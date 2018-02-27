Судостроительный завод "Янтарь" планирует сдать в 2018 году четыре судна

Сдаточной программой в 2018 году предусматривается передача заказчикам четырех заказов, говорится в приказе генерального директора завода Эдуарда Ефимова "Об основных задачах 2018 года в обеспечение выполнения контрактных обязательств предприятия". Вот эта четверка: два больших десантных корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов", океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец"

Прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" в Калининграде предстоит в 2018 году передать заказчикам четыре корабля, сообщает заводская газета "Вперед!".— сообщает издание.Кроме того, согласно утвержденной производственной программе предприятия на 2018 год, в июне предстоит сформировать корпус и надстройку океанографического исследовательского судна "Алмаз", которое строится для Главного управления глубоководных исследований министерства обороны России. В ноябре на судно нужно погрузить все основное оборудование и спустить его на воду.Декабрь этого года определен сроком окончания формирования корпуса и надстройки судна обеспечения "Воевода", который строится на заводе по заказу министерства промышленности и торговли РФ. Проект 23700 разработан АО "Северное ПКБ".Кроме этого предприятие планирует достройку двух рыболовецких траулеров для камчатских рыбаков, передает РИА Новости