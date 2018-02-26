Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
Залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Так, залы корпуса 17Б будут названы в честь легендарных полководцев и флотоводцев прошлого, а залы корпуса 17А - в честь знаменитых военных деятелей современной эпохи.
В рамках работы по сохранению военного исторического наследия мною принято решение присвоить имена выдающихся военачальников основным залам Национального центра управления обороной- сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Так, залы корпуса 17Б будут названы в честь легендарных полководцев и флотоводцев прошлого, а залы корпуса 17А - в честь знаменитых военных деятелей современной эпохи.
Сегодня заседание коллегии министерства обороны проходит в зале управления имени генералиссимуса Суворова. Другие залы получили имена адмирала Ушакова, генерал-фельдмаршала Кутузова, Маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова- приводит ТАСС слова Шойгу.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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