16:57 27 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки ЦВО

Делегация Вооруженных сил Узбекистана во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым прибыла на Урал для знакомства с опытом организации боевой подготовки в Центральном военном округе (ЦВО), сообщил во вторник представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки ЦВО


В Екатеринбурге военная делегация посетила штаб ЦВО, а также встретилась с командованием 14-й армии ВВС и ПВО
- уточнил он.


По его словам, в ближайшие два дня делегация продолжит работу в 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, где оценит новейшие российские методики проведения занятий по огневой и тактической подготовке, а также будет наблюдать за практическими действиями в рамках двустороннего учения на Чебаркульском полигоне.

Ранее сообщалось, что командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин посетил Ташкент, где обсудил обстановку в Центральноазиатском регионе и различные сценарии ее развития с учетом военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

Использованы фотографии: https://rossaprimavera.ru/
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. zyzx Сегодня, 14:34
    Зачем,войны они никакие?
    zyzx
    1. andrewkor Сегодня, 14:44
      Освежите свою память про достижения Тимура ,Бабура ,будет интересно!
      andrewkor
    2. амирбек Сегодня, 14:55
      Цитата: zyzx
      Зачем,войны они никакие

      среди ваших тоже таких па'лно wassat если конечно надушу не примет...
      амирбек
Картина дня