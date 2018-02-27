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В Ужгороде (Украина) вновь подожгли здание Союза венгров Закарпатья
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на управление по Закарпатской области сообщает об очередном нападении на здание Союза венгров Закарпатья в Ужгороде. Это второе нападение с поджогом за последние несколько недель – после того, как власти Венгрии заявили, что будут блокировать любые евросоюзные и евроатлантические усилия Украины, пока та не отменит дискриминационный закон «Об образовании». Информацию о нападении на офис Союза венгров Закарпатья подтверждает ужгородская нацполиция.
Из материала управления нацполиции:
Напомним, что Венгрия заняла наиболее жёсткую позицию по принятому Киевом закону "Об образовании", поэтапно ликвидирующему обучения на языках национальных меньшинств.
Из материала управления нацполиции:
Сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают все обстоятельства пожара на Православной набережной в Ужгороде.
Сегодня, 27 февраля, в 3 часа утра на линию «102» поступило сообщение от работников Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области. Спасатели сообщили о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде.
На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. О дальнейшем ходе расследования дела будет сообщено дополнительно.
Сегодня, 27 февраля, в 3 часа утра на линию «102» поступило сообщение от работников Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области. Спасатели сообщили о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде.
На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. О дальнейшем ходе расследования дела будет сообщено дополнительно.
Напомним, что Венгрия заняла наиболее жёсткую позицию по принятому Киевом закону "Об образовании", поэтапно ликвидирующему обучения на языках национальных меньшинств.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/zk.npu
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