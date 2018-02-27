17:00 27 февраля
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Бондарев: ответственность за происходящее в Восточной Гуте лежит на США

Соединенные Штаты несут ответственность за происходящее в сирийской Восточной Гуте, передает РИА Новости заявление председателя комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.



Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что астанинский процесс по Сирии провалился из-за ситуации в пригороде Дамаска.


Если бы США не саботировали борьбу с терроризмом, полная и окончательная победа была бы уже достигнута. США не впервые критикуют астанинский формат, потому что не являются его участниками. И за перестрелки, и за происходящее в Восточной Гуте ответственны именно они,
сказал Бондарев.

Он подчеркнул, что решение Москвы открыть гуманитарный коридор в Восточной Гуте для вывода мирных жителей из беспокойных районов «позволит спасти множество жизней».

Инициативы по введению гуманитарных пауз в других беспокойных районах и по созданию под эгидой ООН международной оценочной гумкомиссии в Ракке очень своевременны и рациональны,
отметил сенатор.

Од добавил, что астанинские соглашения «уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент мирного урегулирования в Сирии».

Россия внесла ключевой вклад в принятие Совбезом ООН резолюции по обеспечению режима прекращения огня на адекватных, справедливых условиях,
подчеркнул глава комитета.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению Владимира Путина в пригороде Дамаска с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 12:29
    США саботируют... это анекдот... вы болеете... не доктор... я этим наслаждаюсь... Они же это всё и организовали...
    Vard
    1. Chertt Сегодня, 12:37
      Цитата: Vard
      Они же это всё и организовали...

      Вот и представте. США все это затеяло, готовило, финансировало. И тут пришли Русские, и все поломали. Так еще и заставляют США, помогать доламывать. Негодованию гегемона, нет предела
      Chertt
      1. Андрей К Сегодня, 12:53
        Цитата: Chertt
        ... Негодованию гегемона, нет предела...

        Опять санкциями наказывать будут laughing
        Андрей К
        1. Chertt Сегодня, 12:55
          Цитата: Андрей К
          Опять санкциями наказывать будут

          К гадалке не ходить. У них же, методички десятилетиями не переписываются
          Chertt
          1. Татьяна Сегодня, 13:07
            Поставлять гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты, пока боевики находятся там и не сдались, - это всё равно что поставлять гуманитарную помощь самим боевикам.
            Жители Восточной Гуты либо ничего из рук боевиков не получат, либо получат только лояльные боевикам жители.
            Это уже в Сирии проходили! Какой смысл дважды наступать на одни и те же грабли?
            Татьяна
            1. Chertt Сегодня, 13:16
              Цитата: Татьяна
              оставлять гуманитарную помощь жителям Гуты0 пока боевики там и не сдались, - это всё равно что поставлять гуманитарную помощь самим боевикам

              Вы думаете это ни кто не понимает. Даже тупой западноевропеец с IQ тостера, догадывается. Политика-дипломатия странная штука. Американской коалиции, надо снабдить своих боевиков боеприпасами и вывести раненых, а называется это "гуманитарным коридором"
              Chertt
            2. алтай Сегодня, 13:31
              Татьяна ,для этого и организован коридор, что б вывести мирных жителей из Гуты
              алтай
              1. Татьяна Сегодня, 14:49
                алтай
                для этого и организован коридор, чтоб вывести мирных жителей из Гуты.

                Мирных жителей боевики никогда не выпускали из котлов, а только прикрывались ими как мотивировкой на переговорах для якобы их спасения.
                Потом боевики всегда выходили только сами со своими семьями, скрабом, деньгами и рабами под видом беженцев, оставляя после себя горы трупов - казнённых ими жителей, не согласных с их политикой или просто ограбленных ими дочиста.
                Татьяна
    2. rocket757 Сегодня, 12:42
      А докажи??? С них всё как с гуся вода. Опять мы знаем, но эт большой секрет и мы никому не покажем!
      rocket757
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:09
        Бондарев: ответственность за происходящее в Восточной Гуте лежит на США
        Госдеп: ответственность за происходящее в Восточной Гуте лежит на России... бла-бла-бла....
        андрей юрьевич
    3. сибиралт Сегодня, 13:09
      За всё происходящее в Сирии и на БВ в 21 веке ответственность лежит на США. Да только подконтрольное им "мировое сообщество" закрывает на это глаза и уши. belay
      сибиралт
    4. Венд Сегодня, 13:14
      Да вот так вот, чаще надо выносить справедливые обвинения США и их прихлебателям. Пусть оправдываются.
      Венд
  2. Комментарий был удален.
    1. BerBer Сегодня, 12:59
      Перенимаем опыт у "партнёров". Учимся работать на опережение в информационном поле.
      BerBer
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:23
        Цитата: BerBer
        Учимся работать на опережение в информационном поле.

        с опозданием...
        андрей юрьевич
        1. BerBer Сегодня, 13:35
          Вынужден признать - да. Ну хоть так.
          BerBer
        2. sogdy Сегодня, 14:28
          Цитата: андрей юрьевич
          с опозданием..

          "ЭТО Вас беспокоит? Хотите поговорить об ЭТОМ?" (с)
          sogdy
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:34
    Ответственность за все происходящее в Сирии лежит на Сша и их союзниках. Вот только пока нет возможности привлечь их к реальной ответственности за содеянное. А жаль.
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:50
      Цитата: rotmistr60
      Вот только пока нет возможности привлечь их к реальной ответственности за содеянное.

      думаю когда добьют бармалеев - найдут не мало полосатых инструкторов - вот будут и доказательства
      Angel_and_Demon
      1. BerBer Сегодня, 13:36
        Да было уже такое в Алеппо. Тупо передали "партнёрам" и молчок.
        BerBer
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:38
          Цитата: BerBer
          Тупо передали "партнёрам" и молчок.

          ну тогда они были еще вроде как партнерами - а теперь уже немного другая ситуация hi
          Angel_and_Demon
  4. iouris Сегодня, 12:40
    Ответственность США, оно конечно. А ещё во фсём виноват Чубайс. Но это всё давно известно всем.
    iouris
  5. CooL_SnipeR Сегодня, 12:46
    Если макать их в навоз, то нада денно и нощно, как они делают,а не изредка
    CooL_SnipeR
  6. Комментарий был удален.
  7. bazzbazz Сегодня, 12:50
    Впервые не соглашусь сам с собой и с нашими военными, виноваты матрасы!!, но Гуту утюжат в руины....
    Жалко население!
    bazzbazz
    1. sogdy Сегодня, 14:32
      Цитата: bazzbazz
      но Гуту утюжат в руины....
      Жалко население!

      Извиняюсь спросить, таки какое такое "население"? Непричастных там уж 6 лет как нет.
      sogdy
  8. Masya Masya Сегодня, 13:00
    открыть гуманитарный коридор в Восточной Гуте для вывода мирных жителей из беспокойных районов

    кто же добровольно откажется от "живого щита"... вот штатовцы и отдали команду "фас", мирные жители их волнуют в последнюю очередь, вернее совсем не волнуют...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:15
      Мариша , здравствуй ! love love love
      Цитата: Masya Masya
      мирные жители их волнуют в последнюю очередь, вернее совсем не волнуют...

      Вторая часть больше соответствует действительности . Достаточно вспомнить бомбардировки Дрездена , Хиросимы и Нагасаки . negative
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 13:23
        Паша, приветик! love да в самой Сирии сколько раз мирных бомбили, выше крыши... типа, извините, ошибочка вышла...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
          Я уже сегодня говорил : для матрасов стало нормой бахать по мирным жителям - они даже уже смехотворные отмазки не считают нужным выдумывать , шакалы ... am
          bouncyhunter
  9. Кент0001 Сегодня, 13:01
    американцы поржали над нами и подкинули оружия бородатым. Пока США напрямую не обвинят в поддержке терроризма-будем обтекать.
    Кент0001
    1. JonnyT Сегодня, 13:30
      да им уже не очень смешно, после использования вакуумных боеприпасов по их инструкторам в гуте
      JonnyT
      1. Sauron80 Сегодня, 15:19
        А можно ссылочки на хоть какую то достоверную информацию, что там хоть одному амерскому петуху перья повыщипывали? А то сколько не искал в инете - одни перепосты одной и той же инфы непонятно кем вброшенной.
        Sauron80
  10. Дормидонт Сегодня, 13:26
    А наши ближневосточные партнёры, как всегда, ни при чём
    Дормидонт
  11. ангел-истребитель Сегодня, 15:00
    Молодчина Бондарев! По Главкомовски! Сказал, как отрезал! Если бы еще и действовали также...Цены бы нам не было!
    ангел-истребитель
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