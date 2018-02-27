Саудовский король устроил чистку в верхушке вооружённых сил страны

Король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд отдал распоряжение об отставке практически всей командной верхушки саудовской армии. Своих постов в одночасье лишились сразу три генерала – начальник генерального штаба вооружённых сил королевства, главнокомандующий сухопутными силами, а также командующий силами противовоздушной обороны страны. Такую информацию публикует саудовской информационное агентство SPA.Официальной информации о причинах тройной отставки не публикуется. Однако эксперты отмечают, что снятие с должностей ключевых фигур в командном составе саудовской армии может свидетельствовать как о проблемах на так называемом «йеменском фронте», так и о "работе" по устранению конкурентов наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, который является одновременно и министром обороны Саудовской Аравии (самым, кстати, молодым главой Минобороны в мире).Нужно напомнить, что инициатором снятия генералов с должностей выступил именно 32-летний наследный принц. Ранее по инициативе того же Мухаммада бин Салмана аль-Сауда были сняты с должностей и несколько десятков гражданских чиновников, которым предъявили обвинения в коррупции.Примечательно, что в последние несколько месяцев от международных правозащитных организаций, включая и входящие в структуры ООН, прозвучали несколько обвинений в адрес войск Саудовской Аравии в совершении военных преступлений на территории Йемена.