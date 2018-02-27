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В ДНР по подозрению в коррупционной деятельности задержан глава Минуглеэнерго
Глава Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Галенко и ряд чиновников ведомства подозреваются в хищении в особо крупном размере, сообщает Донецкое агенство новостей со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР
По информации МВД, в период с января 2017 года участниками данной ОПГ с государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики, было похищено более 100 миллионов рублей. По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы МВД ДНР возбужден ряд уголовных дел. Проводится дальнейший комплекс мероприятий
В ходе проведенных мероприятий по предотвращению фактов коррупции в высших эшелонах власти, сотрудниками Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Министерства доходов и сборов и Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики проведены совместные мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства угля и энергетики ДНР— говорится в официальном заявлении, которое распространил Центр общественных связей МВД.
В результате проведения специальной операции задержаны двадцать два чиновника различных уровней, семнадцати из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей
По информации МВД, в период с января 2017 года участниками данной ОПГ с государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики, было похищено более 100 миллионов рублей. По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы МВД ДНР возбужден ряд уголовных дел. Проводится дальнейший комплекс мероприятий
Использованы фотографии: РИА Новости
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