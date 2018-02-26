04:35 27 февраля

Фонд госимущества Украины распродаёт энергетические госактивы за бесценок

После заявлений представителей МВФ и Еврокомиссии о том, что Украина для получения очередных кредитных траншей должна приватизировать государственные компании, Киев решил с удвоенным энтузиазмом взяться за дело. Так, Фонд госимущества Украины озвучивает планы по продаже в частные руки компаний, занимающихся региональными поставками электроэнергии.

Фонд госимущества Украины распродаёт энергетические госактивы за бесценок


В марте планируется очередная попытка по продаже на фондовой бирже 25% акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго». Энергосистема Сумской области остаётся связанной и с энергосистемами РФ.


Продажа, в принципе, могла бы не привлечь к себе особого внимания в связи с тем, что реализация тех или иных объёмов акционерных пакетов региональных энергокомпаний – обычная практика, однако имеется одно но. Дело в том, что это очередная компания, которую собираются продать существенно дешевле её первоначально цены. Другими словами, многие госкомпании и их дочерние структуры на Украине распродаются на весьма своеобразном аукционе, где торги идут лишь в сторону сбивания цены.

Фонд госимущества выставит четверть акционерного пакета компании по цене в 3,6 раза ниже первоначальной стоимости (около 106 млн грн). Аргументация, как и в целом ряде похожих случаев следующая: заявок по начальной цене до сих пор не поступало. Ситуация во многом напоминает российскую приватизацию 90-х.

Примечательно, что 10% акций энергопоставляющей компании давно принадлежат оффшорным структурам, зарегистрированным на Кипре: Bikontia Enterprises, Larva Investments и UA Energy Distribution Holding. Ранее оффшорные фирмы за бесценок успели приобрести акции многих генерирующих и топливных компаний Украины. При этом выясняется, что за кипрскими оффшорами стоят те лица, которые находятся в верховной власти страны, включая олигарх-президента Петра Порошенко.

Использованы фотографии: Сумыоблэнерго
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Комментарии 46

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  1. Дормидонт Вчера, 19:39
    Кизяководороды - основа энергетической нэзалэжности окраины. Кизяк - и свет, и тепло, а при нужде ещё и пища
    Дормидонт
    1. Черный_Ватник Вчера, 19:45
      Кизяки наше все! А вы шо хотели? Нано-паровозы чем-то топить надо.

      Черный_Ватник
      1. Чёрный Вчера, 20:12
        Чтоб улучшить своё финансовое положение, алкаш должен вынести всё из дома и сдать в ломбард. laughing
        Чёрный
      2. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:09
        У нас компания Мечел тоже хотела привлечь паровозы для перевозки угля, но там что-то не срослось...
        Ratmir_Ryazan
    2. vovanpain Вчера, 19:53
      Аргументация, как и в целом ряде похожих случаев следующая: заявок по начальной цене до сих пор не поступало. Ситуация во многом напоминает российскую приватизацию 90-х.

      Надо бы помочь соседям,отправить им специалиста по приватизации yes Есть у нас такой-А.Б.Чубайс. yes
      vovanpain
      1. Гигант мысли Вчера, 20:02
        Скоро на Украине ничего не останется , принадлежащего украинскому государству. Зато Порошенко и компания будут с полными набитыми карманами бабла.
        Гигант мысли
      2. Чёрный Вчера, 20:07
        Все норм. Государство заливается кредитами, которые разворовываются частными лицами. Кредиты возвращаются из кармана населения. Ну а в благодарность частные лица продают заинтересованным людям родину по невысокой цене. Все довольны, laughing
        Чёрный
        1. Ныробский Вчера, 23:32
          Цитата: Чёрный
          Все норм. Государство заливается кредитами, которые разворовываются частными лицами. Кредиты возвращаются из кармана населения. Ну а в благодарность частные лица продают заинтересованным людям родину по невысокой цене. Все довольны, laughing
          Все довольны, кроме населения, которое в складчину привело к власти прихватизаторов. Поделом...
          Ныробский
          1. просто экспл Сегодня, 01:20
            население тоже довольно , вон как пищит про ватников и какие они цеевропейцы .
            просто экспл
      3. 210окв Вчера, 21:08
        Этот "специалист" похоже уже давно в деле.В деле грабежа в том числе и на вна...
        Цитата: vovanpain
        Аргументация, как и в целом ряде похожих случаев следующая: заявок по начальной цене до сих пор не поступало. Ситуация во многом напоминает российскую приватизацию 90-х.

        Надо бы помочь соседям,отправить им специалиста по приватизации yes Есть у нас такой-А.Б.Чубайс. yes
        210окв
        1. vovanpain Вчера, 21:14
          Цитата: 210окв
          Этот "специалист" похоже уже давно в деле.В деле грабежа в том числе и на вна...

          Дима вот и забирали бы его себе,он бы ваучерами бы их всех укропов обеспечил. hi drinks
          vovanpain
      4. Аскет Вчера, 22:58
        Цитата: vovanpain
        Есть у нас такой-А.Б.Чубайс.

        не тот уровень.для Чубайса слишком мелко и не интересно. пусть эту помойку хоть ВСЮ продают,- самостийники убедительно доказали, что не способны обладать государством.ИМХОВсё равно обратно ничего не вернешь.
        Аскет
      5. амурец Вчера, 23:44
        Цитата: vovanpain
        Надо бы помочь соседям,отправить им специалиста по приватизации yes Есть у нас такой-А.Б.Чубайс. yes

        Желательно пожизненно и без права переписки.
        амурец
      6. Николай Грек Сегодня, 03:25
        Цитата: vovanpain
        Аргументация, как и в целом ряде похожих случаев следующая: заявок по начальной цене до сих пор не поступало. Ситуация во многом напоминает российскую приватизацию 90-х.

        Надо бы помочь соседям,отправить им специалиста по приватизации yes Есть у нас такой-А.Б.Чубайс. yes

        ваще бред вся эта приватизация у кого бы то ни было - хоть в хохляндии, хоть в России, хоть у циФФИлизованных!!! what what what смысл отдавать государтсву то, что необходимо и за что из частных рук потом придется платить намного дороже!!!! recourse request request wassat wassat wassat
        Николай Грек
    3. orm Вчера, 22:37
      да, без кизяка настоящему шумеру ни туды и не сюды.... lol
      orm
  2. pjastolov Вчера, 19:39
    При этом выясняется, что за кипрскими оффшорами стоят те лица, которые находятся в верховной власти страны, включая олигарх-президента Петра Порошенко.
    и что тут удивительного? плацдарм для сваливания уже практически готов, а украинцы и будут продолжать их содержать даже после ухода
    pjastolov
  3. svp67 Вчера, 19:44
    многие госкомпании и их дочерние структуры на Украине распродаются на весьма своеобразном аукционе, где торги идут лишь в сторону сбивания цены.
    А как еще ТОЧНО все распродать...себе любимым.
    svp67
    1. Чёрный Вчера, 20:09
      Конечно, продавать всё надо пока страна на дне, европейцы плохого не посоветуют, при Януковиче было всё в 3 раза дороже, а сейчас надо продавать, пока дёшево, лучше сразу всю страну оптом европейсам. И про землю не забудьте!... впрочем европейцы вам не дадут забыть wassat
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 04:01
        Цитата: Чёрный
        И про землю не забудьте!... впрочем европейцы вам не дадут забыть

        Там уже идет грызня и отстрел...
        svp67
  4. Egorovich Вчера, 19:45
    Ну вот, со 100%ой уверенностью можно констатировать, что укропия превращается в страну своей мечты - Новую "Шумерию".
    Egorovich
  5. ВЕРЕСК Вчера, 19:51
    Народ!А ничё.что там атомных электростанций дофига и выше? А реакторы не только ВВЭР,но и РБМК.Есть спецы по технике?Там блоки рядом.Хотя-это проблемы гейропы.Штаты-молодцы.Хороший план.Кто-то ещё что-то?
    ВЕРЕСК
    1. рюрикович Вчера, 20:00
      Цитата: ВЕРЕСК
      Есть спецы по технике?

      Спецы пока есть. Но если такими темпами будет идти национализация(особенно в языковой сфере),то непереводимые с русского на украинский технические термины приведут к
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Хотя-это проблемы гейропы

      Главное, что бы в тот момент ветер дул восточный winked
      рюрикович
      1. Николай Грек Сегодня, 03:31
        Цитата: рюрикович
        Главное, что бы в тот момент ветер дул восточный

        во-во....самый главный нюанс!!! wassat wassat wassat а для полного счастья было бы хорошо, чтобы оросило как европу, так и америкоссию!!! feel laughing laughing laughing
        Николай Грек
  6. Симон Вчера, 19:51
    Похоже, приходит конец, этой воровской хунты. Вот они и хотят быстрей распродать все, деньги себе и свалить за кородон, а потом, хоть "трава не расти" и наплевать на народ, и государство! recourse wink
    Симон
  7. Троль Вчера, 19:59
    А трубопроводы еще не продали? В ближайшее время начнут. На металлолом...
    Троль
  8. Vita VKO Вчера, 20:18
    Распродажа гос.собственности за бесценок, это хороший знак. Значит по мнению американских фондов и украинских олигархов экономика Украины достигла дна, а политика крайней степени деградации. теперь как только все скупят и разворуют ситуация сразу стабилизируется.
    Vita VKO
  9. Под куполом Вчера, 20:27
    Самолет, в котором перевозили кокаин из Аргентины, оказался лайнером отряда «Россия»
    На самолете, в который грузили чемоданы с кокаином в Аргентине, оказался тот же бортовой номер, что и на лайнере Ил-96, который входит в специальный летный отряд «Россия», который обслуживает первых лиц РФ.

    https://republic.ru/posts/89731
    Под куполом
    1. Vita VKO Вчера, 20:41
      Цитата: Под куполом
      Самолет, в котором перевозили кокаин из Аргентины, оказался лайнером отряда «Россия»
      На самолете, в который грузили чемоданы с кокаином в Аргентине, оказался тот же бортовой номер, что и на лайнере Ил-96, который входит в специальный летный отряд «Россия», который обслуживает первых лиц РФ.
      https://republic.ru/posts/89731

      Ух ты! belay
      А за штурвалом этого самолета был сам Путин!
      Это такая хитрая комбинация была, контрабанда аргентинской муки под видом кокаина! lol
      Vita VKO
      1. vovanpain Вчера, 20:50
        Цитата: Под куполом
        Самолет, в котором перевозили кокаин из Аргентины, оказался лайнером отряда «Россия»

        Рабинович,ты точно под куполом bully
        Спецслужбы России и Аргентины провели крупную операцию совместную спецоперацию по пресечению поставок наркотиков, сообщил источник агентства ТАСС в МИД РФ. Между тем СМИ раскрывают интересные детали операции: оказывается, преступники планировали переправить в Европу и в РФ 389 кг кокаина посредством дипломатической почты.Между тем, издание El Clarin пишет, что в российскую дипмисссию пришли не настоящие наркотики, а мука. Все благодаря бдительности российских дипломатов, которые еще несколько лет назад заподозрили неладное: посол РФ в декабре 2016 года рассказал правоохранителям, что нашел наркотики в помещении школы при посольстве.Тогда и началось расследование. Спецслужбы России и Аргентины провернули операцию с прослушкой телефонных разговоров всех причастных к попытке переправить партию кокаина. В чемоданы поместили gps-трекеры, содержимое заменили.СМИ уже назвало имена нескольких задержанных — это Иван Близнюк из управления полиции Буэнос-Айреса, нередко бывавший в России по делам образовательных программ для силовиков, работавший с ним Александр Чикало. Упоминается бухгалтер Али Абыянов, работавший в посольстве. Некто «мистер К» находится в бегах. Известно ,что преступники рассматривали несколько вариантов отправки чемоданов с наркотиком, дипломатической почтой, частным самолетом, при поездке в РФ аргентинских полицейских.www.mk.ru/incident/2018/02/22/chemoda
        ny-s-kokainom-v-rossiyskom-posolstve-v-argentine-
        specsluzhby-razoblachili-skhemu.html

        Инфу Рабинович надо полностью проверять,иначе в лужу сядешь.wink
        vovanpain
        1. Dym71 Вчера, 21:20
          Цитата: vovanpain
          Инфу Рабинович надо полностью проверять,иначе в лужу сядешь.

          Не давите особо, дайте поржать, "Раби" лаконичен, как никогда! fellow
          Dym71
      2. Аскет Вчера, 23:07
        Цитата: Vita VKO
        Это такая хитрая комбинация была, контрабанда аргентинской муки под видом кокаина!

        Это не кокаин.а новый неизвестный допинг при добавлении данной муки в традиционный российский гороховый суп.получается вещество под названием "пердоний ", как показали исследования, это вещество оказывает 2 действия:помогает Российским лыжникам , хоккеистам, конькобежцам, в нужный момент ускоряться "включать турбонаддув" . А что характерно, побочные эффекты от приёма препарата , действуют на соперника идущего сзади: встречный газовый поток замедляет скорость, появляется резь в глазах и резкий неприятный запах в носу, что дезориентирует спортсменов.
        Аскет
    2. Геркулесыч Вчера, 20:54
      Рабинович, у тебя под куполом страховка хоть натянута, а то кому-то на голову упадешь -хороший человек почем зря постродает!
      Геркулесыч
      1. Аскет Вчера, 23:13
        Цитата: Геркулесыч
        под куполом страховка хоть натянута

        Там.что ни купол.то железный.тем более с чугунной башкой. да под ЖК им ничего не страшно bully Да.мельчают БИ.мозгов всё меньше.зато хуцпа льётся через край.
        Аскет
    3. Piramidon Вчера, 23:04
      Изя, ну как же без твоих оффтопов. Свои пять шекелей под любым соусом вставишь. Сидел бы уж под своим колпаком и не встревал не по теме.
      Piramidon
  10. Урантиец Вчера, 20:29
    Да и черт с этой кастрюлеголовой недостраной..., пусть они в придачу еще всех хохлов в рабство продадут в Гейропу и азиатам...
    Урантиец
  11. лысова Вчера, 20:43
    Как напоминает распродажу наших предприятий, за копейки - конкретный грабёж, в частности энергетику Урала.
    лысова
  12. Геркулесыч Вчера, 20:51
    Продайте сразу всю укроину, по остаточной стоимости! Чего мелочиться! Цену установите сразу -за бесценок, задорма! Авось кто купит!
    Геркулесыч
    1. Балу Вчера, 21:29
      Цитата: Геркулесыч
      Продайте сразу всю укроину, по остаточной стоимости! Чего мелочиться! Цену установите сразу -за бесценок, задорма! Авось кто купит!

      Прежде чем восстанавливать руину контингент психдиспансера необходимо поместить на место постоянной дислокации. Всех до одного американцев, включая посла, чемодан-аэропорт-америка.
      Да и остальным иноземцам делать нечего. Вы в это верите? Вот и я нет, остается наблюдать за разложением. Чемпомочь украинцам? А ни чем, они сами выбрали свою судьбу. Все по стандартному сценарию: Тимошенко-единые энергосистемы украины- и поперло. Сукашвили-единые энергетические системы Грузии, затем юрисконсульт американской энергетической компании, которая все себе забрала себе и вот революция роз, Чубайс и два десятка црулей-консультантов по приватизации-затем РАО ЕЭС, дальше вы знаете.
      Сейчас мы видим как энергетика Украины уйдет в частные руки и готов поспорить n количество раз будет перепродаваться. Всего хорошего украинцам, хорошего настроения и держитесь там, главное здоровье, ну вы меня поняли
      Балу
  13. Геркулесыч Вчера, 20:59
    Совсем как в песне "все спускались за границу, за бесценок, задорма " , совсем как я и написал! hi
    Геркулесыч
  14. demo Вчера, 21:14
    Как было однажды сказано, «на свете все кончается, ведь есть всему конец; кончается пирожное, ситро и леденец».

    Скоро все это закончится.
    demo
  15. APASUS Вчера, 21:41
    Народ до покупки распределительных сетей не доберется ,не до жиру сейчас .Покупка скорее всего заинтересует иностранцев занимающихся рискованными вложениями ,но это потом с троицей окупиться,из карманов рядовых украинцев. Распределительные сети ,в прочем как и вся промышленность не модернизировалась все годы независимости и находиться в плачевном состоянии.
    Помню как видел в Херсонской области висящие пол столба с изоляторами ,а вторая половина просто разрушилась.
    APASUS
    1. poquello Вчера, 22:11
      Цитата: APASUS
      Народ до покупки распределительных сетей не доберется ,не до жиру сейчас .Покупка скорее всего заинтересует иностранцев занимающихся рискованными вложениями ,но это потом с троицей окупиться,из карманов рядовых украинцев. Распределительные сети ,в прочем как и вся промышленность не модернизировалась все годы независимости и находиться в плачевном состоянии.
      Помню как видел в Херсонской области висящие пол столба с изоляторами ,а вторая половина просто разрушилась.

      да будет та же фигня что и с трубопроводом, только не в обход а на территории, национализировать - вой подымется, а рядом пустить -нормальненько, и будут нововладельцы старый алюминий жевать и грызть опоры
      poquello
  16. orm Вчера, 22:40
    Цитата: vovanpain
    специалиста по приватизации

    дочь главного реформатора 90-х Машенька Гайдар уже обосновалась lol говорят уже помощник президента Шумерии, так что глв приватизатор я думаю тоже скоро поедет туда делится опытом.... wassat
    orm
  17. Кент0001 Сегодня, 00:37
    Все как у нас в 90-е. И кто-то на этом обогатится. Но хохлы этого не заметят, ну как и мы в свое время.

    П.с. немного не в тему, но меня в "Одноклассниках" из группы друзей Путина исключили за то, что я написал о наших резервах, хранящихся в казначейских обязательствах США. Так вот мне написали что я все вру и это сам придумал, и потом исключили из группы с формулировкой "Здесь вам больше не рады". Это как? Мне просто интересно там модераторы люди или боты? Как-то так.
    Кент0001
  18. LeonidL Сегодня, 03:19
    Налетай, братва, подешевело ... Грядет конец лавочке - распродажа всего и вся ...
    LeonidL
  19. tolmachiev51 Сегодня, 04:32
    Все по Чубайсу !!! и тут засветился .
    tolmachiev51
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