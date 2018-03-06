Древние хитрости кубка из Триалети, или когда был изобретен токарно-давильный станок?

Среди посетителей сайта ВО немало людей, интересующихся древними технологиями, и это понятно. И мы по возможности стараемся их любопытство удовлетворять: связываемся с мастерами, которые пользуются древними технологиями и делают отличные реплики тех же изделий эпохи бронзы. Один такой мастер Дейв Чапмен, владелец мастерской «Литейня бронзового века», оружейник и скульптор, живет в Уэльсе, где у него большой дом с мастерской и стеклянной «студией», а его работы экспонируются в лучших музеях мира. Мэтт Пойтрас из города Остин, штат Техас делает впечатляющие доспехи, а Нил Барридж отливает вот уже 12 лет бронзовые мечи на заказ.Такими к Нилу Барриджу попадают исходные образцы.В таком они выходят из его мастерской. Реплика «меча из Вилбертона», изготовленная для музея в Локкерби.Понятно, что такой работе предшествует множество различных исследований и анализов. В частности, проводится металлографический анализ, выясняется состав металла, чтобы в итоге получить полностью аутентичную копию не только по внешнему виду, но и по материалу.Образцы изделий Нила Барриджа.Впрочем, так работают археологи всех стран. Особенно в последнее время, когда им доступен и спектральный анализ, и работа с микроскопами с высоким разрешением. Бывает, что, рассматривая поверхность тех или иных изделий и характерные повреждения, на них делаются самые настоящие открытия. Так, например, удалось доказать, что сначала копья с кремневыми наконечниками древние люди не бросали, а наносили ими удар и лишь спустя тысячи лет научились метать их в цель!Изделия для музея в Шревесбери. Работа Нила Барриджа. Будут лежать рядом с подлинниками, и люди смогут их сравнить и оценить, насколько время изменило оригиналы.Впрочем, иногда ученым помогают и сами находки. Например, известно множество находок каменных сверленых топоров. Счет их давно уже идет на сотни тонн, произведенных в разных местах и принадлежащих к разным культурам. Но вот вопрос: а как их сверлили? Дело в том, что отверстия в них, как и сами топоры, впоследствии заполировывали и следы обработки таким образом уничтожали. Однако найдены топоры, незаконченные работой, и вот они-то очень хорошо показывают, как и с помощью чего они были просверлены. Использовались деревянные палки и кварцевый песок. Причем «сверло» вращалось под давлением и вращалось с большой быстротой! То есть явно не руками. Но тогда чем? Очевидно это был древнейший сверлильный станок, представляющий комбинацию верхней и нижней опор и соединяющих их стоек. В верхней опоре было отверстие, в которое вставлялось «сверло», на которое давили тяжелым камнем, либо сам камень был на него надет. «Сверло» после этого захлестывали тетивой лука и быстро двигали им вперед-назад, а тетива вращала при этом сверло с очень большой скоростью. Интересно, что изображения на стенах египетских гробниц подтверждают, что египтяне пользовались подобными лучковыми станками для изготовления сосудов из камня.Но был ли это единственный «станок», известный людям бронзового века?Известно, что в бронзовом веке многие погребения осуществлялись в насыпных курганах. Множество таких курганов было известно на территории СССР, где их принялись раскапывать еще в 30-ые годы прошлого века. Вот и в последнее пятилетие перед войной известный советский археолог Б.А. Куфтин начал раскапывать в Южной Грузии в местечке Триалети курганы, которые своим видом сильно отличались от известных до того времени в Закавказье. То есть они там были, конечно, но только их никто не раскапывал. Вот Куфтин и раскопал курган за номером XVII, который был не самым большим и не самым приметным, но зато обнаруженный в нем погребальный инвентарь оказался совершенно выдающимся.Незаконченный каменный топор раннего бронзового века (ок. 2500 - 1450 гг. до н.э.) из музея в Пемброкшире.Погребение представляло собой большую могильную яму площадью в 120 м2 (14 м X 8,5 м), глубиной 6 м, в которой рядом с останками усопшего, среди множества сосудов, стоящих по краям, находилось серебряное ведерко с изумительными чеканными изображениями.Вот оно, это серебряное «ведерко». (Грузинский национальный музей)Но, конечно, совершенно исключительной находкой стал найденный вместе с этим ведерком по-настоящему роскошный кубок, сделанный из червонного золота, который был украшен сканью и зернью, а еще драгоценными камнями, бирюзой и светло-розовым сердоликом. Кубок не имел аналогов среди обнаруженных памятников торевтики Древнего Востока, и для бронзового века на территории Грузии это была потрясающая находка.Ожерелье из Триалети: 2000 – 1500 гг. до н.э.; золото, агат и карнеол. (Грузинский национальный музей)Интересно, что несмотря на свой объем, кубок был очень легким. Сделан он был, по мнению Куфтина, из одного цельного куска листового золота, выкованного сначала в виде узкогорлой бутыли овальной формы, донную половину которой потом вдавили внутрь, наподобие стенок мяча, так что в результате получилась глубокая чаша с двойными стенками и на ножке, которую образовала бывшая шейка этой бутыли. Затем на дно было припаяно ажурное прорезное донышко, а на всю наружную поверхность кубка напаяны гнезда для камней, выполненные из скани и оформленные зернью. Все оформление стенок кубка имело вид спиральных волют, также выполненных из золота. Волюты напаивались на поверхность сосуда плотно, после чего в гнезда вставлялись драгоценные камни. Б.А. Куфтин был от кубка в восторге, да это и неудивительно. Уже после войны известный советский металлург Ф.Н. Тавадзе заинтересовался тем, каким образом этот кубок был сделан. Он внимательно его изучил и пришел к выводу, что, описав технологические приемы изготовления кубка, Куфтин был неправ. Он заявил, что тонкое листовое золото не сможет выдержать обратное вдавливание фигурным пуансоном. А потом ему показалось странным, что на удивительно ровных стенках кубка не было следов ударов молотком, которым производили бы подобное вдавливание.Вот он этот кубок во всей своей красе! (Грузинский национальный музей)Рассмотрев все возможные приемы, Тавадзе и его коллеги решили, что давление в процессе изготовления кубка проводилось на простейшем токарном станке, чем-то похожем на станки, которыми тогда пользовались уличные точильщики ножей. Метод этот хорошо знают и современные металлисты.Очень красив этот кубок, что и говорить! (Грузинский национальный музей)Процесс изготовления кубка в данном случае осуществлялся следующим образом: имелась деревянная (а может быть и металлическая) оправка, выточенная по форме изделия, которая устанавливалась в шпинделе этого станка. На поверхность оправки накладывался лист золота, после чего станок приводился во вращение, а к листу вручную прижимался давильник, последовательно перемещавшийся вдоль оправки. Судя по всему, этот примитивный станок не мог иметь достаточно оборотов, что и неудивительно, ведь он же имел ручной привод. Поэтому для того, чтобы избежать коробления выдавливаемого золотого листа, оправку со стороны торца нужно было поддерживать особой поддержкой или деревянным прижимом, чтобы с ее помощью гасить нажим давильника.Кубок в разрезе. Стрелка указывает на изгиб ножки, который мог быть получен сменой прижимов. (по книге Е.Н. Черных «Металл – человек – время! М.: Наука, 1972 г.)То есть был сделан вывод, что изготовление золотого кубка могло быть осуществлено так: круглый золотой лист-заготовка, вырезанная из предварительно выкованного листа, прикладывался к оправке. Сначала получали само дно кубка. Затем постепенно внутренние стенки выдавливались давильником по оправке, форма и размеры которой повторяли форму внутренней части кубка. Затем оставшаяся часть заготовки постепенно выворачивалась давильником в обратную сторону, обхватывая предварительно выдавленную часть, и переходила на нижнюю часть кубка. Прижим при этом меняли, а новый прижим имел форму ножки. Ну, а после окончания выдавливания лишнюю часть металла обрезали, а затем вынули оправку, убрали прижим и припаяли второе (нижнее) дно кубка.Технология изготовления кубка из Триалети (по книге Е.Н.Черных «Металл – человек – время! М.: Наука, 1972 г.)Так что наши отдаленные предки были людьми весьма находчивыми и изобретательными, и не останавливались перед трудностями, а решали их самым рациональным образом, да еще и экономили при этом драгоценный металл! Ведь этот кубок можно было бы легко отлить из золота методом «потерянной формы», однако его предпочли изготовить из тонкого золотого листа!П.С. Автор выражает признательность Нилу Барриджу (http://www.bronze-age-swords.com/) за предоставленные фотографии своих работ и информацию.