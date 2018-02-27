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Ополченец Юрий Горошко (Тавр) озвучивает подробности убийства Алексея Мозгового
Новостное агентство «Харьков» сообщает о появлении подробностей убийства знаменитого командира бригады ополчения ЛНР Алексея Мозгового. Напомним, что знаменитый доброволец погиб 23 мая 2015 года в районе города Алчевск.
Агентство при этом ссылается на ополченца Юрия Горошко (позывной Тавр), который выпустил книгу мемуаров – «Исповедь российского добровольца».
По словам Юрий Горошко, Алексей Мозговой (комбриг «Призрака») был уже мёртв, когда по взорванной машине вёлся прицельный огонь из пулемёта – с расстояния в несколько десятков метров.
При подрыве автомобиля вместе с Алексеем Мозговым сразу же погибли боец ополчения с позывным Холс и пресс-секретарь бригады «Призрак». Начальник охраны с позывным Песня и ещё один боец ополчения с позывным Метла были после взрыва в течение некоторого времени ещё живы.
Из материала:
При этом Горошко заявляет, что Алексея Мозгового убили те, кому он бы «неудобен в высказываниях и суждениях о Новороссии».
Из заявления «Тавра»:
Его боялись! Это правда. Боялись те, кто воровал и до сих пор ворует, прикрываясь народными лозунгами.
Агентство при этом ссылается на ополченца Юрия Горошко (позывной Тавр), который выпустил книгу мемуаров – «Исповедь российского добровольца».
По словам Юрий Горошко, Алексей Мозговой (комбриг «Призрака») был уже мёртв, когда по взорванной машине вёлся прицельный огонь из пулемёта – с расстояния в несколько десятков метров.
Фейсбук. Алексей Мозговой в Воронеже
При подрыве автомобиля вместе с Алексеем Мозговым сразу же погибли боец ополчения с позывным Холс и пресс-секретарь бригады «Призрак». Начальник охраны с позывным Песня и ещё один боец ополчения с позывным Метла были после взрыва в течение некоторого времени ещё живы.
Из материала:
Песня пытался отстреливаться и даже успел передать по средствам связи сообщение о засаде. После этого он погиб под огнём пулемёта. Прибывшие на место трагедии люди увидели шприцы, окровавленные бинты – раненые пытались оказать себе медпомощь после взрыва.
При этом Горошко заявляет, что Алексея Мозгового убили те, кому он бы «неудобен в высказываниях и суждениях о Новороссии».
Из заявления «Тавра»:
Его боялись! Это правда. Боялись те, кто воровал и до сих пор ворует, прикрываясь народными лозунгами.
Использованы фотографии: Фейсбук
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