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США поставят Индонезии четыре беспилотника ScanEagle
ВМС Индонезии в текущем году получат по гранту американской администрации 4 беспилотника ScanEagle, сообщает ВПК со ссылкой на Jane’s 360.
Сообщается, что БЛА и необходимое оборудование Вашингтон поставит по программе наращивания потенциала флотов стран Юго-Восточной Азии «Инициатива по безопасности на море» (MSI).
Под действие этой программы попали ВМС Индонезии, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.
В частности, «флот Индонезии за счет поставок по программе MSI улучшит патрулирование акватории, будет надлежащим образом защищать морские территории и экономические ресурсы страны, вносить вклад в региональную безопасность и стабильность», пишет ресурс.
По данным автора, ScanEagle способны нести различные типы полезной нагрузки, «включая электронно-оптические тепловизоры, длинноволновые инфракрасные датчики и радары X-диапазона».
Беспилотник способен находиться в воздухе более 20-ти часов.
Американскую организационную и техническую помощь в рамках программы получит также индонезийская береговая охрана.
Сообщается, что БЛА и необходимое оборудование Вашингтон поставит по программе наращивания потенциала флотов стран Юго-Восточной Азии «Инициатива по безопасности на море» (MSI).
Под действие этой программы попали ВМС Индонезии, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.
В частности, «флот Индонезии за счет поставок по программе MSI улучшит патрулирование акватории, будет надлежащим образом защищать морские территории и экономические ресурсы страны, вносить вклад в региональную безопасность и стабильность», пишет ресурс.
По данным автора, ScanEagle способны нести различные типы полезной нагрузки, «включая электронно-оптические тепловизоры, длинноволновые инфракрасные датчики и радары X-диапазона».
Беспилотник способен находиться в воздухе более 20-ти часов.
Американскую организационную и техническую помощь в рамках программы получит также индонезийская береговая охрана.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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