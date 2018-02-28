17:33 28 февраля

Миф, в который не верят сами мифотворцы

Главные европейские союзники США по НАТО полностью игнорируют «российскую танковую угрозу»

Миф, в который не верят сами мифотворцы


На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью одному из авторитетных западных изданий Foreign Policy в самых недвусмысленных выражениях признал, что Россия не угрожает в военном отношении ни одному из 29 государств-членов Североатлантического альянса. Более того, он дал понять, что такая «угроза» является чисто гипотетической.


Ф.П . : Как НАТО ответит, если Россия сделает в странах Балтии то, что она сделала в Украине? «Маленькие зеленые люди». Будет ли НАТО инициировать статью 5 в этой ситуации?

JS : Во-первых, мы не видим никакой угрозы против какого-либо союзника НАТО, и поэтому я всегда осторожно размышляю над гипотетическими ситуациями. Но я могу сказать, что все, что произошло в Крыму и на Украине, конечно, спровоцировало бы ответ со стороны всего альянса, потому что НАТО там защищает и защищает всех союзников от какой-либо угрозы.


Таким образом, официальная позиция руководства НАТО сформулирована вполне однозначно – никакой военной угрозы со стороны России альянс не видит. А домыслами на эту тему заниматься не желает.

Но тут возникает следующий вопрос. Быть может, г-н Столтенберг просто неудачно выразился, выдал за официальное свое частное мнение, или же имел какие-то особые основания в данном конкретном случае не педалировать эту тему? А в целом и в общем российскую военную угрозу на Западе ощущают, признают и таковой опасаются?

Весь нижеследующий текст будет посвящен аргументированному доказательству того, что Столтенберг не какая-нибудь белая ворона, а вполне типичный представитель современного западного «истэблишмента», который весь, целиком и полностью, разделяет его точку зрения на Россию и на отсутствие с её стороны какой-либо военной угрозы Западу.

Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно будет с фактами и цифрами в руках рассмотреть ситуацию, сложившуюся сегодня на Западе с одной из наиболее важных составляющих современной военной мощи – бронетанковыми войсками. Которые играют ключевую роль во всех современных военных конфликтах, в том числе и в тех которые бушуют буквально на наших глазах – в Сирии и, совсем недавно, в Ираке.

Именно там танки в очередной раз доказали, что слухи об утрате ими своего прежнего боевого значения оказались сильно преувеличенными. Именно та сторона, которая опиралась на пробивную силу танков, одерживала победы в любом сухопутном сражении.
Казалось бы, с учетом данного факта, европейские страны НАТО, которым якобы угрожает Россия, и которым очень мало в этом смысле помогают США (что такое одна американская танковая бригада для всей Европы?), должны были принять экстраординарные меры для резкого укрепления своего бронетанкового потенциала. Тем более, что они сами постоянно твердят о тысячах русских танков и о колоссальных усилиях Путина по вооружению российской армии новейшими образцами бронетехники. Включая такой сверхсовременный танк, как Т-14 «Армата», аналогов которого в мире просто нет.

Однако, никакого особого ажиотажа в связи с «русской танковой угрозой» в Западной Европе, которая находится ближе всего к России и, следовательно, наиболее уязвима, как ни странно, не наблюдается. От слова совсем. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы в общих чертах понимать, что там в этой области происходит. Тем более, что не происходит практически ничего.

Достаточно сказать, что в настоящее время ни в одной из ведущих европейских стран-членов НАТО основные боевые танки не производятся вообще. А на вооружении этих трех основных держав – Великобритании, Германии и Франции имеется в среднем по триста основных боевых танков производства 80-х – 90-х годов прошлого века. То есть, примерно – три танковые дивизии. Для сравнения – у Гитлера в 1941 году таких дивизий было больше тридцати. А у Сталина еще больше.

Но может быть, указанные выше страны, которые в свое время слишком сильно расслабились из-за утраты «любимого врага» в лице Советского Союза, сейчас, после украинских событий, наконец, спохватились? И стали ударными темпами восстанавливать свой танковый парк? Ничего похожего!

За четыре года украинского кризиса, который, по утверждениям западной массовой пропаганды, является «бесспорным доказательством агрессивных намерений России» в отношении всего мира, в деле воссоздания бронетанкового потенциала в ключевых странах Евро-НАТО, что называется, конь не валялся.

Судите сами. Взять ту же Великобританию. Последний танк «Челленджер 2» здесь изготовили в 2004 году, после чего завод в Ньюкасле-на-Тайне был закрыт, а его персонал уволен. Тем временем, в британских сухопутных войсках из 420 выпушенных промышленностью «Челленджеров 2» осталось в строю примерно 220 машин.

Перспективы? Да практически никаких. Каждый год ведутся бурные дискуссии на предмет модернизации оставшихся «Челленджеров», согласно вот этой красивой картинке.



Вроде бы договорились, что к 2019 году будет утвержден проект этой модернизации. Впрочем, уже и сейчас ясно, что даже давно устаревшую пушку не заменят. И все дело сведется, в основном, к монтажу новой электронной начинки, при том, что сам танк останется старым.

Но и этого мало! Сегодня в Британии полным ходом идет процесс реорганизации сухопутных войск, в ходе которого до половины оставшихся танковых полков будут преобразованы и сведены в ударные механизированные бригады, в которых танки будут заменены легкими БМП типа «Аякс» или даже бронемашинами. Только представьте себе, что произойдет, если такая британская «бригада легкой бронекавалерии» напорется когда-нибудь на полноценную танковую дивизию «агрессивных русских» где-нибудь в Прибалтике. Британцы, насколько я знаю, просто обожают охоту на куропаток. Вот только не уверен, понравится ли им, если в роли куропаток окажутся они сами в своих жестянках-броневиках?

Военные специалисты по поводу этой загадочной британской реформы пишут буквально следующее:

«Учитывая возросшее значение танков, продемонстрированное войнами в Ираке и Сирии, а также боями на востоке Украины, вышеуказанное решение может показаться противоречащим здравому смыслу сокращением ударной мощи» https://bmpd.livejournal.com/1685751.html


Британский легкобронированный «пепелац» предыдущей модели БРДМ «Scimitar» догорает в иракской Басре. 2003 год

Что там у нас еще? Ах да – Германия. Еще одна, якобы перепуганная Путиным до икоты держава. Немцы, по этому случаю, наскребли немного денег, чтобы извлечь из отстойников сотню престарелых «Леопардов 2» первых серий. И собираются их модернизировать до уровня новейшего «Леопарда 2А7». Которого в природе, кроме единичных экспериментальных машин, вообще-то не существует. Ибо железом для него станут старые ветераны. В результате танковый парк наследников Гейнца Гудериана где-нибудь к 2025 году увеличится аж до трехсот боевых единиц!

Что представляют из себя эти «Леопарды 2», как боевые единицы, достаточно наглядно демонстрирует опыт их боевого применения в Сирии.


Всё, что осталось от «Леопарда 2 А4» под сирийским Африном

Вот что пишет по этому поводу издание БМПД:

«В очередной раз наглядно продемонстрировано, что ранее столь высоко котировавшиеся танки Leopard 2 имеют фатальный конструктивный дефект размещения основной части боекомплекта в передней левой части корпуса, со слабой защитой со стороны бортов, что делает Leopard 2 "бомбой на гусеницах"... Разрушения танков Leopard 2A4 в результате взрыва боеукладки в передней части корпуса впервые были отмечены на танках, потерянных турецкой армией в ходе боевых действий против сил "Исламского Государства" у сирийского города Эль-Баб в декабре 2016 года»



Таким образом, основой бронетанковой мощи современной Германии является «бомба на гусеницах», полностью провалившая свой главный экзамен на поле боя даже в условиях сравнительно примитивной сирийской войны.

Ну и, наконец, старая добрая Франция. До того добрая, что даже решилась на разработку нового основного боевого танка совместно со своей вечной исторической соперницей – Германией. Но это все-таки прогресс, потому что нынешний французский танк «Леклерк» вообще создавался на деньги Объединенных Арабских Эмиратов! И потому вероятно вышел таким чудовищно дорогим, что кроме тех же нефтяных шейхов его никто не купил. Самой же французской армии хватило денег только на 350 штук, в то время как минимальная потребность войск оценивается в 800-1000 машин. С 2010 года выпуск этих драгоценностей на гусеницах был полностью прекращен.


В ходе учений французский танк «Леклерк» заехал малость не туда

Что же касается немецко-французского «танка будущего», то время его появления на свет Божий обозначают как «обозримую перспективу». Насколько она обозрима, можно судить по тому факту, что, согласно планам текущей модернизации наличных «Леклерков», служить им суждено аж до 2040 года!

Такова, в общем и целом, картина «лихорадочных военных приготовлений» основных натовских государств Европы на фоне якобы бушующей уже четыре года «российской агрессии». В стоячем лесном болоте, пожалуй, можно порой заметить даже больше признаков активной жизнедеятельности, чем в этой, понарошку готовящейся к отражению нападения русских, Европе.

Вот и выходит, что они сами не верят в те страшные пропагандистские сказки, которые они же и сочиняют. Потому что если бы верили, то наверняка не относились так безалаберно к вопросам собственной безопасности. Для чего же тогда они раздувают этот миф – спросите вы? Ответ на этот вопрос – тема отдельного разговора. Но как мы только что убедились, к мифической «русской агрессии» этот ответ никакого отношения не имеет.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 26

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  1. АндрейИванов Сегодня, 15:10
    Судите сами. Взять ту же Великобританию. Последний танк «Челленджер 2» здесь изготовили в 2004 году, после чего завод в Ньюкасле-на-Тайне был закрыт, а его персонал уволен. Тем временем, в британских сухопутных войсках из 420 выпушенных промышленностью «Челленджеров 2» осталось в строю примерно 220 машин.

    А на кой бритам танки?Англия-островное государство и ей важнее флот,чем бронетанковая составляющая. При этом,с развитием высокоточного оружия,ставка делается на Западе совсем на иные системы.К тому же,в случае конфликта военного НАТО с Россией,не танки будут говорить,а совсем иное оружие.
    АндрейИванов
    1. К.А.С Сегодня, 16:21
      а как например НАТО будет захватывать и контролировать территорию без танков?
      Представим что какаято страна НАТО всбунтовалась, у этой страны есть и самолёты и и прочее вооружение как у других. но есть еще танки которых у других нет.
      И высокоточное оружие это дополнение а не панацея, ибо танки в своём развитие тоже не стоят на месте!
      И опятьже при развитие высокоточного оружия гипер звуковых ракет флот тоже уже не играет той роли которую играл когда не было авиации и ЯО
      К.А.С
      1. АндрейИванов Сегодня, 16:29
        Цитата: К.А.С
        а как например НАТО будет захватывать и контролировать территорию без танков?

        Пример Югославии вам ни о чем не говорит?
        Цитата: К.А.С
        И опятьже при развитие высокоточного оружия гипер звуковых ракет флот тоже уже не играет той роли которую играл когда не было авиации и ЯО

        Че серьезно? А тогда ответьте мне на вопрос,где вероятность попадания в голову выше,у человека с пистолетом за 1000 метров или у того,кто приставил пистолет к виску супостата? При этом,вы видимо забыли,что две треть поверхности планеты,-это вода. И именно на водных ТВД будет одна из составляющих войны сверх держав,если она будет.
        И кстати,одной из самых надежных и эффективных в ядерной триаде является именно морская составляющая.
        АндрейИванов
        1. Tald Сегодня, 16:47
          Однако, никакого особого ажиотажа в связи с «русской танковой угрозой» в Западной Европе, которая находится ближе всего к России и, следовательно, наиболее уязвима, как ни странно, не наблюдается.

          Для нейтрализации русской танковой угрозы в 90-х годах на вооружение были приняты СПБЭ, способные уничтожать неимеющиеаналогофвмире танки тысячами.

          КАРЛСКУГА, Швеция. Шведское министерство обороны заключило с компанией BAE Systems контракт на поставку дополнительных снарядов Bofors 155mm BONUS в шведскую армию. Согласно этому контракту, шведская армия укрепит свои возможности по уничтожению неимеющиханалогофвмире танков с помощью последней версии BONUS'a, который производится компанией BAE Systems в сотрудничестве с компанией Nexter.

          Производство будет проходить на заводе BAE Systems в Карлскоге (Швеция) со значительными поставками компонентов от Nexter (Франция). Помимо Швеции, снаряд BONUS стоит на вооружении армий других стран, включая Финляндию, Францию ​​и Норвегию.

          https://www.baesystems.com/en/article/swedish-arm
          y-selects-bofors-155mm-bonus-munition



          Еще есть немецкий SMArt-155, который стоит на вооружении армий Германии, Швейцарии, Греции и Австралии. Плюс CBU-97.

          А для выпиливания танков, оснащенных системами активной защиты, еще в начале 2000-х американцы создали гиперзвуковые кинетические ракеты.

          Так что русская танковая угроза существует лишь в воображении уря-патриотов.
          Tald
          1. АндрейИванов Сегодня, 16:54
            Цитата: Tald
            Для нейтрализации русской танковой угрозы в 90-х годах на вооружение были приняты СПБЭ, способные уничтожать неимеющиеаналогофвмире танки тысячами.

            Вы эти мультики на ночь смотрите и больше не смешите народ. Носители этих кассетных БЗ как будут проходить нашу эшелонированную ПВО не расскажите? При этом,европейцам в случае войны вообще мало что светит,тк с ними в таковые клины и прорывы никто играть не будет,а тупо Искандерами-К отутюжат европейскую землю с малой ЯБЧ и вся недолга,а так же стратегической авиацией с Х-55,Х-102 и в будущем Х-50...при этом ,на подходе мобильные комплексы РУБЕЖ(АВАНГАРД) как раз по душу европейским воякам.
            А вы мультики свои продолжайте смотреть.
            АндрейИванов
          2. сайгон Сегодня, 17:11
            Господа все мило забываю про артиллерию проламывающую дорогу танкам , перепахивая все в навоз .
            А война в Донбассе именно подтверждает -Артиллерия бог войны
            сайгон
        2. К.А.С Сегодня, 16:57
          ну и что мне должен сказать пример югославии? как маленькая страна сражалась с противником имеющим полное превосходство как в техники так и в технологиях. не ожидая помощи от других стран?
          Или Вы после военный контроль страны? ну так для этого есть афган где применяются танки коалиции.
          А вам действия танкистов в чеченских кампаниях не очем не говорят? Или американских танкистов в ираке?
          Что будет делать нато если противником будет равный по силе и технологиям, а не как югославия!
          На вопрос "че"есть ответ связанный с плечом. но не буду вам отвечать будем считать вы новичек, вам простительно!
          не буду комментировать пистолет и голову можно придумать аналогичные это бессмысленно! например: напомню пистолет на 1000 метров не стреляет. я для того что бы попасть вам в голову из пушки шарахну. даже если попаду рядом тоже мало не покажется!
          А это я к тому что бы напомнить что флот выполняет задачи. например флот англии прикрывать Ламанш что бы руский Ванька его не перепрыл и не попортил мисок.
          Спасибо за напоминание о том что планета есть вода. но хочу напомнить, что количество воды везде разное. упрощенно у США воды много и города на побережье, а вот у РФ больше сухопутной территории и города расположены в глубине материка. Зачем США воевать с Россий на море если Россия расположенна на суше? и зачем росси воеывать с США на море если США ее превосходит по силе вмф? И вообще мы говорим про высокоточное оружие. которое поставило под сомнение главенство флотов. косвенное подтверждение это попытки разработать невидимые корабли. все остальное к теме нашего спора не относится
          Именно для флотов противника и разрабатываются всякие ништяки наподобие циркона или китайской баллистической ракеты DF-21D (Китай).
          Составляющая морской триады в затяжной войне не учавствует после ее применения уже не чего будет защищать и не накого будет наподать!
          К.А.С
          1. АндрейИванов Сегодня, 17:12
            Цитата: К.А.С
            ну и что мне должен сказать пример югославии? как маленькая страна сражалась с противником имеющим полное превосходство как в техники так и в технологиях. не ожидая помощи от других стран?

            А у нас есть превосходство в морской составляющей ,в авиации,в количестве тех же КР,превосходство в технологиях...напомню-это нам прописывают санкции,от которых мы импортозамещаем,а не наоборот. И такие термины как глобальный обезоруживающий удар,кольцо Анаконды ни о чем вам не говорит?
            Цитата: К.А.С
            А вам действия танкистов в чеченских кампаниях не очем не говорят? Или американских танкистов в ираке?

            Да никто в танчики с нами играться не будет. И мы не будем,если сильный противник. Ирак что показал? Раздолбали ракетами радары,системы связи и тд,а после как в тире ,тех кого авиацией не пожгли,добили Абрамсами. А иракская армия на тот момент была по численности ,если мне не изменяет склероз,четвертая в мире.
            Цитата: К.А.С
            а вот у РФ больше сухопутной территории и города расположены в глубине материка.

            И омывается наша территория тремя океанами...а давайте этого не замечать?
            Цитата: К.А.С
            Зачем США воевать с Россий на море если Россия расположенна на суше?

            Если будет военный конфликт США-Россия,то именно флот США сыграет одну из самых главных ролей в этом конфликте,тк является носителем бОльшей части как МБР,так и КР.
            Цитата: К.А.С
            зачем росси воеывать с США на море если США ее превосходит по силе вмф?

            Потому что укрыться в глубине материка не получится. Повторяю-России нужен СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФЛОТ.Я не говорю о том,чтоб догнать и перегнать США и НАТО по количеству ударных кораблей,я говорю о сбалансированности флота нашего.
            Цитата: К.А.С
            Именно для флотов противника и разрабатываются всякие ништяки наподобие циркона или китайской баллистической ракеты DF-21D (Китай).

            Ну да...а матрассы сидят и нифига не делают и ждут пока мы и китайцы эти ништяки выстругаем.
            Цитата: К.А.С
            Составляющая морской триады в затяжной войне не учавствует после ее применения уже не чего будет защищать и не накого будет наподать!

            Морская составляющая ядерной триады является практически 100%-м гарантом,что ответ на ядерный удар будет,тк Синеву и Булаву наши АПЛ способны пускать от стенки,не выходя в открытый океан.
            А возвращаясь к теме статьи...повторюсь-бритам и матрассам бронетехника тяжелая ни к чему. Хватит и Стракеров,при их морском и авиационном перевесе.
            АндрейИванов
    2. gippernano Сегодня, 16:32
      Да ладно. Бомбами атомными расстреливать начнут? или какое оружие? Рэльсотрон? Зумвальт? Ф-35?
      gippernano
      1. АндрейИванов Сегодня, 16:41
        Цитата: gippernano
        Да ладно. Бомбами атомными расстреливать начнут? или какое оружие? Рэльсотрон? Зумвальт? Ф-35?

        Вам напомнить какое количество топоров было израсходовано на Югославию. Впрочем там были и фосфорные бомбы и ковровые бомбардировки и все что хочешь.А теперь гляньте на количество авианосцев суммарно в бритов и у матрассов и посчитайте общее количество самолетов на них.И в довесок сравните флоты НАТО и наш,и особенно обратите внимание на то,что бОльшая часть ударных кораблей тех же США очень хорошо заточены на работу по берегу.
        Кстати,в США всерьез обсуждается вопрос применения арсенала с малым ЯБЗ. Это так к слову.
        АндрейИванов
  2. 210окв Сегодня, 15:19
    Весной 1941 года Гитлер тоже говорил о миролюбии и прочее.Однако уже был готов план "Отто"(Барбаросса).И "Юнкерс" "заблудился"якобы с пожеланиями мира..
    210окв
    1. gippernano Сегодня, 16:38
      Этого Барбароссу, по жизни неудачника, мифологизировали, превратили в великого героя, и поверили сами в эту сказку. Вот вам и результат. У них по жизни это ченить придумают сами же в это поверят, а потом удивляются, как же нас таких мощных, с таким ввп, все время какие то крестьяне натягивают на свои барабаны
      gippernano
  3. mkop Сегодня, 15:21
    Йенс Столтенберг - вообще клиент психиатрической клиники. "Сегодня" он говорит что Россия никому не угрожает, "вчера" говорил что угрожает... Такое поведение - диссоциативное расстройство идентичности, раздвоение личности, если по простому. И есть у меня такое подозрение, что западный истеблишмент нашел какую-то новую форму такой болезни, потому что у них она заразна.
    mkop
    1. gippernano Сегодня, 16:40
      да курят они чето, и уже не знают где привидилось, а где просто приснилось, а что на самом деле они давно не в курсе.
      gippernano
  4. Altona Сегодня, 15:27
    Цитата: АндрейИванов
    К тому же,в случае конфликта военного НАТО с Россией,не танки будут говорить,а совсем иное оружие.

    --------------------------
    Хорошо, нас разбомбят к примеру. А на чем оккупанты приедут?
    Altona
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 15:56
      А на чем оккупанты приедут?

      На розовых велосипедах. hi
      Vasya_Piterskiy
    2. АндрейИванов Сегодня, 15:57
      Цитата: Altona
      Хорошо, нас разбомбят к примеру. А на чем оккупанты приедут?

      Если глянуть на те войны,которые мы вели,то супостат чаще приходил на нашу землю с мыслью не поработить народ,а уничтожить его. Исключение наверно разве что Наполеон...
      АндрейИванов
      1. gippernano Сегодня, 16:46
        Да что за бред. Пока ядерное оружие не применят, будим обычным их давить, а применят, им прилетит всем, без исключения, а заокеанским друзьям по программе максимум.
        gippernano
  5. Лесс Сегодня, 15:59
    Русской угрозы нет? А как же теперь прибалты? А как тогда оправдывать постоянные учения на наших границах и контингенты НАТО в той же Прибалтике? Неее... погорячился Столтенберг...
    Лесс
  6. Yrec Сегодня, 16:08
    Танки - оружие длительной, тяжёлой войны. С частичной или полной мобилизацией и переходом экономики на военные рельсы. В европейских странах мобрезерва просто нет и экономику, в ущерб потреблению, на войну не перестроить. Их стратегия - глобальный удар и занятие территории на колёсных БТР/БМП, блицкриг, короче. Всё как всегда.
    Yrec
    1. merlin Сегодня, 16:52
      Цитата: Yrec
      Танки - оружие длительной, тяжёлой войны.

      Как бы... танки - оружие блицкрига.
      merlin
    2. сайгон Сегодня, 17:13
      А вот прочтите в на каком году войны Адольф Алоизович Гитлер перевел экономику Германии на военные рельсы вы очень удивитесь .
      сайгон
  7. andrewkor Сегодня, 16:09
    А что если бриттам по миру поскрести,ну скажем в Иордании или ЮАР,да и в Израиле изделия британского ВПК имеются?
    andrewkor
  8. михаил3 Сегодня, 16:16
    Как я уже писал, американцы не побеждали, они победу купили. А купленную победу следует оплачивать постоянно! Хотели США милитаризации Европы? Будьте любезны оплатить таковую. Вот вбросят США в европейское перевооружение триллион-другой, тогда и будет результат.
    Но расслабляться не стоит. Скорее всего, Запад просто надеется уничтожить нас без массированных военных действий, на что имеются немалые предпосылки. Армия наша мала, гражданское население не обучено даже самым основам, качество и мотивация мобресурса находятся на небывалом за тысячи лет минимуме. Попросту говоря, народ не способен и не желает воевать ни с кем.
    И кстати, а сколько у нас тех самых "полноценных танковых дивизий", чтобы эти Скимитары ссаной тряпкой то гонять? А вот легкой и скоростной бронетехники, способной массированно уничтожать невооруженное гражданское население, у наших "партнеров" все больше. К чему бы это?
    михаил3
    1. merlin Сегодня, 16:55
      Цитата: михаил3
      А вот легкой и скоростной бронетехники, способной массированно уничтожать невооруженное гражданское население, у наших "партнеров" все больше. К чему бы это?

      Толстые стали и ленивые. Пешком воевать уже не комфортно, да и педикюр можно испортить, вот и пересаживаются на тачанки.
      merlin
  9. aloleggry Сегодня, 16:38
    Цитата: АндрейИванов
    Судите сами. Взять ту же Великобританию. Последний танк «Челленджер 2» здесь изготовили в 2004 году, после чего завод в Ньюкасле-на-Тайне был закрыт, а его персонал уволен. Тем временем, в британских сухопутных войсках из 420 выпушенных промышленностью «Челленджеров 2» осталось в строю примерно 220 машин.

    А на кой бритам танки?Англия-островное государство и ей важнее флот,чем бронетанковая составляющая. При этом,с развитием высокоточного оружия,ставка делается на Западе совсем на иные системы.К тому же,в случае конфликта военного НАТО с Россией,не танки будут говорить,а совсем иное оружие.

    Если просто раздолбать территорию, то да, иного оружия хватит. А вот если взять эту территорию себе, то увы, то появится на ней надо лично. На танке. Партизаны, заете ли.
    aloleggry
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