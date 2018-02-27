17:01 27 февраля

Удар пары Ми-28Н по наводке спецназа ССО в Сирии попал на видео

Российские ударные вертолеты Ми-28Н участвуют в сирийской антитеррористической операции с весны 2016 года. С тех пор они осуществили более 2500 боевых вылетов. Эти машины сыграли одну из решающих ролей в битве за Пальмиру и Дейр-эз-Зор. Оценку "отлично" Ми-28Н заслужил и в составе ВВС Ирака, которые активно применяют «Ночных охотников» в борьбе против ИГИЛ.

На днях в сети была опубликована занимательная видеозапись. Определить время и место съемки довольно сложно. Определенно можно сказать, что это не восточные провинции Сирии. Учитывая густую, по сирийским меркам, растительность, можно выдвинуть предположение, что действие происходит в одной из трех провинций - Алеппо, Идлиб или Хама.

На кадрах показана совместная работа бойцов российских ССО и летчиков Ми-28Н. Первые наводят последних на цели на земле.




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Комментарии 1

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:08
    Что за хрень...личико то зачем засветили? what
    По соцсетям определят имена...фамилии и местопроживания...ай ай ай нехорошо.
    Тот же ЛЕХА
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