Вчера, 21:02
                Цитата: Вас Влад
                На посту да,но мог бы дотерпеть и потом во всё тяжкие пускаться.

                Автомат взял в горы от зверя ,да и люди в глуши встречаются разные,но все принес и патроны.
                Просто нас постоянно дрочили за боеприпасы ,после командировки.Принимали все что было в собой,но вот на месте постоянный шмон .А выдавали помню навалом,прапорщик предлагал всем гранаты ,на всякий случай,но мы и так были загружены как ишаки......................
                APASUS
  10. Стройбат запаса Вчера, 18:29
    Таких бы гулён в дисбат на пару лет...
    Стройбат запаса
    1. Околоточный Вчера, 18:36
      Изучат все 25 лет, если других преступлений выявлено не будет, то будет прекращено за сроком давности. Но, основания прекращения не реабилитирующие.
      Околоточный
    2. Paranoid50 Вчера, 22:27
      Цитата: Стройбат запаса
      в дисбат на пару лет...

      А после - дослуживать в ту же часть(если существует). laughing Тут интересен момент - сколько ему оставалось служить. request В 1992-м служили всего полтора года. Конечно, всякие причины могли быть, но чёрт побери... Четверть века шхериться... wassat
      Paranoid50
  11. Doliva63 Вчера, 18:29
    На фото ремень жуткий, с таким и я б в самоход ушёл laughing
    Doliva63
    1. Вкд Двк Вчера, 22:01
      Цитата: Doliva63
      На фото ремень жуткий, с таким и я б в самоход ушёл laughing

      Нормальный дембельский. Пряжка мало подогнута. Мы сильнее их гнули.
      Вкд Двк
  12. svp67 Вчера, 18:32
    явился с повинной через 26 лет
    Это безусловный УСПЕХ СКР... Уже могут себе дырочки сверлить для орденов...
    svp67
  13. anjey Вчера, 18:36
    Главное военное следственное управление СК РФ сообщает о том, что спустя более чем четверть века с повинной явился младший сержант, оставивший место прохождения службы.
    Разжаловать до ефрейтора и на губу на 5 суток ,чего ж думать,ну и дослужить дать ,посудомоем в солдатской столовой..... laughing
    anjey
  14. demo Вчера, 18:37
    Сейчас ему объяснят что за то, что он скрывался 26 лет ему дадут 5-7.
    Для острастки.
    Если он в 1992 году покинул самовольно часть, то скорее всего он Присягу принимал еще как гражданин СССР.
    Мл. сержанта он получить мог через 4-6 месяцев службы.
    Призыв в ВС у нас весной и осенью.

    А вообще-то текст Военной присяги утвержден Федеральным законом 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ» от 11 февраля 1993 г.
    Значит мл.сержант на момент оставления части уже ни кому ни чего не должен.
    Ибо присягал СССР, 1992 год - год развала, 1993 год - текст составлен. Но законодательно утвержден в 1998.
    Долго бегал соколик.
    demo
    1. Canecat Сегодня, 00:31
      Сам в 92-м присягу принимал "на верность Родине". Не было тогда в тексте ни СССР ни РФ.
      Canecat
  15. dgonni Вчера, 18:57
    Там видать ещё цеплялась криминальная статья. Поэтому и не являлся куда нужно. Хотя в те времена дела были мутные. Всяко могло быть. Хотя бы чать с которой сбежал озвучили, ибо шлейф тянется, а 26 лет сильно тянет на вышак! Хотя могли и прилепить салаге.
    dgonni
    1. Вкд Двк Вчера, 22:03
      Цитата: dgonni
      Там видать ещё цеплялась криминальная статья. Поэтому и не являлся куда нужно. Хотя в те времена дела были мутные. Всяко могло быть. Хотя бы чать с которой сбежал озвучили, ибо шлейф тянется, а 26 лет сильно тянет на вышак! Хотя могли и прилепить салаге.

      Однако, пересолил сильно. Дисбат, пять лет- вот что могло быть ТОГДА. Максимум. Если других дел не начудил на свободе.
      Вкд Двк
  16. Olddetractor Вчера, 18:58
    Пущай таперича дослужит соколик. Здесь ему вам не тут...
    Olddetractor
    1. Вкд Двк Вчера, 22:04
      Цитата: Olddetractor
      Пущай таперича дослужит соколик. Здесь ему вам не тут...

      А вот это- правильно. И начать сначала- с курса молодого и присяги. Вечный дежурный у Знамени. Куда он теперь- бегать. А там- всегда под присмотром и не простынет.
      Вкд Двк
  17. FalconD Вчера, 19:09
    Есть захотел вот и вышел к людям))
    FalconD
  18. Tarasios Вчера, 19:22
    91-92 гг вообще странные были. Как раз Союз развалился, и бардак был знатный. Что любопытно. Практически всех "нерусских" приезжали в части забирать представители их народностей. Я про "срочников" говорю. И только украинцев, насколько знаю, практически никто не забирал. Помню, как тогда мне сказал один офицер: "вас слишком много, никто за вами не поедет, сами домой добирайтесь". Ну а в самой Украине на базе некоторых в/ч создавались накопительные пункты, и потом парней по всей Украине дослуживать разбрасывали.
    Хотя 26 лет - срок явно достаточный, что бы сообразить, что к чему )
    Tarasios
  19. Симон Вчера, 19:26
    Цитата: АнпеЛ
    за 26 лет, наверное, уже сын его отслужить успел бы. если конечно он успел обзавестись сыном.

    Теперь всех берут в армию, так, что и дочь может тянуть лямку за отца! wink
    Симон
  20. Симон Вчера, 19:30
    Цитата: FalconD
    Есть захотел вот и вышел к людям))

    Это, что! Он 26 лет все есть хотел? Да, наверно он сильно проголодался,что сдался на хоз харчи! laughing
    Симон
  21. Дормидонт Вчера, 19:31
    Неуловимый Джо
    Дормидонт
  22. seregatara1969 Вчера, 19:31
    не пришёл бы сам - не нашли бы!
    seregatara1969
  23. Симон Вчера, 19:32
    Цитата: Olddetractor
    Пущай таперича дослужит соколик. Здесь ему вам не тут...

    Интересно, в какой должности "дедушка" будет служить с молодыми?! laughing
    Симон
  24. Симон Вчера, 19:34
    Цитата: demo
    Сейчас ему объяснят что за то, что он скрывался 26 лет ему дадут 5-7.
    Для острастки.
    Если он в 1992 году покинул самовольно часть, то скорее всего он Присягу принимал еще как гражданин СССР.
    Мл. сержанта он получить мог через 4-6 месяцев службы.
    Призыв в ВС у нас весной и осенью.

    А вообще-то текст Военной присяги утвержден Федеральным законом 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ» от 11 февраля 1993 г.
    Значит мл.сержант на момент оставления части уже ни кому ни чего не должен.
    Ибо присягал СССР, 1992 год - год развала, 1993 год - текст составлен. Но законодательно утвержден в 1998.
    Долго бегал соколик.

    Да, ему было бы раньше выходить на "волю"! Просчитался немного fool laughing
    Симон
  25. prosto_rgb Вчера, 19:38
    Он часом не сотрудником технического отдела в посольстве в Аргентине подрабатывал?
    prosto_rgb
  26. Симон Вчера, 19:44
    Цитата: anjey
    Главное военное следственное управление СК РФ сообщает о том, что спустя более чем четверть века с повинной явился младший сержант, оставивший место прохождения службы.
    Разжаловать до ефрейтора и на губу на 5 суток ,чего ж думать,ну и дослужить дать ,посудомоем в солдатской столовой..... laughing

    А за, что на губу? Он присягу давал Советскому Союзу, а вышел, когда уже Россия была. Так, что ничего ему не будет, скорей всего. request
    Симон
  27. Пленник Вчера, 20:09
    Такой разведчик- нелегал пропал для страны! laughing А может он эстонец и на увольнительной задержался?
    Пленник
  28. Jovanni Вчера, 20:12
    в течение 2017 года по уголовным делам разысканы 614 самовольно оставивших места прохождения службы военнослужащих


    Им просто очень хотелось быть "дедами" fellow
    Jovanni
  29. PValery53 Вчера, 20:28
    В моё время из учебки один сбежал. Его поймали на вокзале и комиссовали как шизика.
    PValery53
  30. KryoWarrior1978 Вчера, 20:46
    Копать-колотить, чуваку под полтос лет уже laughing laughing laughing laughing
    KryoWarrior1978
    1. FalconD Вчера, 21:54
      Пойдёт дослуживать...и сразу дедом станет..в прямом смысле слова
      FalconD
  31. Sewer Krainiy Вчера, 21:15
    Реальный случай. Где-то в 1965-70 годах в районный военкомат г. Новая Одесса (Украина) явился дезертир времен Великой Отечественной. Отсиживался в родительском доме на чердаке в клетушке, сделанной вокруг дымохода (дом в деревне). Родственники подкармливали, на прогулку ночью выходил. Почему сдался - не помню, но немного подержали и отпустили, сказали, что свое уже отсидел. Вот так...
    Sewer Krainiy
  32. FalconD Вчера, 21:53
    Прокурор, который его искал, успел отучиться..,найти беглеца и уволиться на пенсию!
    FalconD
  33. котовский Вчера, 21:56
    Веселые девяностые..Помню всем военкоматом смотрели на меня как на дурака,документы мои потеряли,через неделю пришел,говорю где повестка,два часа копали архив,нашли. Говорят все косят а ты преперся.. laughing Потом уже в части ротный подкалывал,побежите бегунки..говорю выгонишь не побегу..5000км до дому..Не выгнал,пожалел. laughing Тогда грустно в армии было,у офицеров в глазах тоска и неопределенность..Мы понимали что не до нас им,сами выживали в коллективе по понятиям.. sad
    котовский
  34. FalconD Вчера, 22:02
    К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года.


    Следователь наверное 26 лет бесплатно ходил на концерты..
    FalconD
  35. mavrus Вчера, 22:23
    В 92-м... А он какому государству присягу давал? Где служил? Может он ещё Советскому народу успел присягнуть, а уж потом, когда вся рота Незалежной или ещё какой-нибудь "независимой" от русского языка республики присягала... он и свалил. Время такое было, генералы позабыв присягу, быстренько присягнули по второму разу и давай дербанить "наследство Советской армии", а про такую мелочь как солдат и позабыли напрочь... Да и вообще, страшно вспомнить, что тогда творилось.
    mavrus
  36. А. Привалов Вчера, 22:31
    Мне известна история двоих -- прапорщика и рядового, покинувших свою часть в "Зпадной группе войск" (бывш. ГСВГ) в 1989 году. Осели во Франции.
    А. Привалов
    1. FalconD Вчера, 23:36
      И только сейчас решили заговорить???
      FalconD
  37. faterdom Вчера, 23:51
    По-любому споткнулся обо что-то, что мешает либо ему лично, либо жене, либо детям. Когда из армии дернул про то не думал, всю жизнь потом как-то перекантовывался - а теперь вот прижало что-то реальное, нужное, но не совесть, естественно.
    Я в свое время (в 1990-1991-м) имел счастье с таким г счастье хлебать. Тогда всех беглых, по какому-то стечению обстоятельств, в гарнизоне областного центра прикомандировывали ко мне в роту, все они жаловались что их там в предыдущей части били-мучали-обижали, после чего, повертевшись у нас они кто на следующий день, кто через неделю опять подавались в бега, причем, предварительно стырив у моих родных бойцов шинель, бушлат, сапоги - далее по списку... Числилось их постоянно 60-80 человек, наяву было до 20.
    Все на фоне того, что в эти же времена беглых бойцов из СА и Закавказья пришло указание не разыскивать, из Прибалтики - просто дембельнуть на ровном месте без всяких там сроков. А также на фоне бесконечных ужастиков от "комитета солдатских матерей". Так что скорее памятники надо ставить тем солдатам, которые посереди этого бардака честно отслужили.
    А вот от этих беглых бывало приезжали потом смущенные мама-папа, лопотали что-то про военный билет и печать, что надо, мол, паспорт, жениться там, или на работу устроиться... Типа: войдите в положение... Признаюсь честно - тиран и деспот, ни разу ни в какое положение не входил.
    faterdom
  38. Декларант Сегодня, 00:27
    У нас таких "лыжниками" называли. Один аж полгода бегал. Привезли в часть:грязный,вонючий. На огородах жил, мама подкармливала. Суд был, солдатский. Постановили 10 суток кпз в ментовке(губа в Смоленске была-далеко везти). И служить дальше.
    Декларант
    1. Вкд Двк Сегодня, 00:58
      Цитата: Декларант
      У нас таких "лыжниками" называли. Один аж полгода бегал. Привезли в часть:грязный,вонючий. На огородах жил, мама подкармливала. Суд был, солдатский. Постановили 10 суток кпз в ментовке(губа в Смоленске была-далеко везти). И служить дальше.

      Командир части мудрый был. Зачем ему прокурорские проверки и сор из избы?
      Вкд Двк
  39. Nehist Сегодня, 01:53
    10 лет прошло?! Срок давности истек. Документы понадобились вот и пришел... Ну и смысл об этом было писать на ВО???
    Nehist
  40. Александр С. Сегодня, 02:44
    Ох урочные лета.....
    Александр С.
  41. tolmachiev51 Сегодня, 04:37
    Не все так однозначно -видимо парнишке Чечня "светила" !!!
    tolmachiev51
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