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В РФ завершается создание отечественного компьютера для Минобороны и МЧС
В России завершается создание персонального компьютера на отечественной компонентной базе для нужд министерства обороны и МЧС, передает РИА Новости сообщение гендиректора Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова.
Разработкой занимается Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА, входит в «Алмаз-Антей»).
При этом гендиректор подчеркнул, что эти «компьютеры не будут завязаны на возможное влияние со стороны других государств на контроль за российской техникой».
Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости импортозамещения в сфере информационных технологий. Глава государства отмечал, что важно укреплять потенциал и конкурентоспособность российских компаний в этой области.
Разработкой занимается Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА, входит в «Алмаз-Антей»).
ВНИИРА практически закончил создание персонального компьютера, который полностью создан на отечественной компонентной базе – от корпуса до микросхем. Мы будем готовы полностью обеспечивать Вооруженные силы РФ, МЧС этой техникой,рассказал Подвязников журналу «Национальная оборона».
При этом гендиректор подчеркнул, что эти «компьютеры не будут завязаны на возможное влияние со стороны других государств на контроль за российской техникой».
Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости импортозамещения в сфере информационных технологий. Глава государства отмечал, что важно укреплять потенциал и конкурентоспособность российских компаний в этой области.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Тимкив
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