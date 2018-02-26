Фонд госимущества Украины распродаёт энергетические госактивы за бесценок

После заявлений представителей МВФ и Еврокомиссии о том, что Украина для получения очередных кредитных траншей должна приватизировать государственные компании, Киев решил с удвоенным энтузиазмом взяться за дело. Так, Фонд госимущества Украины озвучивает планы по продаже в частные руки компаний, занимающихся региональными поставками электроэнергии.В марте планируется очередная попытка по продаже на фондовой бирже 25% акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго». Энергосистема Сумской области остаётся связанной и с энергосистемами РФ.Продажа, в принципе, могла бы не привлечь к себе особого внимания в связи с тем, что реализация тех или иных объёмов акционерных пакетов региональных энергокомпаний – обычная практика, однако имеется одно но. Дело в том, что это очередная компания, которую собираются продать существенно дешевле её первоначально цены. Другими словами, многие госкомпании и их дочерние структуры на Украине распродаются на весьма своеобразном аукционе, где торги идут лишь в сторону сбивания цены.Фонд госимущества выставит четверть акционерного пакета компании по цене в 3,6 раза ниже первоначальной стоимости (около 106 млн грн). Аргументация, как и в целом ряде похожих случаев следующая: заявок по начальной цене до сих пор не поступало. Ситуация во многом напоминает российскую приватизацию 90-х.Примечательно, что 10% акций энергопоставляющей компании давно принадлежат оффшорным структурам, зарегистрированным на Кипре: Bikontia Enterprises, Larva Investments и UA Energy Distribution Holding. Ранее оффшорные фирмы за бесценок успели приобрести акции многих генерирующих и топливных компаний Украины. При этом выясняется, что за кипрскими оффшорами стоят те лица, которые находятся в верховной власти страны, включая олигарх-президента Петра Порошенко.