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Минфин США: новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней
Новые санкции в отношении России будут введены в течение 30-ти дней, передает РИА Новости заявление министра финансов США Стивена Мнучина.
Напомним, в конце января, на следующий день после публикации «кремлевского доклада», глава Минфина посетил сенатские слушания. Тогда он не стал называть конкретных дат ввода новых ограничений, заявив, что будет «осторожен в предположениях», так как необходимо «проделать много работы».
На требования о более решительных мерах против РФ и ее руководства он ответил:
Сегодня в США принят целый ряд санкций в отношении России из-за ситуации в Крыму и Донбассе, а также из-за приписываемого Москве «вмешательства в американские выборы».
Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые,добавил министр.
Напомним, в конце января, на следующий день после публикации «кремлевского доклада», глава Минфина посетил сенатские слушания. Тогда он не стал называть конкретных дат ввода новых ограничений, заявив, что будет «осторожен в предположениях», так как необходимо «проделать много работы».
На требования о более решительных мерах против РФ и ее руководства он ответил:
Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций.
Сегодня в США принят целый ряд санкций в отношении России из-за ситуации в Крыму и Донбассе, а также из-за приписываемого Москве «вмешательства в американские выборы».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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