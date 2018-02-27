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Бондарев: ответственность за происходящее в Восточной Гуте лежит на США
Соединенные Штаты несут ответственность за происходящее в сирийской Восточной Гуте, передает РИА Новости заявление председателя комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.
Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что астанинский процесс по Сирии провалился из-за ситуации в пригороде Дамаска.
Он подчеркнул, что решение Москвы открыть гуманитарный коридор в Восточной Гуте для вывода мирных жителей из беспокойных районов «позволит спасти множество жизней».
Од добавил, что астанинские соглашения «уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент мирного урегулирования в Сирии».
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению Владимира Путина в пригороде Дамаска с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00.
Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что астанинский процесс по Сирии провалился из-за ситуации в пригороде Дамаска.
Если бы США не саботировали борьбу с терроризмом, полная и окончательная победа была бы уже достигнута. США не впервые критикуют астанинский формат, потому что не являются его участниками. И за перестрелки, и за происходящее в Восточной Гуте ответственны именно они,сказал Бондарев.
Он подчеркнул, что решение Москвы открыть гуманитарный коридор в Восточной Гуте для вывода мирных жителей из беспокойных районов «позволит спасти множество жизней».
Инициативы по введению гуманитарных пауз в других беспокойных районах и по созданию под эгидой ООН международной оценочной гумкомиссии в Ракке очень своевременны и рациональны,отметил сенатор.
Од добавил, что астанинские соглашения «уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент мирного урегулирования в Сирии».
Россия внесла ключевой вклад в принятие Совбезом ООН резолюции по обеспечению режима прекращения огня на адекватных, справедливых условиях,подчеркнул глава комитета.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению Владимира Путина в пригороде Дамаска с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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