У берегов Крыма возобновятся испытания торпед

На этом полигоне тестировали практически все виды ракетного и торпедного оружия для советского ВМФ, начиная с первых противокорабельных ракет. Там были созданы все условия, смонтирована сложная сеть регистрирующих приборов,

Существует полигон на Белом море, но в силу холодного климата использовать его круглогодично невозможно. На Балтике такие объекты тоже есть, но там очень тесно и все просматривается нашими соседями из стран НАТО. На Дальнем Востоке нет необходимой технологической инфраструктуры,