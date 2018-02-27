В Ужгороде (Украина) вновь подожгли здание Союза венгров Закарпатья







Сегодня, 27 февраля, в 3 часа утра на линию «102» поступило сообщение от работников Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области. Спасатели сообщили о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде.



На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. О дальнейшем ходе расследования дела будет сообщено дополнительно. Сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают все обстоятельства пожара на Православной набережной в Ужгороде.Сегодня, 27 февраля, в 3 часа утра на линию «102» поступило сообщение от работников Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области. Спасатели сообщили о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде.На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. О дальнейшем ходе расследования дела будет сообщено дополнительно.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на управление по Закарпатской области сообщает об очередном нападении на здание Союза венгров Закарпатья в Ужгороде. Это второе нападение с поджогом за последние несколько недель – после того, как власти Венгрии заявили, что будут блокировать любые евросоюзные и евроатлантические усилия Украины, пока та не отменит дискриминационный закон «Об образовании». Информацию о нападении на офис Союза венгров Закарпатья подтверждает ужгородская нацполиция.Из материала управления нацполиции:Напомним, что Венгрия заняла наиболее жёсткую позицию по принятому Киевом закону "Об образовании", поэтапно ликвидирующему обучения на языках национальных меньшинств.