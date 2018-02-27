16:54 27 февраля
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В Ужгороде (Украина) вновь подожгли здание Союза венгров Закарпатья

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на управление по Закарпатской области сообщает об очередном нападении на здание Союза венгров Закарпатья в Ужгороде. Это второе нападение с поджогом за последние несколько недель – после того, как власти Венгрии заявили, что будут блокировать любые евросоюзные и евроатлантические усилия Украины, пока та не отменит дискриминационный закон «Об образовании». Информацию о нападении на офис Союза венгров Закарпатья подтверждает ужгородская нацполиция.

В Ужгороде (Украина) вновь подожгли здание Союза венгров Закарпатья


Из материала управления нацполиции:
Сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают все обстоятельства пожара на Православной набережной в Ужгороде.


Сегодня, 27 февраля, в 3 часа утра на линию «102» поступило сообщение от работников Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области. Спасатели сообщили о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде.

На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. О дальнейшем ходе расследования дела будет сообщено дополнительно.


Напомним, что Венгрия заняла наиболее жёсткую позицию по принятому Киевом закону "Об образовании", поэтапно ликвидирующему обучения на языках национальных меньшинств.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/zk.npu
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
    Опять рука Кремля! laughing
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 11:40
      Нужно СБУ и ГПУ алиби Путина, Пескова и Шойгу проверить - по-любому, кто-то из них smile
      Тралл
      1. Подрезчик Сегодня, 11:49
        Какие толерантные украинцы...Их не пускают в Евросоюз, так они решили хулиганско-силовыми способами туда пробиться...Допрыгаются, скоро ВСЕ соседи будут ненавидеть, и только заокеанский "друг" будет снисходительно поддерживать за очередную подачку...Тьфу! fool
        Подрезчик
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:56
          их в дверь,они в окно,вот такие вот "толерастные" новые европейцы,соседи типо Венгрии давно знают что это за "сосед",а ушлепки из Брюсселя думали что они далеко,но не тут то было,изобретатели вечного двигателя халявы весьма пронырливы,доберутся хоть чучелом ,хоть тушкой))
          Ратник с пулеметом
      2. сибиралт Сегодня, 11:57
        Не. Путин "специализирутся" на поджоге украинских военных складов. Шойгу ему для этого передает беспилотники, а Песков басни пишет.lol
        сибиралт
    2. Комментарий был удален.
    3. Chertt Сегодня, 11:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Опять рука Кремля!

      Ну что за люди, даже сжечь с первого раза не могут, Одно слово скакуны
      Chertt
    4. сибиралт Сегодня, 11:54
      Спишут дело на венгерскую же провокацию. Вна Украине это дело обычное. winked
      сибиралт
    5. demo Сегодня, 12:00
      Да вы что?
      Какого Кремля?
      Лично, сам ВВП, поджигал.
      demo
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:38
    Люди с ущербным мозгом , это не излечимо no . Нынешняя Украина это бесовщина и уродство angry .
    Spartanez300
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    подожгли здание Союза венгров Закарпатья
    Украина допрыгается в своем бесновании. В окружении уже только страны, которые имеют претензии и причем обоснованные к киевскому режиму, за которыми ярко просматриваются и территориальные. Скачите дальше и выше "европейцы".
    rotmistr60
  4. Русфанер Сегодня, 11:49
    "Шо, опять?!" (с)
    Русфанер
  5. taiga2018 Сегодня, 11:50
    доподжигаются они,появится там Закарпатская Народная Республика...
    taiga2018
  6. Дормидонт Сегодня, 12:04
    Окранские голодомордорские орки играют с огнём, ибо ввиду врождённой умственной отсталости, не помнят, что венгерские фашисты даже более лютые, чем немецкие, итальянские или испанские, и цацкаться с ними не будут
    Дормидонт
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