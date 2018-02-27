Первый в этом году модернизированный самолет Ту-95МС передан Минобороны РФ

Самолет Ту-95МС, прошедший ремонт и модернизацию на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Бериева (входит в ОАК), в феврале передан в состав дальней авиации ВКС РФ и успешно совершил перелет к месту своего базирования

Первый в этом году стратегический ракетоносец Ту-95МС после ремонта и модернизации в феврале передан Минобороны России, сообщаетпресс-служба ТАНТК им. Бериева– говорится в сообщении. Речь идет о самолете Ту-95МС с бортовым номером «25».ТАНТК им. Бериева (входит в ОАК) выполняет капитальный ремонт стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации российских ВКС, а также противолодочных самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР авиации ВМФ России.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2018 году в состав ВКС России после модернизации войдут шесть стратегических самолетов-ракетоносцев. В 2017 году авиационные стратегические ядерные силы пополнились тремя модернизированными самолетами, в 2016 году Воздушно-космические силы получили два Ту-160 и два Ту-95МС, прошедших ремонт с модернизацией.Как сообщалось, в настоящее время на плановой основе осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что «на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения».«Стратеги» Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.