National Interest оценил возможности российского «Терминатора»

Текущая боевая машина огневой поддержки обеспечивает превосходную противотанковую оборону; она имеет четыре готовые к пуску ракеты, по сравнению с двумя на "Объекте 781". Ракеты на текущей машине также более современны, чем ракеты на "Объекте 781",

Машина огневой поддержки «Терминатор», созданная на основе советского «Объекта 781», является одним из мощнейших и интересных образцов, которые поступят на вооружение российской армии, приводит Лента.ру мнение экспертов журнала The National Interest.По данным авторов, в текущем году «Уралвагонзавод» поставит российским военным 12 «Терминаторов», на стадии разработки получили название «Объект 199».Издание отмечает, что «устройство новейших российских боевых машин огневой поддержки основано на конструкции "Объекта 781", а интерес к такой технике в СССР возродился во время афганской войны, а в России – после первой чеченской кампании».В материале сообщается, что создаваемые на основе «Объекта 781» новые «Терминаторы» получают современное вооружение.пишут авторы.Современный образец «Терминатора», впервые показанный в 2013 году, выполнен на шасси Т-72.Машина массой 44 тонны «вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д», говорится в публикации.Боевая машина также прошла испытания в Сирии.