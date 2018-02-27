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"ОДК-Сатурн" заявило о разработке корабельного двигателя 5-го поколения
Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило предварительное проектирование морского газотурбинного двигателя пятого поколения, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор завода Виктор Поляков.
Ранее официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (включает в себя "ОДК-Сатурн") заявил журналистам, что специалисты "Сатурна" разрабатывают корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения. По его словам, дальнейшее развитие морских силовых установок может выразиться в увеличении мощности, а также повышении их КПД.
Совместно с отраслевыми институтами, в том числе ЦИАМ имени Баранова и Крыловским государственным научным центром, нами выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения. По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для Федеральной целевой программы— сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (включает в себя "ОДК-Сатурн") заявил журналистам, что специалисты "Сатурна" разрабатывают корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения. По его словам, дальнейшее развитие морских силовых установок может выразиться в увеличении мощности, а также повышении их КПД.
Использованы фотографии: пресс-служба "ОДК-Сатурн"
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