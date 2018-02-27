16:58 27 февраля
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В ДНР по подозрению в коррупционной деятельности задержан глава Минуглеэнерго

Глава Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Галенко и ряд чиновников ведомства подозреваются в хищении в особо крупном размере, сообщает Донецкое агенство новостей со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР

В ДНР по подозрению в коррупционной деятельности задержан глава Минуглеэнерго


В ходе проведенных мероприятий по предотвращению фактов коррупции в высших эшелонах власти, сотрудниками Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Министерства доходов и сборов и Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики проведены совместные мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства угля и энергетики ДНР
— говорится в официальном заявлении, которое распространил Центр общественных связей МВД.


В результате проведения специальной операции задержаны двадцать два чиновника различных уровней, семнадцати из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей


По информации МВД, в период с января 2017 года участниками данной ОПГ с государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики, было похищено более 100 миллионов рублей. По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы МВД ДНР возбужден ряд уголовных дел. Проводится дальнейший комплекс мероприятий

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 15

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:18
    Тебя посодють , а ты не воруй... laughing
    КВУ-НСвД
    1. сибиралт Сегодня, 11:23
      Жаль, что в ДНР не наказывают по "закону военного времени". Воровать было бы неповадно. recourse
      сибиралт
      1. Владыка Ситх Сегодня, 11:36
        Наказывают! Предыдущий министр был застрелен.
        Владыка Ситх
        1. РУСС Сегодня, 11:54
          Цитата: Владыка Ситх
          Наказывают! Предыдущий министр был застрелен.

          Застрелен или расстрелян?
          РУСС
          1. Владыка Ситх Сегодня, 12:05
            Просидел в подвале 2 мес. Потом отпущен и в августе 2015 года найден в машине с простреленной головой.
            А расстреливают у нас насильников, убийц и шпионов.
            Владыка Ситх
            1. РУСС Сегодня, 12:08
              Цитата: Владыка Ситх
              А расстреливают у нас насильников, убийц и шпионов.

              Насколько известно, у вас не приведено ни одного смертного приговора.
              РУСС
            2. РУСС Сегодня, 12:08
              Цитата: Владыка Ситх
              Просидел в подвале 2 мес. Потом отпущен и в августе 2015 года найден в машине с простреленной головой.

              Так это как то по бандитски , а не по закону
              РУСС
              1. Felix99 Сегодня, 14:32
                Лидера американских профсоюзов до сих пор не могут найти. Конечно не по закону. Вы батенька идеалист, оглянитесь, власть она такая, как палка, о двух концах, взял ее, а что на другом конце этой палки, большой вопрос.
                Felix99
                1. РУСС Сегодня, 15:58
                  Цитата: Felix99
                  Лидера американских профсоюзов до сих пор не могут найти

                  В Америке негров вешают.
                  РУСС
  2. Русфанер Сегодня, 11:19
    Всё, как у людей...
    Русфанер
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:24
    было похищено более 100 миллионов рублей
    И это при том, что для ДНР каждый рубль дорог. Судить будут по законам военного времени или как?
    rotmistr60
  4. ul_vitalii Сегодня, 11:25
    И когда же успевают и кудаже продают. Вот и получается кому война, а кому мать родна.
    ul_vitalii
  5. РУСС Сегодня, 11:55
    МВД ДНР установило, что "угольный министр" создал преступное сообщество из своих же подчиненных. Министерская банда обогащалась, элементарно воруя деньги подконтрольных ведомству предприятий под видом поставки матценностей или оказания услуг. Чиновники "работали" не покладая рук с января 2017 года и похитили в общей сложности более 100 миллионов рублей.

    Силовики ДНР провели спецоперацию по задержанию 22 чиновников различных уровней, 17 из них арестованы. Возбуждены несколько уголовных дел. Расследование деятельности ОПГ продолжается.
    РУСС
  6. Архивариус Вася Сегодня, 12:04
    Зато там то могли бы расстрелять или повесить. Главное публично. И ещё - раз воруют в таких масштабах, то не так всё плохо обстоит в ДНР в экономическом пане.
    Архивариус Вася
    1. LASVEGAS Сегодня, 13:16
      Воруют те, кто у руля, народ живёт не очень. В общем - все как и везде...
      LASVEGAS
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