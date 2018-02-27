Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Возле острова Гуадалканал обнаружили обломки японского линкора времен ВМВ
Неподалёку от острова Гуадалканал обнаружены обломки, которые могут принадлежать японскому линкору «Хиэй». Газета The Telegraph сообщила о том, что согласно заявлению некоммерческой организации Asian-Pacific Remembrance Honouring Association, найденные ею останки, вероятнее всего, являются японским линкором «Хиэй», затонувшим во время Второй мировой войны.
Линкор (изначально — линейный крейсер) «Хиэй» типа «Конго» вошёл в строй в 1914 году. Длина корабля составляла около 220 м, водоизмещение — свыше 32 000 т. В ходе морского сражения за Гуадалканал 14 ноября 1942 года «Хиэй» получил тяжёлые повреждения, потерял ход, и после эвакуации экипажа был затоплен эсминцами ВМС Японии. Поскольку корабль затонул не сразу, а долгое время дрейфовал, точное место его гибели зафиксировать не удалось.
Asian-Pacific Remembrance Honouring Association заявила, что благодаря архивным документам ей удалось установить последнее известное местоположение корабля, которое стало отправной точкой в поисковой операции. Используя гидролокатор, поисковая группа обнаружила неестественный предмет на морском дне. Он находится на расстоянии 10 км от Гуадалканала и глубине порядка 400 м. По словам исследователей, с большой долей вероятности можно утверждать, что обнаружен именно линкор «Хиэй». Чтобы подтвердить свои догадки, организация намерена провести повторное исследование останков с помощью подводных роботов, передает "Warspot".
Линейный крейсер «Хиэй», фото 1915 года
Линкор (изначально — линейный крейсер) «Хиэй» типа «Конго» вошёл в строй в 1914 году. Длина корабля составляла около 220 м, водоизмещение — свыше 32 000 т. В ходе морского сражения за Гуадалканал 14 ноября 1942 года «Хиэй» получил тяжёлые повреждения, потерял ход, и после эвакуации экипажа был затоплен эсминцами ВМС Японии. Поскольку корабль затонул не сразу, а долгое время дрейфовал, точное место его гибели зафиксировать не удалось.
Asian-Pacific Remembrance Honouring Association заявила, что благодаря архивным документам ей удалось установить последнее известное местоположение корабля, которое стало отправной точкой в поисковой операции. Используя гидролокатор, поисковая группа обнаружила неестественный предмет на морском дне. Он находится на расстоянии 10 км от Гуадалканала и глубине порядка 400 м. По словам исследователей, с большой долей вероятности можно утверждать, что обнаружен именно линкор «Хиэй». Чтобы подтвердить свои догадки, организация намерена провести повторное исследование останков с помощью подводных роботов, передает "Warspot".
Использованы фотографии: telegraph.co.uk
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти