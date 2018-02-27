"США не оставят без ответа отказ России критиковать Иран"

Вето России направлено только на то, чтобы защитить действия Ирана по дестабилизации региона. РФ, Боливия, Казахстан (Боливия также выступила против, Казахстан воздержался) решили заслонить Иран от ответственности… Вместо того, чтобы настаивать на соблюдении Ираном своих международных обязательств, они дали Ирану приглашение продолжать продвигать хаос на Ближнем Востоке. Их действия не будут забыты, и они не останутся без ответа,

Иран делает мир более опасным. Мы без колебаний будем и дальше сообщать миру о злодеяниях Ирана. Мы не остановимся, пока Тегеран не будет остановлен, а мир (будет) снова возможен для людей на Ближнем Востоке,

Цель резолюции – это продление мандата группы экспертов по Йемену, а не привлечение к ответственности Ирана или попытка сколотить антииранскую коалицию. Выступление представителя США подтвердило, что наши озабоченности в этом отношении были не напрасны,