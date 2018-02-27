17:03 27 февраля
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Минфин США: новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней

Новые санкции в отношении России будут введены в течение 30-ти дней, передает РИА Новости заявление министра финансов США Стивена Мнучина.



Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые,
добавил министр.


Напомним, в конце января, на следующий день после публикации «кремлевского доклада», глава Минфина посетил сенатские слушания. Тогда он не стал называть конкретных дат ввода новых ограничений, заявив, что будет «осторожен в предположениях», так как необходимо «проделать много работы».

На требования о более решительных мерах против РФ и ее руководства он ответил:

Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций.


Сегодня в США принят целый ряд санкций в отношении России из-за ситуации в Крыму и Донбассе, а также из-за приписываемого Москве «вмешательства в американские выборы».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:35
    Ничего нового из-за лужи. Паранойя в действии.
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:37
      Санкции для нас хлеб и возрождение промышленности yes , а эти отрыжки надеюсь все таки подавятся своими санкциями am .
      Spartanez300
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:38
        Цитата: Spartanez300
        Санкции для нас хлеб .

        С маслом? winked
        СРЦ П-15
        1. Тралл Сегодня, 11:45
          Россия своими выборами 18 марта нагло вмешивается во внутренние дела США wassat
          Тралл
          1. Монос Сегодня, 12:02
            Цитата: Тралл
            Россия своими выборами 18 марта нагло вмешивается во внутренние дела США wassat

            Немедленно разработать новый пакет санкций! Выборы в России - это недопустимый произвол режима Путина!
            Монос
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:29
          Цитата: СРЦ П-15
          С маслом?

          возможно даже с икрой - нувориши уже теребят минфин на выпуск еврооблигаций - почему то появилось желание вывести средства с зарубежных счетов и разместить их в России hi
          Angel_and_Demon
      2. Svarog Сегодня, 11:49
        Цитата: Spartanez300
        Санкции для нас хлеб и возрождение промышленности yes , а эти отрыжки надеюсь все таки подавятся своими санкциями am .

        В теории, да и именно так случилось с Китаем, но это не наш случай laughing Практика и итоги 2017 г. показывают, что жить нам становится все хуже.. К стати, заметили, что больше про Африку не показывают, ну что там нищета сплошная и т.д, это потому что Африка нас догнала по уровню жизни, ну или мы ее.. А еще в 2013 г. наши ЗП были существенно выше чем в Китае- сейчас уже все наоборот. По этому, в теории, да, санкции, должны идти нам в помощь, но не при этом руководстве..
        Svarog
        1. НасРать Сегодня, 11:58
          Цитата: Svarog

          В теории, да и именно так случилось с Китаем, но это не наш случай


          По подробней про Китай? Какие это такие санкции США накладывал на Китай .. очевидно в виде миллиардов долларов в экономику Китая + передача технологий на многие сотни миллиардов долларов...и всё это начиная с 1979 года!!!!
          НасРать
          1. Svarog Сегодня, 12:02
            По подробней про Китай? Какие это такие санкции США накладывал на Китай ..

            После расстрела протестующих на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года президент США Джордж Буш-старший приостановил торговлю с Китаем. Месяц спустя двустороннюю торговлю с Китаем приостановили страны «большой семерки». Впоследствии США также ограничили экспорт высокотехнологичной продукции в КНР и временно отменили режим наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем — все из-за событий на площади Тяньаньмэнь.
            Svarog
            1. НасРать Сегодня, 12:08
              Хе-хе...США и запад в целом, так приостановили торговлю, что вся американская промышленность была перенесена в Китай!!! laughing А высокотехнологичное производство - в первую очередь!!! bully




              Чего ж тогда Трамп хочет вернуть производство в США?...
              НасРать
              1. Svarog Сегодня, 12:23
                В том и вопрос, что Китай сумел воспользоваться, как не знаю, но польза от санкций на лицо laughing
                Цитата: НасРать
                Чего ж тогда Трамп хочет вернуть производство в США?...

                Хотеть и мочь, большая разница.. Даже если он теперь вернет, Китай не перестанет быть главной мировой производственной площадкой.. Паровоз так разогнался, что его уже не остановить.. ну или война.. тут да..остановит.
                Svarog
                1. НасРать Сегодня, 12:25
                  Чего Вы тень на плетень наводите? Китай воспользовался тем, что ему дали.. и в огромных количествах.. прежде всего в развитии производств и передаче технологий!! Нам же - всё обрезают.. этим много не воспользуешься Почувствуйте разницу!!
                  НасРать
                  1. Svarog Сегодня, 12:28
                    Цитата: НасРать
                    Чего Вы тень на плетень наводите? Китай воспользовался тем, что ему дали.. и в огромных количествах.. Нам же - всё обрезают.. этим много не воспользуешься Почувствуйте разницу!!

                    Мы, в отличии от Китая самодостаточны и разница очевидна..
                    Svarog
                    1. НасРать Сегодня, 12:38
                      Самодостаточность была в СССР + СЭВ. И прежде всего в объеме рынка. Который был прибл. 1/3 от мирового... одним словом что бы производить конкурентные товары - нужна массовость, иначе дорого по сравнению с конкурентами...в этом вопросе Китай однозначно самодостаточен+ имея современные западные предприятия на своей территории - вот слагаемые успеха!. Да, ещё разрыв в технологическом плане по сравнению Китая с Россией - просто огромная бездна..(за редким исключением - но только пока - китайцы одержимы сделать свою страну передовой)
                      Пребывая в Поднебесную, складывается ощущение что Вы в будущее попали(по сравнению с Россией)....
                      НасРать
                      1. Svarog Сегодня, 12:56
                        Цитата: НасРать
                        Да, ещё разрыв в технологическом плане - огромная бездна..

                        Эта бездна была в 90 между Россией и Китаем.. имею ввиду, то в технологическом плане мы гораздо были выше.. Если сравнивать нас с Китаем, то в 90-е мы вошли с огромным преимуществом, спустя 30 лет мы далеко позади Китая.
                        Цитата: НасРать
                        И прежде всего в объеме рынка. Который был прибл. 1/3
                        от мирового...

                        С этим не спорю.. Но, этот рынок у нас остался.. С нами готовы с радостью работать все постсоветские республики, кроме украины... Просто нет у нас конкурентного товара, ну или очень не много..

                        Цитата: НасРать
                        ужна массовость, иначе дорого по сравнению с конкурентами...в этом вопросе Китай однозначно самодостаточен.

                        Это единственное китайское преимущество, но и беда.. и по этому, нельзя это преимущество записывать в самодостаточность.. Самодостаточны мы по всему ( вода, лес, нефть, уголь, алмазы, редкозем.метал.. ит.д) Китай не может этим хвастаться .. Дело тут все в правящей элите, в ее интеллектуальных, моральных и прочих возможностях..
                        Svarog
                      2. свой1970 Сегодня, 13:26
                        Цитата: Svarog
                        С этим не спорю.. Но, этот рынок у нас остался.. С нами готовы с радостью работать все постсоветские республики, кроме украины... Просто нет у нас конкурентного товара, ну или очень не много..
                        -кроме Украины, Грузии, Молдавии, Лимитрофов.....
                        Азербайджан и мы - конкуренты
                        Среднеазиаты готовы покупать наши товары-как более качественные(да-да ,они давно наелись дешевым Китаем по уши!!), но у них проблема -денег нет
                        И где здесь "оставшийся рынок"????
                        свой1970
                    2. НасРать Сегодня, 13:06
                      Цитата: Svarog
                      .... Дело тут все в правящей элите, в ее интеллектуальных, моральных и прочих возможностях..


                      Не только в элите, прежде всего народ должен "гореть" идеей о великой стране!! Чего у нас сегодня нет и в помине! Отсюда и элита такая(собственно это и есть народ)! Работать по 16 часов, как роботы - так в Китае работают - а у нас ни кто не хочет так работать - говорят - дураков нет. - В Китае - работник проштрафился, не доволен(таких не найдешь) - на его место сотню других претендует..И если равняться на Китай, то для населения главный бог должен стать - доллар... в Китае именно так и есть

                      А то что разрыв в технологиях случился в 90 -е - так это не секрет - сами дом разрушили, пришли соседи и все ценное утащили себе...плюс запад деньгами и заводами - просто заставил Китай работать..

                      Одним словом нельзя ни в коем случае сравнивать нашу изоляцию с изоляцией Китая(её и не было у Китая)
                      НасРать
                      1. Svarog Сегодня, 13:15
                        Цитата: НасРать
                        Не только в элите, прежде всего народ должен "гореть" идеей о великой стране!! Чего у нас сегодня нет и в помине! Отсюда и элита такая(собственно это и есть выражение народа)!

                        Вот с этим согласен.. но не согласен с тем, что элита такая, потому что народ не хочет иметь лучшею.. Деньги и пропаганда делают свое дело..
                        Что же касается больше работать - это ерунда все.. В самых богатых странах меньше всего работают.. Вон в Германии уже в серьез обсуждается 4-х дневная рабочая неделя. Тут важно не много работать, а работать с отдачей, т.е быть замотивированным и выпускать достойный продукт. Если человек работает за 15т, то он не работает, он посещает место работы..
                        Svarog
                    3. НасРать Сегодня, 13:20
                      Опять про Германию... да Вы знаете как они там работают.. какая, такая 4 днев. раб неделя...? wassat наивность... Вы хоть побывайте для порядка в Германии, сходите на предприятия, пообщайтесь с коллективами - тогда и узнаете КАК(!) они работают и какое время!!!! Все заканчиваю переписываться, извините! hi
                      НасРать
                      1. Svarog Сегодня, 13:23
                        Цитата: НасРать
                        .. да Вы знаете как они там работают.. какие, такие 4 часа...? наивность...

                        Ну вообще то, у меня там очень много знакомых живет.. laughing
                        Svarog
                    4. НасРать Сегодня, 13:25
                      Вы сами съездийте ... знакомые...
                      Работают как каторжные(по нашим меркам) и живут как у нас говорят- от зарплаты до зарплаты (и это средний класс)!!! Не дай бог что случиться - и семейный бюджет рухнет в этот же месяц...
                      НасРать
                      1. Svarog Сегодня, 13:52
                        Цитата: НасРать
                        Вы сами съездийте ... знакомые...
                        Работают как каторжные(по нашим меркам) и живут как у нас говорят- от зарплаты до зарплаты (и это средний класс)!!! Не дай бог что случиться - и семейный бюджет рухнет в этот же месяц...

                        Ну вот вам один пример;
                        - семья 4 ч-ка, он работает крановщиком в порту, она работает в разделочном цеху рыбы.. и двое детей, ходят в школу. Четыре года назад, взяли ипотеку под 2% годовых и купили дом, 130 кв.м. Теперь соотнесите это с нашей реальностью. У нас, при на таких позициях, не то что дом, квартиру в ипотеку не потянут.. И да, они в обязательном порядке каждый год ездят отдыхать, смотрят мир, всей семьей. О том, то работают, как каторжные - это извините бред laughing Действительно, там не забалуешь, все строго, но и ЗП соответствующая..
                        Svarog
                    5. НасРать Сегодня, 14:47
                      Наивность!!!Наивность!!!! Вы это о конкуренции в политике Германии??? Вы серьезно? Расскажите это Меркель - она уже Путина переплюнула.... wassat


                      А коррупции нет только у господа Бога!

                      Оффшоры - хе-х - Люксембург и Лихтенштейн и Германия ни-ни??? wassat ...

                      -----
                      Газета Regensburg Digital в июне 2016 одной из первых сообщила о коррупционной сделке между мэром Йоахимом Вольбергсом и главой строительной фирмы Фолькером Третцелем.
                      -----
                      Германский футбольный союз (ГФС) объявил, что известный в прошлом арбитр Хельмут Круг, которого заподозрили в помощи "Шальке", больше не будет курировать эксперимент с видеоарбитрами и перестанет возглавлять центр управления в Кельне, где работают видеоассистенты.
                      НасРать
                2. НасРать Сегодня, 14:32
                  А у меня на предприятии, молодежь получила ссуду для покупки жилья, без процентную, тот же отпуск у них.. и что? Это какой то показатель жизни в России?

                  Чуда не бывает - Германия живет лучше не по тому, что там все блага появляются из неоткуда - а по тому что работают много! Очень много! Для нашего работника - это покажется каторгой, уж поверьте..
                  К тому же бармалеев надо кормить, коих в Германии теперь огромное количество!!
                  Все. скучно... до свидания! hi
                  НасРать
                  1. Svarog Сегодня, 14:40
                    Цитата: НасРать
                    А у меня на предприятии, молодежь получила ссуду для покупки жилья, без процентную, тот же отпуск у них.. и что? Это какой то показатель жизни в России?

                    Чуда не бывает - Германия живет лучше не по тому, что там все блага появляются из неоткуда - а по тому что работают много! Очень много! Для нашего работника - это покажется каторгой, уж поверьте..
                    К тому же бармалеев надо кормить, коих в Германии теперь огромное количество!!
                    Все. скучно... до свидания! hi

                    Германия живет лучше, не потому что работают больше, а потому, что производят качественный, востребованный продукт. В добавок, там реальная конкуренция в политике и не воруют, как у нас и деньги вкладывают в собственную экономику, а не вывозят в офшоры.. и еще куча есть причин.. но не хочу, что то доказывать)) hi
                    Svarog
        2. Вас Влад Сегодня, 11:59
          Цитата: Svarog
          В теории, да и именно так случилось с Китаем, но это не наш случай Практика и итоги 2017 г. показывают, что жить нам становится все хуже.. К стати, заметили, что больше про Африку не показывают, ну что там нищета сплошная и т.д, это потому что Африка нас догнала по уровню жизни, ну или мы ее.

          В России одна беда - это такие неумные люди, которые ни хрена не помнят, сколько Путин сделал для России:

          • За 17 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место),

          • Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!

          • вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!).

          • разорвал кабальнейшие «либеральные» в истории соглашения о разделе продукции.СРП (пояснение ниже)

          • национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли.

          • поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте).

          • увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии - в 14 раз.

          • Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.

          • кроме того Путин отменил Хасавюртовское соглашение - чем отстоял целостность России, придал огласке НКО - 5-ой колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.

          Отмена Путиным СРП это великое достижение! СРП - это ЭТО соглашение по которому Америка грабила Россию с 90 годов и взамен Ельцину давали кредиты

          Путин боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Так вот отмена СРП вызвало невероятную ненависть у Америки к Путину, так как он отнял у них беспрепятственный грабеж России. Поэтому Америка ненавидит Путина и об этом должен знать каждый.

          Почему Путин не все может изменить сразу? Почему он делает вынужденные остановки? Почему ему иногда приходится идти на временные соглашения?

          Да потому что господа "демократы" в 90-е годы утопили страну, продали ее и дали возможность сволочам жить за счет Российских природных богатств, приняли тысячу предательских законов в том числе и Конституцию от 1993 года и ослабили страну настолько, что России трудно было в начале 2000 годов сопротивляться Америке без последствий, поэтому Путин и борется с ними постепенно.
          Вас Влад
          1. Svarog Сегодня, 12:11
            Цитата: Вас Влад
            Цитата: Svarog
            В теории, да и именно так случилось с Китаем, но это не наш случай Практика и итоги 2017 г. показывают, что жить нам становится все хуже.. К стати, заметили, что больше про Африку не показывают, ну что там нищета сплошная и т.д, это потому что Африка нас догнала по уровню жизни, ну или мы ее.

            В России одна беда - это такие неумные люди, которые ни хрена не помнят, сколько Путин сделал для России:

            • За 17 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место),

            • Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!

            • вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!).

            • разорвал кабальнейшие «либеральные» в истории соглашения о разделе продукции.СРП (пояснение ниже)

            • национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли.

            • поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте).

            • увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии - в 14 раз.

            • Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.

            • кроме того Путин отменил Хасавюртовское соглашение - чем отстоял целостность России, придал огласке НКО - 5-ой колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.

            Отмена Путиным СРП это великое достижение! СРП - это ЭТО соглашение по которому Америка грабила Россию с 90 годов и взамен Ельцину давали кредиты

            Путин боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Так вот отмена СРП вызвало невероятную ненависть у Америки к Путину, так как он отнял у них беспрепятственный грабеж России. Поэтому Америка ненавидит Путина и об этом должен знать каждый.

            Почему Путин не все может изменить сразу? Почему он делает вынужденные остановки? Почему ему иногда приходится идти на временные соглашения?

            Да потому что господа "демократы" в 90-е годы утопили страну, продали ее и дали возможность сволочам жить за счет Российских природных богатств, приняли тысячу предательских законов в том числе и Конституцию от 1993 года и ослабили страну настолько, что России трудно было в начале 2000 годов сопротивляться Америке без последствий, поэтому Путин и борется с ними постепенно.


            Столько сделал, а Африку догнали.. Главный показатель деятельности руководства страны - это уровень жизни населения.
            Я не говорю, что Путин, совсем ничего не сделал, но я говорю о том, что за 20 лет, сделано слишком мало и темп развития, очень медленный и это было при "чумовых" ценах на нефть.. А нефть вниз и мы уже рядом с Африкой.. Так он еще на 6 лет и идет и даже не потрудился рассказать, чем 6 лет заниматься собирается..
            Svarog
            1. Вас Влад Сегодня, 12:27
              Цитата: Svarog
              А нефть вниз и мы уже рядом с Африкой..

              О какой Африке вы нас тут убеждаете?Ну Африка на сколько я помню континент,давайте поконкретней нас просветите hi
              Вас Влад
              1. Svarog Сегодня, 12:58
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: Svarog
                А нефть вниз и мы уже рядом с Африкой..

                О какой Африке вы нас тут убеждаете?Ну Африка на сколько я помню континент,давайте поконкретней нас просветите hi

                Я вам уже Габон раз пять в пример приводил laughing
                Svarog
                1. Вас Влад Сегодня, 13:10
                  Цитата: Svarog
                  Я вам уже Габон раз пять в пример приводил

                  В какой из ваших ипостасей?То есть Габон за собой всю Африку потянул feel
                  Нефтяные месторождения и иностранные инвестиции помогли сделать Габон одним из самых богатых и стабильных государств Африки с 4-м по величине ИРЧП и третьим по величине ВВП на душу населения (ППС) в регионе (после Экваториальной Гвинеи и Ботсваны). Однако, из-за неравенства в распределении доходов, значительная часть населения остаётся бедной. По оценке 2012 года ВВП страны составил 24,5 млрд долларов (114 место в мире). Денежная единица — франк КФА.
                  Вот ведь бяда, у них там тоже этих, ну кто жить нам мешает много!
                  Вас Влад
                  1. Svarog Сегодня, 13:20
                    Цитата: Вас Влад
                    Вот ведь бяда, у них там тоже этих, ну кто жить нам мешает много!

                    Вот видите, вы уже даже не стесняясь принимаете тот факт, что у них, так же как у нас.. А мне больно.. Россия и Африка.. уже нет очевидной разницы.. Да.. беда..
                    Svarog
                    1. Вас Влад Сегодня, 13:28
                      Цитата: Svarog
                      Вот видите, вы уже даже не стесняясь принимаете тот факт, что у них, так же как у нас..

                      Вы о чём?Я о богатых!А так при желании можно и сову на глобус натянуть
                      Цитата: Svarog
                      А мне больно..

                      Я вас понимаю,у них есть деньги,а у вас нет request
                      Вас Влад
          2. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 12:56
            Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз. Вам не кажется что это просто ужасный пункт, который вы хотите занести в достоинство? Сократил вымирание, а не остановил.. Прирост населения был в основном за счет миграционных потоков с Украины, Азии, но большинство уже уехало, и кривая вниз опять стала расти! Зато количество миллиардеров растет.. За 2017 естественная убыль населения превысила 100тыс чел..
            ALEX_SHTURMAN
            1. Вас Влад Сегодня, 13:03
              Цитата: ALEX_SHTURMAN
              Зато количество миллиардеров растет..

              Да уж,вот ведь где собака зарыта,во всём они виноваты!А по поводу рождаемости,ВВП за вас рожать что ли будет?Расслабились мы, стали больше думать о себе ,самых дорогих и любимых!Не можем позволить себе детей, как много я слышал таких отмазок wassat Вот ведь зажрались..с хлеба на воду перебиваются.
              Вас Влад
              1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 13:59
                За меня не надо, в браке я первый год и жена дай бог скоро родит! Про Путина и его достижения Вы многое справедливо написали, но не все так красиво в нашем королевстве.. Лично у меня много вопросов к верховному по внутренней политике и об миллиардерах в том числе и об продолжающемся сокращении населения. Об ужасном медицинском обслуживание если вы живете за мкадом! Об всяких Чубайсах, Кудриных, Набиулиных, Фурсенко Табуреткиных во главе с Айфоней..Что Путину скажите мешает убрать этих "очень умных людей"? Марсиане, Американцы? Об боснословных зарплатах управляющих гос-корпорациями и зарплатами инженеров.. Разрыв уже не десятки, а сотни раз! При Этом я прекрасно понимаю, что лучше ВВП сейчас просто нету, но разве это хорошо, что стул у нас стоит на одной ножке? И разве это выборы, где выбора просто нет?..
                ALEX_SHTURMAN
                1. Вас Влад Сегодня, 14:18
                  Цитата: ALEX_SHTURMAN
                  Об всяких Чубайсах, Кудриных, Набиулиных, Фурсенко Табуреткиных во главе с Айфоней..Что Путину скажите мешает убрать этих "очень умных людей"?

                  А кто из них во власти?Вы поймите идёт война информационная,ну не всему надо верить!
                  Цитата: ALEX_SHTURMAN
                  Об боснословных зарплатах управляющих гос-корпорациями и зарплатами инженеров.. Разрыв уже не десятки, а сотни раз!

                  Увы,это мировая практика request
                  Цитата: ALEX_SHTURMAN
                  При Этом я прекрасно понимаю, что лучше ВВП сейчас просто нету, но разве это хорошо, что стул у нас стоит на одной ножке?

                  Ну не может всё держаться на одном человеке,вот и подумайте кто ещё поддерживает hi
                  Вас Влад
                  1. Svarog Сегодня, 14:59
                    Вас Влад, вы самый забавный пропутинец, которых я встречал, порой мне даже кажется, что вы вовсе его не поддерживаете, а наоборот laughing
                    Что только стоит ;
                    Ну не может всё держаться на одном человеке)))) Или о Чубасах,Кудриных,Набиулиных, Медведьевых..)) Вы за 18 лет так и не поняли, что ЭТО ЕГО КОМАНДА! Все в мистику какую то уходите.. м..де
                    Svarog
                    1. Вас Влад Сегодня, 15:16
                      А вы ещё забавнее,мозг у вас работает в одном направлении yes
                      Вас Влад
                    2. Вас Влад Сегодня, 16:27
                      Повесили перед вами красную тряпку,а вы прёте на нее как бык yes
                      Вас Влад
        3. Комментарий был удален.
          1. Svarog Сегодня, 15:00
            Масштабы батенька, масштабы.. таких масштабов воровства нет ни где, ну в украине да Африке может быть..
            Svarog
      3. taiga2018 Сегодня, 12:04
        Цитата: Spartanez300
        Санкции для нас хлеб и возрождение промышленности

        это при условии,если президент четко скажет сильно обновленному правительству без либеральных министров и без Медведева во главе,что работать они должны так,как будто стран,которые ввели против нас санкции не существует...
        taiga2018
    2. vovanpain Сегодня, 11:37
      Ну так 18 марта 2018 года все ближе и ближе. laughing
      vovanpain
      1. volodya Сегодня, 11:42
        Цитата: vovanpain
        Ну так 18 марта 2018 года все ближе и ближе. laughing

        volodya
      2. kot28.ru Сегодня, 11:42
        Мораль их басни такова:смените президента на более покладистого амерзиканской внешней политике,уйдите с тех рынков,где мы хотим торговать (нефть,газ,вооружение),отдайте Крым украине(колонии амерзики),а там придумаем,что вы еще должны сделать,чтобы мы сняли санкции!
        kot28.ru
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:49
          да мораль на самом деле еще проще,"отдайте все активы,территории и сдохните,тогда мы будем вами довольны",что еще ждать от оборзевших скотоводов.
          Ратник с пулеметом
      3. СРЦ П-15 Сегодня, 11:42
        Цитата: vovanpain
        Ну так 18 марта 2018 года все ближе и ближе.

        А надежды США всё дальше и дальше! yes
        СРЦ П-15
    3. сибиралт Сегодня, 11:45
      Сколько же можно, так и вводилка у США может отвалиться! belay
      сибиралт
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:50
        или отвалится))
        Ратник с пулеметом
  2. Комментарий был удален.
  3. antiamerikan Сегодня, 11:41
    наши рано или поздно прогнутся

    отдадут и крым и сирию парнтерам
    antiamerikan
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:45
      Цитата: antiamerikan
      наши рано или поздно прогнутся
      отдадут и крым и сирию парнтерам

      А зачем вашим прогибаться? Крым и так наш!
      СРЦ П-15
    2. Тралл Сегодня, 11:46
      Цитата: antiamerikan
      наши рано или поздно прогнутся
      отдадут и крым и сирию парнтерам

      Может, Хоккайдо и Хонсю? smile
      Продолжайте вести наблюдение
      Тралл
    3. Александр романов Сегодня, 11:57
      Цитата: antiamerikan
      наши рано или поздно прогнутся
      отдадут и крым и сирию парнтерам

      Ваши это Олеша Анальный и Ксюша Лошадка.
      Александр романов
  4. putnik115 Сегодня, 11:42
    Как в мультике: Сей час прольётся чья-то кро-о-овь! Сей час, сей час! Сей ча-а-ас! Задолбали уже.
    putnik115
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:08
      Цитата: putnik115
      Как в мультике:

      Дык, обычное шоу : "До введения самых санкционных санкций осталось 30 дней!!!.... 20 дней.... 10 дней... три дня... два дня... один день.... САНКЦИИ ВВЕДЕНЫ !!! " wassat Этим долбоящерам осталось установить обратный таймер где-нибудь на Уолл-Стрит, чтобы вёл отсчёт до "введения". Пусть развлекаются. yes
      Paranoid50
  5. виктор н Сегодня, 11:43
    У нас никто санкций не ждёт, работа ведётся на упреждение - слава Богу! Говорят "партнёры", а подразумевается "враги". Призывы "жить в мире и дружбе" форма предательства национальных интересов. Пусть Явлинский сам для себя проводит меркантильную международную политику. С Путиным спокойней.
    виктор н
  6. zloybond Сегодня, 11:43
    Уже не смешно... честно говоря надоели назойливостью... просят внимания что ли??? И уже хочется спросить как в той тупой рекламе: А что Титов????
    zloybond
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:44
    30-ти дней
    Через 30 дней! Кто раньше? Раз 30 дней, два 30 дней, три... Продано! В этот раз американские сателлиты не побежали впереди паровоза. Вот если только Украина опять откажется что-нибудь покупать и объявит о каких-нибудь санкциях через неделю?
    rotmistr60
  8. Молот 75 Сегодня, 11:46
    "Красную культяпку им на воротник,... итд."- Герой фильма "72 метра". Вот наш ответ на всех их санкции и другую немочь!
    Молот 75
  9. kepmor Сегодня, 11:48
    чую,что после выборов и наши правители "подключатся" к санкциям...только уже против нас...простолюдинов...стабилизец продолжится...
    kepmor
  10. Лесс Сегодня, 12:07
    Не успевают к выборам...
    Лесс
    1. Кент0001 Сегодня, 12:53
      Эти дебилоиды не понимают. что по-любому будет Путин (кому-то нравится, кому-то нет) поэтому повлиять на результаты эти ущербные не в состоянии по определению.
      Кент0001
  11. Кент0001 Сегодня, 12:51
    Надо признать наше ПРЯМОЕ влияние на выборы в США (раз уж санкции по-любому) и объявитьь рыжего клоуна нелегитимным презиком и самозванцем. Вот шоу завертится. Но наши зас сут.
    Кент0001
  12. ASG7 Сегодня, 14:24
    А че их раньше не ввели - боялись? Ну кто-нибудь им объяснит, что поговорка - "страшны не санкции, а их ожидание" актуальна только один раз, в следующие разы их ожидание вызывает только ржач.
    ASG7
  13. Alex Justice Сегодня, 15:23
    Цитата: Svarog
    он работает крановщиком в порту

    Портовой рабочий наиболее высокооплачиваемая работа. Со стороны туда не попадешь, все схвачено.
    Alex Justice
  14. дед_Костя Сегодня, 15:42
    Напомнило детство: "Считаю до трёх- один, два, два с половиной, два с колбасиной...". На испуг берут.
    дед_Костя
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