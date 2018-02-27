Ополченец Юрий Горошко (Тавр) озвучивает подробности убийства Алексея Мозгового

Фейсбук. Алексей Мозговой в Воронеже

Песня пытался отстреливаться и даже успел передать по средствам связи сообщение о засаде. После этого он погиб под огнём пулемёта. Прибывшие на место трагедии люди увидели шприцы, окровавленные бинты – раненые пытались оказать себе медпомощь после взрыва.