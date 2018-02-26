Артиллерия России показала свои невероятные способности
Во время ежегодных осенних учений "Запад-2017", в которых принимали участие военные из России и Республики Беларусь, особая роль была отведена "богу войны" - артиллерии. Артиллеристы Западного военного округа совершили марш-бросок до полигона Лужский. На марше было отработано противодействие диверсионным группам предполагаемого противника.
Всего на полигон под Лугой было переброшено около трех тысяч единиц различной артиллерии, начиная от 80-мм минометов, и заканчивая реактивными системами залпового огня "Смерч", оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" и 240-мм самоходными минометами "Тюльпан".
"Артиллерийская" часть учений "Запад-2017" стала самой массовой за все время проведения этих маневров.
В целом же в учениях принимали разные рода войск Вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации.
Всего на полигон под Лугой было переброшено около трех тысяч единиц различной артиллерии, начиная от 80-мм минометов, и заканчивая реактивными системами залпового огня "Смерч", оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" и 240-мм самоходными минометами "Тюльпан".
"Артиллерийская" часть учений "Запад-2017" стала самой массовой за все время проведения этих маневров.
В целом же в учениях принимали разные рода войск Вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти