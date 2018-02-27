16:53 27 февраля
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Власти Ирака предпочли американскому комплексу Patriot российский С-400

Российские ЗРС С-400 «Триумф» нужны Ираку для защиты мечетей и святых мест от воздушных атак террористов, предает ТАСС заявление главы комитета по обороне иракского парламента Хакима аз-Замили.



Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре,
сказал аз-Замили в интервью изданию Al Ghad Press.


Он также отметил, что «США не стремятся вооружать иракскую армию и предоставлять современные зенитные системы для полноценной защиты воздушного пространства».

Ирак вынужден обладать такими комплексами. И это наше право получить их,
добавил депутат.

Ранее сообщалось, что иракская делегация направляется в Москву для обсуждения вопросов покупки систем С-400. В качестве одного из доводов приобретения этого оружия говорилось, что Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту своей территории.

Между тем, намерения Багдада вызвали обеспокоенность в Вашингтоне. Представитель Госдепа Хизер Науэрт даже предупредила иракские власти о «возможных последствиях в связи с принятым законом "О противодействии противникам Америки через санкции"». Тем не менее, иракцы продолжают переговоры с российской стороной и отказываются от приобретения американских комплексов Patriot.

Использованы фотографии: Юлия Крымова/РГ
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Комментарии 27

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  1. _Jack_ Сегодня, 13:32
    Российские ЗРС С-400 «Триумф» нужны Ираку для защиты мечетей и святых мест от воздушных атак террористов

    С-400 точно не от террористов, это им и панцирей хватило бы
    _Jack_
    1. Тралл Сегодня, 13:34
      Цитата: _Jack_
      С-400 точно не от террористов

      От террористических государств же.
      Тралл
      1. _Jack_ Сегодня, 13:35
        Ирак вроде ни с какими государствами не воюет, им бы хоть внутри своей территории порядок навести
        _Jack_
        1. Alexey RA Сегодня, 14:21
          Цитата: _Jack_
          Ирак вроде ни с какими государствами не воюет, им бы хоть внутри своей территории порядок навести

          Нынешний Ирак очень тесно связан с Ираном. А у того врагов - весь Аравийский полуостров. И многие из этих врагов, кстати, как раз и финансируют террористов.
          Alexey RA
    2. Chertt Сегодня, 13:36
      Ирак (пока) полностью под контролем США, хотя усиливается про Иранская позиция. Так что, такие заявления это, скорей всего элемент торга с заокеанским господином
      Chertt
    3. Вас Влад Сегодня, 13:37
      Цитата: _Jack_
      С-400 точно не от террористов, это им панцирей хватило бы

      Ну там в тексте вместо террористы ,надо вставить США ,тогда всё встаёт на место!Просто они так США называют hi
      Вас Влад
    4. x.andvlad Сегодня, 13:39
      Тем не менее, иракцы продолжают переговоры с российской стороной и отказываются от приобретения американских комплексов Patriot.
      Если ведут переговоры, то это не значит, что отказались от "Patriot".
      Ирак то побольше зависим от штатов, чем Турция.
      Америкосы этого просто так не оставят. Долларов у них достаточно, что бы купить "правильное" решение руководства Ирака. Не в первый раз.
      x.andvlad
      1. LiSiCyn Сегодня, 13:53
        Матрасы, сами виноваты... Привели к власти, шиитов. Сами подтолкнули Ирак, к сближению с Ираном... Создав ИГИЛ, надеялись держать в "узде"... Но request , не вышло... А Иран, имеет уникальную возможность, получить наши технологии, через Ирак.
        LiSiCyn
    5. seti Сегодня, 13:55
      Именно от террористов. Просто иракцы не могут прямо так назвать матрасников. Но все знающие это поняли.
      seti
      1. Rusland Сегодня, 14:14
        Эти комплексы не для бедных, откуда деньги? Американцы одной рукой дают, другой отнимают.
        Rusland
    6. jetfors_84 Сегодня, 15:36
      От террористов. Которые по полосатым флагом ко всем лезут.
      jetfors_84
  2. shans2 Сегодня, 13:35
    Защититься от США и его ближневосточного клопа -филиала необходимо, да). Иран,Турки, теперь Ирак и Египет.
    shans2
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 13:36
    Он также отметил, что «США не стремятся вооружать иракскую армию и предоставлять современные зенитные системы для полноценной защиты воздушного пространства».
    не ну а чего он хотел? а как же гуманитарные бомбардировки если чего?
    Angel_and_Demon
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:39
      Quod licet Jovi , non licet bovi . Я думаю - ты меня понял . wink
      bouncyhunter
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:49
        ну этот юпитер уже заштормило, так что может и бык его скоро пнуть
        и длится он уже 300 лет
        Angel_and_Demon
  4. андрсон Сегодня, 13:38
    [quote][/quote]Между тем, намерения Багдада вызвали обеспокоенность в Вашингтоне. Представитель Госдепа Хизер Науэрт даже предупредила иракские власти о «возможных последствиях в связи с принятым законом "О противодействии противникам Америки через санкции"»Последствия будут и большое горе если иметь систему ПВО американского образца. Да и санкции Ираку одного места после двух бурь в пустыне..
    андрсон
  5. Zaurbek Сегодня, 13:42
    «Ирак стремится иметь в своем распоряжении ракетные системы С-400, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Об этом заявил в субботу изданию Al Ghad Press глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили… «Ирак вправе обладать продвинутым оружием для защиты своей земли и неба от воздушных угроз извне, — сказал он.
    Вряд ли это случится...через Ирак лежит воздушный путь в Иран. Закрытие этого пути (даже просто современными радарами)резко осложнит удар по Ирану как КР так и авиацией.
    Zaurbek
  6. sgr291158 Сегодня, 13:46
    Ну вот сейчас у кокосов опять начнется истерия, не удалось втюхать свой хлам. И опять санкциями пугают, за столько времени могли бы уже что то новое придумать.
    sgr291158
  7. Bulrumeb Сегодня, 13:54
    Ирак вынужден обладать такими комплексами. И это наше право получить их

    Это какое такое право у них прорезалось? Матрасы разрешили что-ли? И вообще странно это поставлять тем, откуда все это потенциально уплывет "партнерам" для изучения.
    Bulrumeb
    1. Alexey RA Сегодня, 14:23
      Цитата: Bulrumeb
      Это какое такое право у них прорезалось? Матрасы разрешили что-ли?

      Так США в тех краях уже давно не единственный игрок. В ходе боёв с ИГИЛ официальный Ирак плавно отдрейфовал в сторону Ирана и РФ, которые смогли вовремя предоставить ему войска (КСИР) и вооружение.
      Alexey RA
  8. Alex-a832 Сегодня, 14:02
    Решили на перспективу поработать. ЗРК от демократизаторов по авиации демократизаторов могут не сработать, с очень высокой долей вероятности. Вероятность стычки с демократизаторами велика, так как США явно стали терять нити управления своих марионеток. При этом Россия для Ирака никакой угрозы не представляет, а значит и применять С-400 по нашим военным бортам - почти фантастический вариант.
    Alex-a832
  9. bogart047 Сегодня, 14:11
    богоизбранные(и исключительные) уже не смогут так лихо бомбить без риска для пятых точек...
    bogart047
  10. мерцание Сегодня, 14:25
    Власти Ирака предпочли американскому комплексу Patriot российский С-400
    Хорошая новость, пусть теперь матрасники отговаривают иракские власти от покупки С-400. У Ирака появляется рычаг давления на США: либо в позу, либо купим С-400.
    мерцание
  11. Incvizitor Сегодня, 14:36
    Ирак хочет идти в ногу с соседними странами

    В ногу со временем а не в прошлом жить с пэтриотами, так было бы правильнее...
    Incvizitor
  12. vlad007 Сегодня, 14:59
    На днях было сообщение, что в Ирак танки Т-90 отправили. Не удивлюсь, если и С-400 в Ирак будут поставлять.
    vlad007
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 15:20
    "О противодействии противникам Америки через санкции"
    то есть есть и такой закон?
    Кажется полосатые собаки совсем краЯ не видят... . Под этот закон можно какое угодно государство подложить при первом же желании....
    КОТ БАЮН
    1. Ural Cossack Сегодня, 15:53
      Для того и придумали.
      Ural Cossack
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