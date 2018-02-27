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СК РФ выдвинул обвинение по делу об убийстве Анатолия Кляна в отношении подполковника ВСУ
Пресс-служба Следственного комитета России публикует заявление о том, что ведомство выдвинуло объявление в связи с гибелью оператора Первого канала Анатолия Кляна в отношении украинского военнослужащего. Обвиняемым по делу об убийстве российского телеоператора, совершённом 29 июня 2014 года, стал командир дивизиона полка ПВО ВС Украины (в/ч А-1428) подполковник Николая Маломен.
Из материала пресс-службы СКР:
Напомним, что Анатолий Клян находился в обстреливаемом украинскими военнослужащими автобусе и призывал снимать на камеру происходящее даже после получения огнестрельного ранения, оказавшегося в итоге роковым.
Из материала пресс-службы СКР:
По данным следствия, 29 июня 2014 года командир войсковой части А-1428 подполковник Маломен вооружил подчинённых ему по службе военнослужащих ВСУ, дислоцировавшихся на территории войсковой части А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области, огнестрельным автоматическим оружием и боеприпасами, отдав приказ в случае приближения к расположению войсковой части вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.
В ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, не хотевших принимать участие в боевых действиях, и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор Отдела операторов Службы эфира Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Анатолий Клян.
Осознавая, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооружённые гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять из имеющегося у них огнестрельного автоматического оружия прицельную стрельбу по автобусу.
По приказу Маломена неустановленные военнослужащие ВСУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, произвели в сторону автобуса, гражданских лиц и журналистов прицельные выстрелы из имеющихся у них автоматов Калашникова.
В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО «Первый канал» Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле Скорой медицинской помощи.
Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против граждан Российской Федерации.
В ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, не хотевших принимать участие в боевых действиях, и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор Отдела операторов Службы эфира Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Анатолий Клян.
Осознавая, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооружённые гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять из имеющегося у них огнестрельного автоматического оружия прицельную стрельбу по автобусу.
По приказу Маломена неустановленные военнослужащие ВСУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, произвели в сторону автобуса, гражданских лиц и журналистов прицельные выстрелы из имеющихся у них автоматов Калашникова.
В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО «Первый канал» Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле Скорой медицинской помощи.
Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против граждан Российской Федерации.
Напомним, что Анатолий Клян находился в обстреливаемом украинскими военнослужащими автобусе и призывал снимать на камеру происходящее даже после получения огнестрельного ранения, оказавшегося в итоге роковым.
Использованы фотографии: Первый канал
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