16:56 27 февраля
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США не оставят без ответа отказ России критиковать Иран

США пообещали России припомнить ее отказ критиковать Иран в резолюции Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости заявление представителя американского постпредства Келли Кюрри.



В понедельник Великобритания внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Британцы предложили продлить еще на один год сами санкции, а также мандат работы экспертов, которые следят за их соблюдением. В документе также «выражается озабоченность», что «оружие иранского происхождения было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия». Кроме того, проект «самым серьезным образом осуждает атаки хуситов королевства Саудовской Аравии баллистическими ракетами».


Россия воспользовалась правом вето и предложила свой вариант резолюции продлению «до 26 февраля 2019 действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена». Документ был принят Совбезом единогласно.

Вето России направлено только на то, чтобы защитить действия Ирана по дестабилизации региона. РФ, Боливия, Казахстан (Боливия также выступила против, Казахстан воздержался) решили заслонить Иран от ответственности… Вместо того, чтобы настаивать на соблюдении Ираном своих международных обязательств, они дали Ирану приглашение продолжать продвигать хаос на Ближнем Востоке. Их действия не будут забыты, и они не останутся без ответа,
заявила Кюрри.

Иран делает мир более опасным. Мы без колебаний будем и дальше сообщать миру о злодеяниях Ирана. Мы не остановимся, пока Тегеран не будет остановлен, а мир (будет) снова возможен для людей на Ближнем Востоке,
заключила она.

В свою очередь Постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявил, что «единогласное принятие резолюции открывает возможности для дальнейшей коллективной работы как по йеменскому урегулированию, так и оздоровления обстановки в регионе в целом»

Он отметил, что делегация РФ не поддержала резолюцию Великобритании «не потому, что мы хотели ее загубить любыми путями, а потому что нам не удалось прийти к согласию по некоторым отдельным, но ключевым формулировкам».

Цель резолюции – это продление мандата группы экспертов по Йемену, а не привлечение к ответственности Ирана или попытка сколотить антииранскую коалицию. Выступление представителя США подтвердило, что наши озабоченности в этом отношении были не напрасны,
добавил Небензя.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. pvv113 Сегодня, 10:11
    США пообещали России припомнить ее отказ критиковать Иран

    Напугали ежа голым задом laughing
    pvv113
    1. самый главный Сегодня, 10:13
      Цитата: pvv113
      Напугали ежа голым задом

      Пусть наберут в рот какашек и плюются в сторону тех, кто им не нравится!
      самый главный
      1. Чёрный Сегодня, 10:31
        А китайцы, как всегда, воздержались smile
        Чёрный
        1. Chertt Сегодня, 12:15
          Цитата: Чёрный
          А китайцы, как всегда, воздержались

          Кто то считает это хитростью. А другие видят, что желтым кроликам все по*, и делают вывод, какой Китай союзник, если что случится.
          Chertt
      2. DMB_95 Сегодня, 10:52
        Цитата: самый главный

        Пусть наберут в рот какашек и плюются в сторону тех, кто им не нравится!

        Тогда их будет не отличить от настоящей задницы .. laughing
        США пообещали России припомнить ее отказ критиковать Иран в резолюции Совета Безопасности ООН
        А если бы мы их поддержали , они бы нас золотом осыпали или санкции сняли ?? С какой радости мы их должны были поддержать , по их мнению ?
        DMB_95
    2. To be or not to be Сегодня, 10:22
      "США не оставят без ответа отказ России критиковать Иран"
      Какое убожество "великой " страны. Опустились ниже плинтуса!
      Вот их суть - невмешательства в дела других государств . Да еще с угрозами Однако..
      To be or not to be
      1. pvv113 Сегодня, 10:37
        Цитата: To be or not to be
        Какое убожество "великой " страны.

        На счет "великой страны" есть сомнения
        pvv113
    3. vovanpain Сегодня, 10:30
      США пообещали России припомнить ее отказ критиковать Иран в резолюции Совета Безопасности ООН,

      Блин, детский сад, штаны на лямках yes мы вам все припомним и пожалумся папе. Тьфу ну и мелочь. smile
      vovanpain
      1. Chertt Сегодня, 12:18
        Цитата: vovanpain
        Блин, детский сад, штаны на лямках

        Все видят деградацию США, так что России, с её движением к многополярному миру, это на руку
        Chertt
  2. Дормидонт Сегодня, 10:13
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    Дормидонт
    1. Мар.Тира Сегодня, 10:20
      США выбирают себе новую жертву.Как же это знакомо!Нам с Ливией,и особенно с Югославией подложили хорошую свинью,надеюсь больше мы не попадём в такую ситуацию?И нам тоже надо это припомнить американцам.
      Мар.Тира
      1. Esoteric Сегодня, 10:37
        США не оставят без ответа отказ России критиковать Иран

        Да что вы о себе возомнили по большому счёту? Неужели вы там в госдепе думаете, что у руля будет всё время "размазня", который трясётся за состояния своих ставленников и их частное благополучие? Неужели в этом Пентагоне ещё не засохли те, подобные Маккейну, стариканы, которым наши русские парни вместе с вьетнамцами навешивали "люлей"? Кто вы такие? Трясите Родченкова, может он вам коктейль составит для бодрости. Страна непуганых иди о тов. Если в Сирии вам пока не обломилось, то в Иране ходите вдоль забора...Нормальные люди должны поддерживать и Иран, и КНДР, - всех, кто просто против вас. Потому что вы такие же гнилые внутри, как снаружи ваш Сорос и ...сами знаете кто...
        Esoteric
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    Иран делает мир более опасным. Мы без колебаний будем и дальше сообщать миру о злодеяниях Ирана
    А кто в понимании англосаксов не делает мир более опасным? Очевидно только англосаксы. А вот по поводу злодеяний, то давно пришла пора посмотреться в зеркало.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      А вот по поводу злодеяний, то давно пришла пора посмотреться в зеркало.

      Не будут они этого делать : боятся со страху в ящик сыграть . wink А угрожают пусть своим союзникам по НАТО - там тоже хватает несогласных с линией Фашингтонского ЦК .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:41
        Привет, Паша! hi Несогласные возможно и есть, но не все способны об этом заявить. Турция свое мнение американцам высказала и причем открыто.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
          Цитата: rotmistr60
          Турция свое мнение американцам высказала и причем открыто

          Вот это и наводит меня на мысль что все громогласные заявления Пердогана - спектакль . Ну или подписание самому себе смертного приговора .
          bouncyhunter
    2. Svarog Сегодня, 10:20
      Цитата: rotmistr60
      Иран делает мир более опасным. Мы без колебаний будем и дальше сообщать миру о злодеяниях Ирана
      А кто в понимании англосаксов не делает мир более опасным? Очевидно только англосаксы. А вот по поводу злодеяний, то давно пришла пора посмотреться в зеркало.

      А мы просто обязаны сообщать миру о злодеяниях США.
      Svarog
      1. ul_vitalii Сегодня, 10:37
        Хорошее от них давно уже не ждём.
        ul_vitalii
    3. Incvizitor Сегодня, 14:53
      Цинизм конечно высшей пробы, это они у укрохунты научились стрелки переводить?
      Incvizitor
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
    В наглости и нахальстве мерикатосам не откажешь. Всё берут нахрапом.
    a.s.zzz888
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:19
    США пообещали России припомнить ее отказ критиковать Иран в резолюции Совета Безопасности ООН

    США тоже многое что можно припомнить...клин клином вышибают.
    Тот же ЛЕХА
  6. Alex-a832 Сегодня, 10:23
    США много стран на БВ "стабилизировали" по своим рецептам, да и продолжают "стабилизировать". Нюренбергский процесс по этим "стабилизаторам" заждался.
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 11:10
      Так не зря товарищ Ким и его предки, анти стабилизационные меры вырабатывали!!!
      Упорно так, без сомнений и сожалений. Такова она правда нашего мира, хочешь нормально, по своим правилам жить, анти стабилизатор наготове держи!
      rocket757
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 10:23
    Их действия не будут забыты, и они не останутся без ответа,
    США пообещали России припомнить ее отказ критиковать Иран
    Детский сад какой-то , типа "ну погоди ! я тебе припомню..."
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:43
      Виктор, добрый день! hi Как будто в парке после дискотеки хотят нас подловить. smile
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:49
        Как будто в парке после дискотеки хотят нас подловить. smile
        отмашемся... winked привет Виталий hi
        КВУ-НСвД
        1. rocket757 Сегодня, 11:06
          Нам бы такого как А. А. Громыко найти и в ООНу заслать!!! У них бы флэшки все позабивало от наших НЕТ ... мож тогда наружние, свободные мысли, хоть иногда, появлялись??? Хотя ......
          rocket757
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:09
            Цитата: rocket757
            Нам бы такого как А. А. Громыко найти и в ООНу заслать!!! У них бы флэшки все позабивало от наших НЕТ ... мож тогда наружние, свободные мысли, хоть иногда, появлялись??? Хотя ......

            Да жаль Чуркина больше нет...Земля ему пухом и памяти народной..
            КВУ-НСвД
            1. rocket757 Сегодня, 12:18
              Чуркина очень не хватает. Талантливый человек был и авторитетный ... когда у нас там, что то достойное обозначиться. Времена не лёгкие сейчас, впрочем. а когда легко то было?
              rocket757
              1. ul_vitalii Сегодня, 13:38
                hi Обозначаться Виктор, однозначно, вон сколько недругов вокруг.
                ul_vitalii
  8. Zaurbek Сегодня, 10:29
    Не понял, санкции против Йемена не продлят?
    Zaurbek
  9. taiga2018 Сегодня, 10:51
    представляю какая ностальгия у США и сателлитов по 90-м,любая их резолюция в СБ ООН проходила со свистом,никаких препятствий...
    taiga2018
  10. алекс-сп Сегодня, 11:08
    Критиковать Иран? Пока не вижу за что...За то, что вместе с хезболлой давят игил...так это не к нам.
    алекс-сп
  11. мерцание Сегодня, 11:17
    США не оставят без ответа отказ России критиковать Иран
    Санкции объявят? laughing
    мерцание
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:18
      Цитата: мерцание
      Санкции объявят? laughing

      Ну мы-то ладно, нам по барабану. yes Но как матрасы будут разбираться с двумя другими:
      РФ, Боливия, Казахстан (Боливия также выступила против, Казахстан воздержался) решили заслонить Иран от ответственности…
      Куда флот-то засылать?request Ах, да, в Аральское море. Всё, казахи, ждите гостей. yes А в Боливии, за неимением выхода к морю - просто майдан. Ужо всем припомнят...wassat
      Paranoid50
  12. vlad.svargin Сегодня, 11:25
    Вместо того, чтобы настаивать на соблюдении Ираном своих международных обязательств, они дали Ирану приглашение продолжать продвигать хаос на Ближнем Востоке. Их действия не будут забыты, и они не останутся без ответа,

    Кюрри. перепутала тех кто на самом деле устраивает и продвигает хаос(США и Англия) на Ближнем Востоке во все времена. Очень подходит к ней слова из басни "Крылова Зеркало и обезьяна": "Чем кумушек считать трудиться,
    Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" -
    Ей Мишка отвечал... А по поводу того что США не оставят без ответа отказ России критиковать Иран- это уже проблемы самих США , только трусливый ид..т всех пугает, хотя "видит око да зуб неймет" и на этот они могут ещё раз объявить раз разве только какие нибудь бесполезные санкции...
    vlad.svargin
  13. koshmarik Сегодня, 11:34
    Человек отличается от животного способностью мыслить и мыслить логически. Похоже, что всем политическим деятелям США и Англии перед назначением на должность делают прививки, блокирующие способность к логическому мышлению, вот они и несут всякую ахинею. Что интересно, колют, как и положено, в ж-пу, а результат проявляется в мозгах.
    koshmarik
    1. Татьяна Сегодня, 12:18
      koshmarik
      Человек отличается от животного способностью мыслить и мыслить логически.
      Ха! С логикой у представителей Вашингтона и Лондона, похоже, скоро хуже, чем у животных будет.

      "Открой мне дверь!! - говорящий кот.
      Татьяна
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