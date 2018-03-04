Самозарядная винтовка «Хаким» (Египет)



Общий вид винтовки "Хаким". Фото Wikimedia Commons



Дульный тормоз-компенсатор. Фото Smallarmsreview.com



Газовый регулятор. Фото Gunsmagazine.com



Затвор, вид справа. Фото Smallarmsreview.com



Вид слева. Фото Smallarmsreview.com



Передняя часть затвора, видны газовый "поршень" и чашечка. Фото Gunsmagazine.com



Прицел "традиционного" вида, сменивший исходное изделие. Фото Gunsmagazine.com



Первый шаг перезарядки: надвинуть кожух на затвор. Фото Smallarmsreview.com



Далее кожух и затвор нужно было сдвинуть назад. Фото Smallarmsreview.com



Внутренности ствольной коробки. Фото Smallarmsreview.com

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

http://smallarmsreview.com/

https://militaryfactory.com/

https://gunsmagazine.com/

https://forgottenweapons.com/

До начала пятидесятых годов прошлого века Египет не производил оружие самостоятельно. Видя имеющуюся ситуацию, руководство страны приняло принципиальное решение о строительстве новых предприятий, которым предстояло выпускать новые вооружения и военную технику. Не имея собственной конструкторской школы, Египет был вынужден обратиться за помощью к зарубежным странам и приобрести лицензию на производство нескольких образцов. Одним из первых видов вооружения, выпущенных египетской промышленностью по лицензии, стала самозарядная винтовка «Хаким».История проекта «Хаким» восходит к началу сороковых годов. Еще в 1941 году шведский оружейник Эрик Эклунд, работавший на предприятии AB C.J. Ljungmans Verkstäder в г. Мальмё, разработал новый вариант самозарядной винтовки под патрон 6,5х55 мм. Это оружие заинтересовало армию Швеции, и в 1942 году оно было принято на вооружение под обозначением Automatgevär m/42 или Ag m/42 Ljungman. Серийное производство новых винтовок было запущено на заводе Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. К концу десятилетия по заказу шведской и ряда зарубежных армий было произведено несколько десятков тысяч винтовок.В начале пятидесятых годов Э. Эклунд и его коллеги разработали проект Ag m/42B, предусматривавший модернизацию базовой винтовки путем замены некоторых деталей. Это позволяло избавиться от ряда имевшихся проблем и повысить эксплуатационные характеристики оружия. К середине пятидесятых все имевшиеся у Швеции винтовки были обновлены по новому проекту.Следует отметить, что все заказы на производство винтовок Ag m/42 были выполнены еще в сороковых годах, и потому в начале следующего десятилетия определенная часть оборудования и оснастки завода Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori простаивала без дела. Возможно, его бы вскоре утилизировали за ненадобностью, но тут появилась возможность избавиться от ненужной материальной части с максимальной выгодой.В начале пятидесятых годов египетское военное ведомство начало переговоры с предприятием «Карл Густав». Целью переговорного процесса было подписание ряда взаимовыгодных контрактов. Египет желал приобрести лицензию на производство некоторых образцов стрелкового оружия, получить необходимую документацию, а также купить часть оборудования и оснастки для производства. Такое предложение устроило шведскую сторону, и вскоре на Ближний Восток отправилась техническая документация по нескольким образцам стрелкового оружия, в том числе винтовке Ag m/42B.Получив необходимые документы, египетские специалисты приступили к подготовке серийного производства. При этом им понадобилось внести в исходный проект некоторые изменения. Винтовки Automatgevär m/42M, в целом, устраивали военных, но не в полной мере соответствовали имеющимся требованиям. В первую очередь, следовало переделать оружие под стандартный боеприпас египетской армии – патрон 7,92х57 мм «Маузер». Кроме того, были предложены некоторые другие доработки, затрагивавшие технологии производства, эксплуатационные характеристики и эргономику готового образца.Переработанная шведская винтовка была принята на вооружение египетской армии под названием «Хаким» – от арабского «Судья». Впрочем, речь могла идти и об использовании популярного арабского мужского имени. Любопытно, что подобная неоднозначность присутствовала и в названии карабина, позже созданного на базе этой винтовки. Его обозначение «Рашид» можно было воспринимать и как топоним, и как человеческое имя.Винтовка «Хаким» представляла собой самозарядное оружие традиционной компоновки с газовым двигателем, использующее магазинное боепитание. При этом в конструкции египетской винтовки, равно как и в случае с ее шведским прототипом, использовались некоторые оригинальные идеи. В частности, применялись нехарактерные для того времени конструкции газового двигателя и магазина.Переработанное египетскими инженерами оружие получило нарезной ствол калибром 7,92 мм длиной 622 мм (78,5 калибра). На стволе устанавливались дульный тормоз-компенсатор и блок монтажа мушки. В средней части ствола имелся блок для соединения с газовой трубкой, оснащенный регулятором.Все основные детали оружия собирались в единую систему при помощи ствольной коробки соответствующей конструкции. Коробка представляла собой агрегат небольшой высоты, вмещавший приемник магазина и ударно-спусковой механизм. При этом основные агрегаты автоматики фактически находились за пределами ствольной коробки. Так, затворная группа и ее кожух закреплялись подвижно на направляющих плоской верхней части коробки. Перед такими направляющими имелся крупный выступающий блок с креплениями для ствола и газовой трубки. Сзади предусматривалась еще одна выступающая опора, на которой крепился предохранитель.Э. Эклунд разработал автоматику на основе газового двигателя с прямой подачей пороховых газов к затворной раме. Применение отдельного газового поршня, имеющего связь с затворной группой, не предусматривалось. Газовая трубка закреплялась выше ствола и доходила до ствольной коробки. Задний конец газовой трубки закреплялся на переднем блоке ствольной коробки, и в него упирался передний торец затворной рамы, имевший небольшую выемку.Египетские инженеры доработали эту конструкцию в соответствии с ожидаемыми условиями эксплуатации. Так, теперь блок, соединявший трубку со стволом, оснащался газовым регулятором. Небольшая ручка управления последнего выводилась через отверстие деревянной накладки ствола и имела восемь положений. Первое перекрывало отвод газов, превращая винтовку в систему с ручной перезарядкой. Семь других определяли давление в газовой трубке. Винтовкам предстояло эксплуатироваться в местностях с большим количеством песка и пыли. Газовый регулятор позволял сократить негативное влияние загрязнителей на работу механизмов.Винтовки Ag m/42 и «Хаким» имели схожую конструкцию затвора и его подвижного кожуха. Затворная рама представляла собой металлический блок сложного многоугольного сечения, в котором присутствовал прямоугольный нижний и треугольный верхний элементы. Внутри рамы имелась крупная полость, предназначенная для установки ряда деталей. В верхней части рамы помещалась возвратная пружина с направляющим стержнем. Ниже поместили затвор. Запирание производилось за счет качания затвора в вертикальной плоскости. Передняя часть затвора оставалась на месте, тогда как задняя поднималась или опускалась, взаимодействуя с боевым упором ствольной коробки. Внутри затвора поместили ударник, состоявший из двух деталей. Передняя, имевшая боек, оснащалась собственной пружиной. Задний стержень выполнял функции толкателя, передающего импульс от курка.Позади затвора (при нейтральном положении механизмов) находился подвижный кожух. Своей формой он повторял обводы затворной рамы, однако отличался немного большими размерами. Спереди сверху на кожухе имелась направляющая для установки обойм с патронами. В шведском проекте кожух комплектовался рукояткой взведения традиционного вида. Египетские военные и инженеры заменили ее П-образной скобой, помещенной на правом борту. В задней части кожуха имелись средства для сцепления этого агрегата с затвором, находящимся в заднем положении. Они использовались в качестве своеобразного предохранителя.Под кожухом, внутри ствольной коробки, находился ударно-спусковой механизм куркового типа. Курок взводился при движении затворной рамы назад, вжимавшей его внутрь ствольной коробки. Выстрел осуществлялся традиционным спусковым крючком, прикрытым защитной скобой. В составе УСМ отсутствовал собственный предохранитель. Для предотвращения случайного выстрела использовалась иная система, связанная с затворной группой.Позади подвижного кожуха, на демонтируемой поднятой опоре ствольной коробки, имелся качающийся вправо и влево рычажок. Будучи повернутым вправо, рычажок позволял блокировать затворную раму в крайнем заднем положении, внутри кожуха. Перевод рычажка влево обеспечивал правильную работу механизмов, приводящую к перезарядке и выстрелу.Винтовка «Хаким» комплектовалась отъемным коробчатым магазином на 10 патронов с подпружиненным подавателем. Магазин помещался в окно ствольной коробки и фиксировался защелкой. Последняя отличалась достаточно сложной конструкцией и жесткостью. Такая защелка предотвращала случайное выпадение магазина. Интересной особенностью египетского проекта был тот факт, что магазин должен был сниматься только при обслуживании оружия. Снаряжать его предлагалось при помощи стандартных обойм через верхнее окно.Оружие сменило открытый прицел. В базовом проекте использовался подвижный вертикальный целик, подстраивавшийся по дальности при помощи бокового барабана. В египетском проекте использовался более привычный целик на качающемся пластинчатом основании. Прицел был рассчитан для стрельбы на дистанциях до 800 м. Мушка находилась над дульной частью ствола и была поднята при помощи сравнительно высокой опоры.«Хакимы» для египетской армии сохранили традиционную для винтовок фурнитуру. Использовалась длинная ложа с прикладом, имевшим пистолетный выступ. На большей части своей длины ствол прикрывался верхней накладкой. Фурнитура и механизмы винтовки соединялись при помощи винтов, штифтов и хомутов.Длина самозарядной винтовки «Хаким» составляла 1215 мм. Масса без патронов – 4,7 кг. С точки зрения основных боевых характеристик шведско-египетская винтовка почти не отличалась от других образцов под патрон 7,92х57 мм «Маузер».Проект Э. Эклунда предлагал оригинальный способ работы оружия, и винтовка для Египта в этом отношении не претерпела изменения. Для подготовки оружия к выстрелу следовало перевести подвижный кожух затвора вперед, используя боковую скобу-рукоятку. При этом происходило сжатие возвратной пружины с одновременной сцепкой кожуха и затворной рамы. Далее предлагалось переместить кожух с затвором назад, после чего открывалось верхнее окно приемника магазина. При помощи пары обойм можно было снарядить магазин. После этого при помощи заднего рычажка осуществлялось разблокирование механизмов, и затвор под действием возвратной пружины уходил вперед, досылая патрон в патронник. При крайнем переднем положении затвора его хвостовик опускался вниз и опирался на боевой упор.Нажатие на спусковой крючок приводило к повороту курка и выстрелу. Пороховые газы из ствола попадали в газовую трубку, доходили до переднего торца затворной рамы и толкали ее назад. При этом происходило отпирание затвора с последующим откатом рамы назад. Двигаясь назад, затвор выбрасывал пустую гильзу. После сжатия возвратной пружины затворная рама уходила вперед, выполняя досылание нового патрона. Винтовка была готова к новому выстрелу. Во время самостоятельной перезарядки оружия кожух затвора оставался в заднем положении.Оборудование для производства новых винтовок и документация по проекту Ag m/42B была передана новому египетскому заводу Maadi Factories. В кратчайшие сроки специалисты предприятия наладили необходимую аппаратуру и изготовили первую партию винтовок «Хаким». Изделия с успехом прошли испытания, что позволило приступить к полномасштабному серийному производству для перевооружения армии.Серийные «Хакимы» производились в больших количествах до конца шестидесятых годов. За это время завод «Маади» поставил египетской армии порядка 70 тыс. самозарядных винтовок. Это оружие поставлялось различным частям сухопутных войск, где заменяло винтовки с ручной перезарядкой. Новое самозарядное вооружение определенным образом повышало огневую мощь стрелковых подразделений.Самозарядные винтовки «Хаким» появились в сложное время, и потому им достаточно быстро пришлось отправиться на войну. Это оружие активно использовалось в ряде арабо-израильских войн. Насколько известно, винтовки шведской разработки показывали неоднозначные результаты. Они были гораздо лучше более старых винтовок с ручной перезарядкой, но заметно уступали современным образцам. Тем не менее, в имеющихся условиях египетским солдатам до определенного времени не приходилось рассчитывать на лучшее.К концу пятидесятых годов Египет наладил отношения с Советским Союзом, одним из результатов чего стало плотное сотрудничество в военно-технической сфере. Вскоре на вооружение египетской армии поступили советский промежуточный патрон 7,62х39 мм и некоторые образцы оружия под него. В частности, Египту продали некоторое количество самозарядных карабинов СКС. Египетские военные получили возможность изучить и сравнить свое оружие с зарубежными образцами. По результатам такого сравнения были сделаны определенные выводы.Командование решило, что армии тоже необходим самозарядный карабин под промежуточный патрон. Вместо закупки готового образца предлагалось создать собственное оружие с требуемыми характеристиками. Вскоре появился карабин «Рашид», основой для которого стала серийная винтовка «Хаким». В течение некоторого времени винтовка и карабин на ее базе производились и эксплуатировались параллельно. При этом образец под промежуточный патрон был менее многочисленным.Эксплуатация самозарядных винтовок «Хаким» продолжалась до семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века. К этому времени Египет успел принять на вооружение несколько новых образцов стрелкового оружия, отвечавших требованиям времени. Благодаря их появлению, армия смогла отказаться от устаревших винтовок и карабинов. По разным данным, небольшое число «Хакимов» все еще остается на вооружении армейских и полицейских подразделений Египта, но основная масса такого оружия давно была списана.Значительное число снятых с вооружения винтовок было утилизировано за ненадобностью и в связи с выработкой ресурса. Впрочем, определенное их количество избежало этой участи, и было продано в качестве гражданского оружия. Некоторая доля бывших армейских «Хакимов» оказалась за рубежом. Стрелки-любители и коллекционеры проявляют определенный интерес к египетскому оружию.Самозарядная винтовка «Хаким» была принята на вооружение египетской армии в начале пятидесятых годов – примерно через 10 лет после появления своего прототипа шведской разработки. К этому времени исходный проект успел определенным образом устареть и потерять часть своего потенциала. Тем не менее, покупка лицензии даже на устаревающую винтовку положительным образом сказалась на перевооружении армии. При всех своих минусах и ограниченных возможностях, винтовка «Хаким» стала важной частью современной истории армии Египта.