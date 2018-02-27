16:55 27 февраля
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У берегов Крыма возобновятся испытания торпед

В текущем году Минобороны возобновит испытания морского ракетного и торпедного оружия в районе Феодосии, сообщают Известия.



Первые испытания новых образцов минно-торпедного вооружения на Черном море планируется начать во второй половине 2018 года. Для этого Черноморскому флоту передано специальное судно «Виктор Чероков».


«Для тестирования вооружения будет использован участок побережья с уникальными гидрологическими свойствами недалеко от Феодосии. В районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Сейчас здесь уже проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подводных лодок Черноморского флота», – говорится в статье.

Во времена СССР полигон «Феодосия» был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ. Здесь испытывались новые торпеды, глубинные бомбы и др. Кроме того, проводили ходовые испытания перспективных подлодок. Это испытательная база старейшего производителя морского подводного оружия – завода «Гидроприбор». Сейчас завод не действует, но ведутся переговоры о возобновлении его работы.

На этом полигоне тестировали практически все виды ракетного и торпедного оружия для советского ВМФ, начиная с первых противокорабельных ракет. Там были созданы все условия, смонтирована сложная сеть регистрирующих приборов,
рассказал газете военно-морской эксперт Александр Мозговой.

По его словам, незамерзающее Черное море – оптимальный вариант для размещения главной испытательной базы ВМФ, поэтому восстановить полигон «Феодосия» очень важно.

Существует полигон на Белом море, но в силу холодного климата использовать его круглогодично невозможно. На Балтике такие объекты тоже есть, но там очень тесно и все просматривается нашими соседями из стран НАТО. На Дальнем Востоке нет необходимой технологической инфраструктуры,
сообщил эксперт.

Справка газеты: «Судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков" – специализированная морская лаборатория для испытания нового минно-торпедного вооружения, средств гидроакустического подавления, роботизированных систем. В комплект корабля входят дистанционно управляемый подводный аппарат, а также механизм для поднятия со дна частей разорвавшихся торпед и обломков пораженных целей. Установленная на борту новейшая автономная метеостанция "Перископ" исследует погоду на маршруте следования судна и формирует краткосрочные прогнозы».

Использованы фотографии: youtube.com
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Комментарии 12

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  1. Тралл Сегодня, 11:19
    И мишени беспризорные для испытаний торпед как раз ржавеют в Севастополе smile
    Тралл
    1. Chertt Сегодня, 12:06
      Цитата: Тралл
      И мишени беспризорные для испытаний торпед как раз ржавеют в Севастополе

      Кстати, несколько не шутка. США например, даже атомный взрыв на устаревших боевых кораблях испытывали
      Chertt
    2. Alex_Rarog Сегодня, 12:23
      Не по статичным не интересно))) я тут слышал в черное море недавно прошла новая мишенька))) а там ну попали не попали) мы всех про испытания предупреждали)))
      Alex_Rarog
    3. 30 вис Сегодня, 15:14
      Ну их мишени эти ...... Г ... не тронь ,вонять не будет .. Там .в Киеве на понос изойдут от огорчения !Хотя ! Может пусть их пропоносит !
      30 вис
  2. san4es Сегодня, 11:19
    У берегов Крыма возобновятся испытания торпед

    fellow ...Добро пожаловать укрофлот!
    san4es
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:20
    Давно пора ! good
    КВУ-НСвД
  4. К0щей Сегодня, 11:26
    а почему не на Каспии? вроде тоже не замерзает, плюс наблюдателей не летает.
    К0щей
    1. Laksamana Besar Сегодня, 11:54
      Был такой там восьмой цех завода "Дагдизель", ещё до ВОВ построили прямо в море, в 1965-м закрыли из-за малых глубин не подходящих для испытаний новых вооружении ВМФ.
      Laksamana Besar
      1. Alex_Rarog Сегодня, 12:24
        А цех офигенный)))
        Alex_Rarog
  5. Дормидонт Сегодня, 11:26
    А в качестве мишеней хорошо бы использовать амеронатовские корыта, которые там неподалёку без спроса плещутся
    Дормидонт
  6. Xscorpion Сегодня, 11:43
    Цитата: К0щей
    а почему не на Каспии? вроде тоже не замерзает, плюс наблюдателей не летает.


    А носители этих торпед по воздуху туда перевозить? Или как бурлаки по Волге тянуть?
    Xscorpion
  7. Oznob Сегодня, 14:13
    Затопили бы какой-нибудь карьер здоровенный от открытых горных разработок, да испытывали бы себе. 100500 бомбочек всех дельфинов в дельфинскую валхалу отправит.
    Oznob
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