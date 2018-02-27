В РФ завершается создание отечественного компьютера для Минобороны и МЧС

ВНИИРА практически закончил создание персонального компьютера, который полностью создан на отечественной компонентной базе – от корпуса до микросхем. Мы будем готовы полностью обеспечивать Вооруженные силы РФ, МЧС этой техникой,

В России завершается создание персонального компьютера на отечественной компонентной базе для нужд министерства обороны и МЧС, передает РИА Новости сообщение гендиректора Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова.Разработкой занимается Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА, входит в «Алмаз-Антей»).рассказал Подвязников журналу «Национальная оборона».При этом гендиректор подчеркнул, что эти «компьютеры не будут завязаны на возможное влияние со стороны других государств на контроль за российской техникой».Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости импортозамещения в сфере информационных технологий. Глава государства отмечал, что важно укреплять потенциал и конкурентоспособность российских компаний в этой области.