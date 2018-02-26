Артиллерия России показала свои невероятные способности

Во время ежегодных осенних учений "Запад-2017", в которых принимали участие военные из России и Республики Беларусь, особая роль была отведена "богу войны" - артиллерии. Артиллеристы Западного военного округа совершили марш-бросок до полигона Лужский. На марше было отработано противодействие диверсионным группам предполагаемого противника.Всего на полигон под Лугой было переброшено около трех тысяч единиц различной артиллерии, начиная от 80-мм минометов, и заканчивая реактивными системами залпового огня "Смерч", оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" и 240-мм самоходными минометами "Тюльпан"."Артиллерийская" часть учений "Запад-2017" стала самой массовой за все время проведения этих маневров.В целом же в учениях принимали разные рода войск Вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации.