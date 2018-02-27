16:59 27 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Саудовский король устроил чистку в верхушке вооружённых сил страны

Король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд отдал распоряжение об отставке практически всей командной верхушки саудовской армии. Своих постов в одночасье лишились сразу три генерала – начальник генерального штаба вооружённых сил королевства, главнокомандующий сухопутными силами, а также командующий силами противовоздушной обороны страны. Такую информацию публикует саудовской информационное агентство SPA.

Официальной информации о причинах тройной отставки не публикуется. Однако эксперты отмечают, что снятие с должностей ключевых фигур в командном составе саудовской армии может свидетельствовать как о проблемах на так называемом «йеменском фронте», так и о "работе" по устранению конкурентов наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, который является одновременно и министром обороны Саудовской Аравии (самым, кстати, молодым главой Минобороны в мире).

Саудовский король устроил чистку в верхушке вооружённых сил страны



Нужно напомнить, что инициатором снятия генералов с должностей выступил именно 32-летний наследный принц. Ранее по инициативе того же Мухаммада бин Салмана аль-Сауда были сняты с должностей и несколько десятков гражданских чиновников, которым предъявили обвинения в коррупции.

Примечательно, что в последние несколько месяцев от международных правозащитных организаций, включая и входящие в структуры ООН, прозвучали несколько обвинений в адрес войск Саудовской Аравии в совершении военных преступлений на территории Йемена.

Использованы фотографии: Фейсбук
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:54
    Бей своих... что бы чужие боялись... Вот и денег много... и наёмников скока хочешь... а с ополчением не справляются... Потому что ополчение воюет не за деньги... а за свою землю...
    Vard
  2. Андрей К Сегодня, 12:55
    ...Официальной информации о причинах тройной отставки не публикуется...

    Не надо иметь семь пядей во лбу, что бы догадаться о причинах перетряски армии.
    Возомнив себя вершителями судеб на БВ, влезли во внутренний конфликт в Йемене (про Сирию промолчу, ноздри саудитов в той же самой Восточной Гуте торчат).
    В итоге - хуситы наваляли таких люлей, самой высокооснащённой армии БВ, что отлавливают армейские конвои уже на территории самой СА.
    Ракетным обстрелам подвергается практически половина СА.
    Не мудрено, что у короля начали возникать опасения за целостность своей пятой точки. С такими "успехами" армии СА, хуситы порвут её на британский флаг laughing
    Андрей К
    1. Chertt Сегодня, 13:06
      Цитата: Андрей К
      Не надо иметь семь пядей во лбу, что бы догадаться о причинах перетряски армии.
      Возомнив себя вершителями судеб на БВ, влезли во внутренний конфликт в Йемене (про Сирию промолчу,

      Неувязочка. Инициатором всего вами перечисленного, как раз и был Мухаммад бин Салман. А снимают его противников
      Chertt
      1. Андрей К Сегодня, 13:09
        Цитата: Chertt
        ...Неувязочка. Инициатором всего вами перечисленного, как раз и был Мухаммад бин Салман. А снимают его противников...

        Коллега, никакой "неувязочки" абсолютно.
        Снимают тех, кто не выполнил повеление короля. Противники они или сторонники.
        Это бездари в погонах, допустившие оплеухи по царственной физиономии от нищих бедуинов lol
        Андрей К
        1. Chertt Сегодня, 13:19
          Цитата: Андрей К
          Снимают тех, кто не выполнил повеление короля

          Да бог с ними. Самая незначительная новость за сегодня
          Chertt
          1. Андрей К Сегодня, 13:50
            Цитата: Chertt
            ...Да бог с ними...

            Пусть Бог будет с нами yes
            Андрей К
      2. Alexey RA Сегодня, 14:28
        Цитата: Chertt
        Неувязочка. Инициатором всего вами перечисленного, как раз и был Мухаммад бин Салман. А снимают его противников

        Высший пилотаж: сначала влезть в провальную кампанию, а затем обвинить во всех неудачах своих политических противников. smile
        Alexey RA
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:55
    Такое впечатление , что там заговор какой-то вскрыли и обезглавили....или молодой принц не с той ноги встал и самодурствует напропалую....
    КВУ-НСвД
    1. Masya Masya Сегодня, 13:04
      Цитата: КВУ-НСвД
      Такое впечатление , что там заговор какой-то вскрыли и обезглавили....или молодой принц не с той ноги встал и самодурствует напропалую....

      или просто паранойя, везде заговоры мерещатся... wink
      Masya Masya
    2. BerBer Сегодня, 13:09
      Просто чувствуют, что в "Саудовском королевстве не всё в порядке". Вообще-то генералам повезло, раньше вопрос решали кардинально -"Голову с плеч" и кадровый вопрос решён. А последователь будет расторопнее и умнее.
      BerBer
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 12:55
    Примечательно, что в последние несколько месяцев от международных правозащитных организаций, включая и входящие в структуры ООН, прозвучали несколько обвинений в адрес войск Саудовской Аравии в совершении военных преступлений на территории Йемена.
    так может заранее избавляются от матрасных марионеток, может кто шепнул чего?
    Angel_and_Demon
  5. RASKAT Сегодня, 12:56
    Не удивительно, каких то босоногих Хуситов уже сколько лет пытаются убить, выходит один смех. Эффективность крайне низкая. Чистки просто неизбежны.
    RASKAT
  6. LiSiCyn Сегодня, 13:00
    О, саудиты, тоже решили "зачистку", по турецкому образцу провести ?? Контракт на С-400, принц вроде продавливал?? Видно, генералы были против lol
    LiSiCyn
  7. HAM Сегодня, 13:05
    Саудовская армия,вооружённая по последнему слову техники,самым дорогим оружием,а годится только для показушных парадов.эффективность минимальная-ЗАЖРАЛИСЬ.Наверное,Сауд понял это,дошло.
    HAM
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 13:50
      Цитата: HAM
      Саудовская армия,вооружённая по последнему слову техники,самым дорогим оружием,а годится только для показушных парадов.эффективность минимальная-ЗАЖРАЛИСЬ.Наверное,Сауд понял это,дошло.


      дело известное.
      в мирное время солдат умыт, побрит, шаг хорошо чеканит на плацу. загляденье! но воевать не умеет.

      а на фронте солдат похож на дикабраза, форма не форма, автомат иностранный неуставный уже где то себе нашёл. небритый, злой, может и на командира набросится. но дратся может.
      Маки Авелльевич
  8. nnz226 Сегодня, 13:19
    Ещё бы ! Так в Йемене, где повстанцы воюют, обделаться ! А ежели с какой регулярной армией схлестнутся ??? Так и Мекки с Мединой лишатся, и всех нефтяных вышек... И будут опять верблюдам хвосты крутить, как 150 лет назад...
    nnz226
  9. лысова Сегодня, 13:45
    Всегда родство, в совместных, любых делах, до добра не доводило. Более двух сот принцев и как не быть интригам.
    лысова
  10. gukoyan Сегодня, 14:57
    Ого... Я думал что Саудовская Аравия очень богатая страна и что там нет коррупции по причине высокого заработока и социальных программ с поддержкой населения...
    А тут на тебе... Человеку и вправду всегда всего мало.
    gukoyan
Картина дня