Миф, в который не верят сами мифотворцы





JS : Во-первых, мы не видим никакой угрозы против какого-либо союзника НАТО, и поэтому я всегда осторожно размышляю над гипотетическими ситуациями. Но я могу сказать, что все, что произошло в Крыму и на Украине, конечно, спровоцировало бы ответ со стороны всего альянса, потому что НАТО там защищает и защищает всех союзников от какой-либо угрозы. If America Is First, Is NATO Second? Ф.П . : Как НАТО ответит, если Россия сделает в странах Балтии то, что она сделала в Украине? «Маленькие зеленые люди». Будет ли НАТО инициировать статью 5 в этой ситуации?JS : Во-первых, мы не видим никакой угрозы против какого-либо союзника НАТО, и поэтому я всегда осторожно размышляю над гипотетическими ситуациями. Но я могу сказать, что все, что произошло в Крыму и на Украине, конечно, спровоцировало бы ответ со стороны всего альянса, потому что НАТО там защищает и защищает всех союзников от какой-либо угрозы.





Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии «В очередной раз наглядно продемонстрировано, что ранее столь высоко котировавшиеся танки Leopard 2 имеют фатальный конструктивный дефект размещения основной части боекомплекта в передней левой части корпуса, со слабой защитой со стороны бортов, что делает Leopard 2 "бомбой на гусеницах"... Разрушения танков Leopard 2A4 в результате взрыва боеукладки в передней части корпуса впервые были отмечены на танках, потерянных турецкой армией в ходе боевых действий против сил "Исламского Государства" у сирийского города Эль-Баб в декабре 2016 года»

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью одному из авторитетных западных изданий Foreign Policy в самых недвусмысленных выражениях признал, что Россия не угрожает в военном отношении ни одному из 29 государств-членов Североатлантического альянса. Более того, он дал понять, что такая «угроза» является чисто гипотетической.Таким образом, официальная позиция руководства НАТО сформулирована вполне однозначно – никакой военной угрозы со стороны России альянс не видит. А домыслами на эту тему заниматься не желает.Но тут возникает следующий вопрос. Быть может, г-н Столтенберг просто неудачно выразился, выдал за официальное свое частное мнение, или же имел какие-то особые основания в данном конкретном случае не педалировать эту тему? А в целом и в общем российскую военную угрозу на Западе ощущают, признают и таковой опасаются?Весь нижеследующий текст будет посвящен аргументированному доказательству того, что Столтенберг не какая-нибудь белая ворона, а вполне типичный представитель современного западного «истэблишмента», который весь, целиком и полностью, разделяет его точку зрения на Россию и на отсутствие с её стороны какой-либо военной угрозы Западу.Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно будет с фактами и цифрами в руках рассмотреть ситуацию, сложившуюся сегодня на Западе с одной из наиболее важных составляющих современной военной мощи – бронетанковыми войсками. Которые играют ключевую роль во всех современных военных конфликтах, в том числе и в тех которые бушуют буквально на наших глазах – в Сирии и, совсем недавно, в Ираке.Именно там танки в очередной раз доказали, что слухи об утрате ими своего прежнего боевого значения оказались сильно преувеличенными. Именно та сторона, которая опиралась на пробивную силу танков, одерживала победы в любом сухопутном сражении.Казалось бы, с учетом данного факта, европейские страны НАТО, которым якобы угрожает Россия, и которым очень мало в этом смысле помогают США (что такое одна американская танковая бригада для всей Европы?), должны были принять экстраординарные меры для резкого укрепления своего бронетанкового потенциала. Тем более, что они сами постоянно твердят о тысячах русских танков и о колоссальных усилиях Путина по вооружению российской армии новейшими образцами бронетехники. Включая такой сверхсовременный танк, как Т-14 «Армата», аналогов которого в мире просто нет.Однако, никакого особого ажиотажа в связи с «русской танковой угрозой» в Западной Европе, которая находится ближе всего к России и, следовательно, наиболее уязвима, как ни странно, не наблюдается. От слова совсем. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы в общих чертах понимать, что там в этой области происходит. Тем более, что не происходит практически ничего.Достаточно сказать, что в настоящее время ни в одной из ведущих европейских стран-членов НАТО основные боевые танки не производятся вообще. А на вооружении этих трех основных держав – Великобритании, Германии и Франции имеется в среднем по триста основных боевых танков производства 80-х – 90-х годов прошлого века. То есть, примерно – три танковые дивизии. Для сравнения – у Гитлера в 1941 году таких дивизий было больше тридцати. А у Сталина еще больше.Но может быть, указанные выше страны, которые в свое время слишком сильно расслабились из-за утраты «любимого врага» в лице Советского Союза, сейчас, после украинских событий, наконец, спохватились? И стали ударными темпами восстанавливать свой танковый парк? Ничего похожего!За четыре года украинского кризиса, который, по утверждениям западной массовой пропаганды, является «бесспорным доказательством агрессивных намерений России» в отношении всего мира, в деле воссоздания бронетанкового потенциала в ключевых странах Евро-НАТО, что называется, конь не валялся.Судите сами. Взять ту же Великобританию. Последний танк «Челленджер 2» здесь изготовили в 2004 году, после чего завод в Ньюкасле-на-Тайне был закрыт, а его персонал уволен. Тем временем, в британских сухопутных войсках из 420 выпушенных промышленностью «Челленджеров 2» осталось в строю примерно 220 машин.Перспективы? Да практически никаких. Каждый год ведутся бурные дискуссии на предмет модернизации оставшихся «Челленджеров», согласно вот этой красивой картинке.Вроде бы договорились, что к 2019 году будет утвержден проект этой модернизации. Впрочем, уже и сейчас ясно, что даже давно устаревшую пушку не заменят. И все дело сведется, в основном, к монтажу новой электронной начинки, при том, что сам танк останется старым.Но и этого мало! Сегодня в Британии полным ходом идет процесс реорганизации сухопутных войск, в ходе которого до половины оставшихся танковых полков будут преобразованы и сведены в ударные механизированные бригады, в которых танки будут заменены легкими БМП типа «Аякс» или даже бронемашинами. Только представьте себе, что произойдет, если такая британская «бригада легкой бронекавалерии» напорется когда-нибудь на полноценную танковую дивизию «агрессивных русских» где-нибудь в Прибалтике. Британцы, насколько я знаю, просто обожают охоту на куропаток. Вот только не уверен, понравится ли им, если в роли куропаток окажутся они сами в своих жестянках-броневиках?Военные специалисты по поводу этой загадочной британской реформы пишут буквально следующее:https://bmpd.livejournal.com/1685751.htmlЧто там у нас еще? Ах да – Германия. Еще одна, якобы перепуганная Путиным до икоты держава. Немцы, по этому случаю, наскребли немного денег, чтобы извлечь из отстойников сотню престарелых «Леопардов 2» первых серий. И собираются их модернизировать до уровня новейшего «Леопарда 2А7». Которого в природе, кроме единичных экспериментальных машин, вообще-то не существует. Ибо железом для него станут старые ветераны. В результате танковый парк наследников Гейнца Гудериана где-нибудь к 2025 году увеличится аж до трехсот боевых единиц!Что представляют из себя эти «Леопарды 2», как боевые единицы, достаточно наглядно демонстрирует опыт их боевого применения в Сирии.Вот что пишет по этому поводу издание БМПД:Таким образом, основой бронетанковой мощи современной Германии является «бомба на гусеницах», полностью провалившая свой главный экзамен на поле боя даже в условиях сравнительно примитивной сирийской войны.Ну и, наконец, старая добрая Франция. До того добрая, что даже решилась на разработку нового основного боевого танка совместно со своей вечной исторической соперницей – Германией. Но это все-таки прогресс, потому что нынешний французский танк «Леклерк» вообще создавался на деньги Объединенных Арабских Эмиратов! И потому вероятно вышел таким чудовищно дорогим, что кроме тех же нефтяных шейхов его никто не купил. Самой же французской армии хватило денег только на 350 штук, в то время как минимальная потребность войск оценивается в 800-1000 машин. С 2010 года выпуск этих драгоценностей на гусеницах был полностью прекращен.Что же касается немецко-французского «танка будущего», то время его появления на свет Божий обозначают как «обозримую перспективу». Насколько она обозрима, можно судить по тому факту, что, согласно планам текущей модернизации наличных «Леклерков», служить им суждено аж до 2040 года!Такова, в общем и целом, картина «лихорадочных военных приготовлений» основных натовских государств Европы на фоне якобы бушующей уже четыре года «российской агрессии». В стоячем лесном болоте, пожалуй, можно порой заметить даже больше признаков активной жизнедеятельности, чем в этой, понарошку готовящейся к отражению нападения русских, Европе.Вот и выходит, что они сами не верят в те страшные пропагандистские сказки, которые они же и сочиняют. Потому что если бы верили, то наверняка не относились так безалаберно к вопросам собственной безопасности. Для чего же тогда они раздувают этот миф – спросите вы? Ответ на этот вопрос – тема отдельного разговора. Но как мы только что убедились, к мифической «русской агрессии» этот ответ никакого отношения не имеет.