16:56 27 февраля
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В РФ завершается создание отечественного компьютера для Минобороны и МЧС

В России завершается создание персонального компьютера на отечественной компонентной базе для нужд министерства обороны и МЧС, передает РИА Новости сообщение гендиректора Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова.

В РФ завершается создание отечественного компьютера для Минобороны и МЧС


Разработкой занимается Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА, входит в «Алмаз-Антей»).


ВНИИРА практически закончил создание персонального компьютера, который полностью создан на отечественной компонентной базе – от корпуса до микросхем. Мы будем готовы полностью обеспечивать Вооруженные силы РФ, МЧС этой техникой,
рассказал Подвязников журналу «Национальная оборона».

При этом гендиректор подчеркнул, что эти «компьютеры не будут завязаны на возможное влияние со стороны других государств на контроль за российской техникой».

Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости импортозамещения в сфере информационных технологий. Глава государства отмечал, что важно укреплять потенциал и конкурентоспособность российских компаний в этой области.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комментарии 88

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  1. Vard Сегодня, 11:50
    Надо сказать что если комп не для игр... а для прикладного софта... то параметры могут быть скажем так не очень... на уровне сотого пня... Тут главное надёжность... устойчивость к перегреву и непритязательность к питанию... ну и наверное удароустойчивость...
    Vard
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:52
      Цитата: Vard
      ну и наверное удароустойчивость...

      Вы хотите им врага по башке лупасить? wassat Нашим компьютером это вполне возможно, без последствий для оного! lol
      СРЦ П-15
      1. Vard Сегодня, 11:54
        Из практики обычный системный блок очень тяжело переживает падение со стола... а уж тем более... скажем что то рядом взорвалось...
        Vard
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:56
          Цитата: Vard
          Из практики обычный системный блок очень тяжело переживает падение со стола... а уж тем более... скажем что то рядом взорвалось...

          Я пошутил! Наши системные блоки от падения не переживают, они просто отказываются работать! laughing (Опять пошутил)
          СРЦ П-15
          1. Vard Сегодня, 11:59
            Всяко в жизни бывает... однажды принесли в починку ноут... девушка мальчика по голове приложила... Восстановить не получилось...
            Vard
            1. -ш- Сегодня, 12:17
              мальчика или ноут?))
              -ш-
              1. Felix99 Сегодня, 14:05
                Мальчику провели апгрейд, теперь он вышивать амеет, ну и еще некоторые полезные по дому вещи.
                Felix99
          2. К0щей Сегодня, 12:04
            Цитата: СРЦ П-15
            Я пошутил! Наши системные блоки от падения не переживают, они просто отказываются работать! (Опять пошутил)

            для персоналки ударопрочность - это конечно муть, а вот для ноутов - очень важно.
            ЗЫ из личного опыта: комп в хорошем корпусе с правильными креплениями легко выдерживает падение со столов и полок, если используются не HDD, а SSD.
            К0щей
            1. zhekazs Сегодня, 14:19
              Цитата: К0щей
              если используются не HDD, а SSD.

              Современные ноуты с HDD уже давно спокойно переживают падения со столов, в том числе во включенном состоянии, применена технология на основе гироскопа, которая фиксирует положение головок в момент резкого смещения корпуса ноута, микро-царапины на зеркале ХДД от головок и есть плохие сектора с потерянными данными. И
              это, конечно, все хорошо, но будущее за ССД, как только ценник упадет, станут такими же массовыми и доступными, стандартом для базовых моделей.
              Написали бы хоть слово про сами машины, интересно ведь многим. Надеюсь, что хотя бы массовые полевые модели российских мобильных компьютеров будут оснащаться SSD и ударопрочными экранами в пылезащищенных водонепроницаемых корпусах и с адекватным охлаждением. Кстати, в России производятся накопители ССД.
              zhekazs
              1. merlin Сегодня, 15:19
                Цитата: zhekazs
                Надеюсь, что хотя бы массовые полевые модели российских мобильных компьютеров будут оснащаться SSD и ударопрочными экранами в пылезащищенных водонепроницаемых корпусах и с адекватным охлаждением.

                Сталкивался со старыми моделями, еще на чужой аппаратной базе.
                Зачем SSD? Какие там задачи? баллистику посчитать? Особые вычислительные мощности и не нужны.
                А вот корпуса хорошие - не то что ударостойкие, ими и правда убить можно. Говорили, что пуленепробиваемые... тяжелые правда...
                Гораздо интереснее, что там с ПО.
                merlin
              2. kytx Сегодня, 15:21
                У ssd с надёжностью беда. Посыпается ничего не вытянешь с него. Все отданно на произвол контроллера. У хдд даже если головки упали на блины что-то можно вытянуть у ссд это целая эпопея с неясным концом
                kytx
                1. zhekazs Сегодня, 16:05
                  Цитата: merlin
                  Зачем SSD? Какие там задачи? баллистику посчитать? Особые вычислительные мощности и не нужны.

                  Не из-за скорости передачи данных, из-за отсутствия механических частей - надежности. Но, с другой стороны, kytx по своему прав:
                  Цитата: kytx
                  У ssd с надёжностью беда. Посыпается ничего не вытянешь с него.

                  В принципе-то, так, но это не значит, что делать не нужно. Нужно. Со временем придут более надежные компоненты, а платформа - вот она, уже обкатана.
                  zhekazs
      2. astepanov Сегодня, 11:58
        А что, если ребром, а оно - в чугунной окантовке, то и неплохо. Мало ли, что не по назначению. Саперная лопатка тоже не для рукопашной создана, а вон как эффективна, куда до нее каким-нибудь нунчакам.
        astepanov
      3. alkor Сегодня, 14:16
        Был свидетелем слегка комичной сцены.. Вокзал. Жулик. За ним бегут два милиционера. догнать не могут. На ходу метают в жулика рацию. Попадают точно в башку. Жулик в нокауте. Рация цела. Занавес. Так что компьютер вообще оружие массового поражения))
        alkor
        1. sogdy Сегодня, 14:53
          Был у мню Голдстарик с мелкими российскими доработками (чуть ли не союзовскими). Гвозди сотку им забивали. Ручка у него была похлеще чем у бронированного кейса. Заливки плат не было. Стандартный ИДЕшный винт. Через 8 лет таки блок питания (зарядки) пробило, с чужими комплектующими он не работал.
          sogdy
        2. Кэптен45 Сегодня, 15:29
          Цитата: alkor
          Был свидетелем слегка комичной сцены.. Вокзал. Жулик. За ним бегут два милиционера. догнать не могут. На ходу метают в жулика рацию. Попадают точно в башку. Жулик в нокауте. Рация цела. Занавес

          В 80-х у ППС были р/станции "Днепр", потом "Виола" ,вот это ВЕШШЬ. Кило с хвостиком и дюралевый корпус, можно было смело вдоль горба приложить,не беспокоясь за аппарат. Это потом уже в 88 году ПР ввели.Полегче стало для народа laughing
          Кэптен45
    2. предки с Дона Сегодня, 11:56
      Давно пора уходить от жадного "окна", особенно 10-ка шедевр жлобства.
      предки с Дона
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:57
      ну и наверное удароустойчивость...
      Судя по фото и учитывая опыт СССР по созданию надежной техники с этим проблем не будет.
      rotmistr60
      1. yehat Сегодня, 12:00
        бронированные клавиши, мышка на гусеницах и многослойная броня корпуса системного блока с навесными противокумулятивными экранами, пуленепробиваемое стекло на мониторе, фтороустойчивая системная плата, процессор из жаропрочной стали с алмазными ножками ...
        вам самим - то не смешно обсуждать удароустойчивость просто компа? спектрум 2.0 блин...
        yehat
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:06
          Вообще-то комп исключительно для нужд армии. А там не в теплой квартире и комфортабельных условиях сидят. И техника, в которой приходится работать военнослужащим не по автобанам передвигается. Не говоря уже о военном времени (те же обстрелы). Поэтому не смешно.
          rotmistr60
          1. yehat Сегодня, 12:08
            все, что нужно для такой техники - обычные для военки жесткие требования по монтажу (никаких китайских разъемов и прочей фигни).
            и некоторые недорогие решения по решению устойчивости в быту.
            ничего особенного не надо. и стоит это не много.
            yehat
            1. Irokez Сегодня, 12:25
              Цитата: yehat
              недорогие решения по решению устойчивости в быту.
              ничего особенного не надо. и стоит это не много.

              Это всего лишь ваша теория. Практика не теория, а реальная действительность. Думается одно, а получается другое и непонятно почему так и снова теория и снова отработка на практике и так бесконечно.
              Irokez
              1. yehat Сегодня, 13:09
                95% компов "для армии" в любом случае будут стоять/лежать в офисах или в машинах.
                ну и какие там особенные требования? Или у вас в крытых помещениях дождь и температура прыгает от -60 до плюс 70?
                yehat
                1. Irokez Сегодня, 13:21
                  Цитата: yehat
                  будут стоять/лежать в офисах или в машинах.

                  Вы на картинке видите офис?
                  А в любом случае сейчас в офисе, а через час схватил и в машину, окоп или БТР и посему он должен выдержать окоп и БТР, а про тепличные условия офиса можно и не говорить когда затачивается под полевые условия. В офисе в любом случае работать будет.
                  Irokez
                2. sogdy Сегодня, 15:12
                  Цитата: yehat
                  Или у вас в крытых помещениях дождь и температура прыгает от -60 до плюс 70?

                  Многа видел разных "крытых" помещений. Некоторые - в основном матом. От -78 до +48 (+56 в тени - в отпуске). Дождь, снег, повышенная влажность - стандартные атрибуты временных помещений. "Это Россия, детка!" (с)
                  sogdy
                  1. yehat Сегодня, 16:07
                    компы армии нужны для отчетности, связи и управления
                    я тоже как бы видел армию и ни разу не видел помещения с этими функциями, где бы требовался какой-то особый компьютер.
                    и обычный ноут в БТР-е вполне нормально работает.
                    yehat
        2. bazzbazz Сегодня, 13:09
          А по вашему лучше на Али делать закупки в армию! Экономично) Но через пол года кирдык
          bazzbazz
        3. sogdy Сегодня, 15:06
          Цитата: yehat
          бронированные клавиши, мышка на гусеницах и многослойная броня корпуса системного блока с навесными противокумулятивными экранами, пуленепробиваемое стекло на мониторе, фтороустойчивая системная плата, процессор из жаропрочной стали с алмазными ножками ...

          Мда. Некоторые не видели мышку на ДВК. Иначе бы не свистели.
          А еще были иркутские "типо Синклеры" для Геофизики - из двух микросхем (СБИС и сборка на питание). Тот хоть купай - а чему там ломаться?
          sogdy
    4. сибиралт Сегодня, 12:02
      Хорошее дело, но почем покупаем? winked Если сопоставимо с "секретными" мобильниками, то тоды, ой! belay
      сибиралт
    5. Alex_Rarog Сегодня, 12:09
      Влад, наши процы давно уже не хуже интела по производительности... дело не в проце а в остальном железе. В частности в видиочипах... там у нас поеа все печально.... хотя и производим монокристалы из которых все это делается...
      Alex_Rarog
      1. Alex-a832 Сегодня, 12:48
        И видюху сделают. Для военных нужд игровой уровень не нужен. Главное, чтобы энергопотребление низкое, платы потолще, распайки микросхем на "ногах", пассивное охлаждение, твердотельные ПЗУ и оболочка типа "Линукса", да и матрицу покрепче.
        Alex-a832
    6. bazzbazz Сегодня, 12:57
      Пока не покажут начинку, ни о каком уходе от запада говорить нет смысла. Жучки могут быть быть где угодно, диск, память, контроллер клавиатуры, микрофон.....Не поверю, пока не покажут ПК, произведенный полностью из наших частей, на территории РФ.
      А тут согласен, для начала и уровня Pentium 3 хватит)
      bazzbazz
      1. sogdy Сегодня, 15:22
        Цитата: bazzbazz
        Пока не покажут

        Цитата: bazzbazz
        Не поверю, пока не покажут

        Чо-то мне это напоминает, смутное, из детства...
        Цитата: bazzbazz
        для начала и уровня Pentium 3 хватит)

        Извиняюсь, а скока это будет в Ц-шках?
        И, для сведения, в какой армии используется Пентиум? Цирикс (в дальнейшем АМД и Ц), Хьюлет производства Пекина и Оливетти. И таки всё...
        sogdy
  2. Тралл Сегодня, 11:50
    эти «компьютеры не будут завязаны на возможное влияние со стороны других государств

    Еще бы чиновников в правительство(экономический блок) таких же smile
    Тралл
    1. Chertt Сегодня, 12:00
      Цитата: Тралл
      Еще бы чиновников в правительство(экономический блок) таких же

      Насколько можно судить по отчетам КБ " Кресты" и других смежных предприятий, работа ведется. Но как отмечают эксперты (и знаем мы из истории), эта работа значительно труднее и объемнее
      Chertt
  3. astepanov Сегодня, 11:51
    Интересно было бы узнать характеристики и стоимость в сопоставлении с техникой того же назначения от "партнеров". И о том, скажется ли эта разработка на гражданском импортозамещении - хоть в самой малой степени.
    astepanov
    1. _Jack_ Сегодня, 11:53
      цена будет такая что ни о каком гражданском импортозамещении можно не мечтать
      _Jack_
      1. astepanov Сегодня, 11:56
        Ну, тут цена компа - дело второе. А вот производство комплектующих, и технологическая база в целом могли бы (в принципе хотя бы) затронуть и внутренний рынок.
        astepanov
        1. _Jack_ Сегодня, 13:22
          Для гражданского рынка цена совсем даже не второе дело, вы купите российский компьютер в два раза дороже импортного при этом менее производительный? Тут конкуренция жесткая и с китайцами здесь конкурировать не получится, поэтому про гражд. рынок можно забыть, а военные купят и втридорого, деньги то не свои, бюджетные.
          _Jack_
    2. Тралл Сегодня, 11:53
      Что-то вроде современных защищенных Панасоников, думаю, будет.
      Тралл
  4. katalonec2014 Сегодня, 11:51
    Хорошо конечно что всё таки развиваем своё,но цена кнопочного телефона для военных просто убивает. А этот пепелац пойдёт по цене подержанного истребителя.
    katalonec2014
    1. Vard Сегодня, 11:57
      Зарубежные аналоги... гражданские модели... от 150 до 400 тысяч рублей...
      Vard
    2. yehat Сегодня, 12:02
      меня убивает цена планшета в роснано.
      такое впечатление, что чинуш вообще не заботит себестоимость производства.
      yehat
      1. Irokez Сегодня, 12:29
        Цитата: yehat
        такое впечатление, что чинуш вообще не заботит себестоимость производства.

        Вы хоть раз пробовали сделать что-то новое с первого раза и чтоб было красиво, работало, конкурентноспособно и самое главное дёшево?
        Вы в высокотехнологичном производстве хоть раз были на экскурсии?
        Irokez
        1. yehat Сегодня, 13:11
          здесь нет конкуренции, нет нового, все инвестиции авансом - идеальные условия для производства..
          нужно просто качественно повторить уже 100 раз сделанное по незаоблачным ценам.
          yehat
          1. Irokez Сегодня, 13:23
            Цитата: yehat
            нужно просто качественно повторить уже 100 раз сделанное

            Сделанное ГДЕ? В России или азиатском регионе? Вы разницу чуете?
            Irokez
            1. yehat Сегодня, 13:25
              производство автоматизированное
              разница между регионами не тянет на порядок в цене никак, максимум 10% себестоимости.
              yehat
              1. Irokez Сегодня, 13:37
                Цитата: yehat
                производство автоматизированное

                Что-то не понял о какой автоматизации идёт речь? В азиатском регионе всё на автоматических линиях массово производится потому и дёшево, а в нашем навряд ли автоматизированно и всё ручками от чего и заоблачно в стоимости. Это по поводу автоматизации если правильно вас понял.
                Irokez
                1. yehat Сегодня, 13:52
                  посмотрите, как работают эти производства в московской области.
                  там 10 работников и 1000 менеджеров с премиями и прочим.
                  yehat
                  1. Irokez Сегодня, 16:04
                    Цитата: yehat
                    там 10 работников и 1000 менеджеров с премиями и прочим

                    То что Вы говорите - это в массовом производстве, а вот штучное, военное или мелкосерийное будет наоборот 1000 работников и 10 менеджеров. Ну ясно, что с производством вы не дружите.
                    Irokez
                    1. yehat Сегодня, 16:08
                      в задницу мелкосерийное говно
                      оно никак не меняет ситуацию, но очень хорошо ест средства.
                      yehat
  5. Pax tecum Сегодня, 11:52
    создание персонального компьютера на отечественной компонентной базе

    Безусловно, отличная новость, нужная еще лет 20 назад.
    А, что с программным обеспечением?
    Хоть немного бы просветили, в общих чертах так сказать.
    Или как с "новейшим отечественным смартфоном" Yotaphone, не дай Бог, получиться (made in China).
    Ну, и представьте теперь их стоимость для МО, если телефоны за 115 тысяч уже внедряют.
    По факту "железо" уже давно дешевле ПО.
    Pax tecum
    1. Vard Сегодня, 12:07
      Всё правильно... так примерно и стоит... небольшая серия... без симочное исполнение... ещё и как рация работает...
      Vard
    2. KelWin Сегодня, 12:09
      Цитата: Pax tecum
      А, что с программным обеспечением?

      Скорее всего Astra Linux (http://astra-linux.com/), она для того и собиралась. Версию СЕ можно скачать и погонять, хотя я бы сильно не отказался хотя бы потрогать вот этот загадочный аппарат)
      KelWin
    3. Alex_Rarog Сегодня, 12:11
      С софтом вме в тысячи раз лучше чем с железом.... ядро линукс и погнали) а проги наши пишут не фига не хуже забугорников...
      Alex_Rarog
  6. Saling Сегодня, 12:08
    МО даже обмундировать военнослужащих толком не может без иностранной фурнитуры, а тут такое громкое заявление. laughing То что комплектующие поставляют российские компании, еще не делает эти самые комплектующие полностью российскими. laughing Да и соотношение цена-качество будет явно не пользу качеств. так и не в пользу цены laughing Назовите хотя бы российскую компанию способную производить батареи для этих "отечественных" компьютеров?
    Saling
    1. yehat Сегодня, 13:16
      батареи

      ЦКБ Рубин недавно завершило испытания новых батарей
      http://xn--80aaxridipd.xn--p1ai/litievye-batarei-
      dlya-podlodok-proshli-ispytaniya/
      каждая стоит 300 млн руб.
      не удивлюсь, если такая войдет в комплект.
      yehat
      1. Saling Сегодня, 15:06
        А сколько будет стоить тележка к ним? laughing
        Saling
    2. sogdy Сегодня, 15:26
      Цитата: Saling
      МО даже обмундировать военнослужащих толком не может без иностранной фурнитуры

      Отловил солдатика, разглядываю... Не подскажете, куда смотреть? А то он скоро начнет верещать о домогательстве lol
      sogdy
      1. Saling Сегодня, 15:40
        Смотри внимательнее на фурнитуру. . Молнии YKK, липучки Velcro.
        Saling
    3. sogdy Сегодня, 15:36
      Цитата: Saling
      Назовите хотя бы российскую компанию способную производить батареи для этих "отечественных" компьютеров?

      Назовите европейское производство.
      Ну европейцы же используют индийские, китайские и российские элементы. А в Канаде производство принадлежит китайцам...
      И да, в быту мы покупаем реэкспорт. И удивляемся, чо это их ряды так здорово совпадают с нашими.
      sogdy
      1. Saling Сегодня, 15:44
        "А еще у вас негров линчуют" А причем здесь европейцы? laughing Статья де не про европейские, а про "полностью отечественные" компьютеры.
        Saling
        1. yehat Сегодня, 16:20
          не очень понимаю, зачем делать полностью отечественные компы.
          сейчас продукция - это часто широкий список номенклатуры.
          у нас не так много производится, чтобы весь спектр воспроизводить без последствий
          но можно же виды номенклатуры, которые легко заместить, но не очень выгодно производить,
          закупать где-то? А себе оставить только те виды продукции, к поставкам которых наиболее чувствительно наше производство или которые выгодно делать.
          в этом плане вполне хороша кооперация со странами не из золотого миллиарда и которые вполне нормально относятся к РФ:
          аргентина, индия, китай, вьетнам, малайзия, монголия и т.д.
          Это позволит сформировать товарооборот с достаточно широкой номенклатурой для развития экономики и промышленности. А затем все, что нужно - это вменяемые инвестиции и жизнь наладится.
          Но нет, у нас же особый путь! Сделаем полностью свой нанофон с ценой танка и возможностями куска мыла. Как меня задолбало смотреть на экономический кретинизм, который творится вокруг. У нас экономика неэффективная, потому что 80% экономики через Ж. работает. А кто виноват - Путин, Чубайс, Гайдар, Едро, русский менталитет и т.д. и т.п.
          Уже не так важно. Могу только добавить, что в руках/власти полных бездарей, ничтожеств и клептоманов, знания которых об организации производства эквивалентно 1 книжке для детского сада, сосредоточено более 70% ресурсов используемых для производства.

          для особо оголделых ура-пидриотов хочу напомнить, что импортозамещение - это не замещение здравого смысла лозунгом.
          yehat
          1. Saling Сегодня, 16:56
            Ну мы двигатели для самолетов, вертолетов и ракет уже в кооперации с Украиной делали. А если завтра война начнется? laughing
            Saling
  7. 16112014nk Сегодня, 12:18
    Цитата: yehat
    чинуш вообще не заботит себестоимость производства.

    Анекдот в тему:
    "Проект нового безоткатного орудия был отклонён чиновниками - не понравился принцип действия".
    16112014nk
  8. Geonezis Сегодня, 12:19
    Давно пора все свое делать. ПК, ПО, сервера.
    Geonezis
    1. iouris Сегодня, 12:37
      Цитата: Geonezis
      Давно пора все свое делать. ПК, ПО, сервера.

      С самого начала было "пора". Вместо этого легли под США. Теперь то ли на коленях, то ли встаём. Но пока вся информация под контролем Windows и Intel. Лучче перейти на печатные машинки.
      iouris
  9. ivan19 Сегодня, 12:23
    Хорошая новость, смешная. Из импортозамещения там только шильдики Алмаз-Антей: собственного производства элементной базы у нас нет совсем (все из Китая, включая Эльбрусы), ОС - перелицованный Linux. Именно перелицованный, а не переделанный.
    Если совсем зудить поспорить - поинтересуйтесь местом производства "отечественных" Эльбрусов и ётафонов, ну и составом пакетов в том же Alt Linux, из которого делают "отечественную защищенную ОС".
    ivan19
    1. мыслитель Сегодня, 12:40
      И каждый ванёк - тыкальщик клавы, мнит себя компьютерным гуру.
      GS Group объявляет о начале массового производства первых SSD-накопителей собственной разработки. Полный производственный цикл реализован в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской обл.), мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год. До конца 2018 года GS Group выведет на рынок линейку твердотельных накопителей емкостью до 1 ТБ для различных применений.
      мыслитель
    2. sogdy Сегодня, 16:01
      Цитата: ivan19
      поинтересуйтесь местом производства "отечественных" Эльбрусов и ётафонов, ну и составом пакетов в том же Alt Linux, из которого делают "отечественную защищенную ОС".

      Какой забавный гуру.
      ётафон таки не был _наш_. Эльбрусы делают там же, где большие Эльбрусы и внешние устройства БЭСМ. Увы, это в центре страны, а не за рубежом.
      ОС Линукс определяется не наворотами, а ядром, ориентированным на конкретное железо. А "навороты" определяются совместимостью ядра. Кстати, апсалютна аналагична для Винды, Юникса и многих других систем. Например, мой PC-Unix работает на Win (не Wine), подмножестве System V, себя Юниксом не считающий. Англо-итальянские машины предпочитают Basic System, юникс-подобную. Ее усеченный вариант был на Синклере. Для сведения, в _международных_ проектах OS\360, OS\370 и OS\380 наше государство активно участвовало и имеет все права на продукт. Как и с австралийским Юниксом.
      sogdy
  10. Sam_gosling Сегодня, 12:36
    Хех. Что-то вспомнилась новость с родного предприятия, когда в 16 году закупили серваки от эйчпи через фирму-прокладку. Эта оошечка "рога и копыта" вместо значков эйчпи прилепила значки энтэ (новые технологии). Импортозаместились, наварились да еще и ам проклятым дали заработать.
    Sam_gosling
    1. Sam_gosling Сегодня, 12:37

      А вот как выглядит импортозамещение.
      Sam_gosling
      1. Irokez Сегодня, 12:50
        Вы это специально фотографировали в 16-м году, чтоб выложить тут в 18-м?
        Irokez
        1. Sam_gosling Сегодня, 13:54
          Как будто что-то плохое.
          Sam_gosling
  11. Кент0001 Сегодня, 12:47
    Цена-ляма полтора бюбджетых денег? Или я ещё слишком оптимист? laughing
    Кент0001
  12. BAI Сегодня, 12:56
    Ну и кто из этих предприятий делает процессоры и память? (Это я про отечественные компоненты).
    Отечественные производители электронных компонентов:

    Производитель Комментарии
    Аврора-ЭЛМА Компания ООО "Аврора-ЭЛМА" - крупнейший в России промышленный производитель пьезокерамических материалов и элементов.
    АДВ-Инжиниринг Компания АДВ-Инжиниринг: инжиниринговые услуги, полупроводниковые материалы группы АIIBVI, сплавы, термоэлектрические материалы и термоэлектрические модули. Адрес: 119017 Москва,
    АЗР ОАО "Арзамасский завод радиодеталей". Резисторы.
    Амфи-Лаконд Производитель пленочных и металлобумажных конденсаторов. АОЗТ "Амфи-Лаконд". 1
    БМГ-Кварц Производитель кварцевых резонаторов и генераторов. 1u
    ВНИИР Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством. 428000, г.Чебоксары,
    НИИ "ГИРИКОНД" ОАО "НИИ "ГИРИКОНД" Россия, 194223 Санкт-Петербург, Производит ионисторы К58-1, К58-5, К58-6.
    ELECON Производитель различных разъемов. 420094 Казань,
    Изумруд Трансформаторы, дроссели. ОАО завод "ИЗУМРУД" Адрес: 355008, город Ставрополь, ул
    ИНДИКАТОР Индикатор, филиал НИИ "Волга", разрабатывает и производит мелкими сериями: вакуумно-люминисцентные и жидко-кристаллические индикаторы, интегральные схемы управления индикаторами, блоки индикации. Адрес: 410052, г. Саратов,
    Иркутский релейный завод ОАО "Иркутский релейный завод" - производит электромагнитные реле, соединители, разъемы и переключатели. 664075, г.Иркутск, .
    BAI
    1. BAI Сегодня, 12:57
      Продолжение
      ИСЕТЬ Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей"Исеть" - специализированное предприятие по разработке и производству электрических соединителей. РОССИЯ, 623425, Свердловская обл, г.Каменск-Уральский,
      Каскад ОАО "Каскад" - производство разъемов. 369000, Россия, Карачаево-Черкесская республика г. Черкесск,
      КЕРМЕТ ОАО "Кермет" - 16 типов постоянных и регулируемых проволочных резисторов, наборов резисторов и сборок на их основе. 442250, Россия, г. Белинский Пензенской обл.
      КОМЕТА ФГУП "КОМЕТА", более известное как Новосибирский завод точного машиностроения, "Точмаш". 630015, Россия,

      Контакт Высококачественные проволочные, переменные, постоянные, керметные, пленочные резисторы различных конструктивных исполнений и номиналов. 424026,Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, у
      Криптон Переключатели, кнопки. 111024, г. Москва,
      Магнито-Контакт ООО Научно-производственное объединение ╚Магнито-Контакт╩. 390027 Россия, Рязань, уПроизводит герконы, ионисторы, провода.
      Мезон ОАО "Завод "Мезон" - старейший в России производитель танталовых и комбинированных конденсаторов. ОАО "Завод "Мезон" 194044, Россия, С.-Петербург,
      Метеор ОАО завод Метеор производит кварцы и кварцевые генераторы. 404130, Россия, Волгоградская обл., г.Вольский, у

      МОРИОН ОАО МОРИОН - (Петербург) крупнейший завод в СНГ по разработке и производству изделий кварцевой пьезотехники: кварцевых генераторов, фильтров, резонаторов.
      МОСКАБЕЛЬМЕТ Производитель проводов и кабелей. ЗАО ⌠МОСКАБЕЛЬМЕТ■. Россия, 111024, Москва,
      МЭЛЗ Московский электроламповый завод (МЭЛЗ)- ФЭУ, ЭОП, МКП и т.п. 105023, Москва, у
      МЭРИ Производит одно- и многоэлементные фотодиоды. 194223, Санкт-Петербург у
      BAI
      1. BAI Сегодня, 12:58
        Продолжение
        НИИЭМП НИИЭМП делает: резисторы, наборы резисторов, терморезисторы, вакуумные приборы. Адрес: Россия, 440000, г.Пенза, ул. Каракозова 44. Тел/факс (8412) 64-81-40/64-58-25, телекс 155267 "Роща". e-mail : [email protected]
        Оксид ФГУП ╚Новосибирский завод радиодеталей ╚Оксид╩. Конденсаторы, катушки индуктивности.Россия, 630102, г. Новосибирск Ул. Кирова, 82 Телефон: (383-2) 66-83-92, 66-72-34, 66-73-23, 66-11-50 Факс: (383-2) 66-71-71, 66-35-86. E-mail: [email protected]
        ОНИИП ФГУП Омский НИИ приборостроения разрабатывает и производит кварцевые резонаторы, генераторы, фильтры. Россия, 644009, г. Омск,ул.Масленникова, 231; тел. (3812) 51-49-01, факс: (3812) 53-66-73. E-mail: [email protected]
        ОПЭК Главное направление фирмы ≈ электрические конденсаторы и нелинейные полупроводниковые резисторы. 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10 тел./факс: (812) 552-2573 e-mail: [email protected]
        ОРЗЭП Герконы, лампы, индикаторы. 302020, г.Орел, ул.Наугорское шоссе, 5; E-mail: [email protected]; Телетайп: 148139; Телеграф: Орел-20 "ЭЛЕКТРОН"; тел: (08622) 9-05-85
        ПЛАЗМА Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "ПЛАЗМА" является основным поставщиком газовых лазеров, разрядников и тиратронов, газоразрядных панелей (ГИП) для устройств отображения информации на рынке России и ближнего зарубежья. Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Циолковского, 24. Тел: +7 (0912) 449062 (отдел внешнего маркетинга) , +7 (0912) 449074 (отдел внутренних продаж) ; факс: +7 (0912) 440681; (e-mail): [email protected]
        ПЛЕСКАВА ОАО ⌠Псковский завод радиодеталей ⌠Плескава■ - конденсаторы керамические и подстроечные. Россия, 180007, г. Псков, ул. М. Горького, 1, E:mail: [email protected][вырезано (читайте правила)]
        ПМЗР ЗАО Первый Московский завод радиодеталей- резисторы, магнитоуправляемые схемы (серия 1116). Россия , 123060 , г. Москва , 1-ый Волоколамский проезд , дом 10. Телефоны : 194-00-83 , 194-05-33 Факс: 196-69-40 , 196-68-81
        Поликонд Рязань, производство конденсаторов. Отдел маркетинга (0912) 44-92-78б e-mail: [email protected]
        ПОТЕНЦИАЛ ООО "Потенциал" - электроустановочные изделия и непроволочные резисторы. 425350 РОССИЯ, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Юбилейная, 15, тел.: (83632) 7-73-58, 7-12-61, 9-53-73, тел./факс 7-55-43, E-mail: [email protected]
        Прогресс Электрокерамические, радиокерамические материалы, изоляторы, электроустановочные изделия и пьезокерамику, керамические высоковольтные конденсаторы. 169336, Республика Коми, город Ухта, пос. Водный, ул.Ленина, 5А [email protected]
        Резистор-НН Резисторы С2-29В, С2-29С, С2-29М, С2-33Н, Р1-8, Р1-8МП, Р1-3. 603104, Россия, Н.Новгород, ул. медицинская, 26, тел/факс (8312) 65-64-31, E-mail:RE[email protected]
        Реконд Реконд - производит конденсаторы, резисторы, оптоэлектронику, гибридные микросхемы. АООТ РЕКОНД, ЗАВОД РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10. тел. (812) 247-43-33, факс (812) 552-92-90
        ОАО "Реле" Стародубский завод "Реле" производит реле РКМ-1, РКМП, РКМП-1, РКМП-2, РСЧ-52, РС-52, РВ-5А, РП-4, РП-5, РП-7, РЭС-55, РЭС-42, РЭС-43, РЭС-44, РЭВ-18, РЭВ-20, РЭК-32-1, РЭК-32-2, РЭК-34, РЭК-28. 243240, г.Стародуб, Брянская область, ул. Калинина, 15. Телефоны: (08348) 2-25-59 - коммерческий отдел (факс), (08348) 2-25-65 приемная (факс).
        РЕОМ СПб Предприятие находится в г.Санкт-Петербурге и специализируется на разработке и поставке различных типов резисторов. Телефоны/факсы: (812) 387-65-64; 387-86-94; 327-96-60. E-mail: [email protected]
        Ресурс Постоянные резисторы. 301830, Россия, Тульская обл., Богородицк, Заводской пр., 2, тел: (08761) 2-30-86; 2-27-96; 2-12-62; 2-14-64,
        РЗМКП Рязанский завод металлокерамических приборов, выпускает герконы, герконовые реле, ионисторы, различные датчики. 390027, г.Рязань, ул. Новая, 51. Телефоны: приемная: (0912) 21-01-54, отдел маркетинга: (0912) 44-68-07, факс: (0912) 44-19-70, e-mail: [email protected]
        Светлана АО ╚Светлана╩ - Электроламповые изделия
        Северная заря АООТ "Северная заря" - крупнейший в России и СНГ разработчик и производитель слаботочных электромагнитных реле. Адрес: Кантемировская ул., 7, Санкт-Петербург,194100, Россия. Тел.:+7 (812) 2455475, факс: +7 (812) 5426477. e-mail:[email protected]
        СКЗ Северозадонский конденсаторный завод, выпускает различные типы конденсаторов (электролитические, пленочные...). 301790 Россия, Тульская область, г. Северо-Задонск, ул. Мичурина, 1. Тел: (08746) 5-86-38; e-mail: [email protected], факсы (0872) 20-58-88, (08746) 5-75-45
        Смоленский завод радиодеталей АООТ "Смоленский завод радиодеталей" - кнопки, тумблеры, переключатели. Адрес: 214020, Россия, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
        ТОРИЙ ФГУП "НПП""ТОРИЙ" - мощные СВЧ приборы, один из мировых лидеров в разработке и производстве электровакуумных приборов. 117393 г.Москва ул. Обручева д.52. ФГУП НПП "Торий", тел. (095)332-29-41, факс. (095) 332-64-66
        ООО "ТрансЛед" ООО "ТрансЛед" является представителем заводов электронной промышленности Новгородской области, а также осуществляет собственное и долевое производство трансформаторов и светодиодов. 173016, Россия, г. Великий Новгород, Григоровское шоссе, д. 14А, офис 609. Тел./факс (816 22) 204-45. E-mail: [email protected]
        UKRPIEZO J.S.Co Производит кварцевые резонаторы, генераторы и АПВ фильтры. Украина, 257236, г.Черкассы, ул.Сумгаитская 10. Phone: +380 472 661610; Fax: +380 472 479230. E-mail: [email protected]
        Ферроприбор ОАО "ФЕРРОПРИБОР"- крупнейший российский производитель ферритов, ферритовых магнитов, ферритовых СВЧ приборов, магнитодиэлектрических материалов. Телефон/Факс (812)-141-1220 E-mail [email protected]
        ФОМОС ООО "Фомос-Технолоджи" - разработка и производство кварцевых пьезофильтров. Лидер в производстве фильтров. Россия, Москва, 105023, ул. Буженинова, 16; тел: (095) 963-0013; факс: 964-2266; e-mail: [email protected]; Web-site: www.fomos-t.ru
        Фонон ОАО ■Фонон■- разработка, изготовление и поставки кварцевых генераторов и резонаторов. Москва, 107076, Краснобогатырская, 44. Тел:975-21-57, 964-11-91. Факс:975-21-57, 269-26-00. E-mail [email protected]
        ЭКРАН ОАО "Новосибирский завод "ЭКРАН" является одним из основных производителей ЭОПов "нулевого" поколения в России и за рубежом. 630047, г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а Телефоны: 8 (3832) 286310, 286314, 286963, 259684, 286370 Факсы: 8 (3832) 256656, 258498, 286963, 286419 E-mail: [email protected]
        ЭЛЕКОМ ЗАО "Элеком" - резисторы проволочные. РФ, г. Пенза, ул. Аустрина 129Д Почтовый адрес: РФ, 440020, г. Пенза, ул. Каракозова, 44 Коммерческий отдел: (841-2) 64-17-72. Факс: (841-2) 64-59-17 E-mail: [email protected], [email protected]
        Элеконд ОАО "Элеконд" является одним из основных производителей алюминиевых, ниобиевых и танталовых конденсаторов. 427900 Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул. Калинина, д.3. Тел.факс (34147) 4-27-53, 4-32-48. E-mail [email protected]
        НПП "ЭЛКО" Предприятие занимается научными и конструкторскими разработками в области конденсаторостроения, а также производством конденсаторов по индивидуальным заказам партиями от нескольких штук до нескольких тысяч штук. НПП "ЭЛКО", Московская область, г.Серпухов, Борисовское шоссе, 17, тел/факс (0967) 72-17-09, 73-60-88, [email protected]
        ЭЛКОД ЗАО ╚ЭЛКОД╩ - (Петербург) разработка и производство конденсаторов.
        ЭлПА ООО "СКТБ ЭлПА": Кварцевые, термочувствительные, манометрические резонаторы, пьезоэлементы , резонаторы -сенсоры ускорения, преобразователи давления и температуры. 152613 Россия, г. Углич Ярославской обл., Рыбинское шоссе, 20-б тел./фaкс:+ 7-(08532) 533-53; 546-74 Эл. почта: [email protected]
        BAI
        1. Irokez Сегодня, 13:03
          Уважаемый список не полный. Плохо поработали. Пополните список.
          Воронеж почему-то не присутствует.
          Irokez
          1. BAI Сегодня, 13:15
            Если это про Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов-Сборка, то он тоже процессоры и память не делает.
            BAI
            1. Irokez Сегодня, 13:25
              Цитата: BAI
              Если это про Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов-Сборка, то он тоже процессоры и память не делает.

              А военные предприятия вы все перечислили в Вашем списке и даже закрытые и секретные о которых мало кто знает?
              Irokez
            2. Alex Koch Сегодня, 13:32
              А как же Микрон и Ангстрем?
              Alex Koch
  13. FalconD Сегодня, 13:18
    В этих вопросах у нас "каменный век"
    FalconD
  14. FalconD Сегодня, 13:21
    ВНИИРА практически закончил создание персонального компьютера, который полностью создан на отечественной компонентной базе – от корпуса до микросхем. Мы будем готовы полностью обеспечивать Вооруженные силы РФ, МЧС этой техникой,


    Интересно, сколько человек персонала потребуется и на каком АБШ его перевозить будут??
    FalconD
  15. Sadko88 Сегодня, 13:26
    Если долго мучиться, что нибудь получится
    Sadko88
  16. groks Сегодня, 13:41
    Мне кажется, что уже пару раз создали такой компьютер. Прямо за последний год. Чего это вдруг опять? Да ещё неизвестно с чего в дело вплёлся ВНИИРА. А Эльбрусы, про которые так долго кричали?
    groks
  17. Dikson Сегодня, 14:57
    .. и чтоб платы залиты компаундом были - как на ЗАС .. - ни грязь, ни вода.. - вообще нихрена не влияет на работу..))
    Dikson
    1. Saling Сегодня, 15:11
      Неее, тогда перегорят laughing
      Saling
Картина дня