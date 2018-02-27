Как советский офицер уничтожил немецкий «лагерь смерти»

22 сентября 1943 года. На перрон близ польской деревни Собибор прибывает поезд. Из него выходят более 2000 заключенных с желтыми звездами на одежде. Все они прибыли из Минска. Среди них есть некий. Александр Печерский. Узников встречают хорошо вооруженные немецкие солдаты СС.Один из офицеров подходит к вышедшим из поезда людям и командует: "Бессемейные столяры и плотники, шаг вперед!" Несколько десятков человек выходят из толпы. Офицер выстраивает их в колонну и уводит их в направлении бараков. Оставшиеся на перроне десятки сотен людей уже через два часа будут мертвы.Собибор - нацистская "фабрика смерти", ежедневно уничтожавшая несколько тысяч евреев. Он выделялся на фоне других подобных лагерей. Большинство из них эксплуатировали узников как бесплатную рабочую силу. Задачей Собибора было именно физическое уничтожение пленных.