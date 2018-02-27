17:02 27 февраля
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США поставят Индонезии четыре беспилотника ScanEagle

ВМС Индонезии в текущем году получат по гранту американской администрации 4 беспилотника ScanEagle, сообщает ВПК со ссылкой на Jane’s 360.



Сообщается, что БЛА и необходимое оборудование Вашингтон поставит по программе наращивания потенциала флотов стран Юго-Восточной Азии «Инициатива по безопасности на море» (MSI).


Под действие этой программы попали ВМС Индонезии, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

В частности, «флот Индонезии за счет поставок по программе MSI улучшит патрулирование акватории, будет надлежащим образом защищать морские территории и экономические ресурсы страны, вносить вклад в региональную безопасность и стабильность», пишет ресурс.

По данным автора, ScanEagle способны нести различные типы полезной нагрузки, «включая электронно-оптические тепловизоры, длинноволновые инфракрасные датчики и радары X-диапазона».

Беспилотник способен находиться в воздухе более 20-ти часов.

Американскую организационную и техническую помощь в рамках программы получит также индонезийская береговая охрана.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 10

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:18
    «флот Индонезии за счет поставок по программе MSI улучшит патрулирование акватории, будет надлежащим образом защищать морские территории и экономические ресурсы страны, вносить вклад в региональную безопасность и стабильность»
    а шо? уже и там сомалийские пираты?
    Angel_and_Demon
    1. sogdy Сегодня, 14:03
      Цитата: Angel_and_Demon
      а шо? уже и там сомалийские пираты?

      Там никем не деленные "спорные" территории. Усилить патрулирование = участить столкновения, таки есть шанс поссорить.
      sogdy
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:07
        Цитата: sogdy
        Там никем не деленные "спорные" территории.

        опять пилить будут? да матрасный вирус заразителен, а делить то демократично, или толерастно будут?
        Angel_and_Demon
        1. sogdy Сегодня, 14:20
          В понимании индо-китайцев, территорией владеет тот, кто ее использует.
          Собственно, претензии Запада к нашим Северным территориям имеют такие же обоснования.
          sogdy
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:20
    Помощь хорошо , а когда подарок потом может негласно служить дарителю - ваще вещщь laughing Бойтесь данайцев , дары приносящих...
    КВУ-НСвД
  3. Vard Сегодня, 13:23
    Дальность сто километров... перехватить сигнал очень просто... Пример Иран... Значит пользоваться будут в том числе кто сделал... то ест США... для того и гранд предоставили, что бы быть в курсе...
    Vard
  4. Дормидонт Сегодня, 13:25
    Нашим западным и ближневосточным партнёрам ничего не жалко ради войны с Китаем руками туземцев
    Дормидонт
  5. 501Legion Сегодня, 13:39
    4 штуки. ну они прям расщедрились
    501Legion
    1. sogdy Сегодня, 14:05
      "Апофеоз неслыханной щедрости!" (с)
      sogdy
  6. san4es Сегодня, 15:16
    В основе ScanEagle - разработанный Insitu летательный аппарат Seascan, спроектированный как разведывательная платформа корабельного базирования.
    Радар NanoSAR является самым компактным в мире радаром бокового обзора с синтезированной апертурой. При массе менее 1 кг он имеет размер коробки из-под обуви.
    Использование радара бокового обзора в качестве тактического средства разведки, мониторинга местности, контроля сооружений и т.д. открывает возможность обеспечения пользователей гарантированной информацией в любых погодных условиях и в любое время суток.
    Дальность действия радара, работающего в Х-диапазоне, составляет 3300 м, пространственное разрешение - около 35 см, потребляемая мощность - от 10 до 25 Вт. Реализованы функциональные возможности и/или режимы индикации движущихся целей (Ground Motion Target Indicators, GMTI), компенсации движения, геолокации, режимов Pan и Zoom в реальном масштабе времени, связь по беспроводному протоколу Wi-Fi 802.11g либо сохранение данных в бортовой флэш-памяти при использовании скрытных режимов полета без работы "на излучение".

    http://www.airwar.ru/enc/bpla/scaneagle.html
    san4es
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