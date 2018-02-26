04:35 27 февраля

Артиллерия России показала свои невероятные способности

Во время ежегодных осенних учений "Запад-2017", в которых принимали участие военные из России и Республики Беларусь, особая роль была отведена "богу войны" - артиллерии. Артиллеристы Западного военного округа совершили марш-бросок до полигона Лужский. На марше было отработано противодействие диверсионным группам предполагаемого противника.

Всего на полигон под Лугой было переброшено около трех тысяч единиц различной артиллерии, начиная от 80-мм минометов, и заканчивая реактивными системами залпового огня "Смерч", оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" и 240-мм самоходными минометами "Тюльпан".

"Артиллерийская" часть учений "Запад-2017" стала самой массовой за все время проведения этих маневров.


В целом же в учениях принимали разные рода войск Вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации.



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Комментарии 6

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  1. polpot Вчера, 20:36
    Бог войны не зря так назвали
    polpot
  2. Салют Вчера, 20:54
    очень впечатляет
    Салют
  3. sabakina Вчера, 21:10
    Сильно. Только непонятно, зачем ёлки попортили, весь лапник первыми выстрелами снесло.
    sabakina
  4. Родина Вчера, 21:47
    Очень интересно. Адреналин.
    Родина
  5. медведик Сегодня, 02:50
    Тут главное не привыкать. Иначе потом в тишине уснуть невозможно.
    медведик
  6. Vard Сегодня, 03:49
    Чем хороши пушки... Это тем что в принципе... Выстрелил и забыл... А там как бог пошлет...
    Vard
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