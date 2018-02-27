Бондарев: ответственность за происходящее в Восточной Гуте лежит на США

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Инициативы по введению гуманитарных пауз в других беспокойных районах и по созданию под эгидой ООН международной оценочной гумкомиссии в Ракке очень своевременны и рациональны,

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