17:01 27 февраля
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МО РФ: обстрел гуманитарного коридора в Восточной Гуте препятствует выходу мирных жителей

Мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами гуманитарного коридора в районе поселения Вафидин, сообщил журналистам начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков.

Двадцать седьмого февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло
- сказал генерал.

МО РФ: обстрел гуманитарного коридора в Восточной Гуте препятствует выходу мирных жителей



Ранее агентство SANA сообщило об обстреле гуманитарного коридора боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени. В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

Безопасность на выходе из гуманитарного коридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. В поселении Аль-Дувейр развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания, передает ТАСС



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 12:10
    Ну и кто они после этого... Там конечно мирных жителей нет... бьют что бы свои не разбежались... но сам факт обстрела напрягает...
    Vard
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:15
      Там конечно мирных жителей нет.
      Если б их там не было , то духов раздолбали бы за день под корень...
      КВУ-НСвД
      1. Alex_Rarog Сегодня, 12:19
        Поддерживаю. Мы не толерасты у нас если есть вероятность что там хоть десяток детей с бабами остались бить не станем.... а если бы их там не было стерлибы вме в пыль...
        Alex_Rarog
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 12:46
      Все повторяется как и в Алеппо. Но другого варианта просто нет. К сожалению, жертвы среди мирных неизбежны. request
      Путин отвел по 5 часов в день для гумкоридоров, пока на 30 суток. В остальное время суток будет проводится зачистка бармалеев. А насколько она будет успешна, услышим по воплям из Госдепа.
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:01
        Цитата: сибиралт
        А насколько она будет успешна, услышим по воплям из Госдепа.

        и коридорчик один - контролирует его правильная полиция - крысам некуда бежать good
        Angel_and_Demon
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:12
    В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло
    Живой щит для бармалеев единственный шанс просуществовать подольше и выторговать возможно коридор для себя..
    КВУ-НСвД
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:02
      Цитата: КВУ-НСвД
      и выторговать возможно коридор для себя..

      а куда им коридор? любой коридор для них кончается стенкой hi
      Angel_and_Demon
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:16
    Они сейчас из кожи вылезут, чтобы помешать функционированию гуманитарных коридоров. Да и западной коалиции вывод мирного населения совершенно ни к чему, т.к. пропадает возможность обвинять Россию и Асада в "уничтожении" мирных жителей.
    rotmistr60
  4. Противный Сегодня, 12:21
    Странная война. Россия опять бармалеев спасает. Чем же на неё американцы надавили?
    Противный
  5. taiga2018 Сегодня, 12:23
    запад будет до последнего держаться за Восточную Гуту,потому что это последний шанс в их борьбе с Асадом,да ещё и у него под боком...
    taiga2018
  6. seregatara1969 Сегодня, 14:07
    красивый цветочек рисует на земле адское семечко
    seregatara1969
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