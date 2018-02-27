17:02 27 февраля
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Возле острова Гуадалканал обнаружили обломки японского линкора времен ВМВ

Неподалёку от острова Гуадалканал обнаружены обломки, которые могут принадлежать японскому линкору «Хиэй». Газета The Telegraph сообщила о том, что согласно заявлению некоммерческой организации Asian-Pacific Remembrance Honouring Association, найденные ею останки, вероятнее всего, являются японским линкором «Хиэй», затонувшим во время Второй мировой войны.

Возле острова Гуадалканал обнаружили обломки японского линкора времен ВМВ

Линейный крейсер «Хиэй», фото 1915 года


Линкор (изначально — линейный крейсер) «Хиэй» типа «Конго» вошёл в строй в 1914 году. Длина корабля составляла около 220 м, водоизмещение — свыше 32 000 т. В ходе морского сражения за Гуадалканал 14 ноября 1942 года «Хиэй» получил тяжёлые повреждения, потерял ход, и после эвакуации экипажа был затоплен эсминцами ВМС Японии. Поскольку корабль затонул не сразу, а долгое время дрейфовал, точное место его гибели зафиксировать не удалось.


Asian-Pacific Remembrance Honouring Association заявила, что благодаря архивным документам ей удалось установить последнее известное местоположение корабля, которое стало отправной точкой в поисковой операции. Используя гидролокатор, поисковая группа обнаружила неестественный предмет на морском дне. Он находится на расстоянии 10 км от Гуадалканала и глубине порядка 400 м. По словам исследователей, с большой долей вероятности можно утверждать, что обнаружен именно линкор «Хиэй». Чтобы подтвердить свои догадки, организация намерена провести повторное исследование останков с помощью подводных роботов, передает "Warspot".

Использованы фотографии: telegraph.co.uk
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 12:02
    Всё же под водой очень всё завлекательно... Однажды завернул за риф... а там мурена... я и не знал что так быстро могу... сажем так, отплыть...
    Vard
    1. 97110 Сегодня, 13:12
      Цитата: Vard
      что так быстро могу...

      Что значит мотивация...
      97110
  2. qwerty183 Сегодня, 12:27
    Цитата: Vard
    Всё же под водой очень всё завлекательно... Однажды завернул за риф... а там мурена... я и не знал что так быстро могу... сажем так, отплыть...

    Был аналогичный случай мгновенного заплыва,когда пришло осознание что та штука в воде,похожая на бревно,на самом деле крокодил . winked
    qwerty183
    1. yehat Сегодня, 13:34
      где же ты крокодилов в воде искал?
      в москве в канализации каждый год несколько крокодилов вылавливают.
      yehat
    2. Челдон Сегодня, 14:42
      [/quote] Был аналогичный случай мгновенного заплыва,когда пришло осознание что та штука в воде,похожая на бревно,на самом деле крокодил . winked[/quote]
      из записок полярника:" Сходил за льдину для опорожнения мочевого пузыря.Встретил белого медведя.Тут же опорожнил еще и свой кишечник..."
      Челдон
  3. Jerk Сегодня, 13:27
    Все-таки русскому слуху японские названия... Не очень. "Нашли чего? - Да кучу Хией!"
    Jerk
    1. yehat Сегодня, 13:32
      да, фонетика японского языка очень не привычна, но все-таки ближе к нам, чем китайская.
      yehat
  4. Alexey RA Сегодня, 14:09
    А в тех краях особых вариантов при обнаружении корабля крупнее КРТ нет.
    Либо это ЛК/ЛКР "Хиэй", который в ночном бою с КР и ЭМ Каллагана потерял управление и был днём заклёван самолётами с "Кактуса", после чего добит своими ЭМ. Либо это ЛК/ЛКР "Кирисима", которому опять же ночью не повезло встретиться с двумя "поствашингтонцами" - "СоДаком" и "Вашингтоном" - после боя с которыми японский корабль был затоплен своим экипажем.
    Alexey RA
    1. Фёдор Сухов Сегодня, 14:13
      Цитата: Alexey RA
      после боя с которыми японский корабль был затоплен своим

      Можно ещё рассмотреть версию о затоплении корабля американцами, методом торпедирования, дабы не передавать его СССР по договору о контрибуции и разделу флота Японии между союзниками по итогам второй мировой войны.
      Фёдор Сухов
  5. san4es Сегодня, 14:34
    Неподалёку от острова Гуадалканал обнаружены обломки, которые могут принадлежать японскому линкору


    ...Кино на вечер soldier
    san4es
  6. qwerty183 Сегодня, 14:53
    Цитата: yehat
    где же ты крокодилов в воде искал?
    в москве в канализации каждый год несколько крокодилов вылавливают.

    Бассейн Конго ,87 год
    qwerty183
  7. Морской Кот Сегодня, 16:46
    Цитата: Фёдор Сухов
    Цитата: Alexey RA
    после боя с которыми японский корабль был затоплен своим

    Можно ещё рассмотреть версию о затоплении корабля американцами, методом торпедирования, дабы не передавать его СССР по договору о контрибуции и разделу флота Японии между союзниками по итогам второй мировой войны.


    Там делить уже нечего было. Перетопили всё, а что осталось, годилось только в утиль. Вроде того старья которое нам союзники передали в счёт репараций с Италии. А про делёжку японских коробок что-то ничего и не было слышно.
    Морской Кот
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