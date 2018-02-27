16:57 27 февраля
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Ополченец Юрий Горошко (Тавр) озвучивает подробности убийства Алексея Мозгового

Новостное агентство «Харьков» сообщает о появлении подробностей убийства знаменитого командира бригады ополчения ЛНР Алексея Мозгового. Напомним, что знаменитый доброволец погиб 23 мая 2015 года в районе города Алчевск.

Агентство при этом ссылается на ополченца Юрия Горошко (позывной Тавр), который выпустил книгу мемуаров – «Исповедь российского добровольца».

По словам Юрий Горошко, Алексей Мозговой (комбриг «Призрака») был уже мёртв, когда по взорванной машине вёлся прицельный огонь из пулемёта – с расстояния в несколько десятков метров.


Ополченец Юрий Горошко (Тавр) озвучивает подробности убийства Алексея Мозгового

Фейсбук. Алексей Мозговой в Воронеже


При подрыве автомобиля вместе с Алексеем Мозговым сразу же погибли боец ополчения с позывным Холс и пресс-секретарь бригады «Призрак». Начальник охраны с позывным Песня и ещё один боец ополчения с позывным Метла были после взрыва в течение некоторого времени ещё живы.

Из материала:
Песня пытался отстреливаться и даже успел передать по средствам связи сообщение о засаде. После этого он погиб под огнём пулемёта. Прибывшие на место трагедии люди увидели шприцы, окровавленные бинты – раненые пытались оказать себе медпомощь после взрыва.


При этом Горошко заявляет, что Алексея Мозгового убили те, кому он бы «неудобен в высказываниях и суждениях о Новороссии».
Из заявления «Тавра»:
Его боялись! Это правда. Боялись те, кто воровал и до сих пор ворует, прикрываясь народными лозунгами.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:59
    Его боялись! Это правда. Боялись те, кто воровал и до сих пор ворует, прикрываясь народными лозунгами.
    так следствие было? или все списали на боевые потери?
    Angel_and_Demon
    1. Pax tecum Сегодня, 14:04
      Последним обращением Мозгового к Кремлю было поддержать Русский проект.
      Командиры армии ЛНР А.Мозговой и П.Дремов обратились к председателю Госдумы С.Нарышкину с предложением поддержать «Русский проект».
      В рамках проекта предполагалось на начальном этапе создать Комиссии по проблемам русского народа при Федеральном собрании РФ и заксобраниях субъектов Федерации. А после на их основе собрать Русское Народное Собрание.
      В обращении указывалось, что военный конфликт на Донбассе был спровоцирован попыткой дерусификации, и невнимание к национальному вопросу, отсутствие национальной идеи и правосубъектности русского народа «дорого обходится не только русским».
      Командиры указывали, что предложенный ранее «Русский проект», пройдя согласование в ряде министерств, подвергся критике руководителя Комитета по делам национальностей ГД и «был оставлен без движения».
      «Оказывая вооруженное противодействие геноциду русского народа на территории бывшей Украины, мы, как никто ощущаем отсутствие правовых норм в отношении самого крупного в мире разделенного народа. И не смотря на разницу словосочетаний «клятый москаль» и «русскоязычное население», тенденция применения одна – обезличивание и дезинтеграция русского народа. Такой подход видится ошибочным, а в некоторых случаях – преступным», — отмечают Мозговой и Дремов.
      Pax tecum
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:09
        ну я так понимаю это не Нарышкин его, а исполнителей искали?
        Angel_and_Demon
        1. Vita VKO Сегодня, 14:27
          Цитата: Angel_and_Demon
          я так понимаю это не Нарышкин его, а исполнителей искали?

          Официально расследование как бы завершено. Как и было сразу понятно, приказы отдавались руководством СБУ, исполнители тоже установлены. Главное, в ЛДНР должны сделать вывод, что командирам частей и подразделений не в коем случае нельзя лезть в политику. Не зря всегда старались засекретить личные данные военного руководства.
          Vita VKO
      2. Фёдор Сухов Сегодня, 14:37
        Цитата: Pax tecum
        Последним обращением Мозгового к Кремлю было поддержать Русский проект.

        За этого и головы сложили. А Дрёмов ещё и к ПВВ видео обращения делал.
        Фёдор Сухов
      3. Викторио Сегодня, 14:50
        Цитата: Pax tecum
        Последним обращением Мозгового к Кремлю было поддержать Русский проект.

        ===
        это не основание для устранения, сейчас все более-менее известные люди, не говоря уже о простых, что-то говорят, что-то требуют, предрекают и просвещают
        Викторио
      4. Мар.Тира Сегодня, 14:59
        Кроме того не забудьте,именно Мозговой был инициатором прямых переговоров с военными ВСУ на позициях, о прекращении братоубийственной войны.И командиры ВСУ на местах,его поддержали в этой инициативе.Но.....,Мозгового убили,а вояк поставили на места.
        Мар.Тира
    2. сибиралт Сегодня, 14:30
      По последней инфе Плотницкий сидит в СИЗО №1 (в Крестах) и даёт показания. Ему вменяются злоупотребления в финансовой сфере и "физическое уничтожение лидеров ЛНР". hi
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:31
        и
        уничтожение лидеров ЛНДР. hi


        belay О как ...вы это серьезно???
        Тот же ЛЕХА
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:39
        И почему то внезапно умер (пока не потвержденно)начальник личной охраны Плотницкого...ха...
        похоже на зачистку неудобных свидетелей чьих то нечистоплотных приказов.
        Тот же ЛЕХА
        1. LASVEGAS Сегодня, 15:10
          Именно Плотные приказы ! Плотницкий и убирал ребят.
          LASVEGAS
          1. Ингвар 72 Сегодня, 15:48
            Цитата: LASVEGAS
            Плотницкий и убирал ребят.

            Сам? Не смешите, не похож он на самостоятельного человека.
            Ингвар 72
  2. Труд Сегодня, 13:59
    Новороссия, Старороссия - воруют везде!
    Труд
    1. To be or not to be Сегодня, 14:56
      Жеглов :"Правопорядок в стране определяется не наличием воров в стране .а умением властей их обезвреживать"
      To be or not to be
  3. LiSiCyn Сегодня, 14:05
    Что нового?? request
    Все это, уже было... Еще тогда в 15-ом.
    Где , "имена пароли явки"? Говорят, Плотницкий уже в СИЗО, в Питере... Поглядим.
    LiSiCyn
    1. LASVEGAS Сегодня, 15:12
      Говорят его там не обнаружили. Каким "говорят" верить ?
      LASVEGAS
  4. anjey Сегодня, 14:40
    да ,реальный а не показушный ,авторитет,тем более ,невписываюшийся в систему,неугоден любой власти...,за Мозговым бы народ пошел.
    Слава Герою не запятнавшего честного имени своего.....
    anjey
  5. samarin1969 Сегодня, 16:56
    Не было большей печали чем отстрел "списка Беднова", особенно Алексея Мозгового. Это были настоящие патриоты России, а не эти приспособленцы с высоких трибун. Надеюсь, Небо покарало, и будет карать убийц и их потомков...
    п.с. Спасибо автору и ВО за этот материал. О Мозговом люди не забудут...
    samarin1969
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