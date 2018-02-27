16:57 27 февраля

Удар по авиабазе в Сирии: работа «Панциря-С» впервые попала на видео

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Активисты, поддерживающие законное правительство Дамаска, опубликовали видеокадры работы зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Согласно данным сирийцев, зенитная ракета осуществила успешный перехват объекта, угрожавшего авиабазе Аль-Думаир, которая находится севернее Восточной Гуты.

Тип и принадлежность объекта не установлена, однако ряд источников сообщают о том, что это могла быть израильская ракета, запущенной из воздушного пространства Ливана. Это предположение косвенно подтверждается тем, что после неудачной ракетной атаки террористы, воюющие с правительственной армией в этом районе, перешли в наступление. Подобную слаженную работу израильтян и боевиков можно было наблюдать и ранее.

Комплексы "Пацирь-С" стоят на вооружении сирийской противовоздушной обороны с 2008 года. На данный момент Дамаск располагает около 50 комплексами 96К6.




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Комментарии 5
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  1. Vard Сегодня, 09:49 Новый
    Впечатляет... как молния ударила... И что отдельно порадовало... вся техника прикопана...
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    Vard
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:58 Новый
    Странный материал и статья... what виден пуск ракеты а дальше одни предположения и непонятные выводы на кофейной гуще.
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    Тот же ЛЕХА
    1. FalconD Сегодня, 10:07 Новый
      Так 90% "новостей" делается
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      FalconD
    2. Мар.Тира Сегодня, 10:16 Новый
      Режиссёр неопытный попался:):):):)Второй день смотрю,и не могу понять,что это было???????????????
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      Мар.Тира
  3. Paul Zewike Сегодня, 10:55 Новый
    Похоже на Панцирь. Но почему одна ракета?!
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    Paul Zewike
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