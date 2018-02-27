Власти Ирака предпочли американскому комплексу Patriot российский С-400

Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре,

Ирак вынужден обладать такими комплексами. И это наше право получить их,