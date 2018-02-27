16:53 27 февраля
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Первыми российские газотурбинные двигатели получат фрегаты проекта 22350

Фрегаты проекта 22350 в 2018 году первыми получат российские газотурбинные двигатели, созданные на предприятии "ОДК-Сатурн" в рамках программы импортозамещения украинской техники, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор завода Виктор Поляков.

На сегодняшний день мы имеем заказы на фрегаты проекта 22350, которые строятся на "Северной верфи" Первые два агрегата мы поставим уже в этом году, сроки определены заказчиком — четвертый квартал 2018 года
— сказал он.

Первыми российские газотурбинные двигатели получат фрегаты проекта 22350



Напоминаем, что на "ОДК-Сатурн" разработаны три силовые установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р". Данные установки в перспективе обеспечат России независимость от импорта двигателей производства украинского предприятия "Зорямашпроект", которое разорвало кооперацию с РФ после обострения отношений Москвы и Киева.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Ожидается, что головной корабль проекта "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ России в 2018 году.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Даничев
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Комментарии 38

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  1. РУСС Сегодня, 13:13
    Все ,что не делается всё к лучшему, раньше у хохлов брали ,потом часть у китайцев,ну а сейчас свои движки!
    РУСС
    1. Chertt Сегодня, 13:22
      Ладно на 22350 движки пошли. А что с 11356 которые тоже без турбин? "ОДК-Сатурн" все не потянет (пока)
      Chertt
      1. Muvka Сегодня, 13:27
        Пишут, что все-таки в Индию.
        Muvka
        1. Chertt Сегодня, 13:29
          Цитата: Muvka
          Пишут, что все-таки в Индию.

          ....................Нецензурные выражения запрещены. Но вы мысль поняли
          Chertt
          1. Muvka Сегодня, 13:39
            Ну фиг знает. По 750 лямов без движков... Ну мы на эти деньги наклепаем еще больше более современных фрегатов.
            Muvka
            1. Chertt Сегодня, 13:43
              Цитата: Muvka
              По 750 лямов без движков..

              У Индусов по 750 ? Не верю (с). Пойду информацию поищу
              Chertt
        2. next322 Сегодня, 15:06
          Нью-Дели и Москва завершили переговоры по контракту на покупку четырех новых российских фрегатов 11356 ; сумма соглашения - 3 млрд долларов, сообщили СМИ.

          Согласно договоренности, первые два фрегата будут построены на калининградской верфи «Янтарь», а еще два – на индийском предприятии Goa Shipyard Ltd, которое получит от России технологии. Начало поставок ожидается в течение четырех лет после подписания контракта, сообщает Business Stand
          next322
      2. Piramidon Сегодня, 13:50
        Цитата: Chertt
        А что с 11356 которые тоже без турбин?

        А эти движки (М90ФР) на них нельзя установить?
        Piramidon
        1. donavi49 Сегодня, 14:05
          В базе у него газо-газотурбинная установка.
          2 маршевые турбины и 2 форсажные.

          При этом те турбины которые выпускают (М-90ФР) - отличаются как в габарите, так и по эксплуатационным показателям.

          Вариантов 3:
          - продать Индии на штатную энергетику (Зоря им эти турбины продает - например на эсминцах Калькута и 15В - стоят идентичные форсажные турбины с 11356).
          - переделать на дизель-газотурбинную установку идентичную 22350. Но это большой объем переделок по живым корпусам, а также необходимость обширной ОКР. Фрегаты выйдут дорогими и к 23-25 году. Ибо ОКР, Д49 в Коломне будут год делать, получить турбины от Сатурна не ранее 20 года, достроить год-полтора, провести широкие испытания сравнимые с новым проектом.
          - переделать на газо-газотурбинную установку с агрегатами М-90ФР. Проблема помимо необходимости ОКР (и уже не только у корабелов, но и у турбинистов), а также переделок, в том что ресурс даже переделанной на маршевый режим М-90ФР будет низкий. Для форсажной это нормально, для маршевой нет.
          donavi49
      3. Romario_Argo Сегодня, 14:12
        2 турбины в год - это как то очень мало. хотя бы 4 чтобы 2 маршевые и 2 форсажные
        или имеется в виду 2 комплекта т.е. 8????
        Romario_Argo
      4. Тикси-3 Сегодня, 14:44
        Цитата: Chertt
        А что с 11356 которые тоже без турбин?

        так их(ГТУ) даже не пытались производить, так как не было такой задачи
        Тикси-3
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:26
      Новость хорошая что свои двигателя good а укропы в обломе wassat , да по их словам им и так хорошо живется wassat ."ОДК-Сатурн" -молодцы ! good drinks hi
      Spartanez300
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:31
        отражающая поверхность кораблей- пока мало беспокоит... как там движки себя ведут? what
        андрей юрьевич
      2. просто экспл Сегодня, 13:38
        укропы не в обломе, они потом просто на карачках приползут к нам и мы опять от своих стариков и детей отрывать будем что бы прокормить иуд .
        просто экспл
      3. donavi49 Сегодня, 13:58
        Зоря полностью снабжает индийский ВМС (в частности новые эсминцы Калькута и новый класс 15В - 4 корабля). Также поставляет комплекты для QC-280 в Китай - при их гигантских заказах (они одних только 052D - законтрактовали 24 штуки). Поэтому у них все ок.
        donavi49
  2. Андрей К Сегодня, 13:14
    ...получат российские газотурбинные двигатели, созданные на предприятии "ОДК-Сатурн"...

    В принципе не плохо, за 4 года начать выпуск турбин.
    Наши "всёпропальщики" плакали, что "ОДК-Сатурн" не выдаст необходимую силовую установку.
    Пока эксперДы копья ломали, люди дело делали good
    Андрей К
    1. Хагалаз Сегодня, 13:24
      Теперь будем надеяться, чтоб предприятие обеспечило необходимую потребность и в нужные сроки. good
      Хагалаз
    2. Тикси-3 Сегодня, 14:48
      Цитата: Андрей К
      Наши "всёпропальщики" плакали, что "ОДК-Сатурн" не выдаст необходимую силовую установку.

      так и не выдал до сих пор, а то что будет - исключительно для 22350(с смешным ресурсом), а про 11356 можно уже было забыть 3 года назад....их и не планировалось производить...а вы все заезженную пластинку про - Наши "всёпропальщики" плакали...а вы я смотрю в восторге?
      Тикси-3
      1. Андрей К Сегодня, 15:24
        Цитата: Тикси-3
        ...а вы я смотрю в восторге?...

        Я, как минимум, не огорчён.
        Андрей К
        1. Тикси-3 Сегодня, 15:28
          Цитата: Андрей К
          Я, как минимум, не огорчён.

          вы хоть чем не огорчены то?...тем что ГТУ для ВМФ нет и не скоро будут??...что отрасль в гумусе?? странно это, и что самое главное в набат псевдочинуши не бьют!!!
          Тикси-3
          1. Андрей К Сегодня, 15:46
            Цитата: Тикси-3
            ...что отрасль в гумусе?? странно это, и что самое главное в набат псевдочинуши не бьют!!!...

            А теперь по порядку - про гумус, набат и "псевдочинуш"...
            Мне на каком из Ваших слов сконцетрироваться? И стоит ли вообще это делать?
            Вы специалист этой отрасли, что позволяете утверждения о "гумусе"?
            Набат по какому поводу - что всё таки силовые установки выпускают, несмотря на "гумус"?
            "Псевдочинуши" мерзавцы так руководят, что не смотря на "гумус" в отрасли умудряются работать и осущесвлять поставки для нужд МО?
            Странное у Вас понятие о структуре и организации работ в ОПК feel
            Андрей К
            1. Тикси-3 Сегодня, 16:00
              Цитата: Андрей К
              Набат по какому поводу - что всё таки силовые установки выпускают, несмотря на "гумус"?

              еще не одной с 2014 года не сделали для установки на корабль
              Цитата: Андрей К
              "Псевдочинуши" мерзавцы так руководят, что не смотря на "гумус" в отрасли умудряются работать и осущесвлять поставки для нужд МО?

              что конкретно поставили наши на свои корабли -например? - ответ -НИ ЧЕГО!
              Цитата: Андрей К
              Мне на каком из Ваших слов сконцетрироваться? И стоит ли вообще это делать?

              зачем тогда постите?
              Тикси-3
              1. Андрей К Сегодня, 16:14
                Цитата: Тикси-3
                ..еще не одной с 2014 года не сделали для установки на корабль...

                А Вы прежде чем комментировать, имеете привычку статью прочитать?
                С Вашего позволения, начало статьи (далее сами):
                ...Фрегаты проекта 22350 в 2018 году первыми получат российские газотурбинные двигатели, созданные на предприятии "ОДК-Сатурн" в рамках программы импортозамещения украинской техники...

                Всё остальное описанное Вами ниже не требует комментариев и спорить вообще не о чем.
                Статью прочитайте hi
                Андрей К
                1. Тикси-3 Сегодня, 16:30
                  Цитата: Андрей К
                  А Вы прежде чем комментировать, имеете привычку статью прочитать?

                  конечно, только обещают -не значит жениться!...сколько и когда нам наобещали для ВМФ?...кроме варшавянок и катеров+ МРК(у которых движки до сих пор китайские) - ни чего!...даже те кто в ремонте с модернизацией - ни чего...про сторительство АПЛ промолчу - там вообще сократили число!!!...а какие были сладкие печеньки из уст.....

                  Цитата: Андрей К
                  Статью прочитайте

                  а вы думайте кто вам это обещает!
                  Тикси-3
                  1. Андрей К Сегодня, 16:41
                    Цитата: Тикси-3
                    ...а вы думайте кто вам это обещает!...

                    Не будем с Вами "бодаться" по пустому. Вы мне ничего не доказали, я Вам request
                    Будем считать, что - я оптимистический пессимист, а Вы - пессимистический оптимист laughing
                    Даст Бог, всё наладится yes
                    Не торопясь, не спеша - но будет хорошо, ещё лучше, чем сейчас hi
                    Андрей К
    3. Рязанец87 Сегодня, 15:31
      Неплохо будет, когда обещанное будет поставлено именно в 4-м квартале 2018 года. Пройдет все испытания и будет нормально работать. И дальше серия пойдет.
      Обещаний было много, ждем дел.
      Рязанец87
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:16
    Первые два агрегата мы поставим уже в этом году, сроки определены заказчиком — четвертый квартал 2018 года
    Дай-то Бог..Чтоб сдали без косяков и переделок .
    КВУ-НСвД
  4. cerbuk6155 Сегодня, 13:25
    Наконец мы дождались. Очень рад за РОССИЮ. Свои двигатели-просто отлично. soldier good drinks
    cerbuk6155
    1. просто экспл Сегодня, 13:41
      чего дождались ? обещаний что будут турбины ?
      хотите я Вам наобещаю что у нас каждый житель , даже бомж , будет долларовым миллионером , что исчезнут старость и болезни . что не будет измен и воровства , уйдет в небытие проституция и наркомания .
      я вообще в плане пообещать мастер .
      просто экспл
      1. Piramidon Сегодня, 13:54
        Цитата: просто экспл
        чего дождались ? обещаний что будут турбины ?

        Дождались, что уже в металле движки делают, а не "начали проектирование и разработали тех.задание" и сроки поставок определены
        Piramidon
      2. Alexey RA Сегодня, 14:18
        Цитата: просто экспл
        чего дождались ? обещаний что будут турбины ?

        Вы просто не в курсе. По состоянию на апрель 2017 г.:
        ОКР «М90ФР» – опытно-конструкторская работа по освоению в рамках импортозамещения серийного производства ГТД М90ФР мощностью 27 500 л.с. для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. Выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и ПАО НПО «Сатурн» от 2014 г. Срок завершения – декабрь 2017 г.
        На текущий момент проработана и уточнены конструкторская документация, выполнены работы по технологической подготовке производства, изготовлены опытные газотурбинные двигатели. За оставшийся период выполнения ОКР планируется проведение специальных заводских и квалификационных испытаний ГТД М90ФР.
        © bmpd
        То есть, опытные движки уже почти год как есть.
        Alexey RA
  5. san4es Сегодня, 13:38
    Газотурбинный двигатель М90ФР soldier

    san4es
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:51
      давайте дождёмся результатов опытно-эксплуатационных...хотя бы...
      андрей юрьевич
      1. san4es Сегодня, 14:01
        Цитата: андрей юрьевич
        давайте дождёмся...

        ...Давайте...непривыкать
        san4es
        1. андрей юрьевич Сегодня, 14:02
          Цитата: san4es
          ...Давайте

          подвиньтесь...есть место ?
          андрей юрьевич
          1. san4es Сегодня, 14:05
            ...Есть...два осталось
            san4es
            1. андрей юрьевич Сегодня, 14:07
              Цитата: san4es
              .Есть...два осталось

              займу,на друга... yes
              андрей юрьевич
              1. san4es Сегодня, 14:09
                Цитата: андрей юрьевич
                ...займу,на друга... yes

                laughing ...Лады
                san4es
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