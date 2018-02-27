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Власти Ирака предпочли американскому комплексу Patriot российский С-400
Российские ЗРС С-400 «Триумф» нужны Ираку для защиты мечетей и святых мест от воздушных атак террористов, предает ТАСС заявление главы комитета по обороне иракского парламента Хакима аз-Замили.
Он также отметил, что «США не стремятся вооружать иракскую армию и предоставлять современные зенитные системы для полноценной защиты воздушного пространства».
Ранее сообщалось, что иракская делегация направляется в Москву для обсуждения вопросов покупки систем С-400. В качестве одного из доводов приобретения этого оружия говорилось, что Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту своей территории.
Между тем, намерения Багдада вызвали обеспокоенность в Вашингтоне. Представитель Госдепа Хизер Науэрт даже предупредила иракские власти о «возможных последствиях в связи с принятым законом "О противодействии противникам Америки через санкции"». Тем не менее, иракцы продолжают переговоры с российской стороной и отказываются от приобретения американских комплексов Patriot.
Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре,сказал аз-Замили в интервью изданию Al Ghad Press.
Он также отметил, что «США не стремятся вооружать иракскую армию и предоставлять современные зенитные системы для полноценной защиты воздушного пространства».
Ирак вынужден обладать такими комплексами. И это наше право получить их,добавил депутат.
Ранее сообщалось, что иракская делегация направляется в Москву для обсуждения вопросов покупки систем С-400. В качестве одного из доводов приобретения этого оружия говорилось, что Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту своей территории.
Между тем, намерения Багдада вызвали обеспокоенность в Вашингтоне. Представитель Госдепа Хизер Науэрт даже предупредила иракские власти о «возможных последствиях в связи с принятым законом "О противодействии противникам Америки через санкции"». Тем не менее, иракцы продолжают переговоры с российской стороной и отказываются от приобретения американских комплексов Patriot.
Использованы фотографии: Юлия Крымова/РГ
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