16:54 27 февраля
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National Interest оценил возможности российского «Терминатора»

Машина огневой поддержки «Терминатор», созданная на основе советского «Объекта 781», является одним из мощнейших и интересных образцов, которые поступят на вооружение российской армии, приводит Лента.ру мнение экспертов журнала The National Interest.



По данным авторов, в текущем году «Уралвагонзавод» поставит российским военным 12 «Терминаторов», на стадии разработки получили название «Объект 199».


Издание отмечает, что «устройство новейших российских боевых машин огневой поддержки основано на конструкции "Объекта 781", а интерес к такой технике в СССР возродился во время афганской войны, а в России – после первой чеченской кампании».

В материале сообщается, что создаваемые на основе «Объекта 781» новые «Терминаторы» получают современное вооружение.

Текущая боевая машина огневой поддержки обеспечивает превосходную противотанковую оборону; она имеет четыре готовые к пуску ракеты, по сравнению с двумя на "Объекте 781". Ракеты на текущей машине также более современны, чем ракеты на "Объекте 781",
пишут авторы.

Современный образец «Терминатора», впервые показанный в 2013 году, выполнен на шасси Т-72.

Машина массой 44 тонны «вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д», говорится в публикации.

Боевая машина также прошла испытания в Сирии.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 30

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  1. Irokez Сегодня, 12:52
    Да круто оценили. Для большего контраста надо Шварца Нигера в кабину с высунутым лицом показать. Вот тогда да "Супер терминатор"
    Irokez
    1. Chertt Сегодня, 13:00
      Цитата: Irokez
      Да круто оценили

      Матрасники хвалят (((. Надо присмотреться, что с машиной не так
      Chertt
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:06
        National Interest оценил возможности российского «Терминатора»
        это они ещё не сталкивались...
        Цитата: Chertt
        Матрасники хвалят (((. Надо присмотреться, что с машиной не так

        ну,потому они и в Сирии... wink
        андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 13:13
      Ну, коль в Сирии испытана, тогда в дело. winked
      сибиралт
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:53
    Боевая машина также прошла испытания в Сирии.
    тогда почему только 12?
    Angel_and_Demon
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
      Виктор hi
      Цитата: Angel_and_Demon
      тогда почему только 12?

      Всему своё время - пробный шар . wink Удивляет другое :
      National Interest оценил возможности российского «Терминатора»

      У этих експердов что - есть с чем сравнивать , что они "оценивают" ? Этак любой может сравнить зелёное с квадратным . soldier
      bouncyhunter
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:08
        Цитата: bouncyhunter
        что они "оценивают" ?

        что проходило обкатку в Сирии - бармалее и инструктора передали свои ощущения от этих показательных выступлений
        Angel_and_Demon
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:10
          Цитата: Angel_and_Demon
          бармалее и инструктора передали свои ощущения от этих показательных выступлений

          Если осталось кому передавать свои "очучения" . wink
          bouncyhunter
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:16
            Цитата: bouncyhunter
            Если осталось кому передавать свои "очучения" .

            ну кто то же передал? и кого то же вертолетами вывозили, с нашего согласия request
            Angel_and_Demon
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:20
              Цитата: Angel_and_Demon
              ну кто то же передал?

              Ну так профессия Иуды востребована пока есть кому 30 серебренников платить . sad
              Цитата: Angel_and_Demon
              кого то же вертолетами вывозили, с нашего согласия

              Не хочу судить , ибо не знаю всей подноготной ...
              bouncyhunter
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:24
                Цитата: bouncyhunter
                ибо не знаю всей подноготной ...

                а может подноготная то в том и заключается - отпустили, что б было кому страшилки рассказывать?
                Angel_and_Demon
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:27
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  а может подноготная то в том и заключается - отпустили, что б было кому страшилки рассказывать?

                  Это не исключено . Генералы любят играть в шахматы , не особо заморачиваясь мнением пешек . wink
                  bouncyhunter
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:33
                    Цитата: bouncyhunter
                    Генералы любят играть в шахматы , не особо заморачиваясь мнением пешек .

                    только хотелось бы что бы это были ГРОССМЕЙСТЕРЫ, а не делетанты
                    Angel_and_Demon
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:35
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      хотелось бы что бы это были ГРОССМЕЙСТЕРЫ, а не делетанты

                      А этого у пешек и подавно не спрашивают ... sad
                      bouncyhunter
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:08
      Цитата: Angel_and_Demon
      Боевая машина также прошла испытания в Сирии.
      тогда почему только 12?

      из суеверия... wink
      андрей юрьевич
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:14
        Цитата: андрей юрьевич
        из суеверия...

        тогда лучше 33 laughing
        Angel_and_Demon
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:43
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: андрей юрьевич
          из суеверия...

          тогда лучше 33 laughing

          тогда уж лучше 45 ! yes
          андрей юрьевич
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:50
            Цитата: андрей юрьевич
            тогда уж лучше 45 !

            а по 150 еще лучше lol drinks
            Angel_and_Demon
    3. BerBer Сегодня, 13:11
      Коммерция, самим не особо надо, а так хоть покупать будут. Ну я так думаю.
      BerBer
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:25
        как раз то и надо - показали себя хорошо, может просто пока денег нет
        Angel_and_Demon
        1. BerBer Сегодня, 14:00
          Ну, тоже вариант.
          BerBer
  3. nnz226 Сегодня, 13:20
    "Мериносы" - бойтесь !
    nnz226
  4. tank64rus Сегодня, 13:25
    Эту машина уже двадцать с лишним лет ждала серии. Машина прекрасно подходит для огнемётных частей и подразделений, сопровождения и огневого прикрытия военных колонн, огневой поддержки штурмовых групп при бое в населённых пунктах. Чехарда с её использованием возникла из-за того, что она создавалась по опыту Афганистана, но когда были готовы опытные изделия Афгана и СССР уже не стало. Тогда стали думать куда её приспособить и решили к танкам. Однако забыли при этом сопровождение колонн. Теперь вернулись и к этому. А вообще все склоки от того, что машина оказалась в положении незаконорожденной из-за частой смены руководства МинОбороны в 90-е годы и т.д., и разгрома военной науки и военных кадров в это же время. Про времена Сердюкова и говорить нечего.
    tank64rus
    1. rocket757 Сегодня, 13:40
      Мож и так, сам не пехотный трудно судить.
      Огневой мощи на поле боя лишней не бывает. эт точно, только там, где пришлось пострелять, она бы не прошла. Так что каждому овощу своё место.
      rocket757
    2. BerBer Сегодня, 14:01
      Короче говоря главный враг прогресса - бюрократия.
      BerBer
  5. Ural Cossack Сегодня, 14:55
    Хорош. Но название напрягает.
    Ural Cossack
  6. Saling Сегодня, 15:19

    Пулеметный многобашенный танк, не способный самостоятельно форсировать водные преграды. О да, это то что необходимо современной армии laughing laughing история начала Великой Отечественной ничему никого не научила. laughing
    Saling
    1. Chicot 1 Сегодня, 16:06
      Цитата: Saling
      Пулеметный многобашенный танк

      И таки где же вы усмотрели многобашенность и пулеметность?..
      Цитата: Saling
      не способный самостоятельно форсировать водные преграды

      Да, собственно никто амфибийность и не заказывал...
      Цитата: Saling
      О да, это то что необходимо современной армии

      Ирония штука хорошая, но все на места расставит именно практика...
      Цитата: Saling
      история начала Великой Отечественной ничему никого не научила

      Научила. И еще как. Иначе бы на загнали фольксдойче обратно в фатерлянд... И история Афгана научила. Если бы не научила, то не стали бы думать о разработке подобного класса машин...
      А вот кое-кто действительно так и не усвоил уроки четвертой советско-финской. Да, и третей собственно тоже... wink
      Chicot 1
    2. Григорий_45 Сегодня, 16:10
      по-вашему, все современные танки - никуда не годные машины? самостоятельно форсировать водные преграды не в состоянии)
      Григорий_45
  7. Izotovp Сегодня, 15:41
    Не хватает систем разграждения и разминирования.
    Izotovp
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