СК РФ выдвинул обвинение по делу об убийстве Анатолия Кляна в отношении подполковника ВСУ

По данным следствия, 29 июня 2014 года командир войсковой части А-1428 подполковник Маломен вооружил подчинённых ему по службе военнослужащих ВСУ, дислоцировавшихся на территории войсковой части А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области, огнестрельным автоматическим оружием и боеприпасами, отдав приказ в случае приближения к расположению войсковой части вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.В ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, не хотевших принимать участие в боевых действиях, и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор Отдела операторов Службы эфира Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Анатолий Клян.Осознавая, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооружённые гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять из имеющегося у них огнестрельного автоматического оружия прицельную стрельбу по автобусу.По приказу Маломена неустановленные военнослужащие ВСУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, произвели в сторону автобуса, гражданских лиц и журналистов прицельные выстрелы из имеющихся у них автоматов Калашникова.В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО «Первый канал» Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле Скорой медицинской помощи.Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против граждан Российской Федерации.