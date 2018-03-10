Что если организовать… гонки «ящиков из-под мыла»?!

У нас есть много людей, которые любят порассуждать о том, как мало, мол, у нас в стране сегодня делается для воспитания подрастающего поколения. Нет ни школьных кружков, ни Центров детского технического творчества, ни танцев, ни песен, ни плавания, ни гонок на картах – ничего! Сплошные подворотни, пиво, клей и наркотики. Ужасно! «Погибла Россия! Вот раньше…» Мне, впрочем, видится другая картина. Рядом с моим домом находится один такой детский центр. Ходила туда моя внучка и занималась там и танцами, и лепкой из глины. А рядом были целых две музыкальные школы, кружки в школах, в наш бассейн «Сура», расположенный в самом центре города, по утру если прийти, то… можно оглохнуть от плеска плавающих в нем детей. Просто какое-то водяное неистовство: семь дорожек из 10 занято детьми разных возрастов и все они как заведенные плавают туда-сюда по часу. Потом запускают новых и так все время. По 7-10 детей на одну дорожку. Иногда по пять. В классе, где учится моя внучка, я вел занятия по техническому творчеству с первого по четвертый, и сколько мы там всего сделали…Современный «ящик из-под мыла» и ящиком-то не назовешь…Хочется чего-то большего? Согласен! Но придумать можно много чего, а главное самому приложить руки к тому, чего бы ты хотел добиться, и не ждать, покуда «сверху» придут и решат все увиденные тобой проблемы.Одна из идей мне лично не дает покоя уже давно, но понемногу и до ее решения у меня дойдут руки.А было так, что в 1956 году у нас в СССР вышла книга детской писательницы Н. Кальмы «Дети Горчичного рая» о тяжелом положении простых людей Америки. Прочитал я ее где-то в 1964 году и хорошо помню, что мне она ну просто очень понравилась, и, кстати, она есть в Интернете, где сегодня ее можно и прочитать, и даже послушать. В некоторых отношениях очень забавная книга. В ней, например, в конце дается пояснение к таким словам, как «хобби», «бизнес», позднее ставшими для нас привычными. И вот тогда же именно из этой книги я узнал о популярных среди американских мальчишек гонках «табачных ящиков». Описаны в романе эти самые «ящики», а по сути, самые настоящие гоночные автомобили, были очень подробно. И мне сразу захотелось сделать такой же. Но… в положении я оказался гораздо худшем, чем самые обездоленные чернокожие дети США – им было из чего сделать такой автомобиль, а вот мне не из чего. Ни мне, ни моим товарищам по улице.Вот эта книга из моего детства.В 1968 году о том, как сделать такой автомобиль, я прочитал уже в журнале «Моделист-конструктор». Там же было написано, что такие машинки проще картов, им не нужны моторы и горючее, что они бесшумны и экологичны, поэтому гонки их можно устраивать в любом месте, где есть улицы с большой крутизной. А как раз у нас в Пензе таких улиц очень много, так что наш город просто идеальное место для проведения соревнований таких автомобильчиков с «гравитационным приводом». То есть идея в СССР была признана здравой, но воплощения почему-то не получила ни в то время, ни впоследствии. А между тем гонки эти, как и постройка таких вот авто – прекрасное средство развития как раз детского технического творчества и подготовки будущих водителей.Ну, а история «гонок ящиков из-под мыла» началась в 1904 году в Германии, где в городе Франкфурте прошли первые гонки самодельных автомобилей для детей.Но вот свое название – «гонки ящиков от мыла» (Soapbox Derby) – эти состязания получили лишь в 1933 году. Это название им придумал фотограф газеты «Дейтон Дейли Ньюс» Майрон Скотт из американского штата Огайо, который как-то раз увидел, как дети мастерили свои автомобили из фанерных упаковочных ящиков для мыла, корыт и детских ванночек и катаются на них по крутым городским улицам. Он решил написать об этом репортаж, а когда написал, то сразу понял, что перед ним настоящая «золотая жила». Ведь это же было время «Великой депрессии». На дорогие развлечения у людей просто не было денег. А здесь тебе и техническое творчество, и азарт – все вместе! К тому же Скотту понравился демократизм и зрелищность этих соревнований: ведь для машин не требовались двигатели, материалы были вполне доступными, а результаты зависели исключительно от «инженерных талантов» и мастерства вождения сидевшего в кабине «ящика» мальчугана. Поэтому он выступил с инициативой проведения таких соревнований на официальной основе и добился того, что в том же году они были проведены в Дайтоне, в которых принимали участие более 300 «ящиков от мыла». То есть идея его имела успех!В 1934 году неугомонному Майрону Скотту удалось организовать в Дайтоне уже национальное первенство «Soapbox Derby». Однако в следующем году их перенесли в Акрон. Причем власти города были довольны результатами этого мероприятия, что даже выделили для их проведения настоящий гоночный трек.С этого времени город Акрон в США стал настоящей столицей гонок «табачных ящиков» – и здесь каждый год начали встречаться победители первенств из разных стран и штатов Америки, и где определяли абсолютного чемпиона мира.Победитель «Soapbox-derby» 1934-го года.Пик популярности этих состязаний пришелся на 1950–1960-е годы, когда их спонсором стала автомобильная компания «Шевроле». Появляться на них не гнушались и звезды кино и телевидения, а поддерживать маленьких спортсменов лет 11–15 порой приезжало до 70 000 человек. Однако в 70-е годы прошлого века этот чемпионат постепенно утратил свою популярность. Почему это случилось?Причина банальная и очень простая: со временем, почувствовав запах больших денег, в этот спорт пришли взрослые, которые-то все и испортили. Чтобы победить они начали нанимать профессиональных инженеров и строить ультрасовременные дорогущие машины-болиды. Участились и случаи мошенничества: ведь там, где есть тотализатор, оно неизбежно. Так, в 1973 году четырнадцатилетний Джимми Гронен лишился чемпионского титула через два дня после финальной гонки, когда его машину просветили рентгеном и выяснили, что в передней части его машины имеется электромагнит. На старте он включался и притягивал его «мыльницу» к металлической площадке, находившейся в начале трассы, чем сообщал машине дополнительный импульс. Автора изобретения, дядю и официального опекуна несостоявшегося чемпиона Роберта Ланджа, привлекли к ответственности за содействие в этом преступлении.Ну, а как только гонки из уникального и увлекательного семейного шоу превратились в очередное и очень дорогое хобби для взрослых чудаков, «Шевроле» отказался их финансировать. Возникло даже новое направление – создание суперсовершенных «болидов» без двигателя и новый вид соревнований с ними – «Экстремальные гравитационные гонки». Цена на них стали просто запредельные. Одно только углеводородное волокно для одной из таких машин стоило 15000$ и еще примерно столько же ушло на колеса и все остальное. Но их массовость с гонками обычных «ящиков» оказалась просто несопоставима.Гонки «табачных ящиков» в Оклахоме.Шансы вернуть этому массовому спорту былую популярность появились в 2000 году, когда его включили в программу знаменитого шоу исторических автомобилей, которое проводила пивоваренная компания «Ред Булл». Данное мероприятие ежегодно собирает более 100 000 зрителей. Поэтому, чтобы повысить зрелищность и притягательность состязаний, было сделано все возможное. Например, для состязаний 2004 года построили разгонную рампу высотой 4,5 метра и длиной 23 метра, переходившую в стометровую асфальтовую прямую. Трассу огородили соломенными отбойниками. Провести «мыльницу» по прямой оказалось не так-то просто: управление с помощью гибких тяг требовало значительной силы и хорошего чувства трассы. Однако потом история повторилась: с каждым годом «мыльницы» становились все сложнее, дороже, и постепенно соревнования потеряли привлекательность, так что эти гонки оказались последними.Но теперь в который раз их проводят в Люксембурге, причем даже с большим успехом! Так, в гонках 2011 года приняли участие 33 детских авто, сделанных из дерева и металла. Водители были в возрасте от 10 до 16 лет, а соревновались они в двух категориях: скорость и слалом. Потом зрители (а всего в люксембургском городке Дифферданж их собралось около трех тысяч) выбрали самый красивый «ящик».Остается заметить, что гонки «ящиков из-под мыла» дело очень полезное для детей, причем во всех отношениях. Участники гонок строят свои тележки самостоятельно (в США, конечно, можно купить набор-конструктор, но все равно из его деталей, как минимум, нужно собрать). Так как двигателя нет, и автомобильчики движутся под уклон под действием гравитации, то при спуске с хорошей горки разогнаться до 50-70 км/ч, но и не более, так что серьезные аварии исключаются. На первый взгляд, большую проблему представляет организация трассы. Однако ничего особо сложного от нее не требуется – самый обычный асфальт и наличие заметного уклона – вот и все, чтобы провести эти соревнования. Причем за рубежом они бывают часто приурочены к празднику дня города и являются поводом для рекламы напитков и еды. Все это представляет большой интерес для спонсоров, не говоря уже о явной необходимости развития детского технического творчества у нас в стране и отвлечения детей от праздного времяпрепровождения!Бедный, обездоленный негритянок на своем «ящике».Что касается конструкции, то основные требования к «ящику» сводятся к наличию у него руля, тормозов и шлема на голове у водителя. ДТП и прочие травмы случаются очень редко – маленькие колеса плохо едут по бездорожью, поэтому если такой «кар» и съезжает на обочину, то очень быстро теряет скорость. Опрокинуться ему тоже довольно трудно, потому что радиус поворота у него большой, а центр тяжести находится очень низко. Взаимные столкновения опасности не представляют – ведь скорость у соревнующихся машин примерно одинаковая и едут они в одном направлении.Еще может ограничиваться как минимальный, так и максимальный вес автомобильчика, поскольку более тяжелая машинка разгоняется быстрее. Но главное – это, конечно, отсутствие двигателя. Поэтому на трассе нет ни шума, ни вонючих выхлопов, вследствие чего эти гонки можно проводить буквально в центре города.Количество колес может регламентироваться, но в любом случае их не может быть меньше трех и больше четырех. Запуск машин производится со специальной рампы – площадки, которую домкратом приподнимают со стороны трассы, не давая машинкам скатиться. При старте ее опускает и машинки начинают свое движение.Зимой кататься, конечно, неразумно, но если эта идея кого-то заинтересует, то за зиму можно построить машины, а состязания провести весной или летом. Некоторую сложность представляет транспортировка такой машины к месту состязаний, но если нет автомобиля – то ее можно даже буксировать за собой на веревочке, а можно и довезти до места на такси с багажником на крыше.Ну, а у станций юных техников или школ всегда есть места, где такие автомобильчики можно и строить, и хранить.Так что почему бы активистам детского патриотического воспитания просто не взять, да и не начать пробивать идею «гонок ящиков из-под мыла» у себя в городе? А проводить их на День города! Обычно для такого мероприятия ни губернаторы, ни мэры, ни кандидаты в губернаторы и мэры, ни кандидаты в Думу денег не жалеют. Вот и следует им подсказать: «Тут лежит твоя популярность, болван! Дети – твой будущий электорат, а не твой, так твоего сына. Подумай!» Глядишь, удастся в одном месте, наши СМИ, постоянно испытывающие дефицит позитивной информации непосредственно из России, эту «инициативу» раздуют и как знать, может быть именно ваш город, построенный на крутых холмах, превратится в итоге в новые «Нью-Васюки»?!