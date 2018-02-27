16:58 27 февраля
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"ОДК-Сатурн" заявило о разработке корабельного двигателя 5-го поколения

Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило предварительное проектирование морского газотурбинного двигателя пятого поколения, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор завода Виктор Поляков.

"ОДК-Сатурн" заявило о разработке корабельного двигателя 5-го поколения


Совместно с отраслевыми институтами, в том числе ЦИАМ имени Баранова и Крыловским государственным научным центром, нами выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения. По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для Федеральной целевой программы
— сказал собеседник агентства.


Ранее официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (включает в себя "ОДК-Сатурн") заявил журналистам, что специалисты "Сатурна" разрабатывают корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения. По его словам, дальнейшее развитие морских силовых установок может выразиться в увеличении мощности, а также повышении их КПД.

Использованы фотографии: пресс-служба "ОДК-Сатурн"
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Комментарии 27

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  1. NEOZ Сегодня, 10:41
    зачем это заявлять?
    NEOZ
    1. Piramidon Сегодня, 10:46
      Цитата: NEOZ
      зачем это заявлять?

      Чтобы показать, что не даром хлеб едят и чем то заняты. Вот только когда этот двигатель будет изготовлен в металле и установлен на корабль никому не известно.
      Piramidon
      1. Владимир16 Сегодня, 11:02
        Цитата: NEOZ
        зачем это заявлять?

        Нормальные люди сначала проводят научные исследования, затем проектируют, а уж опосля строят.
        В статье говориться о том, что первые два этапа завершены. hi
        А вы продолжайте гундеть, что всё не так и все не правы и конечно всё пропало.... laughing love
        Владимир16
        1. NEOZ Сегодня, 11:56
          ну и зачем это заявлять? тема Вами не раскрыта...
          NEOZ
        2. mishaia_23 Сегодня, 12:01
          В статье говориться о том, что первые два этапа завершены.

          Стадия "Проект" и Стадия "Рабочая документация", drinks
          осталась только воплощение в металле... то есть строительство объекта...
          mishaia_23
          1. Piramidon Сегодня, 13:25
            Цитата: mishaia_23
            В статье говориться о том, что первые два этапа завершены.

            Стадия "Проект" и Стадия "Рабочая документация", drinks
            осталась только воплощение в металле... то есть строительство объекта...

            А ничего, что проект только ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ типа эскизов? От него даже до рабочего проекта и чертежей еще очень далеко, не говоря уже о готовом изделии в металле. И рабочая документация пока в виде тех. задания и рекомендаций, а это самый начальный этап разработок.
            Piramidon
          2. AUL Сегодня, 16:19
            В статье говориться о том, что первые два этапа завершены.
            Стадия "Проект" и Стадия "Рабочая документация",
            Рабочая документация - это конструкторские чертежи и технологическая документация, которые передаются в цеха для изготовления изделия.(А так же еще куча документов - для снабженцев, ОГМ, ОТиЗ, ОТК, метрологов и т д). А в посте говорится пока только о формировании ТЗ на изделие. Так что не бегите впереди паровоза.
            AUL
    2. Vita VKO Сегодня, 10:47
      Цитата: NEOZ
      зачем это заявлять?

      Наверное деньги кончились или вообще забыли заложить в бюджет. Ведь кроме относительно дешевого проекта необходимо создать опытный образец и провести большой цикл испытаний и доводок до уровня принятия на вооружение. По времени это несколько лет, а денег требуется в десятки раз больше чем на проектирование.
      Vita VKO
    3. Донской Сегодня, 10:48
      Потому что заявить несравнимо легче, чем сделать. А там глядишь или ишак сдохнет, или падишах. И вообще, к заявлениям нынешних руководителей о планах нужно относится как к мечтаниям детей или как к словам конченного вруна. Лучше их вообще пропускать мимо ушей, т.к. как правило это имеет мало общего с реальным положением дел и с получаемыми в итоге результатами и сроками.
      Донской
      1. Железякин Сегодня, 11:59
        В контексте руководителей данного предприятия, согласен на 100%, с Вашим умозаключением! Рыбинский НПО Сатурн в свое время бортонули (и слава богу) с производством двигателей (точнее компонентов) для истребителей. Теперь они в поиске новой ниши...
        Железякин
    4. виктор н Сегодня, 11:50
      Потому что это радует
      виктор н
    5. zloybond Сегодня, 11:52
      Тут статья была одна: Китайцы восхитились нашим новыми авианосцем.... надо было назвать восхитились макетом - какой он большой..... так и здесь заявили...пятого поколения... бла бла бла.... а корабли у стенки без движков стоят себе качаются.....хоть бы третьего найти какой захудалый
      zloybond
    6. Chertt Сегодня, 12:11
      Цитата: NEOZ
      зачем это заявлять?

      Что бы, люди порадовались, а оставшиеся спросили, "зачем это заявлять?"
      Chertt
    7. Кент0001 Сегодня, 12:56
      Прально-давно нужно выпускать уже, а у нас только бла-бла-бла.
      Кент0001
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
        "ОДК-Сатурн" заявило о разработке корабельного двигателя 5-го поколения
        потому,что выборы... а до начала производства-огого... вспомним для су-57 ,3го этапа...вспомним китайские движки дающие сбои на наших кораблях... маркетинг...и благие намерения. когда то будет,но не стоит заранее "ура" кричать.
        андрей юрьевич
  2. Vard Сегодня, 10:42
    На первый взгляд ни чего особенного... Новый двигатель... Однако лишняя миля в час... или лишние десять на одной заправке кому то жизнь спасут...
    Vard
  3. Alex-a832 Сегодня, 10:44
    Всегда радует, когда наши заявляют о новых серьезных разработках, тем более на стадии КД, а не когда анонс ТЗ на проектирование.
    Alex-a832
  4. Комментарий был удален.
  5. vvlagun Сегодня, 10:56
    ... Наверно может застану когда наши кораблики на наших принципах пространственного перемещения ( не на 200-летних ДВС-ах) летать начнут...
    vvlagun
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:59
    Нормально так. Новый двигатель - это прежде всего - новые технологии - а как без них повысить КПД и удельную мощность? Законы природы никто не отменял laughing Посему - осваивают. И жаропрочные сплавы на лопатках ГТД, и "термобарьер"... Это ДОРОГИЕ технологии.
    Горный стрелок
    1. yehat Сегодня, 11:42
      да ничего запредельного в этих технологиях нет
      просто тему нужно копать не останавливаясь, а у нас материаловедение и спецпроизводства с перестройки почти на нуле. В СПБ перестали выпускать целый спектр сортов металлов, которые раньше были на 100% востребованы и дефицитны на флоте.
      yehat
  7. 23424636 Сегодня, 11:13
    исследования это хорошо ,но где двигатели для Янтаря ..Может надо украсть технологию и конструкторскую документацию у Николаевских да пару десятков конструкторов и технологов вывести на землю русскую что суда не ржавели в построечных доках
    23424636
  8. Омскгазмяс Сегодня, 11:14
    "По нашим оценкам, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения может быть определен к 2018-2019 году, первый опытный образец может быть создан через 2,5-3 года, в дальнейшем – испытания",
    сообщили в корпорации.

    Кроме того, ОДК планирует выполнить «ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания и другие работы».

    «В инициативном порядке специалисты ПАО "ОДК - Сатурн" провели комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей», – говорится в сообщении.

    А нужны были ещё вчера.
    Омскгазмяс
    1. Кент0001 Сегодня, 12:57
      так-то да, но они говорят про новое поколение....новое для нас или для всего мира?
      Кент0001
  9. Стойкость Сегодня, 12:17
    А 5-е поколение, это что такое?
    Кто может расписать особенности всех пяти-шести?
    Механизаторы, выступите в качестве экспертов!
    :о)
    Стойкость
    1. Кент0001 Сегодня, 12:58
      На пятом поколении педалей для вращения меньше.... wink
      Кент0001
      1. AUL Сегодня, 16:34
        Плюс невидимость и сверхманевренность...
        AUL
  10. shans2 Сегодня, 13:31
    Спасибо Вальцманам, без них бы все еще кормили небратьев заказами, отрывая у своих, и покупая устаревшую совковую продукцию...
    shans2
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