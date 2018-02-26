04:42 27 февраля

Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников

Залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников


В рамках работы по сохранению военного исторического наследия мною принято решение присвоить имена выдающихся военачальников основным залам Национального центра управления обороной
- сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.


Так, залы корпуса 17Б будут названы в честь легендарных полководцев и флотоводцев прошлого, а залы корпуса 17А - в честь знаменитых военных деятелей современной эпохи.

Сегодня заседание коллегии министерства обороны проходит в зале управления имени генералиссимуса Суворова. Другие залы получили имена адмирала Ушакова, генерал-фельдмаршала Кутузова, Маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова
- приводит ТАСС слова Шойгу.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 53

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  1. svp67 Вчера, 18:49
    Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
    Лишь бы коридоры не получили имя Ивана Сусанина
    svp67
    1. Проксима Вчера, 19:15
      ...а залы корпуса 17-А - в честь знаменитых деятелей современной эпохи..(из текста) belay это кто же у нас такие «знаменитые деятели» современности, не Сердюков с Васильевой ли часом? fellow
      Проксима
  2. ВЕРЕСК Вчера, 18:50
    Да и хорошо.
    ВЕРЕСК
  3. КВУ-НСвД Вчера, 18:53
    Огаркова
    А он то в чём столь уж выдающийся ? Может я чего-то не понимаю ?
    КВУ-НСвД
    1. Chertt Вчера, 18:59
      Что вы уважаемый. Те реформы, что в ВС РФ идут сейчас, Николай Васильевич Огарков предлагал уже в 80е годы. В частности высокоточное оружие. Так же, был решительно против ввода воиск в Афганистан. Человек опередивший свое время
      Chertt
      1. КВУ-НСвД Вчера, 19:03
        Если так , то приношу извинения , возможно Вы и правы . На досуге почитаю о нём , Ваши слова о нём заинтересовали...
        КВУ-НСвД
        1. vovanpain Вчера, 19:34
          Цитата: КВУ-НСвД
          На досуге почитаю о нём , Ваши слова о нём заинтересовали...

          Вот некоторые факты из его биографии
          В РККА с 1938 года. Закончил Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева.Начало Великой Отечественной войны застало его на строительстве укрепленного района у реки Ломжа в должности полкового инженера 1-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии Западного фронта.С сентября 1941 года по февраль 1942 года служит старшим инженером по фортификации в инженерном управлении Карельского фронта, затем полковым инженером в 289-й стрелковой дивизии и бригадным инженером 61-й морской стрелковой бригады. С декабря 1942 года — помощник начальника штаба инженерных войск 32-й армии, с августа 1943 года — помощник начальника оперативного отдела штаба инженерных войск Карельского фронта. С мая 1944 года — дивизионный инженер 122-й стрелковой дивизии на Карельском, с ноября — на 2-м Украинском, затем на 3-м Украинском, фронтах.После войны с октября 1945 года по январь 1946 года помощник и старший помощник начальника штаба инженерных войск армии в Прикарпатском военном округе, с февраля 1947 года — заместитель начальника отдела инженерного управления Приморского военного округа. В сентябре 1948 года назначен старшим офицером отдела, а с января 1949 года начальником отдела управления штаба Главнокомандующего войсками Дальнего Востока. С мая 1953 года назначен начальником оперативного отдела, а с ноября 1955 года начальником оперативного управления, заместителем начальника штаба Дальневосточного военного округа.В 1957 году Огаркову было присвоено звание генерал-майора, он был направлен на учёбу в Военную академию Генерального штаба. После окончания Академии в 1959 был назначен командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Группе советских войск в Германии.В декабре 1961 года был назначен начальником штаба Белорусского военного округа. В 1965—1968 годах — командующий войсками Приволжского военного округа.В 1968 — 1974 годах — 1-й заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.С марта 1974 года по январь 1977 года — заместитель министра обороны СССР, председатель Гостехкомиссии СССР.8 января 1977 года генерал армии Н. В. Огарков назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР — первым заместителем министра обороны СССР. 14 января 1977 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.Бывший главным военным советником Вооружённых сил Афганистана накануне Афганской войны генерал-лейтенант Л. Н. Горелов, выступивший против ввода войск, вспоминал, что «Огарков всё время мне внушал, что порядка в Афганистане бомбами и снарядами мы не наведём. Решать этот вопрос надо только политическими методами».За годы руководства советским Генштабом Огарков подготовил и провел несколько самых крупных в истории отечественных Вооруженных Сил оперативно-стратегических учений и маневров на всех основных стратегических направлениях и с применением всех видов Вооруженных Сил, военно-научных и военно-промышленных органов. Крупнейшим из них стало оперативно-стратегическое учение под кодовым названием «Запад-81», проведенное в сентябре 1981 году. По своим масштабам оно сравнимо лишь с крупными операциями времен Великой Отечественной войны. На нем впервые были опробованы автоматизированная система управления и некоторые виды высокоточного оружия.Огарков уделял серьёзное внимание развитию теории управления стратегическими ядерными силами и противоракетной обороне, фактически создал в Генштабе центр оперативно-стратегических исследований.В 1983 году Огарков выступил по телевидению с отчётом о сбитом южнокорейском самолёте «Боинг».В 1984 году назначен Главнокомандующим войсками Западного направления. В 1988—1992 годах служил генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Одновременно до августа 1991 года возглавлял Всесоюзный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 1992 году назначен советником при Министерстве обороны Российской Федерации
          dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/665900
          hi hi
          vovanpain
      2. Doliva63 Вчера, 19:43
        Ага, тогда появились разведывательно-ударные комплексы Игла и Фальцет, если склероз не врёт(что теперь называют ВТО). Десантно-штурмовые бригады и "сетецентрическая война. " В БУСВ появилась "очаговая оборона". В армиях появились БПЛА. Комплексы АСУ Атака и прочие. Жаль, не успел довести дело до конца. А ведь это 70 - 80-е. А потом пришёл капитализм.
        Doliva63
  4. dgonni Вчера, 18:54
    Может тупой вброс?
    dgonni
    1. Chertt Вчера, 19:03
      Цитата: dgonni
      Может тупой вброс?

      В чем тупость ?. Пока здесь только "чудаковатый" комент
      Chertt
      1. svp67 Вчера, 19:10
        Цитата: dgonni
        Может тупой вброс?

        Цитата: Chertt
        Пока здесь только "чудаковатый" комент

        Хорошо, Вы имеете ОГРОМНОЕ ЗДАНИЕ, где очень много различных помещений, можно их конечно пронумеровать, даже не сомневаюсь, что у каждого из них есть свой номер, но так оно интересней. Дана команда собраться там то там то и все четко понимают к кому они сейчас идут "на посиделки"... "к Суворову" , "к Жукову", "к Ушакову". Своим все ясно, а чужим и знать не надо, что есть что.
        svp67
  5. Mavrikiy Вчера, 19:02
    Сегодня заседание коллегии министерства обороны проходит в зале управления имени генералиссимуса Суворова. Другие залы получили имена адмирала Ушакова, генерал-фельдмаршала Кутузова, Маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова

    ""Я всех великих полководцев знаю. Суворов, Кутузов...а этот как Македонский (Огарков)? Нет, не знаю."(Чапаев)
    Вероятно у нас рядом с Кутузовым больше поставить некого. Оскудела русская земля (замы поперли)
    Mavrikiy
    1. Chertt Вчера, 19:17
      Цитата: Mavrikiy
      ""Я всех великих полководцев знаю. Суворов, Кутузов...а этот как Македонский (Огарков)? Нет, не знаю."(Чапаев)
      Вероятно у нас рядом с Кутузовым больше поставить некого. Оскудела русская земля (замы поперли)

      Что то вас сегодня несет. Вроде не вечер пятницы. То что вы, что то не знаете - минус вашему образованию, а не заслугам выдающегося человека
      Chertt
      1. Mavrikiy Вчера, 20:01
        Цитата: Chertt
        Цитата: Mavrikiy
        ""Я всех великих полководцев знаю. Суворов, Кутузов...а этот как Македонский (Огарков)? Нет, не знаю."(Чапаев)
        Вероятно у нас рядом с Кутузовым больше поставить некого. Оскудела русская земля (замы поперли)

        Что то вас сегодня несет. Вроде не вечер пятницы. То что вы, что то не знаете - минус вашему образованию, а не заслугам выдающегося человека

        "Ну по Сеньке и шапка". Вам не жмет? Может уши?
        "И никакой вы не великий. Да-с! А всего то на всего Выдаюсчийся!" (Убить дракона)
        Бредить не нужно.
        С Кутузовым, Суворовым, Рокоссовским будем ставить Замов?
        А ведь "Были люди в наше время!"(это не про вас)
        Невский, Донской, Потемкин, да Багритиона с Ермоловым взять...
        Не нужно , молодой, Центр Обороны страны с управлением по перевооружению путать.
        Огарков, какой бы не был заслуженный, но не военно начальник.
        Его именем назови институт управление, академию наконец. (Ну выпей, если он тебе дядька)
        Mavrikiy
        1. Chertt Вчера, 20:14
          Ладно, не горячитесь. Военачальник это такое неоднозначное понятие. Вот, даже про ГК Жукова сколько споров до сих пор идет. Хотя вот Потемкина конечно надо увековечить, как ни как Крым и всю Новороссию в состав Империи включил
          Chertt
        2. hiller Вчера, 22:59
          Первый заместитель министра Обороны СССР - Начальник Генерального Штаба ВС СССР - не военноначальник ???? " Македонсков? Хто такой -почему не знаю"
          hiller
  6. Под куполом Вчера, 19:11
    Это штаб управления? Интересно было бы там побывать.
    Под куполом
    1. КВУ-НСвД Вчера, 19:41
      Интересно было бы там побывать.
      Многие хотели бы , да дано далеко не всем . laughing
      КВУ-НСвД
    2. Mavrikiy Вчера, 20:03
      Цитата: Под куполом
      Это штаб управления? Интересно было бы там побывать.

      Конечно интересно. У вас такого не увидишь.
      Mavrikiy
    3. hiller Вчера, 23:05
      Это "ноухау" Шойгу . Центр ( не штаб) повседневного управления Вооружёнными Силами и страной. Реструктуризация Центрального Командного Пункта ГШ ВС РФ
      hiller
  7. Геркулесыч Вчера, 19:12
    Только бы там фамилия табуреткина (не к ночи помянул ) не появилась !
    Геркулесыч
    1. Гардамир Вчера, 19:29
      не появилась !
      Ну почему-же. Как-никак герой России. Уничтожил коррупцию в армии, тем, что переключил все финансовые потоки на себя.
      Гардамир
    2. sxfRipper Вчера, 19:57
      Склад б/ушной мебели там наверное есть laughing
      sxfRipper
    3. Mavrikiy Вчера, 20:03
      Цитата: Геркулесыч
      Только бы там фамилия табуреткина (не к ночи помянул ) не появилась !

      Дай срок. Жисть она длинная.
      Mavrikiy
  8. rruvim Вчера, 19:17
    Ну ведь все разумные люди. Но ведь бывают иногда разумные люди! Но ведь все залы НЦУ - шоу самого низкого "потреба". Руководят любой национальной обороной в защищённых командных центрах, и вовсе не обязательно огромные экраны по "радиусу". Понятна "любовь" Сердюкова к разной мебели, но практической цели НЦУ не несёт. Ещё эти папортники в кадках, иногда цветы в вазах... Но что за бред? Сидят военные, опытные люди и чувствуют себя, как в гербарии. За не имением информации им показывают "Новости" РТР и НТВ на этих "огромных" экранах.
    Кроме, как глупого, безполезного позёрства этот Центр по другому не назовёшь. Даже девушки-операторы в наушниках, отмечающие "цели" на подсвеченном в полумраке планшете ПВО-дивизии, выглядели очаровательней с одной стороны и с другой стороны подталкивали вести записи и контроль с вверенными станциями. А тут такой "гламур"...
    rruvim
    1. Лена Петрова Вчера, 19:57
      Всё по этому центру уже давно освещалось. Не нужно придумывать от себя:http://eurasian-defence.ru/?q=node/32048
      Лена Петрова
      1. rruvim Вчера, 20:04
        Да я читал всё это. В Военно-промышленном курьере была объёмная статья и не одна. В НВО также. Не считая бесчисленных комментариев и обзоров в интернет-пространстве. Но "спецы" с сомнением относятся к этому проекту. С сомнением - "мягко сказано".
        rruvim
        1. Лена Петрова Вчера, 20:23
          Ностальгия некоторых спецов по радиостанции Р-135 понятна, но время не стоит на месте.
          Лена Петрова
          1. rruvim Вчера, 21:17
            Да "время не стоит на месте", но хотя-бы оно перед папоротником не стоит...
            rruvim
    2. hiller Вчера, 23:11
      "Не суди, да не судим будешь". сердюков и близко не стоял у создания НЦУО
      hiller
      1. rruvim Вчера, 23:16
        Я и не писал, что он "стоял" у создания. Я писал о мебели... Может всё-таки не к Сердюкову "В" а к Васильевой.
        rruvim
  9. Doliva63 Вчера, 19:27
    Зал имени генералиссимуса Сталина по какому адресу будет?
    Doliva63
  10. Гардамир Вчера, 19:27
    Залов много






    Гардамир
    1. rruvim Вчера, 19:56
      А напротив Шойгу центральный "мыслящий папоротник". Наконец-то МО достигло технологий общения с флорой высших растений "палеозойской эры". На фото "Высший папоротник" фунт-офицер Л`Эмадзол отдаёт честь представителям ВС РФ и лично Министру обороны РФ Шойгу С.К. drinks
      rruvim
      1. hiller Вчера, 23:16
        ёрничать можно сколько угодно, а дежурные смены несут службу и флора им не мешает
        hiller
        1. rruvim Вчера, 23:25
          Я не ёрничаю, просто знаю, что многие в ЦУПе в Королёве, чувствовали себя в Большом Зале неуютно, но это было необходимо, что-бы все вместе решали одну задачу - одним космическим аппаратом с людьми. Всё управление спутниками происходило в разных пунктах и в разных местах. Кстати "флоры" там не было и нет вообще. Здесь Пиар доходит до "безумства", не могут люди руководить национальной обороной из этого Зала с экранами, как в Центральных кинотеатрах. Понимаю, что "руководят" из КПЦ, но нам их не покажут.
          rruvim
        2. hiller Вчера, 23:29
          ёрничать можно сколько угодно, а дежурные смены несут службу и растительный мир (флора) им только в помощь drinks
          hiller
          1. hiller Вчера, 23:40
            ну не знаю ...уместно ли в зале боевого управления говорить про уют... функционально и оперативно -да. В комнатах отдыха - да. Про флору...ну это к управлению тылом.
            hiller
  11. KVashentcev Вчера, 19:36
    Не важно, как называется, главное, чтобы работали они как следует. Не надо увлекаться внешней стороной дела, работаем над содержанием!
    KVashentcev
    1. Гардамир Вчера, 20:08
      Не надо увлекаться внешней стороной дела, работаем над содержанием!
      Верно! Это правило должно быть для всей страны.
      Гардамир
    2. Doliva63 Вчера, 20:08
      Как они работают, узнаем по итогам следующей войны, которой 100% не будет. А денег клан Кужегетыча на этом заработал боьше, чем в МЧС, наверное.
      Doliva63
  12. Игорь В Вчера, 19:46
    Странно что про маршала Василевского Александра Михайловича не вспомнили. А ведь его заслуги и в ГШ и в МО (МВС) велики!
    Игорь В
    1. Doliva63 Вчера, 20:21
      Шойгу никогда и нигде Историю военного искусства не изучал, что ему Василевский?
      Doliva63
  13. zenion Вчера, 20:18
    А для второго генералиссимуса залы не нашлось.
    zenion
    1. Геркулесыч Вчера, 20:57
      Назовите мне первого генераллисимуса израиля , а то я запамятствовал belay !
      Геркулесыч
      1. rruvim Вчера, 21:19
        Это все знают! Голда Меир... bully
        rruvim
    2. НасРать Вчера, 21:00
      Вторым генералиссимусом был ближайший сподвижник Петра I, князь Александр Данилович Меншиков. - Вы его имелли в виду?
      Первым то был боярин Алексей Семенович Шеин...
      далее - герцог Антон Ульрих Брауншвейгский, Александр Васильевич Суворов, Иосиф Виссарионович Сталин.

      Российская история - это Вам не история Израиля..
      НасРать
  14. rruvim Вчера, 22:05
    Уже родившейся в бескрайних просторах информ-потоках не анекдот а так "весёлый вымысел" :
    Заводят в НЦУ военных атташе "союзных" стран:
    Гид: "Это зал генераллиссиумуса Суворова. Видите сколько больших экранов, это значит "воюй не числом, а умением"!" Идут дальше.."Это зал генерал-фельдмаршала Кутузова, здесь темно и маленькие экраны, т.к. значение
    этого зала в словах Самого:"«Мы Наполеона не победим. Мы его обманем». Заходят в зал маршала Жукова, здесь Генштабисты лазают по электронным планшетам, намечают "цели". То-же происходит в залах Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова. Никто из военных атташе вопросы не задаёт и так всё-понятно, коллеги заняты Штабной работой. Заходят в последний зал: темно, никого нет, где то вдали мерцают крохотные зелёные экраны. В центре висит одинокая икона Святого, горят свечи.
    Военные атташе: "А это что за зал? Это и есть Центр управления обороной?"
    Гид: "Тише. Здесь моряки и подводники."
    Вдруг один из бойких представителей вьетнамской делегации заметил невзрачную шахту лифта и воскликнул "А тям что?"
    rruvim
    1. hiller Вчера, 23:19
      где смеяться?
      hiller
      1. hiller Вчера, 23:22
        для атташе "союзных стран" - наверняка административный зал и только...
        hiller
        1. rruvim Вчера, 23:45
          Это просто "шютка"... Сам НЦУО, где-то там, куда ведёт лифт (может потом и линия "подземки"). А заметил товарищ из СРВ - они большие специалисты по подземным ходам... Во всяком случае я так понял юмор пришедшего мне письма.
          rruvim
  15. garpastum75 Сегодня, 02:22
    За Сталина,Сердюкова и коридоры Сусанина спасибо!Поржал.А в целом-ничего плохого не увидел.Ну а тому кто скажет,"дайте теперь имя каждому танку",дал бы по роже!Ровно столько раз-сколько этих танков у нас есть.
    garpastum75
  16. кедр Сегодня, 03:48
    Цитата: Гардамир
    не появилась !
    Ну почему-же. Как-никак герой России. Уничтожил коррупцию в армии, тем, что переключил все финансовые потоки на себя.


    Героя России Сердюкову дали вместе с начальником генерального Штаба Макаровым.
    Так что не так всё просто, как некоторые тут думают...
    кедр
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