Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников

В рамках работы по сохранению военного исторического наследия мною принято решение присвоить имена выдающихся военачальников основным залам Национального центра управления обороной

Сегодня заседание коллегии министерства обороны проходит в зале управления имени генералиссимуса Суворова. Другие залы получили имена адмирала Ушакова, генерал-фельдмаршала Кутузова, Маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова

Залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.- сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.Так, залы корпуса 17Б будут названы в честь легендарных полководцев и флотоводцев прошлого, а залы корпуса 17А - в честь знаменитых военных деятелей современной эпохи.- приводит ТАСС слова Шойгу.