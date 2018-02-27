Первыми российские газотурбинные двигатели получат фрегаты проекта 22350

На сегодняшний день мы имеем заказы на фрегаты проекта 22350, которые строятся на "Северной верфи" Первые два агрегата мы поставим уже в этом году, сроки определены заказчиком — четвертый квартал 2018 года

Фрегаты проекта 22350 в 2018 году первыми получат российские газотурбинные двигатели, созданные на предприятии "ОДК-Сатурн" в рамках программы импортозамещения украинской техники, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор завода Виктор Поляков.— сказал он.Напоминаем, что на "ОДК-Сатурн" разработаны три силовые установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р". Данные установки в перспективе обеспечат России независимость от импорта двигателей производства украинского предприятия "Зорямашпроект", которое разорвало кооперацию с РФ после обострения отношений Москвы и Киева.Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Ожидается, что головной корабль проекта "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ России в 2018 году.