Удар пары Ми-28Н по наводке спецназа ССО в Сирии попал на видео

Российские ударные вертолеты Ми-28Н участвуют в сирийской антитеррористической операции с весны 2016 года. С тех пор они осуществили более 2500 боевых вылетов. Эти машины сыграли одну из решающих ролей в битве за Пальмиру и Дейр-эз-Зор. Оценку "отлично" Ми-28Н заслужил и в составе ВВС Ирака, которые активно применяют «Ночных охотников» в борьбе против ИГИЛ.На днях в сети была опубликована занимательная видеозапись. Определить время и место съемки довольно сложно. Определенно можно сказать, что это не восточные провинции Сирии. Учитывая густую, по сирийским меркам, растительность, можно выдвинуть предположение, что действие происходит в одной из трех провинций - Алеппо, Идлиб или Хама.На кадрах показана совместная работа бойцов российских ССО и летчиков Ми-28Н. Первые наводят последних на цели на земле.