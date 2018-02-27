16:56 27 февраля
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В Северной Осетии стартовало учение с применением авиации

Ротное тактическое учение с боевой стрельбой началось в мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии, дислоцированной в Северной Осетии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.



На учение привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, реактивные системы залпового огня РСЗО "Торнадо-Г", вертолеты армейской авиации Ми-35, штурмовики Су-25СМ,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе учения мотострелки отработают отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, блокирование и уничтожение его диверсионно-разведывательных групп в горной местности, преодолеют зону радиоактивного, химического и биологического заражения».

На этапе боевой стрельбы «планируется израсходовать более 10 тысяч патронов, около тысячи осколочных гранат, а также более 200 мин и артиллерийских снарядов, отметил в пресс-службе.

На полигоне установлено около 500 различных мишеней, оборудованы учебные минные поля, а также различные препятствия и заграждения.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:09
    «планируется израсходовать более 10 тысяч патронов, около тысячи осколочных гранат, а также более 200 мин и артиллерийских снарядов, отметил в пресс-службе.
    В общем неплохо парни постреляют...В полях проветрятся...Хоррошо-оо...
    КВУ-НСвД
    1. Александр 3 Сегодня, 14:40
      Учения ,на сколько я помню, будут происходить в горной местности. Тарское ущелье ,там по моему оборудован полигон.
      Александр 3
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:05
        В полях дляменя значит полевой выход , как понятие , а не место . Надо было взять в кавычки.. smile hi
        КВУ-НСвД
  2. ingenera Сегодня, 15:55
    А на фото Т-90 найти слабО было? А ещё рекламщиков тут недавно хаяли... С картинками на сайте совсем беда.
    ingenera
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