В Северной Осетии стартовало учение с применением авиации

На учение привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, реактивные системы залпового огня РСЗО "Торнадо-Г", вертолеты армейской авиации Ми-35, штурмовики Су-25СМ,

Ротное тактическое учение с боевой стрельбой началось в мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии, дислоцированной в Северной Осетии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе учения мотострелки отработают отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, блокирование и уничтожение его диверсионно-разведывательных групп в горной местности, преодолеют зону радиоактивного, химического и биологического заражения».На этапе боевой стрельбы «планируется израсходовать более 10 тысяч патронов, около тысячи осколочных гранат, а также более 200 мин и артиллерийских снарядов, отметил в пресс-службе.На полигоне установлено около 500 различных мишеней, оборудованы учебные минные поля, а также различные препятствия и заграждения.