16:59 27 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Судостроительный завод "Янтарь" планирует сдать в 2018 году четыре судна

Прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" в Калининграде предстоит в 2018 году передать заказчикам четыре корабля, сообщает заводская газета "Вперед!".

Судостроительный завод "Янтарь" планирует сдать в 2018 году четыре судна


Сдаточной программой в 2018 году предусматривается передача заказчикам четырех заказов, говорится в приказе генерального директора завода Эдуарда Ефимова "Об основных задачах 2018 года в обеспечение выполнения контрактных обязательств предприятия". Вот эта четверка: два больших десантных корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов", океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец"
— сообщает издание.


Кроме того, согласно утвержденной производственной программе предприятия на 2018 год, в июне предстоит сформировать корпус и надстройку океанографического исследовательского судна "Алмаз", которое строится для Главного управления глубоководных исследований министерства обороны России. В ноябре на судно нужно погрузить все основное оборудование и спустить его на воду.

Декабрь этого года определен сроком окончания формирования корпуса и надстройки судна обеспечения "Воевода", который строится на заводе по заказу министерства промышленности и торговли РФ. Проект 23700 разработан АО "Северное ПКБ".

Кроме этого предприятие планирует достройку двух рыболовецких траулеров для камчатских рыбаков, передает РИА Новости



Использованы фотографии: http://pda.fedpress.ru/
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:27
    Навеяло... на Волге под Самарой рыбачим с лодки... утро...туман... и мимо плывёт подводная лодка...
    Vard
    1. Chertt Сегодня, 12:29
      Щас будут комментарии "Вы сначала сдайте"
      Chertt
      1. Донской Сегодня, 12:35
        Да ну что? Нам наоборот по кайфу слушать все эти заявления о намерениях. Это же просто отборные жирные юмористы))) Задорнов отдыхает laughing
        Донской
      2. ul_vitalii Сегодня, 12:37
        Не, я через левое плечо три раза. hi
        ul_vitalii
        1. Chertt Сегодня, 12:41
          Цитата: ul_vitalii
          Не, я через левое плечо три раза

          Через плечо, у вас Донской , его три раза мало laughing
          Chertt
          1. Донской Сегодня, 12:48
            Конечно мало. Это же я устроил диверсию с этим многострадальным кораблем. Давайте, кидайте в меня камни, тогда точно начнем корабли как пирожки жарить как китайцы
            Донской
            1. Chertt Сегодня, 12:53
              Цитата: Донской
              тогда точно начнем корабли как пирожки жарить как китайцы

              hi А вот это вторая тема комментов. Третья, это "сколько чиновники распилят"
              Chertt
              1. Донской Сегодня, 13:41
                Это же сколько они себе дворцов построили на одном бедном БДК? Гениальные управленцы wink
                Донской
                1. Chertt Сегодня, 13:52
                  Цитата: Донской
                  Это же сколько они себе дворцов построили на одном бедном БДК?

                  hi Браво. С умным человеком и дискутировать интересно
                  Chertt
                  1. Донской Сегодня, 14:19
                    Да ну что-о вы, мне до вас как до.. Когда выходят статьи например про планы Илона Маска вы говорите: Пусть сначала сделает ракету, тогда и будет что обсудить. Сделал, вы говорите: Пусть запустят, тогда и поговорим. Но отличие наших от Маска в том, что этот "шарлатан" говорит, делает, запускает, а наши обещают одно, а в итоге получается совсем по другому. В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем. Плюйте дальше через левое плечо, может полегчает winked
                    Донской
              2. Вас Влад Сегодня, 13:50
                Цитата: Chertt
                А вот это вторая тема комментов. Третья, это "сколько чиновники распилят"

                Смотрите осторожно, а то шестой темой в списке вы окажитесь yes
                Вас Влад
      3. rocket757 Сегодня, 12:39
        Тож вспомнилось, на лодке в Кронштадт ... без погружения, а то у прикомандированных сразу клаустрофобия проявиться!
        Будем строить и ходить по морям и океянам!
        Красота!
        rocket757
      4. LiSiCyn Сегодня, 13:38

        Август 17-го...
        Цитата: Донской
        Нам наоборот по кайфу слушать все эти заявления о намерениях.

        Завод работает, заказы есть, и это главное... good
        LiSiCyn
    2. Ren Сегодня, 12:37
      Цитата: Vard
      Навеяло... на Волге под Самарой рыбачим с лодки... утро...туман... и мимо плывёт подводная лодка...

      У егеря Кузьмича кордон и на Волге где-то есть или где-нибудь опять водку оставили в одном из прикаспийских государств с сухим законом? wassat
      Ren
      1. Vard Сегодня, 12:40
        Горьковский завод Красное Сормово делал... а может и сейчас делает... подводные лодки...
        Vard
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:11
          Судостроительный завод "Янтарь" планирует сдать в 2018 году четыре судна
          лучше бы,четыре фрегата...
          андрей юрьевич
    3. san4es Сегодня, 14:41
      Цитата: Vard
      Навеяло... на Волге под Самарой рыбачим с лодки... утро...туман... и мимо плывёт подводная лодка...
      soldier
      san4es
  2. RASKAT Сегодня, 12:30
    А что с 11356 ? спустили корпуса на воду, отставили в сторонку и забыли? Деньги ведь были выделены, практически все оборудование построено. Турбины ведь уже проходят испытания, достроят ли эти корабли?
    RASKAT
    1. Донской Сегодня, 12:37
      К концу года достроят и ещё три в придачу laughing Такой взрослый, а в сказки всё ещё верите? Мне боязно за ваше здоровье
      Донской
    2. Bronevick Сегодня, 12:39
      ОДК Сатурн построил только две турбины которые ещё не прошли заводские испытания, и в этом году врятли пройдут, два раза полностью разбирали и собирали.
      Bronevick
    3. Silvestr Сегодня, 12:43
      Цитата: RASKAT
      А что с 11356 ?

      вчера прочитал, что 2 строят на Янтаре индусам и 2 - в самой Индии. Двигатели поставляет Украина непосредственно Индии. Возможно продадут стоящие корпуса индусам.
      "Комитет (по оборонным закупкам) сегодня одобрил закупку газовых турбин у Украины для фрегатов, которые строятся в России. Сумма контракта — 4,9 миллиарда рупий (76 миллионов долларов).Агентство РИА Новости
      Silvestr
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
    Грена давно уж пора... recourse
    КВУ-НСвД
    1. Донской Сегодня, 12:42
      Эй не-е-ет! Руки прочь от музея эффективного управления 21 века. На него бы детей водить с подробными рассказами, как нельзя управлять промышленностью.
      Донской
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:47
        Донской ! Ну что Вы такой пессимист ? С таким ником , с такой аватаркой...Непонятно... request
        КВУ-НСвД
        1. ul_vitalii Сегодня, 13:31
          Как Печкин, помните: а злой я был потому что у меня велосипеда не было. laughing
          ul_vitalii
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:41
            Цитата: ul_vitalii
            Как Печкин, помните: а злой я был потому что у меня велосипеда не было. laughing

            было бы смешно,если б не было так грустно.
            андрей юрьевич
          2. Piramidon Сегодня, 14:16
            Цитата: ul_vitalii
            Как Печкин, помните: а злой я был потому что у меня велосипеда не было. laughing

            Предлагаете Донскому на велик скинуться. laughing
            Piramidon
        2. Донской Сегодня, 13:46
          Нет ну а что? По моему здравая идея. Пользы от этого в будущем будет несравнимо больше наверное. В Китае например есть целое ведомство по изучению причин развала СССР, по крайней мере было.
          Донской
  4. Tektor Сегодня, 12:53
    А где фрегаты 11356? "В 2017 уже у стенки стоит спущенный на воду фрегат «Адмирал Бутаков», в центре видны стоящие на открытых стапелях фрегаты «Адмирал Истомин» (подготовлен к спуску на воду) и «Адмирал Корнилов» https://vz.ru/news/2018/2/26/910077.html
    Tektor
  5. alstr Сегодня, 13:09
    А меня в этом сообщении больше радует, что про рыбаков не забывают. Хотя хотелось бы всего и побольше.
    alstr
    1. Piramidon Сегодня, 14:19
      Цитата: alstr
      А меня в этом сообщении больше радует, что про рыбаков не забывают. Хотя хотелось бы всего и побольше.

      Правильно. И своих шпрот много будет.
      Piramidon
  6. faiver Сегодня, 16:59
    я не понял, а почему заказчик судна обеспечения "воевода" министерство промышленности и торговли РФ?
    или это очередная многоходовочка? laughing
    faiver
Картина дня