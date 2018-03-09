«Винтовки – наследницы револьверных ружей» (Винтовки по странам и континентам – 8)

В общем, даже такая современная винтовка с роторным магазином в армии США не пошла. Но это не значит, что барабанный магазин больше в американском оружии ни разу не использовался. Нет, была еще одна винтовка, причем довольно необычная, которая имела такой магазин, а кроме того, была еще и автоматической! И создал ее в пику знаменитому «гаранду» некто Мелвин Мэйнард Джонсон в 1938 году и сразу передал ее на испытания в армию США.Винтовка Мелвина Джонсона М1941.То есть понятно, что придумал он ее и изготовил намного раньше, а именно летом 1937 года, и продемонстрировал в летнем лагере американских морских кадет. Среди тех, кто стрелял из нее, был Мерритт Эдсон (ставший затем майором), сыгравший в ее судьбе значительную роль.В начале 1938 года у Джонсона было уже три готовых прототипа, которые использовали модифицированные магазины винтовки BAR. Джонсон назвал эти модели винтовками «вертикальной подачи». Сделаны их деревянные части были из красивой древесины и выглядели довольно эффектно. Вот их-то он и передал на Абердинский испытательный полигон для испытаний.Тем, кто заинтересуется этой темой, можно порекомендовать вот эту книгу.Испытания дали результаты, как и всегда, имели и что-то хорошее, и что-то плохое. Винтовки испытывались армейцами усиленными зарядами, что после 4000 выстрелов привело к их порче. Департамент полигона сообщил о 86 поломках и задержках, которые Джонсон пытался оспорить, указав на повреждения, вызванные плохими боеприпасами. Но хорошо было то, что после этих испытаний он как раз и поставил на винтовку свой роторный магазин. А причина была в том, что он услышал, как один из офицеров жаловался на магазин винтовки «Гаранд», который нельзя было подзарядить, вставляя в него патроны по одному. «Насколько лучше, - заявил он, - был старый «Краг», потому что его можно было подзарядить в любое время, открыв дверцу магазина и просто его заполнив.Услышанное заставило Мелвина Джонсона задуматься. Считается, что он набросал эскиз своего роторного магазина прямо там, в баре, используя коктейльную салфетку.Сам по себе в роторном магазине нет ничего необычного. Но он получился необычным именно у Джонсона. Дело в том, что он также заряжался из обоймы, но только вставлялась она не сверху, через открытый затвор, а сбоку, справа. При этом сама обойма устанавливалась горизонтально, а патроны вдавливались внутрь, как обычно, пальцем. Однако входное отверстие для патронов было закрыто специальной подпружиненной крышкой, которая загибалась внутрь механизма винтовки. Такое устройство позволяло загружать патроны и по одному, прижимая их к этой подпружиненной крышке, которая работала подобно заслонке и, закрываясь, назад патроны уже не выпускала! Обычно магазин заполняли с помощью стандартных обойм для винтовки M1903, при этом внутрь можно было загрузить как пять, так и десять патронов, что было на два патрона больше, чем у винтовки «Гаранд» М1.Винтовка «Гаранд» М1. (Музей армии, Стокгольм)Абердин испытал винтовку с «вертикальной подачей» в середине 1938 года, причем, опять же, испытал ее с неисправным магазином, хотя Джонсон и писал, что с винтовкой было выслано достаточно запасных магазинов, чтобы было из чего выбирать.Но духом он не упал, а заказал для новых испытаний уже 14 новых винтовок – семь со съемным магазином и семь с новым встроенным роторным. Он демонстрировал свои винтовки всем, кто готов был смотреть, в основном, офицерам корпуса Морской пехоты, поскольку большинство его знакомых были морскими пехотинцами. В это время техническим директором журнала «American Rifleman» был Ф.К. Несс, который опубликовал результаты испытаний новой винтовки в очередном выпуске своего журнала в 1939 году. В результате винтовка Джонсона удостоилась похвалы, как более простая и удобная, по сравнению с винтовкой Джона Гаранда.Схема устройства барабанного магазина винтовки Джонсона.Тем временем в сентябре 1939 года Германия вторглась в Польшу, и в американской армии вновь зазвучали голоса, что «гаранд» сложен, что он дает много задержек, что в «джонсоне» больше патронов и их можно подзаряжать по одному, что удобно. В результате винтовку вновь отправили в Абердин для тестирования. Это испытание стало первой серьезной проверкой для роторного магазина Джонсона. Винтовку испытывали 11 дней, произвели из нее 1200 выстрелов и еще 5000 различных испытаний «на пыль», «пескоустойчивость», тесты на падение и многое другое. У винтовки было выявлено 22 задержки. Отдел боеприпасов завершил испытания 30 декабря 1939 года и поставил Джонсона в известность об очень хороших результатах. Отмечались высокая технологичность, точность стрельбы, простота разборки и повторной сборки, простота снятия ствола, оригинальный магазин большой емкости и его способность подзаряжаться патронами по одному, а также способность винтовки противостоять грязи, пыли и песку. Не понравился вес (больше желаемого), а также нарушение работы автоматики со стандартным штыком США. Предлагалось испытать винтовку в пехоте и кавалерии, но соответствующие начальники отказались это сделать. Тогда Джонсон сосредоточился на попытке заставить морских пехотинцев принять его винтовку. В итоге началось расследование в Сенате. Одни выступали за винтовку Гаранда, другие за винтовку Джонсона. И у тех, и у других были и сторонники, и противники, сводившие друг с другом счеты, а некоторые сенаторы даже сами участвовали в демонстрационных стрельбах, проводимых в форте Бельвор.Магазин винтовки Джонсона. Хорошо видно гнездо для обойм, а за ним подпружиненная крышка.В мае 1940 года армия провела новые стрельбы в форте Беннинг, где были продемонстрированы совершенно новые «гаранды». Мелвин Джонсон принес только одну свою винтовку, да к тому же стрелок из нее поранился о крышку магазина уже «после 150 выстрелов». Тем не менее соперник Гаранда его обыграл, добившись 472 против 436. В итоге слушания закончились утверждением о том, что обе винтовки равны. Главное же заключалось в том, что «гаранд» уже был в производстве, и не было никаких особых причин для того, чтобы менять его на новый образец, пусть даже в чем-то и лучший. Чтобы винтовка Джонсона могла заменить винтовку Гаранда на столь позднем этапе, она должна была быть значительно лучше ее во всех отношениях. Если бы два эти проекта сравнивались на одном и том же этапе развития, все могло бы быть по-другому. А пока единственным, по сути, преимуществом винтовки Джонсона оказалась ее высокая технологичность. Так, вице-президент компании, производившей тормоза, колеса и колесные диски заявил, что они могут выпускать от 200 до 300 винтовок Джонсона в час! Президент автомобильной компании сказал, что они могут в течение шести месяцев выйти на показатель 1000 винтовок в день. Столь высокие объемы позволяли надеяться, что винтовка Джонсона сможет быть принята на вооружение, как стандартная винтовка как армии, так и флота. Между тем, в августе 1941 года голландцы заказали у Джонсона 70 тысяч его винтовок M1941. Голландское правительство после того, как немцы захватили Нидерланды, находилось в изгнании в Англии. Но у голландцев все еще были свои очень важные колонии в голландской Ост-Индии, и они хотели защитить их, однако нуждались в современном оружии. Но винтовки, сделанные для правительства Нидерландов, так никогда и не попали в голландскую Ост-Индию. Японцы захватили ее еще до того, как заказ был отгружен из Сан-Франциско.Мелвин Мэйнард Джонсон со своей винтовкой М1941.В этом же году Соединенные Штаты вступили в войну с Японией, и Корпус морской пехоты США перекупил у голландских представителей в США порядка 20-30 тысяч винтовок M1941, так как винтовок M1 «Гаранд» морской пехоте хронически не хватало. Винтовки Джонсона использовались некоторыми разведчиками-снайперами из числа парашютистов также на Гуадалканале. Например, Гарри М. Тулли использовал M1941 «джонсон» и смог убить 42 японских солдата, за что ему дали Серебряную Звезду. M1941 использовался также на острове Бугенвиль и в диверсионном рейде на близлежащий остров Шуазель. Капитан Роберт Данлап был награжден Почетной медалью за действия в Иводзиме (февраль-март 1945 года) и он утверждал, что использовал винтовку Джонсона. Интересно, что его статуя была установлена в Монмуте, штат Иллинойс в 1998 году, так вот на ней он изображен как раз с винтовкой Джонсона в руках. Существуют фотографии джонсонских винтовок, сделанные на Гуаме и других островах Тихого океана. Голландцы в конце концов также получили множество винтовок Джонсона после того, как армия и морская пехота окончательно перешли на «гаранд», и использовали их в течение многих лет после войны в армии и флоте. Чилийское правительство заказало 1000 винтовок Джонсона под патроны 7x57 мм.Демонстрация винтовки Джонсона в комиссии Конгресса СШАКогда подготовленная ЦРУ «Бригада 2506» высадилась в заливе Свиней на Кубе в 1961 году, они были в основном вооружены именно полуавтоматической винтовкой Джонсона. Затем около 16 000 винтовок были вновь куплены у голландского правительства в конце 1950-х годов компанией «Винфилд Армз». Половину винтовок отправили в Канаду, а продавали так, чтобы не наводнить ими рынок. Стандартные армейские винтовки по 68,50 долларов; стандартные, но с новым стволом, начиная от 129.50 долларов США; а спортивные винтовки с новым стволом и оптическим прицелом за 159.50$. Хотя история и не знает «бы», есть смысл немного пофантазировать, что было бы, если именно «джонсон» заменил в американской армии «гаранд». Каким тогда было бы американское оружие пехоты «эпохи НАТО»? Дело в том, что изменение калибра до 7,62 НАТО было бы делом столь же простым, как замена ствола. Роторный механизм подачи патронов можно было бы легко заменить коробчатым магазином. То есть американцы могли бы получить аналог М14 немного раньше 1957 года.Затвор и прицел винтовки Джонсона.Ну, а теперь рассмотрим самозарядную винтовку Джонсона в деталях. В ней используется принцип использования энергии отдачи ствола при его коротком ходе. В стволе сделано четыре правосторонних нареза. Запирание канала ствола осуществляется сцеплением выступов личинки затвора с навинченным на ствол казенником. Магазин барабанного типа вмещает 10 патронов. Магазин снаряжается через специальное окно с крышкой на правой стороне ствольной коробке, под окном для выброса гильз. На нем установлено направляющее гнездо для пластинчатых обойм на 5 патронов от винтовки «Спрингфилд» M1903. Заряжать магазин можно как при открытом затворе, так и при закрытом. Ложа винтовки сделана из дерева, из двух частей (приклад имеет шейку и цевье), у ствола перфорированный кожах. Прицел у винтовки диоптрический, может регулироваться по дальности. Винтовка комплектуется специальным игольчатым штыком небольшого веса. Использование стандартного штык-ножа на подвижном стволе невозможно, поскольку это могло отрицательным образом сказаться на работе автоматики винтовки.Схема устройства винтовки Джонсона.Если сравнивать M1 «Гаранд» с винтовкой M1941, то можно сказать, что у второй в магазин входит на два патрона больше и ее можно дозарядить в любой момент патронами по одному или поочередно обоймами. Дальность и кучность стрельбы M1941 и M1 «Гаранд» примерно одинаковы, но так как у винтовки Джонсона была небольшая отдача (по некоторым источникам всего 1/3 от отдачи M1 «Гаранд»). Ее производство было также менее трудоемким и менее затратным. Винтовку M1941 можно было легко разобрать на две части (ствол и ложа с механизмами), благодаря чему ее можно было упаковать в два компактных тюка, поэтому ее использовали парашютисты. К числу недостатков винтовки Джонсона можно отнести большую чувствительность к загрязнению, и невозможность использования штатного штык-ножа, что военным казалось весьма серьезным недостатком. Кроме того, винтовка Джонсона показала себя менее надежной и была более подвержена поломкам, чем M1 «Гаранд». Тем не менее, последнее появление барабанного магазина на поле брани оказалось вполне успешным. Будучи присоединен к полуавтоматической винтовке, он проявил себя с наилучшей стороны.