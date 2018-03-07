«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 6)



Капсюльное ружье с диском-магазином Кокрана и Дэниэльсона.



Так, в сентябре 1856 года некто Эдмунд Х. Грэхэм из Биддефорда, штат Мэн, получил несколько патентов на оригинальную револьверную винтовку калибра .60 с пятизарядным магазином-диском горизонтального расположения. Зная о предрасположенности таких систем к самовоспламенению, Грэм расположил свой магазин внутри защитного металлического кольца, предназначенное для блокировки случайного выстрела, и вдобавок развернул все каморы на 72 градуса друг от друга.



Капсюльное ружье с диском-магазином Кокрана и Дэниэльсона.Так, в сентябре 1856 года некто Эдмунд Х. Грэхэм из Биддефорда, штат Мэн, получил несколько патентов на оригинальную револьверную винтовку калибра .60 с пятизарядным магазином-диском горизонтального расположения. Зная о предрасположенности таких систем к самовоспламенению, Грэм расположил свой магазин внутри защитного металлического кольца, предназначенное для блокировки случайного выстрела, и вдобавок развернул все каморы на 72 градуса друг от друга.

Накануне войны винтовками Кольта вооружались почтальоны знаменитой почтовой службы Пони-Экспресс, включая и восемь человек, которые действовали на самом опасном перегоне между Миссури и Санта-Фе. Когда в печати были высказаны сомнения относительно того, смогут ли всего восемь человек отвечать за доставку почты на этом маршруте, правительство штата Миссури заявило, что «эти восемь человек в случае нападения могут произвести 136 выстрелов без необходимости перезарядки. Поэтому у нас нет опасений за безопасность почты». И да, действительно, почтовые отправления на этом маршруте были доставлены вовремя. Всего же правительство США накануне войны между Севером и Югом закупило у Кольта 765 его карабинов и винтовок этого типа. Причем многие из них были отправлены в южные районы и в конечном итоге ими воспользовалась Конфедерация. Револьверные винтовки Бердана использовались «стрелками Бердана» и показали себя в целом неплохо. Снабженные снайперским прицелом в виде длинной трубки, они позволяли уверенно поражать цели на расстоянии в 500 м. И к тому же вести огонь не отрывая приклад от плеча! В армии северян полковник Хайрем Бердан уже в июне 1861 года создал первый снайперский полк. В боях он зарекомендовал себя с наилучшей стороны, так что командование северян вскоре создало еще несколько снайперских частей, которые вели разведку и метким огнем уничтожали офицеров противника. Правда, сам Бердан уже в 1862 году поменял винтовки Кольта на винтовки Шарпса. Уж очень травмоопасными револьверные винтовки, заряжавшиеся порохом и пулями, показали себя в боях.Снайперская винтовка Кольта М1855 г.Прицел снайперской винтовки Кольта и его крепление на шейке ложи.Отборные стрелки Бердана. Солдат (4) как раз вооружен винтовкой Кольта с барабаном на пять выстрелов М1855 калибра .56 (14,22-мм) – основным оружием корпуса Бердана. Рис. Л. и Ф. Функенов.После начала войны армия Союза приобрела еще много винтовок и карабинов Кольта. Источники сообщают о примерно 4,400 – 4,800 экземплярах, приобретенных в общей сложности в течение всей войны. Эффективность этого оружия показали, например, действия 21-ого добровольческого пехотного полка штата Огайо на склоне Снодграсс во время битвы при Чикамауге. Полк вел огонь такой интенсивности, что войска Конфедерации были убеждены, что они атакуют целую дивизию, а не всего один полк. Правда, затем у северян закончились боеприпасы, и они сдались. Тем не менее недостатки винтовки были также очевидны, и после окончания войны все оставшиеся экземпляры были распроданы в частные руки по цене 42 цента каждая, при изначальной их стоимости в 44 доллара.Револьверное ружье А. Холла.Оригинальные револьверные винтовки выпускали в то время и другие конструкторы. Так, в 1855 году Александром Холлом в Нью-Йорке была выпущена вот эта винтовка с барабанным магазином, рассчитанным на 15 зарядов! Винтовка, как это хорошо видно, инкрустирована различными фигурками и, по-видимому, представляет собой штучную работу.Как всегда, нашлись люди, стремившиеся все сделать не так, как другие, и они искали свои пути. Впрочем, многим изобретателям просто хотелось обойти чужие патенты и к тому же они надеялись, «а вдруг получится?!» Так появились винтовки и револьверы с горизонтальным или даже вертикальным расположением магазина, имевшего форму… диска!Дисковой барабан Грэхэма. Вид сверху.Поскольку такое устройство не позволяло заряжать каморы с торца, он придумал, как заряжать их сверху, через специальные отверстия. Капсюли соответственно размещались на «сосках», расположенных вокруг основания магазина. Заряжание камор осуществлялось поочередно. Как только одна камора была заряжена, стрелок продвигал на ее место следующую камору, потянув за рычаг, установленный на правой стороне рамы. Это действие также блокировало скрытый курок, расположенный перед основанием магазина. Конструкция была по-своему уникальной, но… «не пошла».Винтовка Грэхэма.Винтовка Генри Норта и Чаунси Скиннера была запатентована в июне 1852 году (патент США № 8982), а первые образцы выполнены в металле с 1856 по 1859 год компанией Саваж и Норт (которой руководили Генри Норт и Эдвард Саваж, а не Артур Саваж, разработавший «Саваж 99»). Всего было изготовлено около 600 таких винтовок, причем примерно 20% имели калибр .60, а остальные были карабинами .44 калибра. В отличие от многих револьверных винтовочных конструкций, Норт и Скиннер функционировал за счет работы рычага, причем рычагом служила скоба спускового крючка, как и в винтовка Винчестера.Устройства револьверной винтовки Норта и Скиннера. Хорошо виден «запыживатель» для плотной загонки пули в каморы и устройство рычага-скобы.Для защиты стрелка от взрыва барабана (что, как мы знаем, было серьезной проблемой для всех револьверных винтовок), конструкторы запирающий клин, который прижимал магазин к стволу подобно тому, как это было сделано в револьвере Нагана М1895 г. Насколько хорошо это работало, сейчас сказать сложно.Однако, пожалуй, самой необычной винтовкой этого времени и внешне очень похожей на револьверную (хотя на самом деле она ей и не являлась!) стала магазинная винтовка Сильвестра Ховарда Роупера (1823 – 1896), получившего на нее патент в апреле 1866 года. Патроны в ней располагались в неподвижном барабане с крышкой сверху, но на самом деле это был роторный магазин, похожий на тот, который двадцать лет спустя был использован в винтовке «Маннлихер-Шонауэр».Схема устройства винтовки Роупера по патенту 1866 г.Проворачивание магазина осуществлялось за счет храповика на заднем торце его оси – при каждом взведении курка очередной патрон оказывался напротив патронника. С курком шарнирно соединялся затвор, продольно скользивший в ствольной коробке. После нажатия на спуск курок толкал затвор вперед, а тот выталкивал патрон из гнезда магазина в патронник, а курок, упираясь в затвор, обеспечивал надежное запирание, причем одновременно с ним срабатывал и ударник, бивший по капсюлю и воспламенявший заряд в патроне. При новом взведении затвора стреляную гильзу выбрасыватель затвора вытягивал обратно в магазин, который проворачивался храповиком и вновь подавал очередной патрон на линию досылания. После этого нужно было открыть дверцу и… удалить все стреляные гильзы, которые, кстати, можно было после этого повторно перезарядить!Винтовка С. Роупера.Поскольку магазин располагался внутри ствольной коробки, то даже при затяжном выстреле стрелок ничем не рисковал. Кстати говоря, конструкция патронов для винтовки Роупера была не менее уникальной, чем она сама. Дело в том, что сначала в его винтовке использовались обычные для того времени патроны с кольцевым воспламенением .38 калибра с развитой закраиной. Эта закраина являлась причиной частых задержек при досылании патрона в патронник, поэтому конструктор разработал свой собственный патрон, лишенный недостатка рантовых патронов. Для ружья были придуманы гильзы с донцем необычной формы – закраина его была намного меньше диаметра самой гильзы, а перед ней была сделана проточка, из-за чего патрон Роупера был несколько похож на гирьку для весов или современный боеприпас .41 Action Express. Другой особенностью была полностью утопленная в гильзе пуля (как у патронов к револьверу Нагана М1895). Помимо гладкоствольного оружия, на фабрике выпускали еще и винтовки .41 калибра, с магазином на шесть либо пять патронов конструкции Роупера.Внешний вид магазина винтовки Роупера. Хорошо видна крышка магазина.Пуля патрона .41 при стандартном заряде покидала ствол со скоростью 335 м/с. В период 1872 – 1876 гг. было изготовлено около 500 этих винтовок, основная часть которых имела шестизарядный магазин. Однако большим спросом винтовки Роупера не пользовались, хотя прочные гильзы при наличии капсюлей допускали десятки перезаряжаний, что было выгодно жителям отдаленных поселков.