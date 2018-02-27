Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
National Interest оценил возможности российского «Терминатора»
Машина огневой поддержки «Терминатор», созданная на основе советского «Объекта 781», является одним из мощнейших и интересных образцов, которые поступят на вооружение российской армии, приводит Лента.ру мнение экспертов журнала The National Interest.
По данным авторов, в текущем году «Уралвагонзавод» поставит российским военным 12 «Терминаторов», на стадии разработки получили название «Объект 199».
Издание отмечает, что «устройство новейших российских боевых машин огневой поддержки основано на конструкции "Объекта 781", а интерес к такой технике в СССР возродился во время афганской войны, а в России – после первой чеченской кампании».
В материале сообщается, что создаваемые на основе «Объекта 781» новые «Терминаторы» получают современное вооружение.
Современный образец «Терминатора», впервые показанный в 2013 году, выполнен на шасси Т-72.
Машина массой 44 тонны «вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д», говорится в публикации.
Боевая машина также прошла испытания в Сирии.
По данным авторов, в текущем году «Уралвагонзавод» поставит российским военным 12 «Терминаторов», на стадии разработки получили название «Объект 199».
Издание отмечает, что «устройство новейших российских боевых машин огневой поддержки основано на конструкции "Объекта 781", а интерес к такой технике в СССР возродился во время афганской войны, а в России – после первой чеченской кампании».
В материале сообщается, что создаваемые на основе «Объекта 781» новые «Терминаторы» получают современное вооружение.
Текущая боевая машина огневой поддержки обеспечивает превосходную противотанковую оборону; она имеет четыре готовые к пуску ракеты, по сравнению с двумя на "Объекте 781". Ракеты на текущей машине также более современны, чем ракеты на "Объекте 781",пишут авторы.
Современный образец «Терминатора», впервые показанный в 2013 году, выполнен на шасси Т-72.
Машина массой 44 тонны «вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д», говорится в публикации.
Боевая машина также прошла испытания в Сирии.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти