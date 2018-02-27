17:01 27 февраля
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Первый в этом году модернизированный самолет Ту-95МС передан Минобороны РФ

Первый в этом году стратегический ракетоносец Ту-95МС после ремонта и модернизации в феврале передан Минобороны России, сообщает
пресс-служба ТАНТК им. Бериева

Самолет Ту-95МС, прошедший ремонт и модернизацию на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Бериева (входит в ОАК), в феврале передан в состав дальней авиации ВКС РФ и успешно совершил перелет к месту своего базирования
– говорится в сообщении. Речь идет о самолете Ту-95МС с бортовым номером «25».

Первый в этом году модернизированный самолет Ту-95МС передан Минобороны РФ



ТАНТК им. Бериева (входит в ОАК) выполняет капитальный ремонт стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации российских ВКС, а также противолодочных самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР авиации ВМФ России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2018 году в состав ВКС России после модернизации войдут шесть стратегических самолетов-ракетоносцев. В 2017 году авиационные стратегические ядерные силы пополнились тремя модернизированными самолетами, в 2016 году Воздушно-космические силы получили два Ту-160 и два Ту-95МС, прошедших ремонт с модернизацией.

Как сообщалось, в настоящее время на плановой основе осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что «на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения».

«Стратеги» Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.



Использованы фотографии: © www.beriev.com
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Комментарии 17

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  1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 13:03
    Не пустяк, но радует за российский ВПК.
    Дмитрий Беловецкий
  2. андрей юрьевич Сегодня, 13:05
    Первый в этом году модернизированный самолет Ту-95МС передан Минобороны РФ
    всегда-"зачот",и больше нечего сказать.+
    андрей юрьевич
  3. bazzbazz Сегодня, 13:05
    Вот умели же делать технику, сколько лет в строю и сколько еще впереди!
    bazzbazz
    1. Muvka Сегодня, 13:12
      Ну вы скажите, что кроме фюзеляжа там старое? Электроника новая, вооружение новое, движки новые, лопасти новые. Именно новые.
      Muvka
      1. bazzbazz Сегодня, 13:19
        Ну, может) Но опять же: умели же люди заложить такой модернизационный потенциал в самолет!
        Может и не произвольно конечно.
        Эти слова, больше как Восхищение самолетом!

        bazzbazz
        1. шурави Сегодня, 13:52
          Цитата: bazzbazz
          Ну, может) Но опять же: умели же люди заложить такой модернизационный потенциал в самолет!
          Может и не произвольно конечно.
          Эти слова, больше как Восхищение самолетом!


          Ребята, не тупите, между Ту-95 и Ту-95МС большая разница.
          Ту-95МС это повторный запуск в серию полностью переработанной модели в 1981 году!
          шурави
          1. роман66 Сегодня, 13:55
            ну не только, К22 тоже переделывали в МС, собирались, по крайней мере
            роман66
          2. Piramidon Сегодня, 14:03
            Ту-95МС создан на базе Ту-142, а тот , в свою очередь, на базе Ту-95РЦ
            Piramidon
          3. Alexey RA Сегодня, 14:31
            Цитата: шурави
            Ребята, не тупите, между Ту-95 и Ту-95МС большая разница.
            Ту-95МС это повторный запуск в серию полностью переработанной модели в 1981 году!

            На самом деле про модернизационный потенциал как раз всё правильно. Базовая модель, разработанная и испытанная ещё при ИВС, умудрилась сначала из бомбардировщика превратиться в разведчик-целеуказатель, из него - в противолодочник, а из противолодочника - обратно в ракетоносец для КРВБ ДД. smile
            Alexey RA
      2. ul_vitalii Сегодня, 13:47
        Добавлю и лётчики молодые и здоровые smile
        ul_vitalii
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 13:06
    «на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения».
    вот это главное - ни от кого зависеть не будем
    Angel_and_Demon
    1. ССИ Сегодня, 14:28
      Цитата: Angel_and_Demon
      бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу,

      Ну, а при СССР на них стояло БРЭО с "импортной элементной базой"? Или при Ельцине АП-15ПС переделали под американские радиолампы? Кто это писал? Бред какой то....
      ССИ
  5. FalconD Сегодня, 13:10
    К бритам скоро полетит!)
    FalconD
  6. БВС Сегодня, 13:19
    А что, есть более мощные двигатели чем? НК-12МП? Скорее всего двигатели те же, но модернизированные как-то.
    БВС
  7. Рысь33 Сегодня, 13:27
    С "более мощными двигателями" на ТУ-95 хотелось бы чуток по подробнее, каюсь, не в теме:)
    Рысь33
  8. роман66 Сегодня, 13:56
    все что угодно пусть модернизируют, но "азалию" пусть не трогают!
    роман66
  9. Magic Archer Сегодня, 13:57
    Тушка как и Б-52,два старожила рекордсмена.Большие,тяжёлые,надёжные.Правильно делают что модернизируют.Интересно,а с шумностью что нибудь делают?Читал как то воспоминания лётчика-стратега.Он жаловался на то что после длительного патрулирования голова гудит ещё сутки потом.
    Magic Archer
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