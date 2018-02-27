"Какая ошибка стала для США роковой"

Американский дипломат, экс-посол США в Кувейте и Ливии Дебора Джонс считает, что вторжение в Ирак стало важнейшей стратегической ошибкой США в XXI веке. С этим можно было бы и согласиться, если бы не одно «но»: вторжение в Ирак было не причиной, а следствием еще более важной ошибки.На рубеже тысячелетий США, только что победившие и расчленившие своего главного врага, СССР, столкнулись с очень неприятной проблемой. Их главный союзник и опора в предыдущей борьбе, Европа, избавившись от угрозы с востока, посчитала, что она имеет все необходимое, чтобы бросить вызов своему партнеру.У Европы, казалось, было для победы все. Технологии, мощнейшая экономика и ресурсы стран бывшего СССР. 1 января 1999 года в оборот был введен безналичный евро, сразу же покусившийся на гегемонию доллара в международных расчетах. А еще зашел разговор о создании европейских структур безопасности, которые могли стать альтернативой НАТО.США не могли спокойно смотреть на то, как плодами их победы над СССР пользуются евопейские «выскочки», а потому был разработан комплексный план уничтожения последнего, как им на тот момент казалось, противника в борьбе за абсолютное мировое господство.Ближний Восток — это болевая точка для всей Евразии и Африки. Если кто-то хочет поджечь все восточное полушарие, лучшего места и придумать невозможно.Взрыв региона — это гарантированная война в Средней Азии и на Кавказе, а еще, как показало время, это лучший способ уничтожить европейскую стабильность.То, что мы видим сегодня, это цветочки. Это лайт-версия того, что на самом деле задумывалось США. Если бы не «русское вторжение» в Сирию и не противодействие американским планам на других направлениях, Европа уже давно бы была отрезана от России, которая только бы и успевала, что тушить «пожары» внутри страны и на пограничье. В это же время в страны ЕС ежегодно заезжали бы не сотни тысяч, а минимум пара миллионов беженцев, обалдевших от крови и насилия в их странах со всеми вытекающими для европейского образа жизни последствиями. И уже давно взорвался бы балканский регион, где исламскую реконкисту должны были возглавить зараженная идеями неосманизма Турция и всеми «обиженная» Албания.Не легче было бы и другим странам континента, которые должны были либо уйти в нацизм, либо пасть жертвами орд беженцев, остановить которые было бы невозможно никакими заградительными мерами, кроме самых крайних.Итак, все было готово, не хватало лишь искры. И она вспыхнула как раз в тот момент, когда было нужно.Японцы в начале 1941 года были в цугцванге. США душили их блокадой, и Страна восходящего солнца была на краю гибели. Спасти ее могла лишь оккупация Индонезии, где была нефть, но это требовало удара по США.7 декабря 1941 года японский флот ударил по Перл-Харбору, что сделало вступление США в войну против Японии, а следом за ней и Германии неизбежной. Уже через три года американцы стали самой сильной страной мира, которой никто, казалось не мог бросить вызов.Итак, нечто подобное американским элитам нужно было провернуть и сейчас. А потому и пали так вовремя, то есть 11 сентября 2001 года, в Нью-Йорке средь бела дня башни-близнецы. Можно, конечно, верить при этом в международный терроризм и все такое прочее, но ушки американских спецслужб за этим преступлением видны отчетливо.А потом началась война на уничтожение Евразии. Именно после взрыва башен один за другим вспыхивали конфликты, которые поглощали в регионе одну благополучную страну за другой, пока значительная часть мега-континента не превратилась в театр ведения реальных или гибридных боевых действий.Ирак, Сирия, Украина, Египет, Тунис, Йемен, Ливан, Афганистан, Пакистан, Бирма, КНДР, конфликты в Чечне и Средней Азии — все это звенья одной цепи, сражения одной войны.А центровой точкой этой борьбы стали Сирия и Ирак. Так получилось, что именно эти многострадальные страны оказались на пересечении интересов стран претендентов на мировое господство и именно от результата борьбы в этой точке зависел во многом результат всей борьбы.На некоторое время война затухала, но затем обязательно вспыхивала вновь. Главной задачей ее было раздувание того мирового пожара, который должен был поглотить и уничтожить либо серьезно ослабить всех противников США, то есть Европу, Россию и поднявшийся за это время «с колен» Китай.Сирийская война и нынешнее откровенное сближение позиций России, Германии, Китая, очень похоже, стали тем поворотным моментом, после которого проект Pax Americana был окончательно похоронен, и для американских элит настало время искать причины их поражения. Дебора Джонс считает, что главной ошибкой стало вторжение в Ирак. Но ведь оно само стало следствием более ранних событий.Чуть ранее американские спецслужбы взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке, после чего стали неизбежными вторжение в Афганистан и Ирак. Но и это действие стало лишь следствием того, что европейцы отбились от рук, и их надо было проучить. Но и это, как мы понимаем, стало лишь следствием...Еще ранее американцы поддались соблазну и разрушили ту схему, которая позволяла им править миром на протяжении 40 лет. Разрушение СССР, а не просто его ослабление, включило причинно-следственную цепь событий, разорвать которую американцам оказалось не под силу. Вот это и стало, пожалуй, главной причиной нынешнего упадка американского могущества.