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У берегов Крыма возобновятся испытания торпед
В текущем году Минобороны возобновит испытания морского ракетного и торпедного оружия в районе Феодосии, сообщают Известия.
Первые испытания новых образцов минно-торпедного вооружения на Черном море планируется начать во второй половине 2018 года. Для этого Черноморскому флоту передано специальное судно «Виктор Чероков».
«Для тестирования вооружения будет использован участок побережья с уникальными гидрологическими свойствами недалеко от Феодосии. В районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Сейчас здесь уже проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подводных лодок Черноморского флота», – говорится в статье.
Во времена СССР полигон «Феодосия» был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ. Здесь испытывались новые торпеды, глубинные бомбы и др. Кроме того, проводили ходовые испытания перспективных подлодок. Это испытательная база старейшего производителя морского подводного оружия – завода «Гидроприбор». Сейчас завод не действует, но ведутся переговоры о возобновлении его работы.
По его словам, незамерзающее Черное море – оптимальный вариант для размещения главной испытательной базы ВМФ, поэтому восстановить полигон «Феодосия» очень важно.
Справка газеты: «Судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков" – специализированная морская лаборатория для испытания нового минно-торпедного вооружения, средств гидроакустического подавления, роботизированных систем. В комплект корабля входят дистанционно управляемый подводный аппарат, а также механизм для поднятия со дна частей разорвавшихся торпед и обломков пораженных целей. Установленная на борту новейшая автономная метеостанция "Перископ" исследует погоду на маршруте следования судна и формирует краткосрочные прогнозы».
Первые испытания новых образцов минно-торпедного вооружения на Черном море планируется начать во второй половине 2018 года. Для этого Черноморскому флоту передано специальное судно «Виктор Чероков».
«Для тестирования вооружения будет использован участок побережья с уникальными гидрологическими свойствами недалеко от Феодосии. В районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Сейчас здесь уже проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подводных лодок Черноморского флота», – говорится в статье.
Во времена СССР полигон «Феодосия» был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ. Здесь испытывались новые торпеды, глубинные бомбы и др. Кроме того, проводили ходовые испытания перспективных подлодок. Это испытательная база старейшего производителя морского подводного оружия – завода «Гидроприбор». Сейчас завод не действует, но ведутся переговоры о возобновлении его работы.
На этом полигоне тестировали практически все виды ракетного и торпедного оружия для советского ВМФ, начиная с первых противокорабельных ракет. Там были созданы все условия, смонтирована сложная сеть регистрирующих приборов,рассказал газете военно-морской эксперт Александр Мозговой.
По его словам, незамерзающее Черное море – оптимальный вариант для размещения главной испытательной базы ВМФ, поэтому восстановить полигон «Феодосия» очень важно.
Существует полигон на Белом море, но в силу холодного климата использовать его круглогодично невозможно. На Балтике такие объекты тоже есть, но там очень тесно и все просматривается нашими соседями из стран НАТО. На Дальнем Востоке нет необходимой технологической инфраструктуры,сообщил эксперт.
Справка газеты: «Судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков" – специализированная морская лаборатория для испытания нового минно-торпедного вооружения, средств гидроакустического подавления, роботизированных систем. В комплект корабля входят дистанционно управляемый подводный аппарат, а также механизм для поднятия со дна частей разорвавшихся торпед и обломков пораженных целей. Установленная на борту новейшая автономная метеостанция "Перископ" исследует погоду на маршруте следования судна и формирует краткосрочные прогнозы».
Использованы фотографии: youtube.com
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