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Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки ЦВО
Делегация Вооруженных сил Узбекистана во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым прибыла на Урал для знакомства с опытом организации боевой подготовки в Центральном военном округе (ЦВО), сообщил во вторник представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
По его словам, в ближайшие два дня делегация продолжит работу в 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, где оценит новейшие российские методики проведения занятий по огневой и тактической подготовке, а также будет наблюдать за практическими действиями в рамках двустороннего учения на Чебаркульском полигоне.
Ранее сообщалось, что командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин посетил Ташкент, где обсудил обстановку в Центральноазиатском регионе и различные сценарии ее развития с учетом военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.
В Екатеринбурге военная делегация посетила штаб ЦВО, а также встретилась с командованием 14-й армии ВВС и ПВО- уточнил он.
По его словам, в ближайшие два дня делегация продолжит работу в 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, где оценит новейшие российские методики проведения занятий по огневой и тактической подготовке, а также будет наблюдать за практическими действиями в рамках двустороннего учения на Чебаркульском полигоне.
Ранее сообщалось, что командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин посетил Ташкент, где обсудил обстановку в Центральноазиатском регионе и различные сценарии ее развития с учетом военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.
Использованы фотографии: https://rossaprimavera.ru/
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