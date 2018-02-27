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США не оставят без ответа отказ России критиковать Иран
США пообещали России припомнить ее отказ критиковать Иран в резолюции Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости заявление представителя американского постпредства Келли Кюрри.
В понедельник Великобритания внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Британцы предложили продлить еще на один год сами санкции, а также мандат работы экспертов, которые следят за их соблюдением. В документе также «выражается озабоченность», что «оружие иранского происхождения было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия». Кроме того, проект «самым серьезным образом осуждает атаки хуситов королевства Саудовской Аравии баллистическими ракетами».
Россия воспользовалась правом вето и предложила свой вариант резолюции продлению «до 26 февраля 2019 действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена». Документ был принят Совбезом единогласно.
В свою очередь Постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявил, что «единогласное принятие резолюции открывает возможности для дальнейшей коллективной работы как по йеменскому урегулированию, так и оздоровления обстановки в регионе в целом»
Он отметил, что делегация РФ не поддержала резолюцию Великобритании «не потому, что мы хотели ее загубить любыми путями, а потому что нам не удалось прийти к согласию по некоторым отдельным, но ключевым формулировкам».
В понедельник Великобритания внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Британцы предложили продлить еще на один год сами санкции, а также мандат работы экспертов, которые следят за их соблюдением. В документе также «выражается озабоченность», что «оружие иранского происхождения было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия». Кроме того, проект «самым серьезным образом осуждает атаки хуситов королевства Саудовской Аравии баллистическими ракетами».
Россия воспользовалась правом вето и предложила свой вариант резолюции продлению «до 26 февраля 2019 действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена». Документ был принят Совбезом единогласно.
Вето России направлено только на то, чтобы защитить действия Ирана по дестабилизации региона. РФ, Боливия, Казахстан (Боливия также выступила против, Казахстан воздержался) решили заслонить Иран от ответственности… Вместо того, чтобы настаивать на соблюдении Ираном своих международных обязательств, они дали Ирану приглашение продолжать продвигать хаос на Ближнем Востоке. Их действия не будут забыты, и они не останутся без ответа,заявила Кюрри.
Иран делает мир более опасным. Мы без колебаний будем и дальше сообщать миру о злодеяниях Ирана. Мы не остановимся, пока Тегеран не будет остановлен, а мир (будет) снова возможен для людей на Ближнем Востоке,заключила она.
В свою очередь Постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявил, что «единогласное принятие резолюции открывает возможности для дальнейшей коллективной работы как по йеменскому урегулированию, так и оздоровления обстановки в регионе в целом»
Он отметил, что делегация РФ не поддержала резолюцию Великобритании «не потому, что мы хотели ее загубить любыми путями, а потому что нам не удалось прийти к согласию по некоторым отдельным, но ключевым формулировкам».
Цель резолюции – это продление мандата группы экспертов по Йемену, а не привлечение к ответственности Ирана или попытка сколотить антииранскую коалицию. Выступление представителя США подтвердило, что наши озабоченности в этом отношении были не напрасны,добавил Небензя.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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