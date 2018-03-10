09:30 10 марта

Что если организовать… гонки «ящиков из-под мыла»?!

У нас есть много людей, которые любят порассуждать о том, как мало, мол, у нас в стране сегодня делается для воспитания подрастающего поколения. Нет ни школьных кружков, ни Центров детского технического творчества, ни танцев, ни песен, ни плавания, ни гонок на картах – ничего! Сплошные подворотни, пиво, клей и наркотики. Ужасно! «Погибла Россия! Вот раньше…» Мне, впрочем, видится другая картина. Рядом с моим домом находится один такой детский центр. Ходила туда моя внучка и занималась там и танцами, и лепкой из глины. А рядом были целых две музыкальные школы, кружки в школах, в наш бассейн «Сура», расположенный в самом центре города, по утру если прийти, то… можно оглохнуть от плеска плавающих в нем детей. Просто какое-то водяное неистовство: семь дорожек из 10 занято детьми разных возрастов и все они как заведенные плавают туда-сюда по часу. Потом запускают новых и так все время. По 7-10 детей на одну дорожку. Иногда по пять. В классе, где учится моя внучка, я вел занятия по техническому творчеству с первого по четвертый, и сколько мы там всего сделали…

Что если организовать… гонки «ящиков из-под мыла»?!

Современный «ящик из-под мыла» и ящиком-то не назовешь…

Хочется чего-то большего? Согласен! Но придумать можно много чего, а главное самому приложить руки к тому, чего бы ты хотел добиться, и не ждать, покуда «сверху» придут и решат все увиденные тобой проблемы.


Одна из идей мне лично не дает покоя уже давно, но понемногу и до ее решения у меня дойдут руки.

А было так, что в 1956 году у нас в СССР вышла книга детской писательницы Н. Кальмы «Дети Горчичного рая» о тяжелом положении простых людей Америки. Прочитал я ее где-то в 1964 году и хорошо помню, что мне она ну просто очень понравилась, и, кстати, она есть в Интернете, где сегодня ее можно и прочитать, и даже послушать. В некоторых отношениях очень забавная книга. В ней, например, в конце дается пояснение к таким словам, как «хобби», «бизнес», позднее ставшими для нас привычными. И вот тогда же именно из этой книги я узнал о популярных среди американских мальчишек гонках «табачных ящиков». Описаны в романе эти самые «ящики», а по сути, самые настоящие гоночные автомобили, были очень подробно. И мне сразу захотелось сделать такой же. Но… в положении я оказался гораздо худшем, чем самые обездоленные чернокожие дети США – им было из чего сделать такой автомобиль, а вот мне не из чего. Ни мне, ни моим товарищам по улице.


Вот эта книга из моего детства.

В 1968 году о том, как сделать такой автомобиль, я прочитал уже в журнале «Моделист-конструктор». Там же было написано, что такие машинки проще картов, им не нужны моторы и горючее, что они бесшумны и экологичны, поэтому гонки их можно устраивать в любом месте, где есть улицы с большой крутизной. А как раз у нас в Пензе таких улиц очень много, так что наш город просто идеальное место для проведения соревнований таких автомобильчиков с «гравитационным приводом». То есть идея в СССР была признана здравой, но воплощения почему-то не получила ни в то время, ни впоследствии. А между тем гонки эти, как и постройка таких вот авто – прекрасное средство развития как раз детского технического творчества и подготовки будущих водителей.

Ну, а история «гонок ящиков из-под мыла» началась в 1904 году в Германии, где в городе Франкфурте прошли первые гонки самодельных автомобилей для детей.

Но вот свое название – «гонки ящиков от мыла» (Soapbox Derby) – эти состязания получили лишь в 1933 году. Это название им придумал фотограф газеты «Дейтон Дейли Ньюс» Майрон Скотт из американского штата Огайо, который как-то раз увидел, как дети мастерили свои автомобили из фанерных упаковочных ящиков для мыла, корыт и детских ванночек и катаются на них по крутым городским улицам. Он решил написать об этом репортаж, а когда написал, то сразу понял, что перед ним настоящая «золотая жила». Ведь это же было время «Великой депрессии». На дорогие развлечения у людей просто не было денег. А здесь тебе и техническое творчество, и азарт – все вместе! К тому же Скотту понравился демократизм и зрелищность этих соревнований: ведь для машин не требовались двигатели, материалы были вполне доступными, а результаты зависели исключительно от «инженерных талантов» и мастерства вождения сидевшего в кабине «ящика» мальчугана. Поэтому он выступил с инициативой проведения таких соревнований на официальной основе и добился того, что в том же году они были проведены в Дайтоне, в которых принимали участие более 300 «ящиков от мыла». То есть идея его имела успех!

В 1934 году неугомонному Майрону Скотту удалось организовать в Дайтоне уже национальное первенство «Soapbox Derby». Однако в следующем году их перенесли в Акрон. Причем власти города были довольны результатами этого мероприятия, что даже выделили для их проведения настоящий гоночный трек.

С этого времени город Акрон в США стал настоящей столицей гонок «табачных ящиков» – и здесь каждый год начали встречаться победители первенств из разных стран и штатов Америки, и где определяли абсолютного чемпиона мира.


Победитель «Soapbox-derby» 1934-го года.

Пик популярности этих состязаний пришелся на 1950–1960-е годы, когда их спонсором стала автомобильная компания «Шевроле». Появляться на них не гнушались и звезды кино и телевидения, а поддерживать маленьких спортсменов лет 11–15 порой приезжало до 70 000 человек. Однако в 70-е годы прошлого века этот чемпионат постепенно утратил свою популярность. Почему это случилось?

Причина банальная и очень простая: со временем, почувствовав запах больших денег, в этот спорт пришли взрослые, которые-то все и испортили. Чтобы победить они начали нанимать профессиональных инженеров и строить ультрасовременные дорогущие машины-болиды. Участились и случаи мошенничества: ведь там, где есть тотализатор, оно неизбежно. Так, в 1973 году четырнадцатилетний Джимми Гронен лишился чемпионского титула через два дня после финальной гонки, когда его машину просветили рентгеном и выяснили, что в передней части его машины имеется электромагнит. На старте он включался и притягивал его «мыльницу» к металлической площадке, находившейся в начале трассы, чем сообщал машине дополнительный импульс. Автора изобретения, дядю и официального опекуна несостоявшегося чемпиона Роберта Ланджа, привлекли к ответственности за содействие в этом преступлении.

Ну, а как только гонки из уникального и увлекательного семейного шоу превратились в очередное и очень дорогое хобби для взрослых чудаков, «Шевроле» отказался их финансировать. Возникло даже новое направление – создание суперсовершенных «болидов» без двигателя и новый вид соревнований с ними – «Экстремальные гравитационные гонки». Цена на них стали просто запредельные. Одно только углеводородное волокно для одной из таких машин стоило 15000$ и еще примерно столько же ушло на колеса и все остальное. Но их массовость с гонками обычных «ящиков» оказалась просто несопоставима.


Гонки «табачных ящиков» в Оклахоме.

Шансы вернуть этому массовому спорту былую популярность появились в 2000 году, когда его включили в программу знаменитого шоу исторических автомобилей, которое проводила пивоваренная компания «Ред Булл». Данное мероприятие ежегодно собирает более 100 000 зрителей. Поэтому, чтобы повысить зрелищность и притягательность состязаний, было сделано все возможное. Например, для состязаний 2004 года построили разгонную рампу высотой 4,5 метра и длиной 23 метра, переходившую в стометровую асфальтовую прямую. Трассу огородили соломенными отбойниками. Провести «мыльницу» по прямой оказалось не так-то просто: управление с помощью гибких тяг требовало значительной силы и хорошего чувства трассы. Однако потом история повторилась: с каждым годом «мыльницы» становились все сложнее, дороже, и постепенно соревнования потеряли привлекательность, так что эти гонки оказались последними.

Но теперь в который раз их проводят в Люксембурге, причем даже с большим успехом! Так, в гонках 2011 года приняли участие 33 детских авто, сделанных из дерева и металла. Водители были в возрасте от 10 до 16 лет, а соревновались они в двух категориях: скорость и слалом. Потом зрители (а всего в люксембургском городке Дифферданж их собралось около трех тысяч) выбрали самый красивый «ящик».

Остается заметить, что гонки «ящиков из-под мыла» дело очень полезное для детей, причем во всех отношениях. Участники гонок строят свои тележки самостоятельно (в США, конечно, можно купить набор-конструктор, но все равно из его деталей, как минимум, нужно собрать). Так как двигателя нет, и автомобильчики движутся под уклон под действием гравитации, то при спуске с хорошей горки разогнаться до 50-70 км/ч, но и не более, так что серьезные аварии исключаются. На первый взгляд, большую проблему представляет организация трассы. Однако ничего особо сложного от нее не требуется – самый обычный асфальт и наличие заметного уклона – вот и все, чтобы провести эти соревнования. Причем за рубежом они бывают часто приурочены к празднику дня города и являются поводом для рекламы напитков и еды. Все это представляет большой интерес для спонсоров, не говоря уже о явной необходимости развития детского технического творчества у нас в стране и отвлечения детей от праздного времяпрепровождения!


Бедный, обездоленный негритянок на своем «ящике».

Что касается конструкции, то основные требования к «ящику» сводятся к наличию у него руля, тормозов и шлема на голове у водителя. ДТП и прочие травмы случаются очень редко – маленькие колеса плохо едут по бездорожью, поэтому если такой «кар» и съезжает на обочину, то очень быстро теряет скорость. Опрокинуться ему тоже довольно трудно, потому что радиус поворота у него большой, а центр тяжести находится очень низко. Взаимные столкновения опасности не представляют – ведь скорость у соревнующихся машин примерно одинаковая и едут они в одном направлении.

Еще может ограничиваться как минимальный, так и максимальный вес автомобильчика, поскольку более тяжелая машинка разгоняется быстрее. Но главное – это, конечно, отсутствие двигателя. Поэтому на трассе нет ни шума, ни вонючих выхлопов, вследствие чего эти гонки можно проводить буквально в центре города.

Количество колес может регламентироваться, но в любом случае их не может быть меньше трех и больше четырех. Запуск машин производится со специальной рампы – площадки, которую домкратом приподнимают со стороны трассы, не давая машинкам скатиться. При старте ее опускает и машинки начинают свое движение.

Зимой кататься, конечно, неразумно, но если эта идея кого-то заинтересует, то за зиму можно построить машины, а состязания провести весной или летом. Некоторую сложность представляет транспортировка такой машины к месту состязаний, но если нет автомобиля – то ее можно даже буксировать за собой на веревочке, а можно и довезти до места на такси с багажником на крыше.

Ну, а у станций юных техников или школ всегда есть места, где такие автомобильчики можно и строить, и хранить.

Так что почему бы активистам детского патриотического воспитания просто не взять, да и не начать пробивать идею «гонок ящиков из-под мыла» у себя в городе? А проводить их на День города! Обычно для такого мероприятия ни губернаторы, ни мэры, ни кандидаты в губернаторы и мэры, ни кандидаты в Думу денег не жалеют. Вот и следует им подсказать: «Тут лежит твоя популярность, болван! Дети – твой будущий электорат, а не твой, так твоего сына. Подумай!» Глядишь, удастся в одном месте, наши СМИ, постоянно испытывающие дефицит позитивной информации непосредственно из России, эту «инициативу» раздуют и как знать, может быть именно ваш город, построенный на крутых холмах, превратится в итоге в новые «Нью-Васюки»?!
Автор: В.Шпаковский


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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 06:38
    У нас детки устраивают гонки на продуктовых тележках... Кстати то ещё зрелище... И народу собирается несколько сот человек...
    Vard
  2. амурец Сегодня, 06:47
    А ведь напомнили детство. Тоже делали нечто подобное. Гонки правда не устраивали, но вот прокатиться с сопки, с ветерком, ещё то было удовольствие. Тем более и уклон большой и виражи крутые.
    амурец
    1. Котище Сегодня, 07:25
      Именно напомнили! В моем родном уральском городке чего-чего, а гор, горок и косогоров более чем предостаточно. Зимой все понятно санки, фибра, лыжи. Снегокаты были, но это несбыточный предел мечтаний мальчишки моего времени. Хотя самодельные сани на фибре или листе алюминия (нержавейки) по скорости делали любой аргомак в разы.
      Когда наступало лето, голь на выдумку хитра - зомби ящик бедного негретенка отдыхает. Бралась садовая тачка с одним колесом или двумя колесами но узкой базой и мастерился какой-нибудь полуприцеп с широкой базой колес на мотоциклетных или мопедных колесах. Потом это чудо крепилось между собой путем 50мм доски и болтов на 28 мм в даметре. Из другой доски делалась седушка для водителья. И вперед на гору. Состязания проводились на ул. Уральской по Олимпийской системе на выбывание. В заезде участвовало не более двух монстров. Сразу же пришло осознание, что чем больше пассажиров в большой тележке тем выше скорость и проще тяни-толкай волочить в гору. Переднюю тележку загружать боялись драндулет терял в маневренности, да и асфальтом на горке не пахло. К слову драндулеты за счет сигментно-сочлененного типа получались достаточно маневренными. Эмоций помню было море!
      Котище
  3. 3x3zsave Сегодня, 07:34
    Все здорово! Но у нашего государства есть добрая традиция - вмешиваться в любое хорошее начинание, с целью зарегулировать все до полной апатии подвижника. Вячеслав Олегович, вот у Вас как преподавателя, какой процент рабочего времени уходит на написание различных бумажек, которые нафиг никому не нужны, но должны быть, потому как являются условием существования бюрократической надстройки Минобра?
    3x3zsave
    1. kalibr Сегодня, 07:52
      Ха! Какая шикарная подначка. Сейчас во время подготовки к аккредитации - 80% Обычно наоборот. Но "обычно" было давно.
      kalibr
  4. XII легион Сегодня, 08:25
    Действительно, движение - это жизнь. И для детей в особенности.
    Ну и кто на что горазд.
    Например - чунки. Это и видел, и когда-то в далеком детстве катался.

    О гонках в табачных ящиках не знал
    Супер!
    Спасибо автору!
    XII легион
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