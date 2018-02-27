16:56 27 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

СК РФ выдвинул обвинение по делу об убийстве Анатолия Кляна в отношении подполковника ВСУ

Пресс-служба Следственного комитета России публикует заявление о том, что ведомство выдвинуло объявление в связи с гибелью оператора Первого канала Анатолия Кляна в отношении украинского военнослужащего. Обвиняемым по делу об убийстве российского телеоператора, совершённом 29 июня 2014 года, стал командир дивизиона полка ПВО ВС Украины (в/ч А-1428) подполковник Николая Маломен.

Из материала пресс-службы СКР:

По данным следствия, 29 июня 2014 года командир войсковой части А-1428 подполковник Маломен вооружил подчинённых ему по службе военнослужащих ВСУ, дислоцировавшихся на территории войсковой части А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области, огнестрельным автоматическим оружием и боеприпасами, отдав приказ в случае приближения к расположению войсковой части вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.


В ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, не хотевших принимать участие в боевых действиях, и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор Отдела операторов Службы эфира Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Анатолий Клян.

СК РФ выдвинул обвинение по делу об убийстве Анатолия Кляна в отношении подполковника ВСУ


Осознавая, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооружённые гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять из имеющегося у них огнестрельного автоматического оружия прицельную стрельбу по автобусу.

По приказу Маломена неустановленные военнослужащие ВСУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, произвели в сторону автобуса, гражданских лиц и журналистов прицельные выстрелы из имеющихся у них автоматов Калашникова.

В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО «Первый канал» Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле Скорой медицинской помощи.

Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против граждан Российской Федерации.




Напомним, что Анатолий Клян находился в обстреливаемом украинскими военнослужащими автобусе и призывал снимать на камеру происходящее даже после получения огнестрельного ранения, оказавшегося в итоге роковым.

Использованы фотографии: Первый канал
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. К0щей Сегодня, 11:29
    теперь осталось по примеру США доставить обвиняемого для суда. но тут у меня большие сомнения.
    К0щей
  2. Alexey-74 Сегодня, 11:34
    Надо начинать такую же практику как и американцы- выкрасть нахрен этого Маломена, и доставить в Российскую Федерацию, осудить по нашим Законам.
    Alexey-74
  3. сибиралт Сегодня, 11:36
    "Выдвинуть" можно хоть диван, а по уголовному делу выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого в соответствии со ст. 171 УПК РФ. Если такого постановления следователя нет, то "выдвижение обвинения" выглядит гипотетически, как несуществующее в действующем законодательстве. winked
    сибиралт
  4. К-50 Сегодня, 11:45
    Там вся хунта/клика не на один срок себе наскребла, как дающие/дававшие преступные приказы, так и исполнители. В Нюрнберге всех осудили, жаль не всех повесили. Эти преступники тоже ответят за жизнь и кровь при своих преступных деяниях!!! am
    К-50
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:53
      Да будет, так !!! И по делам, возмездие будет... Надеюсь, для всех...
      LiSiCyn
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    Отдавший преступный приказ установлен. Но проблема в том, что таких установлено уже немерено. Кого-то со временем отстреляли на линии соприкосновения, а что делать с теми кто уже в тылу? Реального суда можно ждать до бесконечности.
    rotmistr60
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:38
      Цитата: rotmistr60
      Реального суда можно ждать до бесконечности.

      После Великой Отечественной, предателей и пособников, до 80-х вылавливали... Я, все задаюсь к себе вопросом... На, что они надеются ??? Ну ладно, "верхушка" уверенна, что успеет добежать до "румынской" границы... А низы?? Все эти, полковники, подполы, майоры... Они, на что надеются, кому они нужны ??
      LiSiCyn
Картина дня