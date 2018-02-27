Удар по авиабазе в Сирии: работа «Панциря-С» впервые попала на видео

Активисты, поддерживающие законное правительство Дамаска, опубликовали видеокадры работы зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Согласно данным сирийцев, зенитная ракета осуществила успешный перехват объекта, угрожавшего авиабазе Аль-Думаир, которая находится севернее Восточной Гуты.Тип и принадлежность объекта не установлена, однако ряд источников сообщают о том, что это могла быть израильская ракета, запущенной из воздушного пространства Ливана. Это предположение косвенно подтверждается тем, что после неудачной ракетной атаки террористы, воюющие с правительственной армией в этом районе, перешли в наступление. Подобную слаженную работу израильтян и боевиков можно было наблюдать и ранее.Комплексы "Пацирь-С" стоят на вооружении сирийской противовоздушной обороны с 2008 года. На данный момент Дамаск располагает около 50 комплексами 96К6.